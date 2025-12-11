ANPC, controale la marile magazine din București! S-au găsit produse expirate și diferenţe între preţul de la raft şi cel de la casă/Cât au fost amenzile – FOTO

13:40

1. Alegerile au trecut și aproape toată lumea e de acord într-o singură privință. Că ar trebui două tururi. Eu nu sunt de acord. În primul tur îl votezi pe ăla de care îți place. Ai avut în față 10 sau 15 băieți și ai spus ”io pe ăsta l-aș pune!” În al doilea tur […] The post Stați în banca voastră, că turul doi nu e pentru noi! E al inițiaților first appeared on Ziarul National.