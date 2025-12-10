“Ne vedem în «vulcan»”. Alex Mitriță merge pe Ion Oblemenco la duelul Universității Craiova cu Sparta Praga

09:30

Campionul olimpic şi mondial David Popovici a declarat, marţi seara, că nu a încasat premierile de la Agenţia Naţională pentru Sport (ANS) pentru medaliile câştigate, la fel ca toţi ceilalţi sportivi, el subliniind că unele dintre sume sunt restante din vara anului 2024. “Şi eu sunt în aceeaşi situaţie ca toţi ceilalţi. Eu cred că […] The post David Popovici a dat cărţile pe faţă! Nu a încasat încă banii de la ANS! “Nu e o realitate prea frumoasă” appeared first on Antena Sport.