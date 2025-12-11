Partida de fotbal FCSB – Feyenoord prelungește programul pentru șase linii STB

19:30

Prezența la vot a fost foarte slabă în București, la alegerile pentru primarul general. La ora 19.00, doar 30% dintre cetățenii înscriși pe listele de vot au venit la urne. Procentul a fost cu 2,59% mai mic decât la alegerile locale pentru aceeași funcție de anul trecut. Diferența s-a micșorat spre seară, după ce dimineață […] The post De ce nu au venit bucureștenii la vot. Cristian Andrei, Agenția de Rating Politic: „Nu am avut o temă a acestei campanii care să miște alegătorii” appeared first on Buletin de București.