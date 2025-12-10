Bolojan spune că înțelege „emoția creată” după dezvăluirile Recorder, deși nu a văzut documentarul / Atac neașteptat la adresa lui Predoiu: „Are în mod evident o răspundere”
HotNews.ro, 10 decembrie 2025 23:20
Premierul Ilie Bolojan spune că sunt necesare „corecții de ordin legislativ” dacă se confirmă problemele majore din sistemul de justiție, dezvăluite de ancheta Recorder. În același timp, șeful guvernului a precizat că nu a apucat…
Trump anunţă că SUA au confiscat un petrolier „mare, foarte mare, cel mai mare” în largul coastelor Venezuelei / Prețurile la petrol au crescut imediat # HotNews.ro
Preşedintele Donald Trump a confirmat miercuri informaţii apărute anterior pe surse potrivit cărora Statele Unite au preluat controlul asupra unui petrolier în largul coastelor Venezuelei, relatează CNN. „După cum probabil ştiţi, tocmai am confiscat un…
Anca Alexandrescu, atac la Recorder. Ion Cristoiu, citat de Realitatea, e revoltat că TVR 1 a difuzat documentarul # HotNews.ro
Miercuri seara, în timp ce TVR 1 difuza documentarul Recorder „Justiție capturată”, revenită la Realitatea Plus după ce a candidat din partea AUR la alegerile pentru București, Anca Alexandrescu a început emisiunea spunând: „Cum mă,…
Administrația Trump își cumpără propria flotă de avioane pentru expulzarea în masă a imigranților # HotNews.ro
Departamentul american pentru Securitate Internă (DHS)a anunțat miercuri că își va achiziționa propria flotă de avioane Boeing pentru a putea aplica mai bine politica de expulzare în masă a imigranților fără documente dorită de președintele…
Universitatea Craiova a anunțat miercuri că portughezul Hugo Pina (41 de ani) este noul șef al departamentului de scouting. Numirea lui Pina vine la o săptămână după plecarea lui Fabio Torres, care ajunsese la echipa…
Victimele Mișcării Legionare, omagiate pe 29 decembrie. Motivul pentru care parlamentarii PNL propun această zi # HotNews.ro
Deputatul liberal Ionel Bogdan, preşedintele PNL Maramureş, a anunţat, miercuri seară, că parlamentarii formaţiunii au depus o iniţiativă legislativă pentru ca ziua de 29 decembrie să devină Ziua Naţională de Comemorare a Victimelor Mişcării Legionare,…
VIDEO Zeci de mii de bulgari au cerut în stradă demisia guvernului: „Plecați! Ne-am săturat” # HotNews.ro
Zeci de mii de persoane manifestau miercuri seară din nou la Sofia și în alte orașe bulgare pentru a cere demisia guvernului, pe fondul furiei care se cristalizează în jurul bugetului pentru anul 2026, relatează…
Ilie Bolojan: „Nu mai e nevoie să majorăm taxe și impozite”. Premierul mizează pe disciplina bugetară # HotNews.ro
Premierul Ilie Bolojan a afirmat, miercuri seară, la B1 TV, că anul viitor nu o să mai fie nevoie de majorarea de taxe şi impozite, dar va fi nevoie de disciplină bugetară şi reducerea cheltuielilor…
SuperLiga: Fotbalistul dorit de FCSB ar putea ajunge în Anglia. Patronul lui CFR Cluj anunță: „Eu vreau să iau mai mulți bani” # HotNews.ro
Ioan Varga, patronul clubului CFR Cluj, susține că ar fi primit o ofertă din Anglia pentru Lindon Emerllahu, mijlocaș pe care l-a dorit și FCSB. Inițial, finanțatorul grupării din Gruia anunțase că a ajuns la…
Mormântul lui Mircea cel Bătrân de la Cozia a fost redeschis după aproape un secol. Ce au vrut să afle arheologii # HotNews.ro
O echipă de arheologi și antropologi au redeschis mormântul lui Mircea cel Bătrân, afla la mănăstirea Cozia pentru a stabili dacă sarcofagul este cel original, în condițiile în care existau suspiciuni că ar fi fost…
BREAKING Documentarul Recorder: Pentru prima oară în istoria sa, Curtea de Apel București anunță că organizează „o conferință extraordinară de presă” joi, după ce filmul a arătat cum s-au prescris cazurile prin schimbarea a patru-cinci judecători # HotNews.ro
În dosarul fostului primar al Sectorului 5 Marian Vanghelie, de pildă, procesul a fost lungit ani de zile, prin faptul că patru completuri de judecată au fost modificate de către conducerea Curții de Apel. În…
Agenția Vamală din SUA vrea să le verifice turiștilor care intră în țară postările din ultimii 5 ani # HotNews.ro
Oficiali ai agenției americane a Vămilor și Protecției Frontierelor vor să obțină autorizarea de a-i obliga pe turiștii care intră în SUA să le pună la dispoziție postările din ultimii cinci ani de pe rețelele…
Recorder: Magistrați care au refuzat să apară în documentar ne-au oferit mărturii șocante/ În sistem s-ar produce un adevărat cutremur # HotNews.ro
Jurnaliștii de la Recorder au transmis, printr-o postare pe Facebook, că mulți dintre magistrații cu care au stat de vorbă pentru ancheta „Justiție capturată” au refuzat să apară dar au oferit, off the record, „mărturii…
Cristi Danileț, scrisoare deschisă către Nicușor Dan, după investigația Recorder. „Iată ce aveți de făcut” # HotNews.ro
Fostul judecător Cristi Dănileţ, militant pentru educaţia juridică a cetăţenilor, independenţa justiţiei şi responsabilitate publică, i-a adresat o scrisoare deschisă președintelui Nicușor, în urma documentarului Recorder despre starea justiției din țara noastră. Danileț consideră că…
Documentarul Recorder, ce spune CTP: „Cade în cap ca o lespede”. Pe ce merită să dai banii în România, în loc să plătești un avocat # HotNews.ro
„Din 2018, de când DNA a fost deposedată de dreptul de a ancheta magistrați pentru corupție, nu s-a mai găsit niciun magistrat corupt. Și mă mai înfioară un gând: vă dați seama, în asemenea atmosferă,…
Anunțul oficial al Irlandei despre dronele militare care au urmărit avionul lui Zelenski # HotNews.ro
Dronele semnalate în apropiere de aeroportul din Dublin, la scurt timp după sosirea președintelui ucrainean Volodimir Zelenski săptămâna trecută, nu au fost o amenințare pentru avionul acestuia, dar incidentul este foarte îngrijorător, a spus miercuri…
VIDEO Ucraina a lovit încă un petrolier din „flota fantomă” a Rusiei. Nava a suferit „avarii critice” # HotNews.ro
Drone navale ucrainene au lovit miercuri un petrolier ce face parte din ‘flota fantomă’ a Rusiei, întrucât vasul naviga în zona economică exclusivă a Ucrainei din Marea Neagră, în drumul său către portul Novorossiisk, a…
Investigația Recorder „Justiția capturată” a trecut de 1 milion de vizualizări pe YouTube. În seara aceasta va fi televizată # HotNews.ro
„Justiție capturată”, documentarul despre starea sistemului judiciar din România publicat de Recorder de marți seară, a trecut de 1 milion de vizualizări pe platforma video YouTube. În cele aproape 24 de ore de la difuzarea…
Cât va fi salariul minim în 2026: Ilie Bolojan anunță că va lua o decizie până la Crăciun / Ce spun sindicaliștii și patronatele # HotNews.ro
Guvernul va lua o decizie cu privire la nivelul salariului minim pentru anul viitor, până la Sărbătoarea Crăciunului, a afirmat miercuri premierul Ilie Bolojan, după ședința Consiliului Național Tripartit de la Palatul Victoria. Bogdan Hossu,…
Miliardarul rus căutat pentru rolul său în explozia devastatoare de la Beirut scapă de extrădare. Motivația instanței care a respins aducerea sa în Liban # HotNews.ro
O instanţă bulgară a respins miercuri cererea de extrădare a magnatului rus Igor Greciuşkin, căutat de autorităţile libaneze în urma exploziei devastatoare din portul Beirut care a ucis peste 200 de persoane în capitala Libanului…
VIDEO Asalt mecanizat al rușilor, de o amploare neobișnuită, în Pokrovsk. Au aruncat în luptă blindate, mașini și motociclete. Imagini cu bătălia aprigă din interiorul orașului # HotNews.ro
Forțele ucrainene sunt angajate în respingerea unui atac mecanizat rus de o amploare neobișnuită în orașul strategic Pokrovsk din regiunea estică Donețk, a anunțat miercuri armata Kievului. În acest timp, SUA continuă să facă presiuni…
Rivalitatea dintre Airbus și Boeing. Numărul de comenzi a fost influențat de decizii politice # HotNews.ro
Directorul grupului aeronautic european Airbus, Guillaume Faury, a recunoscut miercuri posibila înfrângere în faţa concurentului Boeing, spunând că este posibil ca firma americană să devină producătorul de avioane cu cele mai multe comenzi, pentru prima…
Ministrul Justiției răspunde criticilor președintelui Nicușor Dan: „MJ este conștient că există probleme în sistemul judiciar” # HotNews.ro
Ministrul Justiției Radu Marinescu a declarat, pentru HotNews, referitor la observațiile președintelui Nicușor Dan legate de „lipsa de voință” a Ministerului Justiției de a rezolva problemele sistemului judiciar, că MJ nu poate interveni în actul…
FOTO Doi bărbați au făcut o parcare pentru mașini în albia unui râu, în Argeș. Ce a urmat # HotNews.ro
Doi bărbați care au amenajat o parcare în albia râului Argeșel, în zona localității Valea Mare Pravăț din județul Argeș, au fost sancționați de Garda Națională de Mediu, informează Agerpres. GNM a transmis că lucrările…
Ministra Mediului: Nu-mi voi da demisia / Despre demiterea cerută de PSD: Nu există niciun scenariu în care Coaliția să poate șantaja un ministru # HotNews.ro
După ce PSD i-a cerut premierului Bolojan s-o demită, ministra Mediului, Diana Buzoianu, spune că nu are de gând să plece din funcție și că va continua reformele. Ea a susținut că, în criza apei…
VIDEO „Nu iau în calcul o astfel de ipoteză”. Prima reacție a lui Ilie Bolojan, după ce CCR a evitat să ia o decizie privind pensiile magistraților # HotNews.ro
Premierul Ilie Bolojan s-a arătat miercuri, după decizia CCR privind amânarea unei decizii legate de legea care vizează reforma pensiilor magistraților, încrezător că proiectul va fi în cele din urmă validat, deoarece „respectă prevederile constituționale”.…
Preşedintele francez Emmanuel Macron a avut miercuri, împreună cu alţi lideri europeni, o convorbire telefonică cu preşedintele american Donald Trump, „pentru a încerca să avanseze” pe tema planului de pace pentru Ucraina, scrie AFP. Potrivit…
„Eu nu mă aștept să vorbesc cu boții AI”. Prima bancă românească 100% digitală insistă să lucreze cu „oameni-oameni” ca angajați în relația cu clienții # HotNews.ro
Salt Bank, considerată prima bancă românească 100% digitală, se poziționează între sectorul bancar tradițional și aplicațiile financiare (fintech) și insistă să lucreze cu oameni instruiți și angajați în departamentul de relații cu clienții, în ciuda…
Reacția premierului Bolojan la ancheta Recorder. „Dacă sistemul nu a reușit să-și creeze anticorpii, lumea politică are obligația să intervină” # HotNews.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat, în podacastul Friendly Fire, al jurnaliștilor Moise Guran și Vlad Pietreanu, că nu a apucat să vadă încă ancheta Recorder „Justiție Capturală”, însă va face o analiză cu echipa de…
Ce spun politicieni de la mai multe partide despre documentarul Recorder „Justiție capturată” # HotNews.ro
HotNews a întrebat mai mulți politicieni, de la toate partidele politice parlamentare, dacă au văzut documentarul Recorder „Justiție capturată” sau pasaje din el. Documentarul Recorder este o investigație despre starea justiției din România, fenomenul prescrierilor,…
„Sabrina e prioritară!”. AUDIO Înregistrarea în care Camelia Voinea amenință: „Sunt aparatele lui Bitang!” # HotNews.ro
Camelia Voinea, 55 de ani, a avut un conflict cu Foti Tona, cel care se ocupa de recuperarea fetelor din lotul antrenat de Corina Moroșan. Pe înregistrarea aflată în posesia GOLAZO.ro, se aude cum Camelia…
Lidera opoziției din Belarus are o propunere pentru SUA: să folosească „atât morcovul, cât și bățul” cu Lukașenko # HotNews.ro
Lidera opoziției din Belarus, Svetlana Tihanovskaia, care trăiește în exil, l-a acuzat miercuri pe președintele Aleksandr Lukașenko că folosește deținuții politici ca monedă de schimb și a spus că SUA trebuie să recurgă atât la…
VIDEO Ministra Mediului trimite la Parchet raportul în cazul crizei apei din Prahova și anunță primele demiteri # HotNews.ro
Ministra Mediului, Diana Buzoianu, a afirmat, miercuri, că a fost trimisă decizia de demitere a directoarei de la Administraţia Bazinală de Apă (ABA) Buzău-Ialomiţa. De asemenea, Florin Ghiță, directorul de la Apele Române, și-a dat…
Rusia a aplicat prima amendă pentru căutări pe internet despre conținut „extremist”. Ce a scris bărbatul amendat pe Google # HotNews.ro
Sergei Glukhikh, un rus de 20 de ani, a fost miercuri amendat cu 3.000 de ruble (echivalentul a 38 de dolari) fiind acuzat că în 28 septembrie a scrie pe Google „Azov”, relatează publicațiile independente…
Locuitorii din București și Brașov alocă 40% din salariul mediu pentru plata chiriei pentru o garsonieră. Persoanele care locuiesc în București și Brașov alocă aproximativ 40% din salariul mediu net pentru a plăti chiria pentru o…
Curtea de Apel București lansează un atac virulent împotriva judecătorului care a apărut în investigația Recorder. „Cazul domnului judecător nu e despre curaj” # HotNews.ro
Curtea de Apel București califică drept „denigratoare și fără acoperire faptică” afirmațiile judecătorului Ionel Laurențiu Beșu, magistratul care a vorbit cu jurnaliștii Recorder, potrivit unui comunicat de presă transmis miercuri după-amiază. Mai mult, Curtea insinuiează,…
O conductă vitală pentru alimentarea cu gaze a Ucrainei, vizată de atacurile rusești din regiunea Odesa # HotNews.ro
Dronele ruseşti au lovit sistemul de transport al gazelor din regiunea Odesa, în sudul Ucrainei, o zonă în care se află mai multe conducte, inclusiv cea care transportă gaz natural lichefiat din Grecia către Ucraina,…
INFOGRAFIC: Harta longevității din România: cum câștigi 8 ani de viață doar schimbând județul # HotNews.ro
În România se trăiește, în medie, 77 de ani. Vâlcea și București sunt în top, sudul rămâne în urmă. Durata medie a vieții în România este de 77,08 ani, potrivit ultimelor date statistice. Bărbații ajung,…
Compania de AI care a creat un Moș Crăciun virtual l-a îmbunătățit să poată cauta cadouri și afirmă că oamenii petrec ore întregi vorbind cu el: „Am avut milioane de accesări” # HotNews.ro
Un nou ajutor a sosit în ultimii ani la Polul Nord: inteligența artificială, scrie TechCrunch. Tavus, un startup de AI care creează replici digitale folosind tehnologii de clonare a vocii și a feței, a lansat…
Cei mai importanți actori din zona economiei circulare au fost premiați în cadrul Galei TechBolide # HotNews.ro
TechBolide, actor semnificativ în domenii precum Waste Management și Digital Transformation la nivel național și cu planuri ambițioase de extindere în Europa, a celebrat zece ani de activitate printr-o gală a excelenței desfășurată sub conceptul…
Spitalul Regional din Craiova va fi gata în 2027, promite ministrul Sănătății: „Va fi cel mai modern din țară” # HotNews.ro
Spitalul Regional din Craiova va fi dat în folosinţă la finalul anului 2027, a anunțat miercuri ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, care a vizitat şantierul spitalului împreună cu primarul oraşului, Lia Olguţa Vasilescu, şi preşedintele Consiliului…
Un chirurg de la Spitalul din Rovinari a murit în timp ce consulta un pacient. Medicul avea 48 de ani # HotNews.ro
Un medic de la Spitalul Orăşenesc „Sf. Ştefan” din Rovinari a decedat, miercuri, în timp ce consulta un pacient într-un salon, potrivit reprezentanţilor unităţii medicale. Ovidiu Bogdan Cîrstina era medic chirurg specialist, având vârsta de…
VIDEO „Descoperire importantă”: Un elan a fost filmat în județul Hunedoara și nimeni nu știe exact de unde a venit. Care e însă ipoteza # HotNews.ro
Elanii au dispărut din România de zeci de ani, însă acum unul a fost văzut din nou, lucru confirmat și de organizația pentru protejarea animalelor sălbatice Rewilding Romania. ONG-ul spune însă că elanul e posibil…
EXCLUSIV ANAF pregătește structură dedicată pe criptomonede, cu tineri absolvenți. De anul următor crește și impozitul # HotNews.ro
ANAF analizează înființarea unei structuri dedicate investigării veniturilor din criptomonede, potrivit informațiilor Profit.ro. Noua structură ar putea fi înființată de anul următor, ca parte a unui proces de reorganizare aflat în lucru la nivelul Fiscului.…
Tudor Chirilă spune că Nicușor Dan are o „obligație” după dezvăluirile Recorder: „Altfel ajungem la concluzia că l-au împachetat securiștii” # HotNews.ro
Artistul și activistul Tudor Chirilă a reacționat miercuri după dezvăluirile din investigația Recorder despre starea justiției, pe care o cataloghează drept „o radiografie imens de dureroasă despre prăbușirea independenței justiției din România”. Chirilă așteaptă soluții…
StartupCafe.ro: Business CheckIn. Povestea Dream&Act, școala românească ce dă curaj pe scenă și în afaceri # HotNews.ro
Irina Beșcucă (foto), co-fondatoare a școlii Dream&Act, a construit în ultimii 12 ani, alături de echipă, un spațiu în care tehnicile folosite în actorie devin instrumente pentru cei care vor să vorbească mai liber în…
Nicușor Dan, reacție după documentarul Recorder: „De ce nu a contracandidat-o nimeni pe Lia Savonea la conducerea Înaltei Curți?” # HotNews.ro
„Cel mai simplu este să ne revoltăm, încă o dată, și să aruncăm vina generic”, scrie Nicușor Dan într-o reacție pe X în care anunță că a văzut documentarul Recorder „Justiție Capturată”. „Mai greu este…
De ce a stârnit atâta vâlvă programa școlară la Română și ce pierd copiii dacă nu reușim să modernizăm școala? Explicațiile unui profesor universitar # HotNews.ro
O programă școlară ar trebui să fie un instrument care ghidează drumul elevilor, nu o povară care îi apasă. Totuși, programa la Limba și literatura română pentru clasa a IX-a, pusă acum în dezbatere publică,…
„Suntem recunoscători României”. Anunțul preşedintelui sârb Aleksandar Vucic după o discuție cu Nicuşor Dan # HotNews.ro
Preşedintele sârb Aleksandar Vucic a purtat o discuţie prin telefon cu omologul său român Nicuşor Dan cu privire la toate afacerile bilaterale de importanţă pentru cele două ţări, informează miercuri agenţia sârbă Tanjug, citată de…
După criticile lui Trump, aliații europeni ai Ucrainei se reunesc pentru a discuta planul de pace al SUA # HotNews.ro
Un grup de lideri europeni, inclusiv preşedintele francez Emmanuel Macron şi premierul britanic Keir Starmer, urmează să se întâlnească luni la Berlin pentru a discuta situaţia din Ucraina şi planul de pace propus de SUA,…
