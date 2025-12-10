Concerte la West Side Christmas Market pentru în weekendul 12-14 decembrie
Buletin de București, 10 decembrie 2025 20:20
În weekendul 12-14 decembrie, au loc mai multe concerte la West Side Christmas Market, din parcul Drumul Taberei. Vor urca pe scenă artiști cunoscuți, iar vizitatorii se pot bucura și de principalele atracții și activități. Târgul de Crăciun din parcul Drumul Taberei, organizat de Primăria Sectorului 6 și Untold Universe, a fost deschis pe 28 […]
Acum 10 minute
20:40
VIDEO | Protest la CSM pentru independența justiției. „Magistrati independenți, nu obedienți” # Buletin de București
Circa 600 de persoane au venit în fața sediului Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), pentru a manifesta pentru independența justiției. Noul protest de la CSM vine ca reacție la documentarul Recorder „Justiție capturată". Manifestanții scandează lozinci pentru o justiție independentă: „Vrem dreptate, nu imunitate", „Magistrati independenti, nu obedienți", „Justiție, nu mafie", „Integritate, nu complicitate", „Legea […]
Acum 30 minute
20:20
În weekendul 12-14 decembrie, au loc mai multe concerte la West Side Christmas Market, din parcul Drumul Taberei. Vor urca pe scenă artiști cunoscuți, iar vizitatorii se pot bucura și de principalele atracții și activități. Târgul de Crăciun din parcul Drumul Taberei, organizat de Primăria Sectorului 6 și Untold Universe, a fost deschis pe 28 […]
Acum o oră
20:00
Cine este Lia Savonea, personajul principal din documentarul Recorder: promovată la Înalta Curte prin concurs organizat în afara legii. Soțul său, implicat în afaceri imobiliare în Chiajna, cu conexiuni cu interlopi # Buletin de București
Șefa Înaltei Curți de Casație și Justiție este indicată în documentarul Recorder Justiție Capturată ca fiind judecătorul care controlează modul cum sunt soluționate dosarele de corupție în favoarea inculpaților bine poziționați financiar. Cine este Lia Savonea. „Este arhicunoscut în sistem că în ultimii ani s-a format un grup de influență în jurul Liei Savonea, care […]
Acum 6 ore
14:50
TPBI | Legătură directă între Gara Basarab-Gara de Nord și Autogara Filaret. Traseul liniei 196 se prelungește # Buletin de București
Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București – Ilfov (TPBI) va asigura o legătură directă, între Gara Basarab-Gara de Nord și Autogara Filaret. Măsura intră în vigoare începând de sâmbătă, 13 decembrie 2025. O dată cu această decizie, se prelungește actualul traseu al liniei 196, din zona Chirigiu până la autogară. Legătură directă între […]
Acum 8 ore
14:20
Exemplul care întărește documentarul Recorder: O judecătoare din dosarul de corupție al primarului din Otopeni a fost înlocuită marți. DNA l-a trimis în judecată acum trei ani # Buletin de București
Instabilitatea completelor de judecată, adusă în atenția publică de jurnaliștii Recorder, continuă să lovească în dosarele de mare corupție și oferă avocaților inculpaților resursa cea mai de preț: timpul. Curtea de Apel București a admis marți, 9 decembrie 2025, cererea de abținere formulată de judecătoarea Ana Elena Dobre în dosarul care vizează măsurile asigurătorii impuse primarului […]
13:50
Programul Târgului de Crăciun București, din Piața Constituției, pentru weekendul 12 – 14 decembrie # Buletin de București
Programul Târgului de Crăciun București, din Piața Constituției, pentru weekendul 12 – 14 decembrie, include concerte live susținute de mai mulți artiști cunoscuți, în afară de atracțiile existente deja pentru vizitatori. Târgul de Crăciun din Piața Constituției, organizat de Primăria Capitalei prin CREART, s-a deschis pe 29 noiembrie, iar bucureștenii și turiștii îl vor putea […]
13:30
Piața volantă revine în acest final de săptămână în zona Dorobanți, cu produse tradiționale. Vor fi prezenți 15 comercianți, cu produse pregătite după rețete tradiționale. Târgul va fi amenajat pe toata strada Moraru Octavian, în apropierea Parcului George Călinescu. Din acest motiv, circulația auto va fi restricționată începând de vineri 12 decembrie. În piața volantă […]
12:50
Protest pentru independența justiției, în această seară, în fața sediului CSM # Buletin de București
Astăzi, 10 decembrie 2025, are loc un protest pentru independența justiției, de la ora 19:00, în fața sediului CSM (Consiliul Superior al Magistraturii). „Independența justiției este pusă în pericol, având consecințe nefaste asupra democrației române. Legislația favorizează abuzurile și judecătorii cinstiți sunt intimidați!", se precizează în descrierea de pe pagina evenimentului. Protest pentru independența justiției, […]
Acum 12 ore
12:40
Sector 1 | Mamografii gratuite sau cu tarif redus, la Centrul Centrul Medical Caraiman # Buletin de București
Centrul Medical Caraiman efectueaza mamografii gratuite sau cu tarif redus. Femeile pot face: mamografie digitală 2D, 3D (cu tomosinteză) și mamografii de diagnostic. Pentru mamografii gratuite este necesară trimitere medicală, iar pacienții beneficiază de gratuitate sau tarif redus, în funcție de venit și categorie socială. Mamografiile sunt disponibile doar persoanelor cu domiciliul legal în Sectorul […]
12:10
Muzeul Național de Istorie Naturală „Grigore Antipa" organizează și anul acesta la atelierul creativ „În așteptarea Crăciunului", ediția a V-a. Evenimentul are loc duminică, 21 decembrie 2025, în Sala Atelier, între orele 10:15 și 11:45. Copiii vor experimenta materialele de lucru, vor combina forme și texturi, vor decupa, picta, tăia și lipi. Toate obiectele realizate în timpul atelierului vor […]
12:00
Editorial | Cine i-a salvat, de fapt, pe Oprescu, Vanghelie și Popoviciu. Justiția este capturată, dar azi nu poate fi eliberată # Buletin de București
Justiția este capturată, într-adevăr. Dar răul pornește de la politică. Fostul primar al Capitalei Sorin Oprescu, Marian Vanghelie, baronul de la 5, sau Puiu Popoviciu, autorul celui mai mare tun imobiliar din Capitală, au fost scăpați de magistrați controversați. Dar în spatele lor se află politicieni veroși, colegi de partid cu cei trei infractori. După […]
12:00
Curtea de Conturi | „Bancul prost” al băncilor din parcurile Capitalei. ALPAB nu a perceput penalități pentru deficiențe și întârzieri, SRL-ul a dat instituția în judecată # Buletin de București
Administraţia Lacuri, Parcuri şi Agrement Bucureşti (ALPAB) este în litigiu cu Grand Taorom SRL, firma de la care a achiziționat 800 de bănci pentru parcurile Capitalei, în 2023. Conflictul juridic are loc după ce ALPAB nu a perceput penalități pentru întârzierile survenite în livrarea pieselor de mobilier urban, dar SRL-ul a dat în judecată instituția […]
11:30
Trafic oprit pe A3 București – Ploiești, după ce un TIR încărcat cu piatră s-a răsturnat # Buletin de București
Poliția Română a anunțat miercuri, 10 decembrie, că traficul este oprit pe autostrada A3 București – Ploiești, după ce un TIR încărcat cu piatră s-a răsturnat pe sensul către Ploiești. Potrivit Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române, incidentul s-a petrecut în jurul orei 10 dimineața, la kilometrul 30, în apropiere de localitatea Snagov, […]
10:50
Schema prin care a fost legalizat cel mai mare tun imobiliar din istoria Capitalei: Dosarul lui Popoviciu, „spălat” de o hidră judiciară | Recorder # Buletin de București
O documentar publicat de jurnaliștii de la Recorder demonstrează mecanismul prin care o sentință definitivă de șapte ani de închisoare a fost anulată, iar 224 de hectare de teren din nordul Capitalei au devenit, legal, afacere privată. Recorder arată cum oameni de la vârful justiției din România au creat un precedent periculos și au pus […]
Acum 24 ore
21:40
Sector 1 | Reorganizare a Primăriei: se desființează Direcția de Impozite și Taxe și se reduce numărul de posturi # Buletin de București
Direcția de Impozite și Taxe Locale Sector 1 va fi desființată, dacă o hotărâre în acest sens va fi aprobată de către Consiliul Local în ședința din 11 decembrie. Decizia de desființare a fost luată, potrivit motivării incluse în document pentru că anumite departamente își dublau activitatea și pentru reducerea posturilor, conform cerințelor impuse de […]
Ieri
18:40
Primarul general interimar Stelian Bujduveanu anunțase pentru Buletin de București că Linia 5 de tramvai urma să revină în circulație marți, 9 decembrie, însă acest lucru nu s-a întâmplat. La fața locului, semafoarele destinate tramvaielor sunt încă acoperite, iar în zona Barbu Văcărescu – Alexandru Șerbănescu linia este ocupată de autoturisme, care folosesc linia de […]
18:30
STB | Linia 282 va circula pe un traseu modificat miercuri, pentru evenimentul „Ziua Internațională a Drepturilor Omului” # Buletin de București
Miercuri, 10 decembrie, linia 282 va funcționa pe un traseu modificat, între orele 11:30 – 14:00, potrivit Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București – Ilfov (TPBI). Măsura a fost luată ca urmate a restricționării traficului rutier pe Strada Maior Vasile Băcilă (tronsonul cuprins între Strada Răscoala 1907 și Strada Radovanu), pentru desfășurarea evenimentului […]
17:00
Radiografia Magistralei 6 Otopeni. La ce stație lucrările sunt cele mai avansate # Buletin de București
Metrorex a prezentat stadiul lucrărilor la Magistrala 6 (M6), pentru luna noiembrie. Noua magistrală va lega zona 1 Mai de Aeroportul „Henri Coandă" Otopeni și are două secțiuni, cea de sud (tronsonul 1 Mai – Tokyo) și cea de nord (tronsonul Tokyo – Aeroport Otopeni). Potrivit jurnalului de șantier, lucrările la viitoarea Magistrală 6 au […]
15:20
Primăria Sectorului 2 vrea să înființeze „Consiliul Local al Tinerilor”. Buget de aproape 65.000 euro pentru patru ani # Buletin de București
Primăria Sectorului 2 vrea să înființeze „Consiliul Local al Tinerilor", o structură consultativă formată din adolescenți cu vârste cuprinse între 16-18 ani. Proiectul se află în consultare publică și ar urma să se deruleze pe o perioadă de patru ani. Bugetul total estimat se ridică la 320.000 lei, deci aproximativ 64.000 euro, repartizat egal între […]
13:30
Termoficare | Numărul de blocuri fără apă caldă și căldură și deficit de agent termic a crescut la 1.600 # Buletin de București
Peste 1.600 de blocuri din București au rămas fără apă caldă și căldură sau primesc agent termic la temperaturi reduse până cel puțin pe 12 decembrie. Termoenergetica anunță că pentru cele mai multe imobile, situația se va rezolva marți și miercuri. Oprirea a fost cauzată de lucrările de reparații a conducetelor, care au început luniîn […]
12:10
Proiectul de hotărâre care prevedea demararea procedurilor necesare pentru a construi parcul de 5 hectare în Popești-Leordeni, în zona nouă a orașului, a fost respins la vot în ultima ședință a Consiliului Local. Acest proiect presupunea aprobarea întocmirii studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea parcului. Parcul urma să fie amplasat pe un […]
10:50
Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române a anunțat că marți vor fi restricții importante de trafic pe autostrada A1, pentru efectuarea unor lucrări de reparații. „Astăzi, între orele 08:00 – 17:00, pe Autostrada A1, pe sensul dinspre București către Pitești, pe tronsoanele kilometrice 25+500 metri – 27+800 metri, 36 – 38+850 metri, 41 – […]
10:00
Tribunalul Ilfov, sediu de 120.000 de euro pe lună în clădirea-simbol a „imperiului” lui Sebastian Ghiță. Magistrații de la Buftea au dat în judecată Ministerul Justiției # Buletin de București
Tribunalul Ilfov a acționat în instanță Ministerul Justiției într-un dosar de contencios administrativ, solicitând obligarea instituției guvernamentale la plata fondurilor necesare pentru noul său sediu, scrie G4Media. Litigiul ascunde o situație tensionată privind închirierea a 5.000 de metri pătrați în complexul Green Gate, o clădire de birouri din București cu legături istorice în zona de […]
08:20
12% din numărul de vehicule electrice, înmatriculate în Capitală. Rețeaua de stații încărcare, deficitară # Buletin de București
12% din numărul de vehicule electrice sunt înmatriculate în Capitală, potrivit celei mai recente versiuni a Planului de Mobilitate Urbană Durabilă (PMUD 2.0). Același document arată că rețeaua de stații de încărcare este deficitară. Informația potrivit căreia rețeaua de stații de încărcare este deficitară vine în contextul în care la nivelul regiunii București-Ilfov se identifică […]
06:00
Orchestră Johann Strauss Ensemble, condusă de Russell McGregor revine în țara noastră, pentru un nou spectacol „Best of Vienna". Muzicienii revin anual în România, de 21 de ani. Sub numele „Best of Vienna", turneul național din 2025 începe pe 15 decembrie la București, pe scena Teatrului Național. Programul concertului va cuprinde lucrări de muzică clasică […]
05:30
Expoziția tematică „De la realismul socialist la comunismul național”, la Palatul Suțu # Buletin de București
Pe 12 decembrie, Muzeul Municipiului București invită publicul la vernisajul expoziției tematice „De la realismul socialist la comunismul național", de la ora 17:00, la Palatul Suțu. Expoziția propune o incursiune în transformările artei românești din a doua jumătate a secolului al XX-lea. Expoziția reunește lucrări din colecția Pinacotecii București și piese din alte colecții ale […]
05:00
85 de locuri de parcare cu plată sunt disponibile, de săptămâna aceasta, pe Bulevardul Regiei. Acestea pot fi folosite de orice șofer, în intervalul orar 08.00 – 20.00, cu doar 1 leu pe oră. Abonamentul de o zi costă 7 lei, iar cel de o lună 60 de lei. Pe timpul nop
04:30
CFR Călători anunță noul Mers al Trenurilor pentru 2025 – 2026. Noi rute internaționale din București # Buletin de București
Compania CFR Călători a anunțat noul Mers al Trenurilor, pentru 2025 – 2026, care va intra în vigoare începând cu data de 14 decembrie 2025 și valabil până pe 12 decembrie 2026. În fiecare zi, compania va asigura circulația a peste 1150 de trenuri, în funcție de perioada din an. Este vorba despre 52 de […] The post CFR Călători anunță noul Mers al Trenurilor pentru 2025 – 2026. Noi rute internaționale din București appeared first on Buletin de București.
8 decembrie 2025
23:30
Consiliul Local Sector 1 va vota în ședința de joi, 11 decembrie, supraimpozitarea a încă 8 clădiri neîngrijite și degradate, care pun în pericol pe cei care trec pe lână ele. Decizia vine la o lună după ce o măsură similară a fost luată pentru 15 imobile. „Pentru aceste imobile, aflate preponderent în zona centrală […] The post Sector 1 | Alte 8 clădiri neîngrijite vor fi supraimpozitate cu până la 200% appeared first on Buletin de București.
Mai mult de 2 zile în urmă
18:40
Robert Negoiță, după scrutin: „Daniel plătește greșelile altora”. Mesaj tranșant pentru Ciprian Ciucu privind deblocarea proiectelor de infrastructură # Buletin de București
Primarul Sectorului 3, Robert Negoiță, a comentat rezultatele scrutinului de duminică sub spectrul unei nemulțumiri față de pierderea suferită de candidatul social-democrat, Daniel Băluță, care s-a situat pe locul 3 în preferințele bucureștenilor. Edilul pune eșecul pe seama unui context politic mai larg, nu a performanței individuale, și lansează deja primele cereri administrative către Ciprian […] The post Robert Negoiță, după scrutin: „Daniel plătește greșelile altora”. Mesaj tranșant pentru Ciprian Ciucu privind deblocarea proiectelor de infrastructură appeared first on Buletin de București.
18:30
Un candidat a ieșit pe locul 6 în alegerile pentru Primăria Capitalei, deși s-a retras din cursă. Candidatul POT a luat mai puține voturi decât candidatul retras # Buletin de București
Candidatul independent Eugen Orlando Teodorovici a ieșit pe locul 6 în alegerile pentru Primăria Capitalei, deși s-a retras din competiție cu patru zile înainte de data scrutinului. La depășit astfel pe candidatul POT, care a rămas în competiție. Pe 3 decembrie, Eugen Teodorovici a anunțat că se retrage din cursa pentru a deveni primar general, […] The post Un candidat a ieșit pe locul 6 în alegerile pentru Primăria Capitalei, deși s-a retras din cursă. Candidatul POT a luat mai puține voturi decât candidatul retras appeared first on Buletin de București.
13:40
TERMOFICARE | Lucrările de reparații lasă aproape 1.200 de blocuri fără apă caldă și căldură # Buletin de București
Compania Municipală Termoenergetica București a anunțat lucrări de reparații a conductelor, motiv pentru care aproape 1.200 de blocuri nu vor avea apă caldă și căldură. Lucrările au loc începând de astăzi, în mai multe zone din Capitală. Intervențiile au durate diferite de realizare, în funcție de complexitatea fiecărei lucrări. Sectoarele 1 și 5 nu sunt […] The post TERMOFICARE | Lucrările de reparații lasă aproape 1.200 de blocuri fără apă caldă și căldură appeared first on Buletin de București.
12:20
Reguli noi la Aeroportul Otopeni. Șantierul M6 restricționează accesul la Terminalul „Plecări” # Buletin de București
Au fost impuse reguli noi la Aeroportul Otopeni, în contextul în care șantierul M6 restricționează accesul la Terminalul „Plecări” de astăzi, 8 decembrie 2025. Accesul din DN1 către terminalele „Plecări” și „Sosiri” ale Aeroportului Internațional „Henri Coandă” a fost reconfigurat, din cauza extinderii zonei de lucrări la viitoarea stație de metrou „Aeroport Otopeni”. Lucrările la […] The post Reguli noi la Aeroportul Otopeni. Șantierul M6 restricționează accesul la Terminalul „Plecări” appeared first on Buletin de București.
10:30
Prefectul Capitalei, Andrei Nistor: „Există posibilitatea ca alegerile din Sectorul 6 să se țină la termen, în 2028” # Buletin de București
Locuitorii din Drumul Taberei, Militari și Crângași ar putea fi conduși de un primar interimar pentru următorii trei ani, în ciuda prevederilor legale care impun organizarea de alegeri parțiale. Prefectul Capitalei, Andrei Nistor, a declarat pentru Buletin de București că scenariul în care Guvernul nu va organiza scrutinul pentru Primăria Sectorului 6 până în 2028 […] The post Prefectul Capitalei, Andrei Nistor: „Există posibilitatea ca alegerile din Sectorul 6 să se țină la termen, în 2028” appeared first on Buletin de București.
10:10
Daniel Băluță, la un pas „să piardă” Sectorul 4. Diferență de 0,35% între el și Ciprian Ciucu # Buletin de București
Primarul în funcție al Sectorului 4, Daniel Băluță, se află într-o situație critică din punct de vedere politic. Centralizarea datelor în urma scrutinului din 7 decembrie indică o prăbușire a scorului electoral obișnuit al edilului PSD. Acesta abia a reușit să câștige în propriul sector devansându-l pe candidatul PNL, Ciprian Ciucu, cu doar 329 de […] The post Daniel Băluță, la un pas „să piardă” Sectorul 4. Diferență de 0,35% între el și Ciprian Ciucu appeared first on Buletin de București.
09:40
Vid de putere la Sectorul 6 după victoria lui Ciprian Ciucu. Cine preia interimatul # Buletin de București
Victoria lui Ciprian Ciucu în cursa pentru Primăria Generală, confirmată la scrutinul din 7 decembrie, deschide un nou front de conflict administrativ în București. În timp ce liberalul își pregătește mutarea în biroul din Bulevardul Regina Elisabeta, Sectorul 6 se pregătește de o perioadă incertă de interimat. Deși Codul Administrativ impune termene clare pentru organizarea […] The post Vid de putere la Sectorul 6 după victoria lui Ciprian Ciucu. Cine preia interimatul appeared first on Buletin de București.
05:40
„Crăciun imperial – Povești vieneze”. Filarmonica din Pitești cântă la Circul Metropolitan București # Buletin de București
Pe 21 decembrie, Circul Metropolitan București va găzdui un eveniment de excepție: concertul „Crăciun imperial – Povești vieneze”, cu Filarmonica din Pitești, una dintre cele mai prestigioase instituții muzicale din România. Invitatul special este cunoscutul cântăreț, compozitor și textier Doru Todoruț care a pregătit un moment special alături de Orchestra simfonoca a Filarmonicii Pitești. „Crăciun imperial […] The post „Crăciun imperial – Povești vieneze”. Filarmonica din Pitești cântă la Circul Metropolitan București appeared first on Buletin de București.
05:10
Muzeul Național de Istorie Naturală „Grigore Antipa” invită copiii să descopere ce îi face pe renii Moșului atât de speciali și ce secrete ascund în spatele coarnelor maiestoase. Cei mici pot participa la atelierul de science&craft „Cine trage sania Moșului”. Atelierul se desfășoară vineri, 19 decembrie 2025, în Sala Atelier a Muzeului Antipa, între orele 16:00 – […] The post „Cine trage sania Moșului”, ateliere pentru copii, la Muzeul Antipa appeared first on Buletin de București.
01:30
Alegeri București | Semnal de alarmă al societății civile. Funky Citizens: „ Felicitări câștigătorului, a jucat după reguli. Dar regulile sunt stricate” # Buletin de București
Scrutinul pentru Primăria Generală de duminică, 7 decembrie, s-a încheiat cu o concluzie amară pentru starea democrației locale: noul edil își începe mandatul cu o legitimitate statistică extrem de redusă. Organizația Funky Citizens, care a monitorizat procesul electoral cu o rețea extinsă de observatori la nivelul secțiilor din Capitală, atrage atenția că sistemul de vot […] The post Alegeri București | Semnal de alarmă al societății civile. Funky Citizens: „ Felicitări câștigătorului, a jucat după reguli. Dar regulile sunt stricate” appeared first on Buletin de București.
00:50
Ciprian Ciucu, primarul Sectorului 6, a devenit noul primar general al Bucureștiului. După numărarea tuturor proceselor verbale cu voturi, candidatul PNL a devenit câștigătorul alegerilor parțiale din 7 decembrie. Ciprian Ciucu a fost votat de 211.357 de bucureșteni, ceea ce reprezintă 36,18% dintre alegătorii care au venit la urne duminică. The post Oficial | Ciprian Ciucu este noul primar general al Bucureștiului appeared first on Buletin de București.
7 decembrie 2025
23:20
Anca Alexandrescu pe locul al doilea. L-a depășit pe Daniel Băluță, după numărarea a 88,5% din voturi # Buletin de București
Anca Alexandrescu, candidata independentă susținută de AUR și PNȚCD, l-a depășit pe Daniel Băluță, candidatul PSD, după numărarea a 88,5 din voturi. The post Anca Alexandrescu pe locul al doilea. L-a depășit pe Daniel Băluță, după numărarea a 88,5% din voturi appeared first on Buletin de București.
22:00
VIDEO | Puls București: Votul din Capitală, între cei care au venit „cu inima” și cei „sătui de hoți”: „Să fure și alții!” # Buletin de București
În ziua alegerilor pentru Primăria Municipiului București, reporterii Buletin de București au luat pulsul câtorva secții de votare din Sectoarele 4 și 6. Unii alegători au venit „cu inima”, convinși că emoția bate rațiunea, iar alții au votat „cu schimbarea”, sătui de „hoți” și de primari care au furat mai mult și au făcut mai […] The post VIDEO | Puls București: Votul din Capitală, între cei care au venit „cu inima” și cei „sătui de hoți”: „Să fure și alții!” appeared first on Buletin de București.
21:30
TERMOFICARE | Peste 100 de blocuri fără agent termic, deși sistemul funcționează la 99% # Buletin de București
Duminică, 7 decembrie, agentul termic funcționează deficitar sau este oprit în peste 100 de blocuri, deși sistemul funcționează la 99%. În Sectoarele 2 și 3 sunt cele mai multe imobile afectate. În cele mai multe cazuri, este vorba despre lipsa parametrilor pentru livrare apă caldă de consum și încălzire. În Sectorul 6, câteva blocuri sunt […] The post TERMOFICARE | Peste 100 de blocuri fără agent termic, deși sistemul funcționează la 99% appeared first on Buletin de București.
21:10
Sondajele făcute la ieșirea la urne îl dau câștigător al alegerilor parțiale din 7 decembrie pe Ciprian Ciucu, candidatul PNL, care a obținut între 31,7% și 32% din voturile celor care au venit să voteze. Totuși, prezența la vot a fost una dintre cele mai slaba din istoria post-decembristă a alegerilor din București. Astfel, din […] The post Noul primar al Capitalei, ales cu 10% din voturile bucureștenilor appeared first on Buletin de București.
19:30
De ce nu au venit bucureștenii la vot. Cristian Andrei, Agenția de Rating Politic: „Nu am avut o temă a acestei campanii care să miște alegătorii” # Buletin de București
Prezența la vot a fost foarte slabă în București, la alegerile pentru primarul general. La ora 19.00, doar 30% dintre cetățenii înscriși pe listele de vot au venit la urne. Procentul a fost cu 2,59% mai mic decât la alegerile locale pentru aceeași funcție de anul trecut. Diferența s-a micșorat spre seară, după ce dimineață […] The post De ce nu au venit bucureștenii la vot. Cristian Andrei, Agenția de Rating Politic: „Nu am avut o temă a acestei campanii care să miște alegătorii” appeared first on Buletin de București.
18:30
Două incidente electorale pe raza Capitalei. Poliţia, sesizată pentru o viză de flotant recentă # Buletin de București
Duminică, 7 decembrie, au avut loc două incidente electorale pe raza Bucureștiului. În ziua alegerilor, Poliția Capitalei a fost sesizată pentru o viză de flotant recentă. Astăzi, bucureștenii aleg noul Primar General al Capitalei. Scrutinul are loc după ce Nicușor Dan, fostul edil, a câștigat alegerile prezidențiale din mai 2025. Două incidente electorale petrecute pe […] The post Două incidente electorale pe raza Capitalei. Poliţia, sesizată pentru o viză de flotant recentă appeared first on Buletin de București.
12:30
Alegeri București 2025 | Prezența la vot foarte slabă până la ora 12.00, sub nivelul din 2024. Ștefureac: Nu se va depăși 30% # Buletin de București
Prezența la vot este foarte slabă până la ora redactării acestui articol. Doar puțin sub 190.000 de alegători, reprezentând doar 10,52% dintre alegătorii înscriși pe liste, au venit la secțiile de votare până la ora 12.00. La alegerile locale din 2024, până la aceeași oră, veniseră 234.341 de bucureșteni, reprezentând 12,95 % din totalul celor […] The post Alegeri București 2025 | Prezența la vot foarte slabă până la ora 12.00, sub nivelul din 2024. Ștefureac: Nu se va depăși 30% appeared first on Buletin de București.
11:00
Generația Z, la primul vot din viață, despre educația civică în școli: „Am vota mai informat și nu după vibe-ul pe care ți-l dă candidatul, ce vezi pe TikTok şi Youtube” # Buletin de București
Generația Z iese astăzi la vot în Capitală, iar mulți dintre reprezentanții acesteia, încă elevi de liceu experimentează pentru prima dată îndatorirea civică de a vota. Tinerii, de la principalele colegii din Capitală, cu care au stat de vorbă reporterii Buletin de București, susţin că primul vot din viaţă vine la pachet cu emoții. Până […] The post Generația Z, la primul vot din viață, despre educația civică în școli: „Am vota mai informat și nu după vibe-ul pe care ți-l dă candidatul, ce vezi pe TikTok şi Youtube” appeared first on Buletin de București.
10:40
Alegeri București 2025 | Traian Băsescu, fost primar al Capitalei, la ieșirea de urne: „Am venit la vot îngrijorat” # Buletin de București
Fostul președinte al României și fost primar general, Traian Băsescu, s-a prezentat la urne puțin după ora 10:00, la o secție din Capitală, însoțit de soția sa, Maria. Într-o atmosferă marcată de o prezență scăzută la vot în primele ore ale dimineții, fostul edil a oferit o declarație scurtă, dar tăioasă la adresa actualei clase […] The post Alegeri București 2025 | Traian Băsescu, fost primar al Capitalei, la ieșirea de urne: „Am venit la vot îngrijorat” appeared first on Buletin de București.
10:30
Alegeri București 2025 | Președintele Nicușor Dan la urne: „De mult nu am mai votat pentru altcineva în afară de mine” # Buletin de București
Președintele României, Nicușor Dan, a votat duminică dimineață la alegerile pentru Primăria Capitalei. Șeful statului a ajuns la secția de votare de la Școala „Luceafărul” din Sectorul 5 la ora 09:15, fiind însoțit de partenera sa, Mirabela Grădinaru. Acesta le-a transmis jurnaliștilor, la ieșirea de la urne, că a votat pentru un candidat „care nu […] The post Alegeri București 2025 | Președintele Nicușor Dan la urne: „De mult nu am mai votat pentru altcineva în afară de mine” appeared first on Buletin de București.
