Zelenski încearcă să îi atragă atenţia lui Trump despre intensificarea cooperării dintre Rusia şi China
Financial Intelligence, 10 decembrie 2025 18:00
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat miercuri, după o întâlnire cu şeful Serviciului de Informaţii Externe al Ucrainei, […] The post Zelenski încearcă să îi atragă atenţia lui Trump despre intensificarea cooperării dintre Rusia şi China appeared first on Financial Intelligence.
• • •
Alte ştiri de Financial Intelligence
Acum 10 minute
18:10
Shell dorește să dizolve societatea mixtă cu Rosneft (ROSN.MM) din Rusia, prin care grupul listat la Londra deține […] The post Shell încheie joint venture-ul cu Rosneft pentru conducta CPC appeared first on Financial Intelligence.
Acum 30 minute
18:00
Hossu (Cartel Alfa): Este urgentă medierea din partea preşedintelui a conflictului privind salariul minim # Financial Intelligence
Sindicaliştii se vor adresa în continuare Administraţiei Prezidenţiale, pentru că este urgent nevoie de medierea din partea preşedintelui […] The post Hossu (Cartel Alfa): Este urgentă medierea din partea preşedintelui a conflictului privind salariul minim appeared first on Financial Intelligence.
18:00
Zelenski încearcă să îi atragă atenţia lui Trump despre intensificarea cooperării dintre Rusia şi China # Financial Intelligence
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat miercuri, după o întâlnire cu şeful Serviciului de Informaţii Externe al Ucrainei, […] The post Zelenski încearcă să îi atragă atenţia lui Trump despre intensificarea cooperării dintre Rusia şi China appeared first on Financial Intelligence.
18:00
Nicuşor Dan, după dezvăluirile Recorder: Îi invit pe toţi magistraţii să îmi scrie direct problemele lor # Financial Intelligence
Preşedintele Nicuşor Dan îi invită pe toţi magistraţii să îi scrie direct despre problemele pe care le întâmpină, […] The post Nicuşor Dan, după dezvăluirile Recorder: Îi invit pe toţi magistraţii să îmi scrie direct problemele lor appeared first on Financial Intelligence.
17:50
Diana Buzoianu: Am primit demisia de onoare a directorului general de la Apele Române, Florin Ghiță # Financial Intelligence
Am primit demisia de onoare a directorului general de la Apele Române, Florin Ghiță, a anunţat ministrul USR […] The post Diana Buzoianu: Am primit demisia de onoare a directorului general de la Apele Române, Florin Ghiță appeared first on Financial Intelligence.
17:50
Parlamentul Ungariei aprobă un proiect de lege ce complică destituirea preşedintelui ţării, un apropiat al premierului Orban # Financial Intelligence
Parlamentul Ungariei a aprobat miercuri un proiect de lege ce complică destituirea preşedintelui, apropiat al prim-ministrului naţionalist Viktor […] The post Parlamentul Ungariei aprobă un proiect de lege ce complică destituirea preşedintelui ţării, un apropiat al premierului Orban appeared first on Financial Intelligence.
Acum o oră
17:20
Salt Bank depășește pragul de 700.000 de clienți și se apropie de 2 miliarde de lei în active # Financial Intelligence
Salt Bank ar putea ajunge la un milion de clienţi în primăvara anului viitor La 600 de zile […] The post Salt Bank depășește pragul de 700.000 de clienți și se apropie de 2 miliarde de lei în active appeared first on Financial Intelligence.
Acum 2 ore
16:30
OMV Petrom: Redevențele onshore vor crește cu 40%, cu modificarea impozitării suplimentare pentru gaze naturale pentru încurajarea investițiilor; sonda Anaconda-1 va fi săpată după finalizarea sondelor de dezvoltare în Neptun Deep; extindere a acordurilor petroliere de producție cu 15 ani, până în 2043 # Financial Intelligence
Dezvoltarea Neptun Deep avansează conform programului, cu primele gaze naturale așteptate în 2027 Următoarea activitate de explorare în […] The post OMV Petrom: Redevențele onshore vor crește cu 40%, cu modificarea impozitării suplimentare pentru gaze naturale pentru încurajarea investițiilor; sonda Anaconda-1 va fi săpată după finalizarea sondelor de dezvoltare în Neptun Deep; extindere a acordurilor petroliere de producție cu 15 ani, până în 2043 appeared first on Financial Intelligence.
16:30
ROMGAZ continuă angajamentul ferm de investițîi de explorare în perimetrul Neptun Deep din Marea Neagră # Financial Intelligence
Prin prelungirea fazei curente de explorare din cadrul perimetrului XIX Neptun, zona de apă adâncă (”Neptun Deep”), SNGN […] The post ROMGAZ continuă angajamentul ferm de investițîi de explorare în perimetrul Neptun Deep din Marea Neagră appeared first on Financial Intelligence.
Acum 4 ore
15:50
Cristina Prună: Stimulentele fiscale pot transforma gazele naturale în promotorul dezvoltării industriale şi relansarea economică a României # Financial Intelligence
Amortizarea accelerată şi dubla deducere pentru investiţii în tehnologii noi, compatibile BAT, pot contribui la relansarea economică a […] The post Cristina Prună: Stimulentele fiscale pot transforma gazele naturale în promotorul dezvoltării industriale şi relansarea economică a României appeared first on Financial Intelligence.
15:40
European Grids Package – Virgil Popescu: Europa intră într-o etapă critică a tranziției energetice. Stocarea nu mai este un element opțional, ci un pilon central al unui sistem energetic modern, sigur și accesibil # Financial Intelligence
Europa intră într-o etapă critică a tranziției energetice. Stocarea nu mai este un element opțional, ci un pilon […] The post European Grids Package – Virgil Popescu: Europa intră într-o etapă critică a tranziției energetice. Stocarea nu mai este un element opțional, ci un pilon central al unui sistem energetic modern, sigur și accesibil appeared first on Financial Intelligence.
15:30
European Grids Package – Comisia propune modernizarea infrastructurii energetice a UE pentru a reduce facturile și a spori independența energetică # Financial Intelligence
Infrastructura rețelelor, coloana vertebrală a sistemului energetic european, va fi modernizată și extinsă pentru a-și valorifica întregul potențial. […] The post European Grids Package – Comisia propune modernizarea infrastructurii energetice a UE pentru a reduce facturile și a spori independența energetică appeared first on Financial Intelligence.
15:20
CCR amână o decizie privind taierea pensiilor magistraţilor până pe 28 decembrie. Curtea Constituţională a Românei (CCR) a […] The post CCR amână o decizie privind taierea pensiilor magistraţilor appeared first on Financial Intelligence.
15:20
Cristian Ghinea îi cere lui Ilie Bolojan demiterea ministrului justiţiei Cătălin Predoiu # Financial Intelligence
Cristian Ghinea, unul dintre strategii USR, îi cere lui Ilie Bolojan demiterea ministrului justiţiei Cătălin Predoiu. Acesta a […] The post Cristian Ghinea îi cere lui Ilie Bolojan demiterea ministrului justiţiei Cătălin Predoiu appeared first on Financial Intelligence.
15:10
Confirmare – Guvernul reechilibrează parteneriatul cu OMV Petrom: redevențe majorate cu 40% și renunțarea la litigii, pentru consolidarea independenței energetice a României # Financial Intelligence
Guvernul a adoptat aseară, printr-o hotărâre, măsurile pentru reechilibrarea cooperării cu OMV Petrom pentru următorii 15 ani, și, […] The post Confirmare – Guvernul reechilibrează parteneriatul cu OMV Petrom: redevențe majorate cu 40% și renunțarea la litigii, pentru consolidarea independenței energetice a României appeared first on Financial Intelligence.
15:10
BNW Advisory, compania fondată de Florin Cîțu, devine arhitectul financiar exclusiv al proiectului DraculaLand, o investiţie privată de peste 1 miliard de euro # Financial Intelligence
BNW Advisory, companie specializată în strategie-macro-finanțare, a încheiat un parteneriat strategic cu DraculaLand, proiectul privat de investiții în […] The post BNW Advisory, compania fondată de Florin Cîțu, devine arhitectul financiar exclusiv al proiectului DraculaLand, o investiţie privată de peste 1 miliard de euro appeared first on Financial Intelligence.
Acum 6 ore
13:20
Uzbecii numesc perioada care a urmat prăbușirii URSS „vremurile grele” („the hard times”), dar nu din nostalgie pentru […] The post O incursiune românească în Uzbekistan (Iulian Mareș) appeared first on Financial Intelligence.
13:10
Reglementare sau monetizare? Politica României privind jocurile de noroc, la o răscruce strategică # Financial Intelligence
Pe măsură ce economia digitală a României se dezvoltă, și piața jocurilor de noroc online a cunoscut o […] The post Reglementare sau monetizare? Politica României privind jocurile de noroc, la o răscruce strategică appeared first on Financial Intelligence.
12:50
Lavrov: Rusia are pregătit un răspuns pentru cazul în care UE ar confisca activele ruseşti şi ar desfăşura trupe în Ucraina # Financial Intelligence
Rusia are deja pregătit un răspuns la o posibilă desfăşurare de trupe ale Uniunii Europene în Ucraina şi […] The post Lavrov: Rusia are pregătit un răspuns pentru cazul în care UE ar confisca activele ruseşti şi ar desfăşura trupe în Ucraina appeared first on Financial Intelligence.
12:50
Virgil Popescu: Este un semnal clar că OMV a cedat – actuala formă a legii offshore rămâne în picioare, iar dreptul de preempţiune al statului român asupra gazului din Marea Neagră nu se negociază # Financial Intelligence
Decizia OMV de a-și retrage procesul de la Paris împotriva statului român și acceptarea fără obiecții a legii […] The post Virgil Popescu: Este un semnal clar că OMV a cedat – actuala formă a legii offshore rămâne în picioare, iar dreptul de preempţiune al statului român asupra gazului din Marea Neagră nu se negociază appeared first on Financial Intelligence.
12:40
Kazahstanul anunță că va redirecționa o parte din petrolul din câmpul Kashagan către China, după atacul ucrainean # Financial Intelligence
„Incidentul de la terminalul maritim CPC nu a dus la oprirea completă a exporturilor” prin conductele de petrol, […] The post Kazahstanul anunță că va redirecționa o parte din petrolul din câmpul Kashagan către China, după atacul ucrainean appeared first on Financial Intelligence.
12:40
Canada a prezentat marți un plan pentru a atrage în țară o mie de cercetători de talie mondială, […] The post Canada vrea să atragă 1.000 de cercetători de talie mondială appeared first on Financial Intelligence.
12:20
Raluca Munteanu, director de dezvoltare IULIUS: „Noi am ales să transformăm terenuri centrale, dar puțin valorificate, în locuri care să prindă viață” # Financial Intelligence
IULIUS este una dintre companiile românești care au făcut pionierat în real-estate prin proiectele propuse de-a lungul a […] The post Raluca Munteanu, director de dezvoltare IULIUS: „Noi am ales să transformăm terenuri centrale, dar puțin valorificate, în locuri care să prindă viață” appeared first on Financial Intelligence.
Acum 8 ore
12:10
Polonia discută cu Ucraina să-i furnizeze avioane MiG în schimbul unor tehnologii pentru drone # Financial Intelligence
Polonia poartă discuţii privind transferul unor avioane MiG-29 către Ucraina în schimbul accesului la tehnologia ucraineană în domeniul […] The post Polonia discută cu Ucraina să-i furnizeze avioane MiG în schimbul unor tehnologii pentru drone appeared first on Financial Intelligence.
12:00
Mai mult decât simple colete – DHL rememorează cele mai neobișnuite cinci livrări realizate la nivel mondial în […] The post Cele mai neobișnuite livrări făcute de DHL în 2025 appeared first on Financial Intelligence.
12:00
Nazare, despre întâlnirea de lucru cu Emmanuel Macron: Discuţiile au reconfirmat soliditatea relaţiei strategice dintre România şi Franţa # Financial Intelligence
România şi Franţa împărtăşesc nu doar interese strategice, ci şi legături culturale şi umane profunde, susţinute de numeroasa […] The post Nazare, despre întâlnirea de lucru cu Emmanuel Macron: Discuţiile au reconfirmat soliditatea relaţiei strategice dintre România şi Franţa appeared first on Financial Intelligence.
11:50
Articol de opinie de Dragoș Ionica, Cyber Attack Senior Manager, și Octavian Popa, Cyber Strategy Manager, Deloitte România […] The post Provocări în implementarea directivei NIS 2 în sectorul energetic appeared first on Financial Intelligence.
11:40
Curtea Constituţională a României (CCR) a respins, miercuri, sesizarea AUR în legătură cu legea privind stabilirea unor măsuri […] The post CCR: Legea prin care cresc taxele locale – constituţională appeared first on Financial Intelligence.
11:10
Ungaria refuză să implementeze pactul UE privind migraţia (şeful de cabinet al premierului Orban) # Financial Intelligence
Ungaria nu va implementa pactul UE privind migraţia şi nu va primi niciun migrant, a declarat miercuri, la […] The post Ungaria refuză să implementeze pactul UE privind migraţia (şeful de cabinet al premierului Orban) appeared first on Financial Intelligence.
11:00
Serviciul militar de informaţii al Danemarcei constată o creştere a ameninţărilor # Financial Intelligence
Danemarca se confruntă în prezent cu mai multe ameninţări externe decât în ultimii ani, pe fondul intensificării conflictelor […] The post Serviciul militar de informaţii al Danemarcei constată o creştere a ameninţărilor appeared first on Financial Intelligence.
10:40
Ucraina/ Rusia nu manifestă nicio dorinţă de pace, dimpotrivă îşi intensifică atacurile asupra ţintelor civile (ambasadorul UE la ONU) # Financial Intelligence
Rusia nu arată nicio intenţie de a ajunge la pace în Ucraina, dimpotrivă îşi intensifică atacurile asupra ţintelor […] The post Ucraina/ Rusia nu manifestă nicio dorinţă de pace, dimpotrivă îşi intensifică atacurile asupra ţintelor civile (ambasadorul UE la ONU) appeared first on Financial Intelligence.
Acum 12 ore
10:00
Rețeaua Georgescu: Vulnerabilități fiscale cu impact de securitate națională (Sorin Niță) # Financial Intelligence
Asist. Univ. Dr. Sorin Cristian Niță – Academia de Studii Economice – Facultatea de Administrare a Afacerilor Dezvăluirile […] The post Rețeaua Georgescu: Vulnerabilități fiscale cu impact de securitate națională (Sorin Niță) appeared first on Financial Intelligence.
08:40
Gigantul american al vânzărilor online Amazon a anunţat miercuri că îşi va dubla investiţiile în India pentru a […] The post Amazon va investi 35 de miliarde de dolari în India până în 2030 appeared first on Financial Intelligence.
08:20
Nicuşor Dan: România va investi semnificativ în apărare, dar nu doar ca simplu cumpărător # Financial Intelligence
România va investi semnificativ în apărare, dar nu doar ca simplu cumpărător, a afirmat, marţi, preşedintele Nicuşor Dan. […] The post Nicuşor Dan: România va investi semnificativ în apărare, dar nu doar ca simplu cumpărător appeared first on Financial Intelligence.
08:20
Preşedintele SUA, Donald Trump, şi-a reînnoit marţi criticile la adresa Europei cu privire la politica în materie de […] The post Trump atacă din nou Europa pe tema migraţiei şi energiei appeared first on Financial Intelligence.
08:20
Taxarea capitalului și muncii a ajuns la un nivel foarte ridicat și pierdem investiții (CCF) # Financial Intelligence
Taxarea capitalului și muncii a ajuns la un nivel foarte ridicat și pierdem investiții, potrivit unei postări a […] The post Taxarea capitalului și muncii a ajuns la un nivel foarte ridicat și pierdem investiții (CCF) appeared first on Financial Intelligence.
07:50
Campionul olimpic și mondial la înot David Popovici spune că nu a încasat premierile de la ANS: “Sunt în aceeași situație ca toți ceilalți sportivi” # Financial Intelligence
Campionul olimpic și mondial la înot David Popovici a declarat, marți seara, că nu a încasat premierile de […] The post Campionul olimpic și mondial la înot David Popovici spune că nu a încasat premierile de la ANS: “Sunt în aceeași situație ca toți ceilalți sportivi” appeared first on Financial Intelligence.
06:40
Guvernul a aprobat Actul adiţional 7 la Acordul de concesiune petrolieră în perimetrul XIX Neptun # Financial Intelligence
Guvernul a extins cu doi ani, marţi, prin hotărâre, durata fazei curente de explorare din Acordul de concesiune […] The post Guvernul a aprobat Actul adiţional 7 la Acordul de concesiune petrolieră în perimetrul XIX Neptun appeared first on Financial Intelligence.
Acum 24 ore
19:50
One United Properties a semnat o promisiune de vânzare-cumpărare pentru un teren de 34.800 mp, situat în Constanta, în zona Faleză Nord–Pescarie; Valoarea brută de dezvoltare este estimată în jurul sumei de 500 milioane euro # Financial Intelligence
One United Properties S.A. informează piata cu privire la semnarea unei promisiuni de vânzare-cumpărare pentru un teren de […] The post One United Properties a semnat o promisiune de vânzare-cumpărare pentru un teren de 34.800 mp, situat în Constanta, în zona Faleză Nord–Pescarie; Valoarea brută de dezvoltare este estimată în jurul sumei de 500 milioane euro appeared first on Financial Intelligence.
19:40
FPCU Feldioara a aprobat semnarea unui Term Sheet neangajant cu Critical Metals Corp (CRML), în vederea explorării posibilității înființării unei Joint Venture, pentru prelucrarea metalelor rare # Financial Intelligence
SN Nuclearelectrica SA informează actionarii și investitorii că în data de 08.12.2025, FPCU Feldioara, filiala a SN Nuclearelectrica […] The post FPCU Feldioara a aprobat semnarea unui Term Sheet neangajant cu Critical Metals Corp (CRML), în vederea explorării posibilității înființării unei Joint Venture, pentru prelucrarea metalelor rare appeared first on Financial Intelligence.
19:30
În ultimele luni s-au purtat negocieri dure între statul român şi compania austriacă OMV, existând informări oficiale cu […] The post Surse: În negocierile cu OMV, statul român a obţinut rezultate remarcabile appeared first on Financial Intelligence.
18:20
DN AGRAR avansează cu implementarea Strategiei de Dezvoltare 2025 – 2030 și anunță planul de finanțare pentru fabrica de procesare a laptelui degresat și a smântânii # Financial Intelligence
DN AGRAR Group (BVB: DN), una dintre principalele companii agroalimentare integrate din România și cel mai mare producător […] The post DN AGRAR avansează cu implementarea Strategiei de Dezvoltare 2025 – 2030 și anunță planul de finanțare pentru fabrica de procesare a laptelui degresat și a smântânii appeared first on Financial Intelligence.
Ieri
16:10
Ungaria va susține inițiativa MOL de a cumpăra activele străine ale Lukoil, dar negocierile depind exclusiv de companie – Szijjarto # Financial Intelligence
Ungaria va saluta eforturile MOL de a-și extinde portofoliul de active prin achiziționarea de noi active, cum ar […] The post Ungaria va susține inițiativa MOL de a cumpăra activele străine ale Lukoil, dar negocierile depind exclusiv de companie – Szijjarto appeared first on Financial Intelligence.
16:10
Putin permite Rosneft-Shell Caspian Ventures să efectueze tranzacții cu acțiuni ale CPC-R # Financial Intelligence
Președintele Vladimir Putin a permis efectuarea de tranzacții cu acțiuni ale Caspian Pipeline Consortium-R, care aparține Rosneft-Shell Caspian […] The post Putin permite Rosneft-Shell Caspian Ventures să efectueze tranzacții cu acțiuni ale CPC-R appeared first on Financial Intelligence.
16:00
Răzvan Popescu: Romgaz are tot interesul să menţină gazele naturale în conducte, astfel încât să le valorifice # Financial Intelligence
Romgaz are tot interesul să menţină gazele naturale în conducte, astfel încât să le valorifice, şi nu are […] The post Răzvan Popescu: Romgaz are tot interesul să menţină gazele naturale în conducte, astfel încât să le valorifice appeared first on Financial Intelligence.
15:40
Generația Incertitudinii: Tinerii și piața muncii, între visuri și realitate # Financial Intelligence
Autor: Florentina Anițoaie, psiholog Văd în media și aud tot mai des sintagma „tinerii nu mai vor să […] The post Generația Incertitudinii: Tinerii și piața muncii, între visuri și realitate appeared first on Financial Intelligence.
14:20
Kremlinul a declarat marţi că afirmaţiile europene conform cărora Vladimir Putin ar vrea să restabilească Uniunea Sovietică sunt […] The post Kremlinul susţine că Putin nu vrea să restabilească URSS sau să atace NATO appeared first on Financial Intelligence.
13:20
Dana Daraban, ACUE: Plafonul la gaze naturale trebuie eliminat; credem că o soluție pe o perioadă limitată de timp ar fi să revenim la un gas release program # Financial Intelligence
Plafonul la gaze naturale trebuie eliminat de la 1 martie și credem că o soluție pe o perioadă […] The post Dana Daraban, ACUE: Plafonul la gaze naturale trebuie eliminat; credem că o soluție pe o perioadă limitată de timp ar fi să revenim la un gas release program appeared first on Financial Intelligence.
13:20
ANALIZĂ XTB, Claudiu Cazacu: Thriller financiar în lumea streaming, care ar răsturna echilibrul de putere. Giganții Netflix și Paramount, în cursa pentru Warner # Financial Intelligence
Warner Bros Discovery se află acum în centrul uneia dintre cele mai intense confruntări din industria internațională de […] The post ANALIZĂ XTB, Claudiu Cazacu: Thriller financiar în lumea streaming, care ar răsturna echilibrul de putere. Giganții Netflix și Paramount, în cursa pentru Warner appeared first on Financial Intelligence.
12:40
Guvernul precizează că vizita lui Boris Pistorius în România a fost anulată din motive de sănătate/ Presa germană relatează că ministrul federal al Apărării are o ”infecţie gripală” # Financial Intelligence
Guvernul precizează că vizita în România a ministrului federal al Apărării din Germania, Boris Pistorius, a fost anulată […] The post Guvernul precizează că vizita lui Boris Pistorius în România a fost anulată din motive de sănătate/ Presa germană relatează că ministrul federal al Apărării are o ”infecţie gripală” appeared first on Financial Intelligence.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.