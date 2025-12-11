ANPC, controale la marile magazine din București! S-au găsit produse expirate și diferenţe între preţul de la raft şi cel de la casă/Cât au fost amenzile – FOTO
Inspectorii ANPC au mers în marile magazine din Capitală, dar nu la cumpărături, ci în controale. S-a lăsat cu amenzi în urma neregulilor pe care comisarii Autorității pentru Protecția Consumatorilor le-au constatat în aceste unități comerciale. Comisarii Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) au dat amenzi în valoare circa de 3,2 milioane de lei, în
Când președintele francez Emmanuel Macron a inaugurat Comandamentul Spațial al Franței la Toulouse, pe 12 noiembrie, și a declarat că spațiul devine un "câmp de luptă", puțini se așteptau la o confirmare atât de rapidă. Două săptămâni mai târziu, la Consiliul ministerial al European Space Agency(ESA), statele membre au aprobat cel mai mare buget din
Sub administrația lui Donald Trump, prima licitație pentru concesiuni petroliere în Golful Mexic atrage oferte de milioane de dolari. BP, Shell și Chevron s-au numărat printre companiile care au depus oferte în valoare totală de 371,8 milioane de dolari pentru drepturile de foraj petrolier și gazier. Potrivit Financial Times, cele mai mari două oferte, de
ANPC, controale la marile magazine din București! S-au găsit produse expirate și diferenţe între preţul de la raft şi cel de la casă/Cât au fost amenzile – FOTO
Inspectorii ANPC au mers în marile magazine din Capitală, dar nu la cumpărături, ci în controale. S-a lăsat cu amenzi în urma neregulilor pe care comisarii Autorității pentru Protecția Consumatorilor le-au constatat în aceste unități comerciale. Comisarii Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) au dat amenzi în valoare circa de 3,2 milioane de lei, în
1. Felicitări, Adriana Săftoiu! A avut și Băsescu o consilieră frumoasă, harnică, loială. Acea consilieră se numește Elena Udrea. Felicitări, Adriana Săftoiu, dar nu știi pentru ce! Pentru că TVR e finanțată de Guvern – taxa RRA a fost desființată – și, dacă ai difuzat documentarul despre justiție, încropit de Unitatea Recorder, înseamnă că Guvernul
VIDEO. Război total, cu acuzații interne la Curtea de Apel București, după documentarul Recorder. „Suntem terorizați" / Ținta este „de a crea haos controlat"
De la nivelul Curții de Apel București au apărut reacții publice, într-o conferință de presă extraordinară, după ancheta de presă a Recorder care a urmărit – sub forma unui documentar – problemele din justiție. Până să înceapă conferința de presă și să vorbească șefa Curții de Apel București, Liana Arsenie, o judecătoare de la CAB,
Cele mai recente vești de la meteorologi: vortexul polar ar putea lovi România înainte de Crăciun! Se anunță schimbări ale vremii
Vortexul polar care a adus vreme rea în Statele Unite și Rusia, generând ninsori și temperaturi scăzute, nu are deocamdată impact asupra Europei. În timp ce alte regiuni se confruntă cu o iarnă în toată regula, continentul european, inclusiv România, se vor afla sub influența unui flux de aer cald dinspre Atlantic. Meteorologul Mihai Huștiu,
VIDEO. Trump spune că a discutat cu liderii europeni despre Ucraina în „termeni destul de duri": „Nu vrem să ne pierdem timpul"/ Ce urmează
Președintele american pare să-și piardă răbdarea în privința negocierilor legate de planul de pace în Ucraina. Recent, Donald Trump a discutat telefonic cu trei lideri europeni, inclusiv cu omologul său francez, Emmanuel Macron. „Am discutat despre Ucraina în termeni destul de duri" – a declarat acesta în fața jurnaliștilor. Din câte s-a mai aflat, Ucraina
USR cere demiterea șefului DNA, Marius Voineag. Dominic Fritz: „Politicienii pot să repare legile justiției"
Președintele USR, Dominic Fritz, a anunțat, joi, 11 decembrie, că partidul pe care-l conduce cere demiterea șefului DNA, Marius Voineag, în urma dezvăluirilor din documentarul Recorder. Dominic Fritz îl invită pe premierul Ilie Bolojan și pe ceilalți parteneri de guvernare să susțină USR în demersurile privind justiția. El solicită, de asemenea, modificarea Legilor Justiției, astfel
Proteste în Bulgaria! Zeci de mii de oameni au ieșit în stradă pentru a cere demisia guvernului: „Plecați!" – VIDEO
Au fost noi proteste în Bulgaria. Oamenii au ieșit în număr mare în stradă, miercuri seară, pentru a cere plecarea actualului Guvern. Zeci de mii de persoane au manifestat miercuri seara din nou la Sofia și în alte orașe bulgare pentru a cere demisia guvernului. Nemulțumirile oamenilor ieșiți în stradă țin de bugetul pentru anul
Caz cutremurător în Timiș: Zeci de bătrâni ţinuți, în condiții improprii, în casa unei proprietare de azil. Căminul fusese închis de autorități
Un caz cutremurător a ajuns în atenția autorităților din județul Timiș. Se face o anchetă de amploare, după ce zeci de vârstnici au fost găsiți într-o casă, în contextul în care azilul în care fuseseră găzduiți a fost închis de autorități, în urma descoperirii unor neconformități. Poliţiştii şi inspectorii de la DGASPC Timiş au găsit
Berbec Trebuie să vă schimbați obiceiurile și să faceți din nou un efort pentru a vă îmbunătăți în mod clar sănătatea. Nu întârziați să luați decizia asta și întoarceți-vă pe acea cale care vă oferă o viață mai sănătoasă. Taur Discutați cu partenerul dvs. pentru a face proiecte viitoare, mai ales dacă considerați că
China a inclus pentru prima dată cipuri autohtone de inteligență artificială pe o listă oficială de achiziții publice, consolidându-și sectorul tehnologic înainte de decizia lui Donald Trump de a permite exporturile Nvidia către această țară. Ministerul Industriei și Tehnologiei Informației a adăugat recent procesoare IA de la grupuri chineze, inclusiv Huawei și Cambricon, pe lista
PSD se află în punctul în care fie rupe odată pentru totdeauna alianța toxică pe care o are cu USR, fie urmează drumul sigur spre irelevanță politică, o alegere care va fi greu de înțeles. Românii au transmis clar că nu vor USR la guvernare, dar, cu toate acestea, scandalurile se țin lanț la Palatul
România nu mai are specialiști sau cei care mai există încă nu sunt luați în seamă. Criza apei provocată prin golirea barajului Paltinu a avut la bază o eroare de calcul și un nivel extrem de ridicat al incompetenței. Deși spun că s-au consultat cu experți și profesori universitari, cei de la Apele Române au
Europa nu mai reușește să compenseze schimbarea de poziție a SUA față de Ucraina, iar ajutorul militar primit de Kiev ar putea atinge cel mai scăzut nivel în 2025 dacă tendința nu se inversează, potrivit Institutului Kiel. „Conform datelor disponibile până în octombrie, Europa nu a reușit să mențină ritmul din prima jumătate a anului
Thierry Henry a comentat răbufnirea lui Mohamed Salah, scos din lot de Arne Slot pentru duelul cu Inter și ținut trei meciuri la rând pe bancă în Premier League. Egipteanul a acuzat public clubul că l-a „aruncat sub autobuz", însă legenda Franței spune că reacția a fost complet greșită. Henry a explicat la CBS Sports
O nouă tragedie în lumea medicală! Un medic chirurg a murit chiar în timpul unei consultații
Un chirurg gorjean, în vârstă de 48 de ani, de la Spitalul Orășenesc „Sfântul Ștefan" din Rovinari a murit chiar în timpul programului de lucru. Cadrul medical a căzut chiar în fața unui pacient. Decesul fulgerător survine după alte după două tragedii recente care au îndoliat comunitatea medicală românească – moartea directoarei medicale de la
Donator cu genă cancerigenă, tată pentru aproape 200 de copii în Europa. Unii au murit deja de cancer
Aproape 200 de copii din toată Europa s-au născut cu risc de cancer după ce un bărbat cu o mutație genetică a donat spermă. Donatorul de spermă era purtător al unei mutații genetice ce crește semnificativ riscul de cancer. Se știa însă sănătos tun, fără să aibă habar că poartă această genă mortală. De aceea
Ministerul Energiei a decis să lanseze din nou programul de sprijin financiar pentru cumpărarea de repartitoare de căldură pentru românii săraci. Cum suma este aceeași, ca și în 2024, de 375 milioane de lei, se pare că nimeni nu s-a înghesuit să beneficieze de acest sprijin. Ministerul susține că săracii ar putea face economie de
Zinedine Zidane revine în fotbalul francez într-un rol surprinzător: acționar la Union Foot de Touraine, club apărut după fuziunea dintre Ouest Tourangeau, Tours și Joue-les-Tours, toate ajunse în faliment. Noua echipă joacă în National 3, dar are planuri ambițioase. Proiectul este susținut de Basile Riboud, fiul fostului CEO Danone, în jurul căruia s-a strâns un
Samsung confirmă lansarea Galaxy S26 în februarie 2026. Tot ce știm despre viitoarele telefoane ale companiei
Samsung pregătește o schimbare majoră cu noua serie Galaxy S26, programată pentru lansare la începutul lui 2026. Noile telefoane vin cu un design redesenat, camere îmbunătățite și cipuri de ultimă generație, în premieră cu tehnologie 2nm pentru Exynos 2600. Deși Samsung nu a anunțat încă data evenimentului Unpacked, există câteva posibilități vehiculate în ultima vreme.
Donald Trump și Xi Jinping vorb
Puși să caute bani și în ”gaură” de șarpe, miniștrii Guvernului Bolojan s-au apucat să răscolească toate actele normative pentru a descoperi ”oportunități”. Astfel, ministrul Dezvoltării, care, probabil, a primit și un premiu pentru asta, a descoperit că amărâții din locuințele sociale nu aveau actualizată chiria cu rata inflației încă din 2007. Astfel, printr-un proiect […] The post Foame de bani. Chiria pentru locuințele sociale se majorează cu 224% first appeared on Ziarul National.
Țările UE încearcă să accelereze adoptarea unei decizii de a bloca pe termen nelimitat până la 210 miliarde de euro din activele suverane ale Rusiei, în încercarea de a ocoli premierul Ungariei, Viktor Orban, chiar înainte ca liderii europeni să se întâlnească la summitul de săptămâna viitoare. Efortul de a adopta legislația – care invocă […] The post UE vrea să pună gheara pe activele rusești, dar se lovește de obstacolul Ungaria first appeared on Ziarul National.
Un model de Dacia Duster l-a uimit total pe un jurnalist olandez. Deține o tehnologie premium și costă foarte puțin # National.ro
Dacia a dezvăluit noua motorizare Duster Hybrid-G 150 4×4 la începutul lunii septembrie. Noul model are tehnologii inedite pentru marca românească. Un jurnalist olandez a avut ocazia să testeze şi să exploreze pe viu noul Duster Hybrid-G 4×4 şi spune că nu poate înţelege cum poate acest model să coste atât de puţin, cu atât […] The post Un model de Dacia Duster l-a uimit total pe un jurnalist olandez. Deține o tehnologie premium și costă foarte puțin first appeared on Ziarul National.
Motivul pentru care România nu poate implementa conceptul de „Golden Visa”. CSAT a blocat proiectul, după care a fost retras din Parlament # National.ro
Consiliul Suprem de Apărare a Țării (CSAT) a blocat oficial proiectul de lege cunoscut sub numele de „Vizele de Aur”, o inițiativă a mai multor parlamentari liberali. Programul, care ar fi permis cetățenilor din afara Uniunii Europene să obțină rezidență în România în schimbul unor investiții financiare, a fost considerat un risc de securitate națională. […] The post Motivul pentru care România nu poate implementa conceptul de „Golden Visa”. CSAT a blocat proiectul, după care a fost retras din Parlament first appeared on Ziarul National.
Reguli noi la frontieră, începând de miercuri, 10 decembrie: amprente și fotografii în loc de ștampile pentru cetățenii din afara Uniunii Europene # National.ro
Începând de miercuri, 10 decembrie, cetățenii țărilor din afara Uniunii Europene vor trece printr-o nouă procedură de control la intrarea în blocul comunitar: amprentare și recunoaștere facială. Sistemul de Intrare/Ieşire a devenit operațional în toate punctele de frontieră Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră transmite că Sistemul de Intrare/Ieşire (EES) funcţionează începând de miercuri cu […] The post Reguli noi la frontieră, începând de miercuri, 10 decembrie: amprente și fotografii în loc de ștampile pentru cetățenii din afara Uniunii Europene first appeared on Ziarul National.
BREAKING NEWS: CCR a amânat decizia pe pensiile magistraților pentru duminică, după Crăciun # National.ro
După ore întregi de discuții, Curtea Constituțională (CCR) a amânat, miercuri, 10 decembrie, o decizie pe sesizarea venită din partea Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie (ICCJ) privind legea care stabileşte condiţiile de pensionare pentru magistraţi, dar şi noul calcul al pensiei acestora. Noul termen a fost stabilit pentru data de 28 decembrie, care pică […] The post BREAKING NEWS: CCR a amânat decizia pe pensiile magistraților pentru duminică, după Crăciun first appeared on Ziarul National.
Uniunea Europeană se confruntă cu atacurile și disprețul lui Donald Trump. America pare să nu mai fie garantul securității europene. Liderii europeni încearcă să stabilească dacă au nevoie de noi garanții de securitate, în cazul în care cele ale NATO se dovedesc a fi nesigure. De asemenea, explorează posibilitatea unei coordonări strânse prin intermediul Forței […] The post Ce șanse are un plan european de apărare independent de America? first appeared on Ziarul National.
Dacă îmbrățișările ar fi fost divizii de armată, iar cuvintele euro, Volodimir Zelenski era cel mai bine înarmat și finanțat președinte din lume. „Suntem alături de Ucraina. Vă sprijinim în conflict și vă sprijinim în negocieri pentru a ne asigura că se ajunge la o soluție justă și durabilă”, a promis prim-ministrul britanic Keir Starmer […] The post Liderii europeni nu-l pot salva pe Zelenski first appeared on Ziarul National.
Administrația președintelui Donald Trump a prezentat o nouă Strategie de Securitate Națională care descrie aliații europeni drept fragili și reafirmă ambiția Washingtonului de a domina emisfera vestică. Documentul, publicat de Casa Albă, conține critici directe la adresa politicilor europene privind migrația și libertatea de exprimare, sugerând că unele state se confruntă cu riscuri profunde pentru […] The post Președintele păcii! first appeared on Ziarul National.
Taxele și impozitele cresc anul viitor, a decis miercuri, 10 decembrie, Curtea Constituţională a României. Judecătorii CCR au respins obiecția de neconstituționalitate ridicată de Partidului AUR. Astfel, legea Legea privind stabilirea unor măsuri de redresare şi eficientizare a resurselor publice, act normativ care prevede, printre altele, noi taxe și majorarea impozitelor pe proprietate și mașini […] The post Ce taxe și impozite cresc în 2026, după ce CCR a dat undă verde scumpirilor first appeared on Ziarul National.
Decizie ICCJ în cazul lui Lucian Duță! Instanța Supremă anulează condamnarea de 6 ani de închisoare a fostului șef al CNAS # National.ro
Fostul șef al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, medicul Lucian Duță, a aflat, miercuri, 10 decembrie, decizia definitivă a instanței în cazul unei căi extraordinare de atac formulate după condamnarea sa, în urmă cu mai bine de trei ani, într-un dosar în care fusese trimis în judecată de către procurorii DNA. Înalta Curte de […] The post Decizie ICCJ în cazul lui Lucian Duță! Instanța Supremă anulează condamnarea de 6 ani de închisoare a fostului șef al CNAS first appeared on Ziarul National.
Coșul de cumpărături va fi mai gol pentru sărbătorile din acest an. Ce buget vor aloca românii # National.ro
Pe fondul scumpirilor din acest an, românii pregătesc un Crăciun la „buget”! Majoritatea va cheltui mai puțin sau cel mult la nivelul anului trecut pentru cumpărăturile de Sărbători. Potrivit unui sondaj, citat de Agerpres, aproximativ 90% dintre români spun că în acest an, coșul de cumpăraturi va fi mai gol, în condiţiile în care preţurile […] The post Coșul de cumpărături va fi mai gol pentru sărbătorile din acest an. Ce buget vor aloca românii first appeared on Ziarul National.
1. Alegerile au trecut și aproape toată lumea e de acord într-o singură privință. Că ar trebui două tururi. Eu nu sunt de acord. În primul tur îl votezi pe ăla de care îți place. Ai avut în față 10 sau 15 băieți și ai spus ”io pe ăsta l-aș pune!” În al doilea tur […] The post Stați în banca voastră, că turul doi nu e pentru noi! E al inițiaților first appeared on Ziarul National.
Surse: Cine ar putea fi viitorul ministru al Apărării. E un apropiat al lui Dominic Fritz # National.ro
În contextul în care Ministerul Apărării are o conducere interimară, după demisia lui Ionuț Moșteanu, mai-marii USR urmează să decidă pe cine propun pentru a ocupa fotoliul de ministru în Guvernul Bolojan. Cu câteva ore înainte să aibă loc o ședință a conducerii USR se vehiculează tot mai mult un nume ce s-ar afla „în […] The post Surse: Cine ar putea fi viitorul ministru al Apărării. E un apropiat al lui Dominic Fritz first appeared on Ziarul National.
Undă verde pentru creșterea taxelor locale. CCR a respins contestația AUR pe legea care le majorează # National.ro
S-a dat undă verde pentru majorarea taxelor din 2026. Curtea Constituțională a Românei (CCR) a respins sesizarea AUR. Decizia s-a luat în ședința CCR de miercuri, 10 decembrie. CCR discută în cursul acestei zile și sesizarea Înaltei Curți de Casație și Justiției (ICCJ) în legătură cu noul proiect al Guvernului Bolojan privind reforma pensiilor magistraților. […] The post Undă verde pentru creșterea taxelor locale. CCR a respins contestația AUR pe legea care le majorează first appeared on Ziarul National.
Nicușor Dan, moment de confuzie. S-a încurcat în denumiri! Vrea aderarea României la o organizație din care facem parte de zeci de ani – VIDEO # National.ro
În cele două zile în care s-a aflat în Franța, președintele Nicușor Dan a avut mai multe întâlniri, inclusiv cu omologul său, Emmanuel Macron, dar și cu primarul Parisului, Anne Hidalgo. După întrevederea avută cu președintele Macron, Nicușor Dan a susținut o conferință de presă, la Ambasada României din Paris. În timp ce răspundea unei […] The post Nicușor Dan, moment de confuzie. S-a încurcat în denumiri! Vrea aderarea României la o organizație din care facem parte de zeci de ani – VIDEO first appeared on Ziarul National.
S-a aflat! Germania lucrează la un plan detaliat! Scenarii pentru închiderea rapidă a spațiului aerian în caz de conflict militar # National.ro
Germania pregătește scenarii pentru închiderea rapidă a spațiului aerian în cazul unui conflict militar. Sunt precizări ce au venit chiar de la directorul serviciului german de control al traficului aerian. Mai precis, din câte a declarat directorul serviciului german de control al traficului aerian, autoritățile de la Berlin lucrează la un plan detaliat pentru reorganizarea […] The post S-a aflat! Germania lucrează la un plan detaliat! Scenarii pentru închiderea rapidă a spațiului aerian în caz de conflict militar first appeared on Ziarul National.
Un incendiu cu urmări tragice a avut loc în sudul Chinei: 12 oameni și-au pierdut viața. Deocamdată nu se știe de la ce au izbucnit flăcările, dar se face o anchetă pentru a fi stabilite exact condițiile care au dus la producerea nenorocirii. Douăsprezece persoane au murit în urma unui incendiu izbucnit într-o clădire rezidențială […] The post VIDEO. Incendiu cu urmări devastatoare într-o clădire din China: 12 oameni au murit first appeared on Ziarul National.
Explozie într-un bloc din Bihor: O femeie rănită și un balcon prăbușit. Cauza deflagrației # National.ro
Spaimă în rândul locuitorilor unui bloc din Aleșd, județul Bihor, după ce, marți seară târziu, s-a auzit o bubuitură. O explozie s-a produs într-un apartament din imobil, în urma deflagrației o femeie fiind rănită. Femeia a suferit arsuri, iar balconul în care se afla s-a dărâmat din cauza deflagrației. După ce s-a produs explozia s-a […] The post Explozie într-un bloc din Bihor: O femeie rănită și un balcon prăbușit. Cauza deflagrației first appeared on Ziarul National.
Nicușor Dan, întrevedere în Franța cu reprezentanții industriei de apărare: „România va investi semnificativ”, dar „nu doar ca simplu cumpărător” # National.ro
Președintele Nicușor Dan s-a aflat, la începutul acestei săptămâni, timp de două zile, în Franța. Pe durata vizitei la Paris, liderul de la Cotroceni s-a întâlnit și cu omologul său, Emmanuel Macron, dar și cu alți oficiali francezi. Președintele Nicușor Dan s-a întâlnit, marți, 9 decembrie, cu reprezentanții companiilor franceze din domeniul apărării, după ce, […] The post Nicușor Dan, întrevedere în Franța cu reprezentanții industriei de apărare: „România va investi semnificativ”, dar „nu doar ca simplu cumpărător” first appeared on Ziarul National.
BERBEC Astăzi veți avea dorința de a lua o decizie rapidă fără a a grăbi ceva. Încăpățânarea ta te poate face să te izolezi. Faceți un efort pentru a înțelege. Multe uși se vor deschide dacă o veți face! TAUR Astăzi te poți enerva cu un părinte, o rudă sau cu cineva chiar din […] The post Horoscop 10 decembrie 2025 – Ești complet absorbit de gânduri first appeared on Ziarul National.
Apele Române avertizează risc de deficit sever: nivelul lacului Paltinu scade, iar restricțiile ar putea apărea din 2026 # National.ro
Administrația Apele Române avertizează asupra unei posibile crize de apă în perioada ianuarie-februarie 2026, după ce nivelul acumulării Paltinu a ajuns la doar 3 milioane m3, iar resursele actuale pot acoperi fără restricții cel mult 12 zile. Potrivit instituției, chiar dacă în următoarele săptămâni sunt anticipate creșteri de debite, sezonul rece riscă să adâncească deficitul. […] The post Apele Române avertizează risc de deficit sever: nivelul lacului Paltinu scade, iar restricțiile ar putea apărea din 2026 first appeared on Ziarul National.
Generația Z, în pragul unui record negativ: niveluri uriașe de epuizare la locul de muncă # National.ro
Generația Z se confruntă cu unele dintre cele mai ridicate niveluri de epuizare profesională din ultimele decenii, iar datele internaționale arată că această categorie de vârstă resimte stresul mai intens decât orice altă generație activă pe piața muncii. Generația Z și explozia cazurilor de epuizare profesională Un val de studii recente confirmă că epuizarea a […] The post Generația Z, în pragul unui record negativ: niveluri uriașe de epuizare la locul de muncă first appeared on Ziarul National.
