Îl ții minte pe “Enrique Iglesias de România”? Antrenorul, aproape de lovitura carierei: e dorit în La Liga
Antena Sport, 10 decembrie 2025 20:20
La 40 de ani, spaniolul Rubén Albés e gata să dea lovitura carierei. Fostul tehnician al lui Hermannstadt, pe care a dus-o până pe locul opt în Liga 1, ar putea să antreneze în La Liga. Potrivit celor de la Cadena Ser, Rubén Albés e printre cei doi favoriți să o preia pe Levante, ultima
Acum 30 minute
20:30
Mihai Stoica, nou anunț despre transferul lui Kevin Ciubotaru la FCSB: „Am apreciat mult ce mi-a spus” # Antena Sport
Mihai Stoica a făcut un nou anunț despre transferul lui Kevin Ciubotaru la FCSB. Oficialul roș-albaștrilor a dezvăluit ce discuție a purtat cu tânărul fundaș de la Hermannstadt. Gigi Becali confirmase transferul lui Kevin Ciubotaru la FCSB, însă mutarea a intrat în impas deoarece fundașul și-ar dori să prindă o mutare în străinătate, un club
20:20
Îl ții minte pe “Enrique Iglesias de România”? Antrenorul, aproape de lovitura carierei: e dorit în La Liga # Antena Sport
La 40 de ani, spaniolul Rubén Albés e gata să dea lovitura carierei. Fostul tehnician al lui Hermannstadt, pe care a dus-o până pe locul opt în Liga 1, ar putea să antreneze în La Liga. Potrivit celor de la Cadena Ser, Rubén Albés e printre cei doi favoriți să o preia pe Levante, ultima […] The post Îl ții minte pe “Enrique Iglesias de România”? Antrenorul, aproape de lovitura carierei: e dorit în La Liga appeared first on Antena Sport.
Acum o oră
20:10
“Ai jucat în blaturi?”. Dezvăluirea unui jucător trecut pe la FCSB: “Noi eram supărați, patronul era fericit” # Antena Sport
Bogdan Mitrea, fostul jucător din Liga 1 ajuns între timp intermediar de jucători, a oferit o poveste extrem de interesantă de pe vremea în care evolua în Cipru, la AEL Limassol. Fotbalistul trecut pe la FCSB timp de jumătate de sezon a vorbit despre cum după un eșec al echipei sale, patronul lor s-a arătat
20:00
Fiul cel mare al lui Ion Țiriac, apariție rară. Cum arată, la 49 de ani, moștenitorul imperiului financiar # Antena Sport
Fiul cel mare al lui Ion Țiriac a avut o apariție rară. Alexandru Ion Țiriac, ajuns la vârsta de 49 de ani, a surprins cu ultima fotografie postată. Alexandru Ion Țiriac este o prezență discretă și postează rar fotografii pe conturile sale de socializare. El se află într-o relație cu Sorana Cîrstea, cei doi fiind
19:50
FCSB U19 a pierdut dramatic calificarea în 16-imile UEFA Youth League. Eșec la penalty-uri cu Puskas Akademia # Antena Sport
Echipa Under-19 a FCSB-ului a ratat calificarea în șaisprezecimile UEFA Youth League, după ce a fost învinsă de Puskas Akademia la loviturile de departajare în turul 3 preliminar. Roș-albaștrii au ratat astfel "biletele" pentru tabloul principal al competiției, unde i-ar fi așteptat un posibil duel cu un nume imens din fotbal. FCSB reușise să întoarcă
Acum 2 ore
19:40
Universitatea Craiova, gata să o învingă pe Sparta Praga. Mesaje războinice ale oltenilor: „Suntem pregătiți” # Antena Sport
Universitatea Craiova e gata să o învingă pe Sparta Praga, în etapa a cincea a grupei de Conference League. Partida se va disputa joi, de la ora 19:45, în Bănie, iar cu un succes oltenii ar fi într-o mare proporție calificați în primăvara europeană. La conferința de presă premergătoare partide, Filipe Coelho a declarat că formaţia sa este pregătită să
19:20
Neluțu Varga a anunțat plecarea lui Lindon Emerllahu de la CFR Cluj, jucător dorit și de FCSB: „Ne-am înțeles” # Antena Sport
Neluțu Varga a anunțat plecarea lui Lindon Emerllahu de la CFR Cluj. Mijlocașul kosovar a fost dorit, în acest sezon, și de FCSB. Gigi Becali era dispus să achite un milion de euro în schimbul mijlocașului, care ar fi venit la campioană „la pachet" cu Louis Munteanu. Lindon Emerllahu nu a mai ajuns în cele
19:10
Lovitură uriașă pentru România. Denis Drăguș și-a aflat pedeapsa după eliminarea din meciul cu Bosnia # Antena Sport
Denis Drăguș a aflat cât va fi nevoit să stea pe bară după ce a văzut direct cartonașul roșu în meciul pierdut de România cu Bosnia în preliminariile pentru Campionatul Mondial, scor 1-3. Atacantul de 26 de ani al lui Mircea Lucescu a primit două etape de suspendare din partea Comisiei de Disciplină UEFA, astfel
18:50
Italienii, anunț despre viitorul lui Cristi Chivu la Inter. Detaliul remarcat la antrenorul român: „A depășit imaginația” # Antena Sport
Italienii au făcut anunțul despre viitorul lui Cristi Chivu la Inter. Aceștia au dezvăluit că nu se pune problema ca șefii nerazzurrilor să ia în calcul demiterea antrenorului român, după eșecul cu Liverpool, scor 0-1, din etapa a șasea a grupei de Champions League. Inter a suferit al doilea eșec la rând în Champions League. Înaintea meciului
Acum 4 ore
18:30
Mesajul COSR după ancheta primelor ilegate de jumătate de milion de euro: “Vom implementa măsurile” # Antena Sport
Comitetul Olimpic și Sportiv Român a emis la rândul său un comunicat în urma apariției scandalul legat de primele ilegale oferite de Federația Română de Canotaj către angajați. Forul prezidat de Mihai Covaliu a transmis că a fost înștiințat cu privire la raportul Curții de Conturi care dezvăluie sumele imense de bani oferite fără bază
18:20
“A fost virusat, bruiat”. Cristi Balaj, noi dezvăluiri din culise despre transferul ratat de Louis Munteanu # Antena Sport
Cristi Balaj, fostul președinte al lui CFR Cluj, a vorbit din nou despre cel mai discutat subiect din tabăra ardelenilor în această vară, și anume transferul ratat al lui Louis Munteanu. Fostul oficial a venit cu detalii legate de modul în care au fost influențați atât Neluțu Varga, cât și atacantul de 23 de ani
18:10
„Te mai întorci în România?” Albion Rrahmani a dat răspunsul înaintea meciului cu Universitatea Craiova din Conference League # Antena Sport
Albion Rrahmani (25 de ani) a fost prezent la conferința de presă premergătoare partidei dintre Universitatea Craiova și Sparta Praga, din etapa a cincea a grupei de Conference League. Atacantul kosovar, care a evoluat la Rapid, a fost întrebat dacă va mai juca vreodată la o echipă din Liga 1. Rrahmani a transmis că nu ar refuza să se întoarcă
18:00
Feyenoord, în criză înaintea meciului cu FCSB. Olandezii au anunțat ce se întâmplă cu viitoarea adversară a campioanei # Antena Sport
Feyenoord este în criză înaintea meciului cu FCSB din Europa League. Presa din Olanda menționează faptul că trupa lui Robin van Persie are un sezon sub așteptări. În Europa League, Feyenoord are trei puncte, la egalitate cu FCSB. Cele două se vor înfrunta joi, de la ora 22:00, pe Arena Națională. Feyenoord, în criză înaintea
17:50
Stabilitatea unei construcții depinde în mare măsură de modul în care fiecare element este pus laolaltă, iar această realitate devine cu atât mai evidentă atunci când vorbim despre structuri expuse solicitărilor mecanice sau condițiilor de mediu dificile. De la primele etape de proiectare și până la finalizarea execuției, fiecare decizie influențează durabilitatea și performanța lucrării.
17:40
Helmut Marko a dezvăluit motivul pentru care a ales să plece de la Red Bull: „Nu am fost presat de nimeni” # Antena Sport
Helmut Marko a declarat că a decis singur să se retragă din funcţia de consilier al echipei de Formula 1 Red Bull şi că nu a fost împins să facă acest lucru de altcineva. "Nu, nu am fost presat de nimeni să plec", a spus Marko într-un interviu acordat RTL/ntv TV and Sport, răspunzând zvonurilor despre o retragere involuntară. Helmut Marko a dezvăluit motivul
17:40
Real Madrid – Manchester City (LIVE TEXT, 22:00). Meciuri “de gală” în Champions League. Programul complet # Antena Sport
Seara de miercuri oferă încă nouă meciuri în Champions League, cea mai importantă competiție continentală intercluburi. În etapa cu numărul 6, Real Madrid și Manchester City se întâlnesc pe Bernabeu în ceea ce reprezintă capul de afiș de astăzi, însă multe alte echipe de top sunt angrenate în UCL. Real Madrid – Manchester City este
17:20
Steven Gerrard, verdict în scandalul de la Liverpool provocat de Mohamed Salah: “Cu toții ne-am pierdut mințile” # Antena Sport
Legenda lui Liverpool, Steven Gerrard, a declarat miercuri că echipa are încă nevoie de Mohamed Salah, considerând totodată că internaţionalul egiptean ar trebui să revină asupra declaraţiilor sale în care i-a acuzat pe oficialii clubului că l-au "trădat", relatează AFP. Salah nu a făcut parte din lotul lui Liverpool care a călătorit în Italia pentru
17:10
Moment dramatic în Anglia în minutul 95. Trei ocazii imense într-o singură fază, ultima tragicomică # Antena Sport
O partidă jucată în competiția intitulată EFL Trophy, în Anglia, a oferit un moment rarisim în fotbalul mondial. Echipa de liga a patra Colchester United a irosit în minutul 95 al duelului cu West Ham U21 trei ocazii de a marca într-o singură fază și a ratat calificarea în faza următoare. Fotbalul a văzut de-a
17:10
Simona Halep s-a antrenat alături de Jannik Sinner. Fostul lider WTA a fost prezentă la o ședință de pregătire a italianului și a avut un schimb de mingi cu acesta. Totul a fost filmat de Darren Cahill. Australianul, alături de care Simona Halep a avut rezultate uriașe, este în prezent antrenorul lui Jannik Sinner. Simona Halep s-a antrenat cu
17:00
Surpriză la Real Madrid, în ziua meciului cu Manchester City. Ce se întâmplă cu Kylian Mbappe # Antena Sport
În continuare incert, atacantul francez al lui Real Madrid, Kylian Mbappe, absent de la antrenamentul de marţi, este prezent în lotul convocat pentru meciul din Champions League împotriva lui Manchester City, de miercuri seară, de la ora 22:00. Mbappe, afectat de o fractură la deget şi accidentat la genunchiul stâng, conform presei spaniole, se află pe lista jucătorilor convocaţi de antrenorul
16:50
Gigi Becali vrea un alt fundaș din Liga 1, după ce transferul lui Kevin Ciubotaru a intrat în impas. Noua țintă de la FCSB # Antena Sport
Gigi Becali a pus ochii de un alt fundaș din Liga 1, după ce transferul lui Kevin Ciubotaru a intrat în impas. Campioana vrea să-l transfere pe Conrado, stopperul brazilian al celor de la Oțelul. Gigi Becali anunța că ajunsese la un acord de principiu cu cei de la Hermannstadt în vederea transferului lui Kevin
16:50
1. Reacţie dură a lui Chivu Interul lui Cristi Chivu a pierdut după un penalty controversat meciul cu Liverpool: "Trebuie să luptăm împotriva nedreptăţii din fotbal", s-a plâns antrenorul român. 2. Dorinel Munteanu, la Hermannstadt Dorinel Munteanu a fost prezentat la FC Hermannstadt. Fostul campion al României cu Oţelul a semnat un contract valabil până
Acum 6 ore
16:40
Câţi suporteri sunt aşteptaţi pe Arena Națională la FCSB – Feyenoord? Mii de olandezi vin la meci # Antena Sport
FCSB urmează să o înfrunte joi pe Feyenoord în etapa cu numărul 6 din Europa League, iar numărul de spectatori anunțați pentru duelul de pe Arena Națională este aproape de cel care a fost înregistrat la derby-ul cu Dinamo. Pe cel mai mare stadion al țării, roș-albaștrii și olandezii se vor lupta pentru a-și putea
16:20
Veste bună pentru FCSB. Titularul care s-a accidentat în derby-ul cu Dinamo e apt pentru meciul cu Feyenoord # Antena Sport
FCSB a primit o veste bună înaintea duelului cu Feyenoord. Partida din etapa a șasea a grupei de Europa League se va disputa joi, de la ora 22:00. La conferința de presă premergătoare partidei cu olandezii, Elias Charalambous a anunțat că Siyabonga Ngezana va fi apt pentru duelul cu Feyenoord. Veste bună pentru FCSB înaintea meciului cu Feyenoord Fundașul sud-african
16:10
Reacția Federației de Canotaj după scandalul primelor ilegale de jumătate de milion de euro: „Strict în spiritul legii” # Antena Sport
Federația Română de Canotaj a oferit un comunicat oficial după scandalul primelor ilegale. Curtea de Conturi a stabilit că primele de jumătate de milion de euro oferite angajaților nu au fost oferit în conformitate cu legile țării. În urma unui control efectuat la Federația Română de Canotaj, s-a stabilit că primele oferite sportivilor și angajaților,
15:50
Elias Charalabous a răbufnit la conferinţa de presă: “Nu ştiu ce informaţii ai, chiar nu înţeleg întrebările” # Antena Sport
Elias Charalambous s-a enervat la culme la conferinţa de presă susţinută înainte de meciul cu Feyenoord, din grupa principală Europa League, ce se va disputa joi, de la ora 22:00, pe Arena Naţională. Antrenorul de la FCSB a fost întrebat cât de motivaţi sunt jucătorii pentru partida cu echipa lui Van Persie, ţinând cont că
15:30
Ce a spus Dorinel Munteanu când a fost întrebat despre eventualul transfer al lui Kevin Ciobotaru la FCSB # Antena Sport
Dorinel Munteanu este noul antrenor al lui Hermannstadt, iar la conferinţa de presă în care a fost anunţată colaborarea pe un an şi jumătate, tehnicianul de 57 de ani a fost întrebat despre posibilul transfer al lui Kevin Ciobotaru la FCSB. Asta în contextul în care Gigi Becali anunţase marţi că s-a înţeles cu sibienii
Acum 8 ore
14:30
Final nebun în NHL! Anaheim a egalat cu 0,1 secunde înainte de final, după care a învins-o pe Pittsburgh în shootout # Antena Sport
Anaheim Ducks a câştigat dramatic meciul de pe terenul lui Pittsburgh Penguins. Formaţia din California s-a impus în cele din urmă la loviturile de departajare, după ce scorul a fost 3-3 în timpul regulamentar. Beckett Sennecke a fost cel care a provocat autogolul lui Erik Karlsson, chiar înainte de finalul meciului. Cum în hochei nu
14:30
David Popovici, încă o dată campion în afara bazinului: casă pentru 12 copii cu nevoi speciale # Antena Sport
București, 10 decembrie 2025 – 12 copii cu nevoi speciale, din ultimul centrul de plasament din Sectorul 5, se vor muta într-o locuință primitoare, adaptată nevoilor lor – un "acasă" adevărat, așa cum merită orice copil. Casa familială, construită în doar un an de către Hope and Homes for Children în Sectorul 5, a fost
14:20
Orlando Magic şi New York Knicks s-au calificat în semifinalele Cupei NBA, programate sâmbătă la Las Vegas, în urma victoriilor obţinute marţi în meciurile din sferturile de finală, informează AFP. Phoenix Suns şi Oklahoma City Thunder, apoi Los Angeles Lakers şi San Antonio Spurs vor disputa miercuri biletele pentru completarea fazei semifinale, ale cărei meciuri,
14:20
Imaginile care fac înconjurul lumii: s-au calificat împreună în sferturi după ce „au bătut palma” în timpul meciului # Antena Sport
Palestina și Siria au oferit surpriza competiției la Arab Cup (Cupa Arabă), competiție care se desfășoară în aceste zile în Qatar. Ediția din acest an a adunat la start echipe importante, precum Maroc, Egipt, Algeria sau Arabia Saudită. În grupa A, Palestina și Siria le-au depășit pe Tunisia și Qatar, țara gazdă, și s-au calificat […] The post Imaginile care fac înconjurul lumii: s-au calificat împreună în sferturi după ce „au bătut palma” în timpul meciului appeared first on Antena Sport.
13:40
Şeful ANS, replică pentru David Popovici! Motivul pentru care sportivii nu şi-au primit banii + atac la Lipă # Antena Sport
Bogdan Matei, şeful ANS, a venit cu o replică după declaraţiile date de David Popovici. Campionul olimpic a dezvăluit că nu a primit premiile din partea Agenţiei Naţionale pentru Sport pentru performanţele realizate în 2024 şi 2025. Înotătorul a dezvăluit că nu este singurul care se află în această situaţie şi că nici colegii săi […] The post Şeful ANS, replică pentru David Popovici! Motivul pentru care sportivii nu şi-au primit banii + atac la Lipă appeared first on Antena Sport.
13:20
Prima reacţie a lui Dorinel Munteanu după revenirea spectaculoasă în Liga 1: “Cea mai importantă provocare a mea” # Antena Sport
Dorinel Munteanu (57 de ani) a semnat pe un an şi jumătate cu Hermannstadt şi i-a luat locul lui Marius Măldărăşanu. Sibienii sunt pe 15 în Liga 1 şi au un prim obiectiv salvarea de la retrogradare. “Munti” va conduce miercuri primul antrenament al echipei, urmând să debuteze pe banca noii sale formații pe data […] The post Prima reacţie a lui Dorinel Munteanu după revenirea spectaculoasă în Liga 1: “Cea mai importantă provocare a mea” appeared first on Antena Sport.
13:10
Paul Pogba, mijlocaşul lui Monaco, s-a lansat într-o aventură surprinzătoare, devenind acţionar şi ambasador al unei echipe profesioniste de curse de cămile, scrie Reuters. Internaţionalul francez a încheiat un parteneriat cu Al Haboob, echipă cu sediul în Arabia Saudită. Paul Pogba a devenit acţionar al unei echipe profesioniste de curse de cămile “În calitate de […] The post Paul Pogba a devenit acţionar al unei echipe profesioniste de curse de cămile appeared first on Antena Sport.
13:00
Super-transferul anunţat de Gigi Becali la FCSB nu e făcut! Agentul a rupt tăcerea: “Asta e prioritatea” # Antena Sport
Gigi Becali a anunţat marţi că FCSB s-a înţeles cu Hermannstadt pentru transferul lui Kevin Ciobotaru, dar agentul fundaşului de 21 de ani neagă înţelegerea pentru jucătorul cotat la 150.000 de euro. Liubliana Nedelcu susţine că din punctul de vedere al jucătorului trecerea nu este încă rezolvată, prioritară fiind o mutare în străinătate a fundaşului […] The post Super-transferul anunţat de Gigi Becali la FCSB nu e făcut! Agentul a rupt tăcerea: “Asta e prioritatea” appeared first on Antena Sport.
Acum 12 ore
12:40
Shai Gilgeous-Alexander, cel mai valoros jucător (MVP) al ediţiei trecute a Ligii profesioniste nord-americane de baschet, a fost ales marţi Sportivul anului în Canada, învingând alţi patru candidaţi, inclusiv înotătoarea Summer McIntosh, triplă medaliată cu aur la Jocurile Olimpice de la Paris, informează EFE. Shai Gilgeous-Alexander, în vârstă de 27 de ani, a condus echipa […] The post Shai Gilgeous-Alexander a fost desemnat sportivul anului 2025 în Canada appeared first on Antena Sport.
12:40
Dorinel Munteanu (57 de ani) a fost prezentat, miercuri, ca noul antrenor al lui Hermannstadt, echipă care s-a despărţit recent de Marius Măldărăşanu. Munti a semnat pe un an şi jumătate cu sibienii. “Bine ai venit la FCH, Dorinel Munteanu! ℹ️ Ca fotbalist, Dorinel Munteanu a jucat la CSM Reşiţa, FC Olt, Inter Sibiu, Dinamo […] The post Dorinel Munteanu, prezentat oficial la Hermannstadt appeared first on Antena Sport.
12:20
În ce a investit Adrian Ilie primul milion de dolari! Din ce face acum o avere: “E mai bine să nu ştie lumea” # Antena Sport
Adrian Ilie este unul dintre fotbaliştii români care au avut grijă de banii pe care i-au câştigat din “sportul rege”. Cel poreclit “Cobra” a ajuns la 51 de ani şi a dezvăluit recent că investeşte în domeniul energiei. Până să ajungă să deţină o avere considerabilă, Ilie a investit primul său milion de dolari în […] The post În ce a investit Adrian Ilie primul milion de dolari! Din ce face acum o avere: “E mai bine să nu ştie lumea” appeared first on Antena Sport.
12:20
Lovitură pentru Universitatea Craiova! Un jucător de bază, direct pe masa de operaţie! Nu va mai juca în 2025 # Antena Sport
Universitatea Craiova a primit o adevărată lovitură înaintea meciului cu Sparta Praga, din grupa principală Conference League. Tudor Băluţă a devenit indisponibil, urmând să se opereze de apendicită. Vestea a venit înaintea meciului pe care oltenii îl vor disputa joi seară, în Conference League, pe teren propriu. Echipa lui Filipe Coelho va primi vizita celor […] The post Lovitură pentru Universitatea Craiova! Un jucător de bază, direct pe masa de operaţie! Nu va mai juca în 2025 appeared first on Antena Sport.
11:30
Arne Slot, presat să vorbească despre Mohamed Salah! Mesaj categoric al olandezului pentru vedeta lui Liverpool: “E o întrebare” # Antena Sport
Arne Slot, antrenorul lui Liverpool, nu a scăpat de întrebările legate de Mohamed Salah, după ce echipa sa a câştigat meciul cu Inter, din etapa a şasea a grupei principale UEFA Champions League, scor 1-0. Dominik Szoboslai a transformat o lovitură de la 11 metri, după un penalty controversat. Meciul de la Milano a fost […] The post Arne Slot, presat să vorbească despre Mohamed Salah! Mesaj categoric al olandezului pentru vedeta lui Liverpool: “E o întrebare” appeared first on Antena Sport.
11:20
Cristi Chivu a primit cea mai încomodă întrebare după Inter – Liverpool 0-1: “Facem tot ce putem” # Antena Sport
Cristi Chivu a pierdut alături de Inter al doilea meci din grupa UEFA Champions League, 0-1 cu Liverpool. La conferinţa de presă, antrenorul român al nerazzurrilor a primit o întrebare incomodă din partea jurnaliştilor. “De ce pierde Inter meciurile în faţa granzilor?”, a fost întrebarea, după ce echipa de pe Meazza a suferit cinci eşecuri […] The post Cristi Chivu a primit cea mai încomodă întrebare după Inter – Liverpool 0-1: “Facem tot ce putem” appeared first on Antena Sport.
10:50
Basarab Panduru nu a menajat-o pe Inter, după înfrângerea cu Liverpool: “Dacă atât poate, e o problemă” # Antena Sport
Basarab Panduru nu a fost impresionat de jocul lui Inter, în meciul cu Liverpool, din grupa principală Champions League. Echipa lui Arne Slot s-a impus cu 1-0, graţie unui gol marcat dintr-un penalty controversat de Dominik Szoboszlai, în minutul 88. În ciuda faptului că şi cei din tabăra lui Liverpool au recunoscut că s-a acordat […] The post Basarab Panduru nu a menajat-o pe Inter, după înfrângerea cu Liverpool: “Dacă atât poate, e o problemă” appeared first on Antena Sport.
09:50
Pep Guardiola a sărit în apărarea lui Xabi Alonso, înainte de Real Madrid – Manchester City: “Eu aş fi fost demis” # Antena Sport
Pep Guardiola, antrenorul echipei Manchester City, l-a susţinut pe omologul său de la Real Madrid, Xabi Alonso, înaintea duelului lor din Liga Campionilor la fotbal, afirmând că ar fi fost concediat de clubul spaniol dacă ar fi avut rezultate precum cele înregistrate în sezonul trecut cu gruparea din Premier League, informează DPA. Xabi Alonso, numit […] The post Pep Guardiola a sărit în apărarea lui Xabi Alonso, înainte de Real Madrid – Manchester City: “Eu aş fi fost demis” appeared first on Antena Sport.
09:30
Lamine Yamal a părăsit nervos terenul, iar Hansi Flick a reacţionat! Anunţul făcut de antrenorul Barcelonei # Antena Sport
Lamine Yamal nu a făcut o partidă foarte bună în meciul dintre Barcelona şi Eintracht Frankfurt, din etapa a şasea a grupei principale UEFA Champions League, chiar dacă şi-a trecut în cont un assist. Catalanii s-au impus cu 2-1, într-un meci în care au fost nevoiţi să revină de la 0-1. Ansgar Knauff a deschis […] The post Lamine Yamal a părăsit nervos terenul, iar Hansi Flick a reacţionat! Anunţul făcut de antrenorul Barcelonei appeared first on Antena Sport.
09:30
David Popovici a dat cărţile pe faţă! Nu a încasat încă banii de la ANS! “Nu e o realitate prea frumoasă” # Antena Sport
Campionul olimpic şi mondial David Popovici a declarat, marţi seara, că nu a încasat premierile de la Agenţia Naţională pentru Sport (ANS) pentru medaliile câştigate, la fel ca toţi ceilalţi sportivi, el subliniind că unele dintre sume sunt restante din vara anului 2024. “Şi eu sunt în aceeaşi situaţie ca toţi ceilalţi. Eu cred că […] The post David Popovici a dat cărţile pe faţă! Nu a încasat încă banii de la ANS! “Nu e o realitate prea frumoasă” appeared first on Antena Sport.
09:20
Andre Duarte, dat în judecată de Ujpest! Se complică lucrurile pentru noul transfer de la FCSB # Antena Sport
Andre Duarte a fost deja prezentat de FCSB, dar fundaşul de 28 de ani a fost dat în judecată de fostul său club, Ujpest, care susţine că jucătorul şi-a reziliat unilateral contractul cu maghiarii, după ce fusese trimis la echipa a doua. Într-un comunicat emis de club, conducerea lui Ujpest acuză că reprezentanţii lui Andre […] The post Andre Duarte, dat în judecată de Ujpest! Se complică lucrurile pentru noul transfer de la FCSB appeared first on Antena Sport.
09:00
Principalul reproş adus lui Cristi Chivu după Inter – Liverpool 0-1! Marele Fabio Capello nu s-a ferit: “Nu a reuşit” # Antena Sport
Inter a pierdut al doilea meci la rând în UEFA Champions League pe final de partidă. Dacă la Madrid, Atletico Madrid a înscris în prelungiri golul victoriei, împotriva lui Liverpool, Szoboszlai a marcat în minutul 88, în urma unui penalty acordat mult prea uşor, lucru recunoscut chiar şi de către Arne Slot. Chiar dacă a […] The post Principalul reproş adus lui Cristi Chivu după Inter – Liverpool 0-1! Marele Fabio Capello nu s-a ferit: “Nu a reuşit” appeared first on Antena Sport.
09:00
Căpitanul Van Dijk a rupt tăcerea după ce Salah a fost pedepsit! Ce a spus după victoria cu Inter # Antena Sport
Virgil van Dijk a vorbit despre situaţia lui Mo Salah, colegul său care a fost exclus din lot pentru Inter – Liverpool 0-1, după anumite declaraţii făcute la adresa lui Arne Slot. Mohamed Salah s-a prezentat la terenul de antrenament al lui Liverpool şi a anunţat acest lucru pe reţelele de socializare marţi. Van Dijk […] The post Căpitanul Van Dijk a rupt tăcerea după ce Salah a fost pedepsit! Ce a spus după victoria cu Inter appeared first on Antena Sport.
08:30
Arne Slot a recunoscut că nu a fost penalty în Inter – Liverpool 0-1! Reacţia genială a olandezului # Antena Sport
Arne Slot, antrenorul lui Liverpool, a recunoscut la finalul meciului cu Inter, din etapa a şasea a grupei principale UEFA Champions League că echipa sa a câştigat în urma unui penalty acordat eronat. În ultimele minute ale partidei, Bastoni l-a tras pe Wirtz de tricou, iar neamţul a căzut în careu. Arbitrul Florian Meyer nu […] The post Arne Slot a recunoscut că nu a fost penalty în Inter – Liverpool 0-1! Reacţia genială a olandezului appeared first on Antena Sport.
Acum 24 ore
01:10
Cristi Chivu, reacție dură după penalty-ul controversat primit de Liverpool în victoria cu Inter: „Să înțeleagă!” # Antena Sport
Cristi Chivu a oferit prima reacție după ce Inter a fost învinsă de Liverpool, scor 0-1, în etapa a șasea a grupei de Champions League. Dominik Szoboszlai a transformat un penalty controversat dictat cu ajutorul VAR-ului, pe finalul meciului. În minutul 87 al meciului de pe Meazza, Bastoni l-a ținut de tricou pe Florian Wirtz […] The post Cristi Chivu, reacție dură după penalty-ul controversat primit de Liverpool în victoria cu Inter: „Să înțeleagă!” appeared first on Antena Sport.
