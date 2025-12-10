Miliardarul rus căutat pentru rolul său în explozia devastatoare de la Beirut scapă de extrădare. Motivația instanței care a respins aducerea sa în Liban
HotNews.ro, 10 decembrie 2025 20:20
O instanţă bulgară a respins miercuri cererea de extrădare a magnatului rus Igor Greciuşkin, căutat de autorităţile libaneze în urma exploziei devastatoare din portul Beirut care a ucis peste 200 de persoane în capitala Libanului…
Investigația Recorder „Justiția capturată” a trecut de 1 milion de vizualizări pe YouTube. În seara aceasta va fi televizată # HotNews.ro
„Justiție capturată”, documentarul despre starea sistemului judiciar din România publicat de Recorder de marți seară, a trecut de 1 milion de vizualizări pe platforma video YouTube. În cele aproape 24 de ore de la difuzarea…
Cât va fi salariul minim în 2026: Ilie Bolojan anunță că va lua o decizie până la Crăciun / Ce spun sindicaliștii și patronatele # HotNews.ro
Guvernul va lua o decizie cu privire la nivelul salariului minim pentru anul viitor, până la Sărbătoarea Crăciunului, a afirmat miercuri premierul Ilie Bolojan, după ședința Consiliului Național Tripartit de la Palatul Victoria. Bogdan Hossu,…
VIDEO Asalt mecanizat al rușilor, de o amploare neobișnuită, în Pokrovsk. Au aruncat în luptă blindate, mașini și motociclete. Imagini cu bătălia aprigă din interiorul orașului # HotNews.ro
Forțele ucrainene sunt angajate în respingerea unui atac mecanizat rus de o amploare neobișnuită în orașul strategic Pokrovsk din regiunea estică Donețk, a anunțat miercuri armata Kievului. În acest timp, SUA continuă să facă presiuni…
Rivalitatea dintre Airbus și Boeing. Numărul de comenzi a fost influențat de decizii politice # HotNews.ro
Directorul grupului aeronautic european Airbus, Guillaume Faury, a recunoscut miercuri posibila înfrângere în faţa concurentului Boeing, spunând că este posibil ca firma americană să devină producătorul de avioane cu cele mai multe comenzi, pentru prima…
Ministrul Justiției răspunde criticilor președintelui Nicușor Dan: „MJ este conștient că există probleme în sistemul judiciar” # HotNews.ro
Ministrul Justiției Radu Marinescu a declarat, pentru HotNews, referitor la observațiile președintelui Nicușor Dan legate de „lipsa de voință” a Ministerului Justiției de a rezolva problemele sistemului judiciar, că MJ nu poate interveni în actul…
FOTO Doi bărbați au făcut o parcare pentru mașini în albia unui râu, în Argeș. Ce a urmat # HotNews.ro
Doi bărbați care au amenajat o parcare în albia râului Argeșel, în zona localității Valea Mare Pravăț din județul Argeș, au fost sancționați de Garda Națională de Mediu, informează Agerpres. GNM a transmis că lucrările…
Ministra Mediului: Nu-mi voi da demisia / Despre demiterea cerută de PSD: Nu există niciun scenariu în care Coaliția să poate șantaja un ministru # HotNews.ro
După ce PSD i-a cerut premierului Bolojan s-o demită, ministra Mediului, Diana Buzoianu, spune că nu are de gând să plece din funcție și că va continua reformele. Ea a susținut că, în criza apei…
VIDEO „Nu iau în calcul o astfel de ipoteză”. Prima reacție a lui Ilie Bolojan, după ce CCR a evitat să ia o decizie privind pensiile magistraților # HotNews.ro
Premierul Ilie Bolojan s-a arătat miercuri, după decizia CCR privind amânarea unei decizii legate de legea care vizează reforma pensiilor magistraților, încrezător că proiectul va fi în cele din urmă validat, deoarece „respectă prevederile constituționale”.…
Preşedintele francez Emmanuel Macron a avut miercuri, împreună cu alţi lideri europeni, o convorbire telefonică cu preşedintele american Donald Trump, „pentru a încerca să avanseze” pe tema planului de pace pentru Ucraina, scrie AFP. Potrivit…
„Eu nu mă aștept să vorbesc cu boții AI”. Prima bancă românească 100% digitală insistă să lucreze cu „oameni-oameni” ca angajați în relația cu clienții # HotNews.ro
Salt Bank, considerată prima bancă românească 100% digitală, se poziționează între sectorul bancar tradițional și aplicațiile financiare (fintech) și insistă să lucreze cu oameni instruiți și angajați în departamentul de relații cu clienții, în ciuda…
Reacția premierului Bolojan la ancheta Recorder. „Dacă sistemul nu a reușit să-și creeze anticorpii, lumea politică are obligația să intervină” # HotNews.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat, în podacastul Friendly Fire, al jurnaliștilor Moise Guran și Vlad Pietreanu, că nu a apucat să vadă încă ancheta Recorder „Justiție Capturală”, însă va face o analiză cu echipa de…
Ce spun politicieni de la mai multe partide despre documentarul Recorder „Justiție capturată” # HotNews.ro
HotNews a întrebat mai mulți politicieni, de la toate partidele politice parlamentare, dacă au văzut documentarul Recorder „Justiție capturată” sau pasaje din el. Documentarul Recorder este o investigație despre starea justiției din România, fenomenul prescrierilor,…
„Sabrina e prioritară!”. AUDIO Înregistrarea în care Camelia Voinea amenință: „Sunt aparatele lui Bitang!” # HotNews.ro
Camelia Voinea, 55 de ani, a avut un conflict cu Foti Tona, cel care se ocupa de recuperarea fetelor din lotul antrenat de Corina Moroșan. Pe înregistrarea aflată în posesia GOLAZO.ro, se aude cum Camelia…
Lidera opoziției din Belarus are o propunere pentru SUA: să folosească „atât morcovul, cât și bățul” cu Lukașenko # HotNews.ro
Lidera opoziției din Belarus, Svetlana Tihanovskaia, care trăiește în exil, l-a acuzat miercuri pe președintele Aleksandr Lukașenko că folosește deținuții politici ca monedă de schimb și a spus că SUA trebuie să recurgă atât la…
VIDEO Ministra Mediului trimite la Parchet raportul în cazul crizei apei din Prahova și anunță primele demiteri # HotNews.ro
Ministra Mediului, Diana Buzoianu, a afirmat, miercuri, că a fost trimisă decizia de demitere a directoarei de la Administraţia Bazinală de Apă (ABA) Buzău-Ialomiţa. De asemenea, Florin Ghiță, directorul de la Apele Române, și-a dat…
Rusia a aplicat prima amendă pentru căutări pe internet despre conținut „extremist”. Ce a scris bărbatul amendat pe Google # HotNews.ro
Sergei Glukhikh, un rus de 20 de ani, a fost miercuri amendat cu 3.000 de ruble (echivalentul a 38 de dolari) fiind acuzat că în 28 septembrie a scrie pe Google „Azov”, relatează publicațiile independente…
Locuitorii din București și Brașov alocă 40% din salariul mediu pentru plata chiriei pentru o garsonieră. Persoanele care locuiesc în București și Brașov alocă aproximativ 40% din salariul mediu net pentru a plăti chiria pentru o…
Curtea de Apel București lansează un atac virulent împotriva judecătorului care a apărut în investigația Recorder. „Cazul domnului judecător nu e despre curaj” # HotNews.ro
Curtea de Apel București califică drept „denigratoare și fără acoperire faptică” afirmațiile judecătorului Ionel Laurențiu Beșu, magistratul care a vorbit cu jurnaliștii Recorder, potrivit unui comunicat de presă transmis miercuri după-amiază. Mai mult, Curtea insinuiează,…
O conductă vitală pentru alimentarea cu gaze a Ucrainei, vizată de atacurile rusești din regiunea Odesa # HotNews.ro
Dronele ruseşti au lovit sistemul de transport al gazelor din regiunea Odesa, în sudul Ucrainei, o zonă în care se află mai multe conducte, inclusiv cea care transportă gaz natural lichefiat din Grecia către Ucraina,…
INFOGRAFIC: Harta longevității din România: cum câștigi 8 ani de viață doar schimbând județul # HotNews.ro
În România se trăiește, în medie, 77 de ani. Vâlcea și București sunt în top, sudul rămâne în urmă. Durata medie a vieții în România este de 77,08 ani, potrivit ultimelor date statistice. Bărbații ajung,…
Compania de AI care a creat un Moș Crăciun virtual l-a îmbunătățit să poată cauta cadouri și afirmă că oamenii petrec ore întregi vorbind cu el: „Am avut milioane de accesări” # HotNews.ro
Un nou ajutor a sosit în ultimii ani la Polul Nord: inteligența artificială, scrie TechCrunch. Tavus, un startup de AI care creează replici digitale folosind tehnologii de clonare a vocii și a feței, a lansat…
Cei mai importanți actori din zona economiei circulare au fost premiați în cadrul Galei TechBolide # HotNews.ro
TechBolide, actor semnificativ în domenii precum Waste Management și Digital Transformation la nivel național și cu planuri ambițioase de extindere în Europa, a celebrat zece ani de activitate printr-o gală a excelenței desfășurată sub conceptul…
Spitalul Regional din Craiova va fi gata în 2027, promite ministrul Sănătății: „Va fi cel mai modern din țară” # HotNews.ro
Spitalul Regional din Craiova va fi dat în folosinţă la finalul anului 2027, a anunțat miercuri ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, care a vizitat şantierul spitalului împreună cu primarul oraşului, Lia Olguţa Vasilescu, şi preşedintele Consiliului…
Un chirurg de la Spitalul din Rovinari a murit în timp ce consulta un pacient. Medicul avea 48 de ani # HotNews.ro
Un medic de la Spitalul Orăşenesc „Sf. Ştefan” din Rovinari a decedat, miercuri, în timp ce consulta un pacient într-un salon, potrivit reprezentanţilor unităţii medicale. Ovidiu Bogdan Cîrstina era medic chirurg specialist, având vârsta de…
VIDEO „Descoperire importantă”: Un elan a fost filmat în județul Hunedoara și nimeni nu știe exact de unde a venit. Care e însă ipoteza # HotNews.ro
Elanii au dispărut din România de zeci de ani, însă acum unul a fost văzut din nou, lucru confirmat și de organizația pentru protejarea animalelor sălbatice Rewilding Romania. ONG-ul spune însă că elanul e posibil…
EXCLUSIV ANAF pregătește structură dedicată pe criptomonede, cu tineri absolvenți. De anul următor crește și impozitul # HotNews.ro
ANAF analizează înființarea unei structuri dedicate investigării veniturilor din criptomonede, potrivit informațiilor Profit.ro. Noua structură ar putea fi înființată de anul următor, ca parte a unui proces de reorganizare aflat în lucru la nivelul Fiscului.…
Tudor Chirilă spune că Nicușor Dan are o „obligație” după dezvăluirile Recorder: „Altfel ajungem la concluzia că l-au împachetat securiștii” # HotNews.ro
Artistul și activistul Tudor Chirilă a reacționat miercuri după dezvăluirile din investigația Recorder despre starea justiției, pe care o cataloghează drept „o radiografie imens de dureroasă despre prăbușirea independenței justiției din România”. Chirilă așteaptă soluții…
StartupCafe.ro: Business CheckIn. Povestea Dream&Act, școala românească ce dă curaj pe scenă și în afaceri # HotNews.ro
Irina Beșcucă (foto), co-fondatoare a școlii Dream&Act, a construit în ultimii 12 ani, alături de echipă, un spațiu în care tehnicile folosite în actorie devin instrumente pentru cei care vor să vorbească mai liber în…
Nicușor Dan, reacție după documentarul Recorder: „De ce nu a contracandidat-o nimeni pe Lia Savonea la conducerea Înaltei Curți?” # HotNews.ro
„Cel mai simplu este să ne revoltăm, încă o dată, și să aruncăm vina generic”, scrie Nicușor Dan într-o reacție pe X în care anunță că a văzut documentarul Recorder „Justiție Capturată”. „Mai greu este…
De ce a stârnit atâta vâlvă programa școlară la Română și ce pierd copiii dacă nu reușim să modernizăm școala? Explicațiile unui profesor universitar # HotNews.ro
O programă școlară ar trebui să fie un instrument care ghidează drumul elevilor, nu o povară care îi apasă. Totuși, programa la Limba și literatura română pentru clasa a IX-a, pusă acum în dezbatere publică,…
„Suntem recunoscători României”. Anunțul preşedintelui sârb Aleksandar Vucic după o discuție cu Nicuşor Dan # HotNews.ro
Preşedintele sârb Aleksandar Vucic a purtat o discuţie prin telefon cu omologul său român Nicuşor Dan cu privire la toate afacerile bilaterale de importanţă pentru cele două ţări, informează miercuri agenţia sârbă Tanjug, citată de…
După criticile lui Trump, aliații europeni ai Ucrainei se reunesc pentru a discuta planul de pace al SUA # HotNews.ro
Un grup de lideri europeni, inclusiv preşedintele francez Emmanuel Macron şi premierul britanic Keir Starmer, urmează să se întâlnească luni la Berlin pentru a discuta situaţia din Ucraina şi planul de pace propus de SUA,…
Talcul, reevaluat oficial: autoritățile americane investighează riscurile, iar OMS îl consideră „probabil cancerigen”. Ce spune știința astăzi și ce rămâne incert # HotNews.ro
Autoritățile americane analizează siguranța talcului, un ingredient folosit de peste un secol în produse cosmetice, farmaceutice și alimentare. În mai 2025, autoritatea americană pentru controlul alimentelor și medicamentelor (FDA) a convocat un panel de experți…
Emilia Șercan, după ce CCR a amânat pronunțarea pe pensiile speciale ale magistraților după Crăciun: „Arată a decizie calculată” # HotNews.ro
Jurnalista Emilia Șercan s-a arătat miercuri sigură că decizia Curții Constituționale (CCR) pe reforma pensiilor speciale, care va veni în duminica de după Crăciun, nu poate fi decât una singură, după ce instanța a amânat…
16:40
Scriitoarea Sophie Kinsella, autoarea romanelor bestseller „Shopaholic”, a murit la vârsta de 55 de ani # HotNews.ro
Scriitoarea britanică Sophie Kinsella, autoarea celebrei serii de romane „Shopaholic”, a murit la vârsta de 55 de ani în urma unei boli, potrivit unei declarații publicate miercuri pe contul ei de Instagram, relatează Reuters și…
Fostul ministru al Energiei vrea ca hidrocentralele să devină obiective de securitate națională. Derogările care sunt posibile în acest caz # HotNews.ro
Deputatul PNL Sebastian Burduja a anunţat că a iniţiat şi va depune la Parlament mai multe proiecte de lege în domeniul energiei, unul dintre acestea prevăzând declararea hidrocentralelor drept obiective de securitate naţională, informează Agerpres.…
Studiu ING: Aproape 8 din 10 proprietari de locuințe din România investesc în eficiența energetică # HotNews.ro
77% dintre proprietarii de locuințe din România au implementat măsuri pentru îmbunătățirea eficienței energetice în ultimii trei ani. Cei mai mulți (62%) au fost motivați de dorința de a reduce costurile cu energia, în timp…
Cu cât cresc impozitele pe mașini în 2026. În calculul impozitului se adaugă un criteriu important # HotNews.ro
Legea prin care se majorează impozitele pe mașini de la 1 ianuarie 2026 a trecut de CCR. În majoritatea cazurilor impozitul crește cu câteva zeci de lei și se va plăti impozit și pentru mașinile…
Laureata Premiului Nobel pentru Pace din 2025 avertizează că o dictatură nu se instaurează peste noapte și că în țara sa a fost „prea târziu” când oamenii și-au dat seama ce se întâmplă # HotNews.ro
Democrațiile trebuie să fie pregătite să lupte pentru libertate pentru a supraviețui, a declarat miercuri laureata Premiului Nobel pentru Pace, Maria Corina Machado, într-un discurs rostit de fiica ei în timpul ceremoniei organizate la Oslo…
Starea de alertă la Salina Praid a fost prelungită cu încă 30 de zile. Lucrările de menținere în siguranță continuă # HotNews.ro
Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă (CLSU) Praid a decis prelungirea stării de alertă pe teritoriul comunei pentru încă 30 de zile, ca urmare a situaţiei generate de inundarea Salinei Praid cu apele pârâului Corund,…
Prof. dr. Mihai Ionac, despre una dintre cele mai ignorate afecțiuni: „700.000 de români au boală arterială periferică și au risc de accident vascular cerebral, infarct miocardic și amputație”. Cele patru măsuri ce pot reduce riscurile # HotNews.ro
Boala arterială periferică (BAP) este una dintre cele mai subdiagnosticate afecțiuni în România. Se instalează lent, depune încet grăsimi în pereții arterelor și taie oxigenul către picioare, creier, intestine. Poate duce la accident vascular, infarct…
Ce plan are Guvernul pentru a nu pierde cei 231 milioane de euro din PNRR după ce CCR amânat decizia pe pensiile magistraților # HotNews.ro
Surse guvernamentale au declarat pentru HotNews că încă sunt șanse ca România să primească cei 231 de milioane de euro din PNRR sau măcar o parte din această sumă. Condiția este ca proiectul de reformă…
Operatorul mai multor platforme de jocuri de noroc, amendat cu 15.000 de euro: Ce nereguli a reclamat un jucător care a făcut o cerere de autoexcludere # HotNews.ro
Autoritatea națională pentru protecția datelor cu caracter personal (ANSPDCP) a amendat cu 15.000 de euro firma Crowd Entertainment Limited, care operează mai multe platforme online de jocuri de noroc, precum princesscasino.ro, după ce o persoană…
Jaful de la Luvru. Cele 30 de secunde în care furtul bijuteriilor Coroanei imperiale putea fi împiedicat # HotNews.ro
Fuga hoţilor care au furat bijuterii de la Luvru în luna octombrie ar fi putut fi împiedicată „cu 30 de secunde înainte”, a declarat miercuri un responsabil al anchetei administrative privind securitatea muzeului parizian, cel…
„Ne-am întors în anii 2000”. Regizorul Tudor Giurgiu, reacție după documentarul Recorder „Justiția capturată”. El amintește de un dosar notoriu # HotNews.ro
Documentarul Recorder „Justiție capturată” este lăudat inclusiv de către Tudor Giurgiu, unul dintre cei mai de succes regizori români, care spune că la capitolul justiției România a involuat cu peste 20 de ani și amintește…
Povești diplomatice și rarități de colecție, în „Licitația de Crăciun – Bijuterii și Artă Decorativă în Aur și Argint”! Cel mai nou eveniment propus de Casa de Licitații A10 by Artmark aduce piese cu proveniențe…
BREAKING Curtea Constituțională amână, după ore de dezbateri, decizia pe pensiile magistraților / Noul termen, stabilit în duminica de după Crăciun # HotNews.ro
După mai bine de trei ore de discuții aprinse, cei 9 judecători ai CCR au amânat pentru duminică, 28 decembrie, o decizie pe legea Guvernului Bolojan prin care ar crește vârsta de pensionare a magistraților…
Redevențele petroliere vor crește cu 40%, a anunțat Guvernul / Bolojan: „Reechilibrăm cooperarea cu OMV Petrom” # HotNews.ro
Redevențele pentru petrolul și gazele pe care OMV Petrom le extrage pentru licențele preluate la privatizare vor crește cu 40%, a anunțat Guvernul printr-un comunicat de presă. Potrivit acestuia, Guvernul a adoptat, marți seara, o…
Lucian Duță, prima reacție după ce instanța condusă de Lia Savonea i-a anulat condamnarea la 6 ani de închisoare # HotNews.ro
Într-un mesaj transmis pe pagina de Facebook după decizia Înaltei Curți, fostul șef al CNAS spune că a petrecut „1150 de zile de detenție nelegală”. Lucian Duță susține că nu a fost vorba de o…
