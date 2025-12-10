O nouă tragedie în lumea medicală! Un medic chirurg a murit chiar în timpul unei consultații
National.ro, 10 decembrie 2025 18:00
Un chirurg gorjean, în vârstă de 48 de ani, de la Spitalul Orășenesc „Sfântul Ștefan" din Rovinari a murit chiar în timpul programului de lucru. Cadrul medical a căzut chiar în fața unui pacient. Decesul fulgerător survine după alte după două tragedii recente care au îndoliat comunitatea medicală românească – moartea directoarei medicale de la
• • •
Acum 5 minute
18:10
Thierry Henry a comentat răbufnirea lui Mohamed Salah, scos din lot de Arne Slot pentru duelul cu Inter și ținut trei meciuri la rând pe bancă în Premier League. Egipteanul a acuzat public clubul că l-a „aruncat sub autobuz", însă legenda Franței spune că reacția a fost complet greșită. Henry a explicat la CBS Sports
Acum 15 minute
18:00
O nouă tragedie în lumea medicală! Un medic chirurg a murit chiar în timpul unei consultații # National.ro
Un chirurg gorjean, în vârstă de 48 de ani, de la Spitalul Orășenesc „Sfântul Ștefan" din Rovinari a murit chiar în timpul programului de lucru. Cadrul medical a căzut chiar în fața unui pacient. Decesul fulgerător survine după alte după două tragedii recente care au îndoliat comunitatea medicală românească – moartea directoarei medicale de la
Acum o oră
17:30
Donator cu genă cancerigenă, tată pentru aproape 200 de copii în Europa. Unii au murit deja de cancer # National.ro
Aproape 200 de copii din toată Europa s-au născut cu risc de cancer după ce un bărbat cu o mutație genetică a donat spermă. Donatorul de spermă era purtător al unei mutații genetice ce crește semnificativ riscul de cancer. Se știa însă sănătos tun, fără să aibă habar că poartă această genă mortală. De aceea
17:30
Ministerul Energiei a decis să lanseze din nou programul de sprijin financiar pentru cumpărarea de repartitoare de căldură pentru românii săraci. Cum suma este aceeași, ca și în 2024, de 375 milioane de lei, se pare că nimeni nu s-a înghesuit să beneficieze de acest sprijin. Ministerul susține că săracii ar putea face economie de
Acum 2 ore
17:10
Zinedine Zidane revine în fotbalul francez într-un rol surprinzător: acționar la Union Foot de Touraine, club apărut după fuziunea dintre Ouest Tourangeau, Tours și Joue-les-Tours, toate ajunse în faliment. Noua echipă joacă în National 3, dar are planuri ambițioase. Proiectul este susținut de Basile Riboud, fiul fostului CEO Danone, în jurul căruia s-a strâns un
17:00
Samsung confirmă lansarea Galaxy S26 în februarie 2026. Tot ce știm despre viitoarele telefoane ale companiei # National.ro
Samsung pregătește o schimbare majoră cu noua serie Galaxy S26, programată pentru lansare la începutul lui 2026. Noile telefoane vin cu un design redesenat, camere îmbunătățite și cipuri de ultimă generație, în premieră cu tehnologie 2nm pentru Exynos 2600. Deși Samsung nu a anunțat încă data evenimentului Unpacked, există câteva posibilități vehiculate în ultima vreme.
17:00
Donald Trump și Xi Jinping vorbesc frumos despre inteligența artificială, roboți și alte minuni futuriste. Dar amândoi au o nostalgie pentru anii 1950. Anii 1950 au stabilit bazele viziunii economice a mișcării MAGA. La sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial, America reprezenta aproximativ 60% din producția mondială. Când Trump a anunțat tarifele „Zilei Eliberării" pentru
16:50
Puși să caute bani și în "gaură" de șarpe, miniștrii Guvernului Bolojan s-au apucat să răscolească toate actele normative pentru a descoperi "oportunități". Astfel, ministrul Dezvoltării, care, probabil, a primit și un premiu pentru asta, a descoperit că amărâții din locuințele sociale nu aveau actualizată chiria cu rata inflației încă din 2007. Astfel, printr-un proiect
16:40
Țările UE încearcă să accelereze adoptarea unei decizii de a bloca pe termen nelimitat până la 210 miliarde de euro din activele suverane ale Rusiei, în încercarea de a ocoli premierul Ungariei, Viktor Orban, chiar înainte ca liderii europeni să se întâlnească la summitul de săptămâna viitoare. Efortul de a adopta legislația – care invocă
16:30
Un model de Dacia Duster l-a uimit total pe un jurnalist olandez. Deține o tehnologie premium și costă foarte puțin # National.ro
Dacia a dezvăluit noua motorizare Duster Hybrid-G 150 4×4 la începutul lunii septembrie. Noul model are tehnologii inedite pentru marca românească. Un jurnalist olandez a avut ocazia să testeze şi să exploreze pe viu noul Duster Hybrid-G 4×4 şi spune că nu poate înţelege cum poate acest model să coste atât de puţin, cu atât
Acum 4 ore
16:10
Motivul pentru care România nu poate implementa conceptul de „Golden Visa”. CSAT a blocat proiectul, după care a fost retras din Parlament # National.ro
Consiliul Suprem de Apărare a Țării (CSAT) a blocat oficial proiectul de lege cunoscut sub numele de „Vizele de Aur", o inițiativă a mai multor parlamentari liberali. Programul, care ar fi permis cetățenilor din afara Uniunii Europene să obțină rezidență în România în schimbul unor investiții financiare, a fost considerat un risc de securitate națională.
16:00
Reguli noi la frontieră, începând de miercuri, 10 decembrie: amprente și fotografii în loc de ștampile pentru cetățenii din afara Uniunii Europene # National.ro
Începând de miercuri, 10 decembrie, cetățenii țărilor din afara Uniunii Europene vor trece printr-o nouă procedură de control la intrarea în blocul comunitar: amprentare și recunoaștere facială. Sistemul de Intrare/Ieşire a devenit operațional în toate punctele de frontieră Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră transmite că Sistemul de Intrare/Ieşire (EES) funcţionează începând de miercuri cu
16:00
BREAKING NEWS: CCR a amânat decizia pe pensiile magistraților pentru duminică, după Crăciun # National.ro
După ore întregi de discuții, Curtea Constituțională (CCR) a amânat, miercuri, 10 decembrie, o decizie pe sesizarea venită din partea Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie (ICCJ) privind legea care stabileşte condiţiile de pensionare pentru magistraţi, dar şi noul calcul al pensiei acestora. Noul termen a fost stabilit pentru data de 28 decembrie, care pică
15:40
Uniunea Europeană se confruntă cu atacurile și disprețul lui Donald Trump. America pare să nu mai fie garantul securității europene. Liderii europeni încearcă să stabilească dacă au nevoie de noi garanții de securitate, în cazul în care cele ale NATO se dovedesc a fi nesigure. De asemenea, explorează posibilitatea unei coordonări strânse prin intermediul Forței
15:40
Dacă îmbrățișările ar fi fost divizii de armată, iar cuvintele euro, Volodimir Zelenski era cel mai bine înarmat și finanțat președinte din lume. „Suntem alături de Ucraina. Vă sprijinim în conflict și vă sprijinim în negocieri pentru a ne asigura că se ajunge la o soluție justă și durabilă", a promis prim-ministrul britanic Keir Starmer
15:30
Administrația președintelui Donald Trump a prezentat o nouă Strategie de Securitate Națională care descrie aliații europeni drept fragili și reafirmă ambiția Washingtonului de a domina emisfera vestică. Documentul, publicat de Casa Albă, conține critici directe la adresa politicilor europene privind migrația și libertatea de exprimare, sugerând că unele state se confruntă cu riscuri profunde pentru
15:00
Taxele și impozitele cresc anul viitor, a decis miercuri, 10 decembrie, Curtea Constituţională a României. Judecătorii CCR au respins obiecția de neconstituționalitate ridicată de Partidului AUR. Astfel, legea Legea privind stabilirea unor măsuri de redresare şi eficientizare a resurselor publice, act normativ care prevede, printre altele, noi taxe și majorarea impozitelor pe proprietate și mașini
15:00
Decizie ICCJ în cazul lui Lucian Duță! Instanța Supremă anulează condamnarea de 6 ani de închisoare a fostului șef al CNAS # National.ro
Fostul șef al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, medicul Lucian Duță, a aflat, miercuri, 10 decembrie, decizia definitivă a instanței în cazul unei căi extraordinare de atac formulate după condamnarea sa, în urmă cu mai bine de trei ani, într-un dosar în care fusese trimis în judecată de către procurorii DNA. Înalta Curte de
14:40
Coșul de cumpărături va fi mai gol pentru sărbătorile din acest an. Ce buget vor aloca românii # National.ro
Pe fondul scumpirilor din acest an, românii pregătesc un Crăciun la „buget"! Majoritatea va cheltui mai puțin sau cel mult la nivelul anului trecut pentru cumpărăturile de Sărbători. Potrivit unui sondaj, citat de Agerpres, aproximativ 90% dintre români spun că în acest an, coșul de cumpăraturi va fi mai gol, în condiţiile în care preţurile
Acum 6 ore
13:40
1. Alegerile au trecut și aproape toată lumea e de acord într-o singură privință. Că ar trebui două tururi. Eu nu sunt de acord. În primul tur îl votezi pe ăla de care îți place. Ai avut în față 10 sau 15 băieți și ai spus "io pe ăsta l-aș pune!" În al doilea tur
13:30
Surse: Cine ar putea fi viitorul ministru al Apărării. E un apropiat al lui Dominic Fritz # National.ro
În contextul în care Ministerul Apărării are o conducere interimară, după demisia lui Ionuț Moșteanu, mai-marii USR urmează să decidă pe cine propun pentru a ocupa fotoliul de ministru în Guvernul Bolojan. Cu câteva ore înainte să aibă loc o ședință a conducerii USR se vehiculează tot mai mult un nume ce s-ar afla „în
12:40
Undă verde pentru creșterea taxelor locale. CCR a respins contestația AUR pe legea care le majorează # National.ro
S-a dat undă verde pentru majorarea taxelor din 2026. Curtea Constituțională a Românei (CCR) a respins sesizarea AUR. Decizia s-a luat în ședința CCR de miercuri, 10 decembrie. CCR discută în cursul acestei zile și sesizarea Înaltei Curți de Casație și Justiției (ICCJ) în legătură cu noul proiect al Guvernului Bolojan privind reforma pensiilor magistraților.
12:20
Nicușor Dan, moment de confuzie. S-a încurcat în denumiri! Vrea aderarea României la o organizație din care facem parte de zeci de ani – VIDEO # National.ro
În cele două zile în care s-a aflat în Franța, președintele Nicușor Dan a avut mai multe întâlniri, inclusiv cu omologul său, Emmanuel Macron, dar și cu primarul Parisului, Anne Hidalgo. După întrevederea avută cu președintele Macron, Nicușor Dan a susținut o conferință de presă, la Ambasada României din Paris. În timp ce răspundea unei
Acum 8 ore
11:50
S-a aflat! Germania lucrează la un plan detaliat! Scenarii pentru închiderea rapidă a spațiului aerian în caz de conflict militar # National.ro
Germania pregătește scenarii pentru închiderea rapidă a spațiului aerian în cazul unui conflict militar. Sunt precizări ce au venit chiar de la directorul serviciului german de control al traficului aerian. Mai precis, din câte a declarat directorul serviciului german de control al traficului aerian, autoritățile de la Berlin lucrează la un plan detaliat pentru reorganizarea
10:30
Un incendiu cu urmări tragice a avut loc în sudul Chinei: 12 oameni și-au pierdut viața. Deocamdată nu se știe de la ce au izbucnit flăcările, dar se face o anchetă pentru a fi stabilite exact condițiile care au dus la producerea nenorocirii. Douăsprezece persoane au murit în urma unui incendiu izbucnit într-o clădire rezidențială
Acum 12 ore
09:50
Explozie într-un bloc din Bihor: O femeie rănită și un balcon prăbușit. Cauza deflagrației # National.ro
Spaimă în rândul locuitorilor unui bloc din Aleșd, județul Bihor, după ce, marți seară târziu, s-a auzit o bubuitură. O explozie s-a produs într-un apartament din imobil, în urma deflagrației o femeie fiind rănită. Femeia a suferit arsuri, iar balconul în care se afla s-a dărâmat din cauza deflagrației. După ce s-a produs explozia s-a
09:30
Nicușor Dan, întrevedere în Franța cu reprezentanții industriei de apărare: „România va investi semnificativ”, dar „nu doar ca simplu cumpărător” # National.ro
Președintele Nicușor Dan s-a aflat, la începutul acestei săptămâni, timp de două zile, în Franța. Pe durata vizitei la Paris, liderul de la Cotroceni s-a întâlnit și cu omologul său, Emmanuel Macron, dar și cu alți oficiali francezi. Președintele Nicușor Dan s-a întâlnit, marți, 9 decembrie, cu reprezentanții companiilor franceze din domeniul apărării, după ce,
07:20
Acum 24 ore
05:10
BERBEC Astăzi veți avea dorința de a lua o decizie rapidă fără a a grăbi ceva. Încăpățânarea ta te poate face să te izolezi. Faceți un efort pentru a înțelege. Multe uși se vor deschide dacă o veți face! TAUR Astăzi te poți enerva cu un părinte, o rudă sau cu cineva chiar din
00:00
9 decembrie 2025
23:20
Apele Române avertizează risc de deficit sever: nivelul lacului Paltinu scade, iar restricțiile ar putea apărea din 2026 # National.ro
Administrația Apele Române avertizează asupra unei posibile crize de apă în perioada ianuarie-februarie 2026, după ce nivelul acumulării Paltinu a ajuns la doar 3 milioane m3, iar resursele actuale pot acoperi fără restricții cel mult 12 zile. Potrivit instituției, chiar dacă în următoarele săptămâni sunt anticipate creșteri de debite, sezonul rece riscă să adânc
22:40
Generația Z, în pragul unui record negativ: niveluri uriașe de epuizare la locul de muncă # National.ro
Generația Z se confruntă cu unele dintre cele mai ridicate niveluri de epuizare profesională din ultimele decenii, iar datele internaționale arată că această categorie de vârstă resimte stresul mai intens decât orice altă generație activă pe piața muncii. Generația Z și explozia cazurilor de epuizare profesională Un val de studii recente confirmă că epuizarea a […] The post Generația Z, în pragul unui record negativ: niveluri uriașe de epuizare la locul de muncă first appeared on Ziarul National.
22:20
Energie electrică mai scumpă în 2026: cum vor crește costurile pentru români odată cu noile taxe # National.ro
Scumpirea la energie electrică programată pentru 2026 va afecta nu doar facturile de curent, ci și pe cele de termoficare, iar efectele vor fi resimțite încă din primele zile ale anului. Deși majorarea pare, la prima vedere, una moderată, realitatea din buzunarele consumatorilor va spune o cu totul altă poveste. Energie electrică și taxa de […] The post Energie electrică mai scumpă în 2026: cum vor crește costurile pentru români odată cu noile taxe first appeared on Ziarul National.
21:40
Donald Trump a declanșat unul dintre cele mai dure atacuri publice la adresa liderilor europeni, acuzându-i că sunt „slabi” și incapabili să gestioneze crizele majore ale momentului, de la migrație până la războiul din Ucraina. Interviul acordat publicației POLITICO întărește tonul radical din noua Strategie de Securitate Națională prezentată de Casa Albă, document care a […] The post Donald Trump dinamitează Europa: lideri „slabi” și „depășiți” first appeared on Ziarul National.
20:10
Cu o serie de prețuri record și vânzări masive, 2025 a fost un adevărat rollercoaster pentru Bitcoin, dar riscă să-l încheie cu prima scădere anuală din 2022. Fluctuațiile Bitcoin au urmat din ce în ce mai mult agitația de pe piețele bursiere: efectele tarifelor impuse de Donald Trump, supraevauarea acțiunilor companiilor tehnologice și o posibilă […] The post Rollercoasterul Bitcoin s-ar putea încheia cu primul declin anual din 2022 first appeared on Ziarul National.
19:40
La doar un an după ce floarea cea vestită a neamului ONG-ist a ajuns la putere, România începe să constate cu precizie chirurgicală ceea ce mulți intuiseră de la bun început: USR nu s-a dovedit nici capabil politic, nici matur intelectual să calce în Palatul Victoria. De la gafe regulate la scandaluri cu baraje golite […] The post Virusul ONG-ist. Cum a ajuns România să fie controlată de „12%”? first appeared on Ziarul National.
19:40
Român prins la furat într-un supermarket din Italia. În fața carabinierilor, a dat vina pe sărăcia din România # National.ro
Un român în vârstă de 24 de ani a fost prins în timp ce încerca să sustragă dintr-un supermarket din Italia produse în valoare de aproape 3.000 de euro. Bărbatul a explicat judecătorului de caz că a decis să fure pentru că nu are suficienți bani pentru a petrece Crăciunul în România. Tentativa de furt […] The post Român prins la furat într-un supermarket din Italia. În fața carabinierilor, a dat vina pe sărăcia din România first appeared on Ziarul National.
19:10
Liberalii pasează taxa pe plastic în sarcina operatorilor economici. Urmează scumpirile # National.ro
Fostul ministrul al Mediului, Mircea Fechet, împreună cu mai mulți parlamentari liberali vor să paseze taxa pe plastic în sarcina operatorilor economici. Până în acest moment, România a plătit la bugetul UE circa 1 miliard de euro pentru ambalajele nereciclate, susțin parlamentarii. Transferul taxei către companii va conduce o scumpire a produselor, pe care o […] The post Liberalii pasează taxa pe plastic în sarcina operatorilor economici. Urmează scumpirile first appeared on Ziarul National.
19:10
Ce pensie va încasa un român, după noul mod de calcul al vechimii, din 2026. Casa de Pensii transformă zilele lucrătoare în zile calendaristice # National.ro
Începând cu 2026, un ordin al Casei Naționale de Pensii Publice (CNPP), publicat în Monitorul Oficial, stabilește procedura tehnică pentru transformarea zilelor lucrătoare în zile calendaristice, necesară calculării stagiului de cotizare în sistemul public de pensii. Documentul include și formulele de conversie ce vor fi aplicate în acest proces. Adevărul scrie că, pentru perioada aprilie […] The post Ce pensie va încasa un român, după noul mod de calcul al vechimii, din 2026. Casa de Pensii transformă zilele lucrătoare în zile calendaristice first appeared on Ziarul National.
18:40
Unde poţi să te distrezi în vacanţa de Crăciun 2025. Cele mai populare destinaţii alese de românii cu familie numeroasă # National.ro
Vacanța de Crăciun 2025 “bate la uşă” atât pentru copii, cât şi pentru părinţi. Până acum, chiar dacă majoritatea românilor şi-au organizat deja mini-concediul, timpul nu este pierdut, pentru că încă se mai pot face rezervări. Elevii vor avea vacanța de iarnă în perioada 20 decembrie 2025 – 7 ianuarie 2026, potrivit structurii anului școlar […] The post Unde poţi să te distrezi în vacanţa de Crăciun 2025. Cele mai populare destinaţii alese de românii cu familie numeroasă first appeared on Ziarul National.
18:30
Titlul oficial al dezvoltatorului imobiliar Steve Witkoff este cel de trimis special pentru misiuni de pace, cu un portofoliu care inițial se limita doar la Orientul Mijlociu. A fost o alegere neobișnuită, având mult mai multă experiență în consiliile de administrație ale companiilor decât în diplomație. Dar Witkoff are o superputere pe care chiar și […] The post Influența omului lui Trump, de neclintit first appeared on Ziarul National.
Ieri
18:10
Euro NCAP se pregătește să aplice anul viitor cea mai amplă revizuire a protocolului său din 2009. Scala nu se va mai limita la rezistența la impact, ci va acoperi întregul parcurs al siguranței: conducerea, evitarea, protecția și gestionarea post-accident. O abordare extinsă care reflectă mai bine riscurile actuale, dar va face obținerea celor cinci […] The post De ce mașinile ar putea obține note mai mici la testele de impact din 2026 first appeared on Ziarul National.
18:00
Când intră ajutoarele sociale în luna decembrie 2025. Banii vin mai devreme pe final de an, înainte de Sărbătorile de iarnă # National.ro
Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială (ANPIS) va face plăţile mai devreme în ultima lună din an, tocmai ca beneficiarii să aibă timp să se pregătească pentru Sărbătorile de iarnă. Indemnizațiile pentru mame și alocațiile pentru copii, virate la începutul lunii decembrie În data de 8 decembrie, ANPIS a virat deja sumele aferente drepturilor […] The post Când intră ajutoarele sociale în luna decembrie 2025. Banii vin mai devreme pe final de an, înainte de Sărbătorile de iarnă first appeared on Ziarul National.
17:50
Organizatorii Cupei Mondiale 2026 au declanșat o polemică uriașă după ce au desemnat Egipt – Iran drept „Meciul Pride”, programat pe 26 iunie, la Seattle, chiar în debutul weekendului dedicat comunității LGBTQ. Cele două națiuni au legi extrem de dure împotriva relațiilor între persoane de același sex. În Iran, pedeapsa poate ajunge până la moarte, […] The post FIFA și SUA au conspirat împotriva Iranului? Șoc la CM 2026! first appeared on Ziarul National.
17:40
Real Madrid ia în calcul demiterea lui Xabi Alonso, după doar 6 luni pe bancă, iar numele vehiculate pentru înlocuire au fost Zinedine Zidane și Jürgen Klopp. Presa spaniolă anunță însă că prima variantă a picat definitiv. Eșecul cu Celta Vigo (0-2), cu Ionuț Radu titular, a declanșat o criză internă la Madrid. Un singur […] The post Zidane, între Real și naționala Franței first appeared on Ziarul National.
17:40
ANSVSA iese la atac. Comisia Europeană a blocat nejustificat exportul de ovine din România # National.ro
Vicepreședintele ANSVSA, Ioan Oleleu, a rupt tăcerea jenantă de la vârful instituției și a recunoscut faptul că decizia Comisiei Europene de a interzice României exporturile de ovine în UE a fost nejustificată. Ultima critică adusă sabotajului fățiș al Comisiei la sectorul ovin din țara noastră a fost făcută chiar de către directorul DSVSA Bihor, județul […] The post ANSVSA iese la atac. Comisia Europeană a blocat nejustificat exportul de ovine din România first appeared on Ziarul National.
17:30
Ce salariu va încasa Ciprian Ciucu la Primăria Capitalei. Va avea un venit mai mare decât la Sectorul 6 # National.ro
Edilul ales al Bucureștiului va încasa la Primăria Generală un salariu mai mare cu 11% decât la Sectorul 6. Diferența netă de venit se apropie de 1.500 de lei lunar. Ciprian Ciucu avea pentru funcția de primar al Sectorului 6 un salariu brut de 21.735 de lei. Odată numit în funcția de primar general al […] The post Ce salariu va încasa Ciprian Ciucu la Primăria Capitalei. Va avea un venit mai mare decât la Sectorul 6 first appeared on Ziarul National.
17:10
UE renunță la gazele rusești, dar cumpără îngrășăminte rusești fabricate cu ajutorul gazelor # National.ro
În ciuda tuturor eforturilor UE de a aplica sancțiuni economice Rusiei, un tip de marfă descărcată în porturile europene poartă eticheta „Fabricat în Rusia”. Pe 3 decembrie, UE s-a angajat să înceteze toate importurile de gaze naturale din Rusia până în septembrie 2027. Dar continuă să cumpere îngrășăminte rusești. Gazul este o sursă de energie […] The post UE renunță la gazele rusești, dar cumpără îngrășăminte rusești fabricate cu ajutorul gazelor first appeared on Ziarul National.
17:10
Senatul a adoptat tacit, luni, propunerea legislativă privind declararea zilei de începere a anului școlar pentru învățământul preșcolar, primar și gimnazial, drept zi liberă pentru părinți. Propunerea a fost inițiată de senatorul PSD Claudiu-Daniel Catană și a trecut de Senat prin adoptare tacită, termenul pentru dezbatere și vot împlinindu-se la 3 decembrie. De ce este […] The post Încă o zi liberă, dar numai pentru părinți. Proiectul a fost adoptat tacit la Senat first appeared on Ziarul National.
16:40
Numită ministru al Mediului și Apelor ‒ când încă nu i se uscase cașul de la gură, neavând nici măcar treizeci de ani ‒ de către liberalul-userist Ilie Bolojan, Diana Buzoianu, vrând să iasă curată-curată din „criza apei” de la Paltinu, și-a vărsat năduful de Evă năzuroasă peste tot ce mișcă în subordinea sa. Guraliva […] The post Corb la corb nu-și scoate ochii! first appeared on Ziarul National.
