Robin van Persie a auzit ce face Gigi Becali la FCSB şi a rămas uimit: „Mă gândeam dacă am trăit aşa ceva ca jucător, dar nu cred că mi s-a întâmplat niciodată”
Primasport.ro, 10 decembrie 2025 21:50
Robin van Persie a auzit ce face Gigi Becali la FCSB şi a rămas uimit: „Mă gândeam dacă am trăit aşa ceva ca jucător, dar nu cred că mi s-a întâmplat niciodată”
• • •
Alte ştiri de Primasport.ro
Acum 10 minute
22:10
LIVE VIDEO | Spectacolul din Champions League, la Prima Sport! A început super-duelul zilei, Real Madrid - Manchester City! Programul complet # Primasport.ro
LIVE VIDEO | Spectacolul din Champions League, la Prima Sport! A început super-duelul zilei, Real Madrid - Manchester City! Programul complet
Acum 30 minute
21:50
Robin van Persie a auzit ce face Gigi Becali la FCSB şi a rămas uimit: „Mă gândeam dacă am trăit aşa ceva ca jucător, dar nu cred că mi s-a întâmplat niciodată” # Primasport.ro
Robin van Persie a auzit ce face Gigi Becali la FCSB şi a rămas uimit: „Mă gândeam dacă am trăit aşa ceva ca jucător, dar nu cred că mi s-a întâmplat niciodată”
Acum o oră
21:40
CSM Lugoj şi CSM Bucureşti s-au calificat în sferturile Cupei României la volei feminin # Primasport.ro
CSM Lugoj şi CSM Bucureşti s-au calificat în sferturile Cupei României la volei feminin
21:40
CSM Oradea, debut cu eşec în faza Top 16 a FIBA Europe Cup
21:40
LIVE VIDEO | Ultima seară de Champions League din 2025 este aici! Spectacol total în primele meciuri. Real Madrid - Manchester City, super-duelul zilei! Programul complet # Primasport.ro
LIVE VIDEO | Ultima seară de Champions League din 2025 este aici! Spectacol total în primele meciuri. Real Madrid - Manchester City, super-duelul zilei! Programul complet
Acum 2 ore
21:10
Elias Charalambous a răbufnit la conferinţa de presă: „Nu ştiu ce informaţii aveţi”
21:00
Dezastru la FCSB! Numărul uluitor de jucători pe care Elias Charalambous îi are la dispoziţie pentru meciul cu Feyenoord: „Trei o să fie pe bancă” | EXCLUSIV # Primasport.ro
Dezastru la FCSB! Numărul uluitor de jucători pe care Elias Charalambous îi are la dispoziţie pentru meciul cu Feyenoord: „Trei o să fie pe bancă” | EXCLUSIV
20:50
Veronika Mala, componentă a naţionalei Cehiei, a semnat cu Gloria Bistriţa
20:40
Michel Platini depune o plângere pentru defăimare publică împotriva a trei foşti membri FIFA # Primasport.ro
Michel Platini depune o plângere pentru defăimare publică împotriva a trei foşti membri FIFA
20:20
Sepsi Sfântu Gheorghe, ultima echipă calificată la Turneul Final Four al Cupei României la baschet feminin # Primasport.ro
Sepsi Sfântu Gheorghe, ultima echipă calificată la Turneul Final Four al Cupei României la baschet feminin
Acum 4 ore
20:00
VIDEO | FCSB, eliminată dramatic de Puskas Akademia din Youth League
20:00
VIDEO | Bahcesehir - UBT Cluj 84-72. Campioana României nu a putut produce surpriza în BKT EuroCup # Primasport.ro
VIDEO | Bahcesehir - UBT Cluj 84-72. Campioana României nu a putut produce surpriza în BKT EuroCup
19:50
OUT de la Rapid? Jucătorul a fost exclus din lot şi ar putea pleca din Giuleşti în iarnă: „Dacă nu realizează unde este..." | VIDEO EXCLUSIV # Primasport.ro
OUT de la Rapid? Jucătorul a fost exclus din lot şi ar putea pleca din Giuleşti în iarnă: „Dacă nu realizează unde este..." | VIDEO EXCLUSIV
19:50
LIVE VIDEO | Ultima seară de Champions League din 2025 este aici! Start în primele dueluri. Programul complet # Primasport.ro
LIVE VIDEO | Ultima seară de Champions League din 2025 este aici! Start în primele dueluri. Programul complet
19:30
SCM Zalău, calificare în optimile Challenge Cup cu dublă victorie în faţa muntenegrenilor de la Budva # Primasport.ro
SCM Zalău, calificare în optimile Challenge Cup cu dublă victorie în faţa muntenegrenilor de la Budva
19:30
Lovitură de proporţii pentru Mircea Lucescu! Un jucător de bază va rata barajul cu Turcia # Primasport.ro
Lovitură de proporţii pentru Mircea Lucescu! Un jucător de bază va rata barajul cu Turcia
19:20
FR Canotaj, după ce un raport al Curţii de Conturi arată premieri nejustificate de jumătate de milion de euro: ”Întreaga activitate de premiere, strict în litera şi spiritul legii” # Primasport.ro
FR Canotaj, după ce un raport al Curţii de Conturi arată premieri nejustificate de jumătate de milion de euro: ”Întreaga activitate de premiere, strict în litera şi spiritul legii”
19:20
Revenire de senzaţie la FCSB pentru meciul cu Feyenoord: „Este 100% pregătit, se simte bine” + Două absenţe de marcă la campioana României: „Nu va juca” # Primasport.ro
Revenire de senzaţie la FCSB pentru meciul cu Feyenoord: „Este 100% pregătit, se simte bine” + Două absenţe de marcă la campioana României: „Nu va juca”
19:00
Semnează Kevin Ciubotaru cu FCSB? MM Stoica a făcut anunţul mult aşteptat: „Înţelegerea se respectă din ambele părţi” | VIDEO EXCLUSIV # Primasport.ro
Semnează Kevin Ciubotaru cu FCSB? MM Stoica a făcut anunţul mult aşteptat: „Înţelegerea se respectă din ambele părţi” | VIDEO EXCLUSIV
18:50
Nouă schiori ruşi şi belaruşi au primit statut neutru pentru a concura în probele de calificare pentru Jocurile Olimpice Milano/Cortina # Primasport.ro
Nouă schiori ruşi şi belaruşi au primit statut neutru pentru a concura în probele de calificare pentru Jocurile Olimpice Milano/Cortina
18:20
E gata! Inter a luat decizia finală cu privire la viitorul lui Cristi Chivu, după un nou eşec în Champions League # Primasport.ro
E gata! Inter a luat decizia finală cu privire la viitorul lui Cristi Chivu, după un nou eşec în Champions League
Acum 6 ore
17:30
Un club important din fotbalul românesc a fost salvat de Primărie. Se vor vira peste 6 milioane de lei, iar jucătorii vor primi 3 salarii restante # Primasport.ro
Un club important din fotbalul românesc a fost salvat de Primărie. Se vor vira peste 6 milioane de lei, iar jucătorii vor primi 3 salarii restante
17:00
Începe curăţenia de iarnă! Patru jucători pleacă de la FCSB şi sunt aşteptaţi să semneze cu altă echipă din SuperLiga # Primasport.ro
Începe curăţenia de iarnă! Patru jucători pleacă de la FCSB şi sunt aşteptaţi să semneze cu altă echipă din SuperLiga
17:00
Nouă ciclişti ai echipei Red Bull-Bora-Hansgrohe au făcut un planor să decoleze. Sportivii au folosit forţa picioarelor # Primasport.ro
Nouă ciclişti ai echipei Red Bull-Bora-Hansgrohe au făcut un planor să decoleze. Sportivii au folosit forţa picioarelor
17:00
Naţionala de handbal se reuneşte pentru un stagiu la Bucureşti, în perspectiva CE2026 # Primasport.ro
Naţionala de handbal se reuneşte pentru un stagiu la Bucureşti, în perspectiva CE2026
16:50
Un oficial al NHL ridică problema retragerii jucătorilor de top dacă vor considera că arena olimpică nu este sigură # Primasport.ro
Un oficial al NHL ridică problema retragerii jucătorilor de top dacă vor considera că arena olimpică nu este sigură
16:50
Investiţia surprinzătoare a lui Paul Pogba într-o echipă de curse de cămile din Arabia Saudită # Primasport.ro
Investiţia surprinzătoare a lui Paul Pogba într-o echipă de curse de cămile din Arabia Saudită
16:40
Răsturnare de situaţie! Jucătorul rivalei din SuperLiga poate ajunge la FCSB după ce Kevin Ciubotaru a refuzat oferta campioanei # Primasport.ro
Răsturnare de situaţie! Jucătorul rivalei din SuperLiga poate ajunge la FCSB după ce Kevin Ciubotaru a refuzat oferta campioanei
16:30
OFICIAL | Prima mutare a iernii la Universitatea Craiova: „Bun venit în familia Ştiinţei” # Primasport.ro
OFICIAL | Prima mutare a iernii la Universitatea Craiova: „Bun venit în familia Ştiinţei”
Acum 8 ore
16:10
Charalambous a făcut anunţul chiar înainte de meciul din Europa League: ”Ultima şansă!” # Primasport.ro
Charalambous a făcut anunţul chiar înainte de meciul din Europa League: ”Ultima şansă!”
15:50
Elveţianca Tatjana Haenni scrie istorie în fotbalul german. Ea a devenit prima femeie CEO al unui club din Bundesliga # Primasport.ro
Elveţianca Tatjana Haenni scrie istorie în fotbalul german. Ea a devenit prima femeie CEO al unui club din Bundesliga
15:10
„Am văzut că mulţi au spus prostii pe la emisiuni, nu cunosc nici regulamentele, nimic” ! Unul dintre oamenii implicaţi în transferul lui Andre Duarte la FCSB a pus piciorul în prag # Primasport.ro
„Am văzut că mulţi au spus prostii pe la emisiuni, nu cunosc nici regulamentele, nimic” ! Unul dintre oamenii implicaţi în transferul lui Andre Duarte la FCSB a pus piciorul în prag
14:50
Dorinel Munteanu nu a mai stat la discuţii, după ce a semnat: ”Asta vrem!”
14:20
Sabalenka spune că nu este corect ca femeile să concureze cu sportivi transgen
Acum 12 ore
13:30
Veste proastă pentru Universitatea Craiova pe final de an! Unul dintre titulari se va opera şi va rata ultimele meciuri din 2025 # Primasport.ro
Veste proastă pentru Universitatea Craiova pe final de an! Unul dintre titulari se va opera şi va rata ultimele meciuri din 2025
12:50
E gata! Dorinel Munteanu a pus cerneala pe contract şi a fost prezentat oficial în Superligă # Primasport.ro
E gata! Dorinel Munteanu a pus cerneala pe contract şi a fost prezentat oficial în Superligă
12:40
Fabio Capello, discurs manifest, după meciul lui Chivu din Champions League: ”E o ruşine!” # Primasport.ro
Fabio Capello, discurs manifest, după meciul lui Chivu din Champions League: ”E o ruşine!”
12:40
Mihai Pintilii se pregăteşte pentru a deveni antrenor cu acte în regulă! Ce planuri are actualul secund de la FCSB # Primasport.ro
Mihai Pintilii se pregăteşte pentru a deveni antrenor cu acte în regulă! Ce planuri are actualul secund de la FCSB
12:30
E gata! Revenire De senzaţie la FCSB! MM Stoica a făcut anunţul
12:10
Arne Slot a surprins pe toată lumea, după meciul contra lui Chivu: ”Dacă acela a fost penalty, în Premier League, nu ar fi fost acordat!” # Primasport.ro
Arne Slot a surprins pe toată lumea, după meciul contra lui Chivu: ”Dacă acela a fost penalty, în Premier League, nu ar fi fost acordat!”
11:40
Gigi Becali a anunţat transferul lui Kevin Ciubotaru la FCSB, dar agentul jucătorului i-a dat planurile peste cap: „Nu este adevărat” # Primasport.ro
Gigi Becali a anunţat transferul lui Kevin Ciubotaru la FCSB, dar agentul jucătorului i-a dat planurile peste cap: „Nu este adevărat”
10:20
LIVE VIDEO | Ultima seară de Champions League din 2025 este aici! Real Madrid şi Manchester City se întâlnesc într-un duel clasic al ultimelor sezoane, Vlad Dragomir şi Pafos merg în deplasare la Juventus # Primasport.ro
LIVE VIDEO | Ultima seară de Champions League din 2025 este aici! Real Madrid şi Manchester City se întâlnesc într-un duel clasic al ultimelor sezoane, Vlad Dragomir şi Pafos merg în deplasare la Juventus
10:20
David Popovici nu şi-a încasat premierile de la ANS din vara anului trecut. “Sper ca şi pentru mine şi pentru ceilalţi sportivi să se rectifice situaţia” # Primasport.ro
David Popovici nu şi-a încasat premierile de la ANS din vara anului trecut. “Sper ca şi pentru mine şi pentru ceilalţi sportivi să se rectifice situaţia”
10:00
Cambodgia şi-a retras echipa de la Jocurile Asiei de Sud-Est, din Thailanda, din cauza conflictului legat de frontieră # Primasport.ro
Cambodgia şi-a retras echipa de la Jocurile Asiei de Sud-Est, din Thailanda, din cauza conflictului legat de frontieră
10:00
Chivu nu s-a ferit de cuvinte când a venit vorba de arbitraj: ”Trebuie să luptăm împotriva nedreptăţii!” # Primasport.ro
Chivu nu s-a ferit de cuvinte când a venit vorba de arbitraj: ”Trebuie să luptăm împotriva nedreptăţii!”
Acum 24 ore
00:10
VIDEO | Seară magică în Champions League! Inter-ul lui Chivu, învins din nou pe final. Man şi PSV, eşec cu Atletico # Primasport.ro
VIDEO | Seară magică în Champions League! Inter-ul lui Chivu, învins din nou pe final. Man şi PSV, eşec cu Atletico
00:00
LIVE VIDEO | O nouă seară magică în Champions League! Inter, condusă pe final de meci # Primasport.ro
LIVE VIDEO | O nouă seară magică în Champions League! Inter, condusă pe final de meci
9 decembrie 2025
23:30
Pep Guardiola sare în apărarea lui Xabi Alonso: „Real Madrid este echipa cel mai greu de antrenat” # Primasport.ro
Pep Guardiola sare în apărarea lui Xabi Alonso: „Real Madrid este echipa cel mai greu de antrenat”
23:30
LIVE VIDEO | O nouă seară magică în Champions League! Egalitate între Inter şi Liverpool # Primasport.ro
LIVE VIDEO | O nouă seară magică în Champions League! Egalitate între Inter şi Liverpool
23:10
Mihai Covaliu: „FOTE Braşov 2027 este unul dintre cele mai importante proiecte sportive pe care România le găzduieşte în următorii ani. Poate aduce oportunităţi de dezvoltare” # Primasport.ro
Mihai Covaliu: „FOTE Braşov 2027 este unul dintre cele mai importante proiecte sportive pe care România le găzduieşte în următorii ani. Poate aduce oportunităţi de dezvoltare”
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.