Joao Lameira pleacă de la Oţelul! Moldovenii rămân fără un jucător cheie
Primasport.ro, 11 decembrie 2025 16:50
Joao Lameira pleacă de la Oţelul! Moldovenii rămân fără un jucător cheie
Acum 15 minute
17:10
Primăria Sectorului 2 a anunţat cofinanţarea noului stadion Dinamo cu 25 de milioane de euro
Acum o oră
16:50
16:40
Transfer surpriză pregătit de Gigi Becali! Cine e jucătorul dorit de Gigi Becali din Superliga, dacă pică varianta Kevin Ciubotaru
Acum 2 ore
16:20
Suma neaşteptat de mică pe care ar fi primit-o Ronaldinho să joace la Iaşi. ”Ce probleme o avea cu banii?”
16:10
Billie Jean King, despre ”Bătălia sexelor” dintre Sabalenka şi Kyrgios. ”Meciul meu a fost pentru schimbarea socială, dar aici nu este cazul”
16:10
Seattle va găzdui ”Meciul Pride LGBT+” de la CM, în ciuda protestelor Iranului şi Egiptului
16:10
Douăzeci de ani de suspendare pentru un jucător francez considerat figura centrală a unei reţele de aranjare a meciurilor
15:50
Bogdan Vătăjelu, ţinta unei echipe cu pretenţii din SuperLiga! Fostul jucător de la Universitatea Craiova rămâne liber de contract la finalul anului
15:40
Olandezii au şters pe jos cu Gigi Becali înainte de FCSB - Feyenoord! Cum a fost numit omul de afaceri: „Cel mai controversat patron din Europa”
15:30
Ultimatum pentru Xabi Alonso! Următoarele 3 meciuri sunt decisive pentru tehnicianul lui Real Madrid
Acum 4 ore
14:40
Se schimbă foaia la CFF Cluj! Decizie radicală a conducerii după ţeapa luată cu Zouma: „Cât voi fi eu aici”
14:10
Surpriza zilei! Jurgen Klopp e gata să revină pe banca tehnică! Antrenorul neamţ poate prelua un gigant al fotbalului european
14:00
Cine va arbitra meciul CFR Cluj - Csikszereda, de vineri, din Superliga
Acum 6 ore
13:10
Slot nou: Chicken Rush - află de ce a trecut găina strada
13:00
Mircea Lucescu a luat foc după decizia luată de UEFA: „Toate au fost luate împotriva noastră”
12:30
Thibaut Courtois a ieşit în faţă şi a vorbit, după ce Xabi Alonso a ajuns în pericol să fie dat afară de la Real Madrid: „Înţeleg furia”
12:00
10.000.000 de euro pentru Louis Munteanu! Un club uriaş din Europa forţează transferul atacantului de la CFR Cluj: „Principala ţintă”
Acum 8 ore
11:00
Iuliu Mureşan nu s-a abţinut şi a intervenit în conflictul dintre Eugen Trică şi Neluţu Varga: „Încetează!”
10:30
Pep Guardiola nu e pe deplin mulţumit, chiar dacă Manchester City s-a impus pe Bernabeu: „Acest nivel de joc nu va fi suficient împotriva echipelor precum PSG”
10:10
Transferul dorit de Gigi Becali la FCSB a picat: „Nu s-a mai purtat nicio discuţie” | EXCLUSIV
Acum 12 ore
09:20
Xabi Alonso a spus totul, după ce Real Madrid a fost învinsă de Manchester City: „Asta înseamnă Liga Campionilor”
09:10
VIDEO | Universitatea Craiova - Sparta Praga, ASTĂZI, de la 19:45, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Fierbă Bănia! Oltenii vor un nou rezultat mare în Europa
08:10
FCSB - Feyenoord, confruntarea de foc a „roş-albaştrilor”, care îţi joacă ultima şansă la calificarea în primăvara europeană
Acum 24 ore
23:50
LIVE VIDEO | Spectacolul din Champions League, la Prima Sport! Meci nebun la Real Madrid - Manchester City! Programul complet
23:40
S-au stabilit semifinalele Campionatului Mondial de Handbal feminin
23:40
Volei masculin: Dinamo Bucureşti, victorie cu Lokomotiv Plovdiv în 16-le CEV Cup; Corona Braşov, eşec în Elveţia
22:50
LIVE VIDEO | Spectacolul din Champions League, la Prima Sport! Primă repriză nebună la Real Madrid - Manchester City! Programul complet
22:40
LIVE VIDEO | Spectacolul din Champions League, la Prima Sport! Deschidere de scor la Real Madrid - Manchester City! Programul complet
22:10
LIVE VIDEO | Spectacolul din Champions League, la Prima Sport! A început super-duelul zilei, Real Madrid - Manchester City! Programul complet
21:50
Robin van Persie a auzit ce face Gigi Becali la FCSB şi a rămas uimit: „Mă gândeam dacă am trăit aşa ceva ca jucător, dar nu cred că mi s-a întâmplat niciodată”
21:40
CSM Lugoj şi CSM Bucureşti s-au calificat în sferturile Cupei României la volei feminin
21:40
CSM Oradea, debut cu eşec în faza Top 16 a FIBA Europe Cup
21:40
LIVE VIDEO | Ultima seară de Champions League din 2025 este aici! Spectacol total în primele meciuri. Real Madrid - Manchester City, super-duelul zilei! Programul complet
21:10
Elias Charalambous a răbufnit la conferinţa de presă: „Nu ştiu ce informaţii aveţi”
21:00
Dezastru la FCSB! Numărul uluitor de jucători pe care Elias Charalambous îi are la dispoziţie pentru meciul cu Feyenoord: „Trei o să fie pe bancă” | EXCLUSIV
20:50
Veronika Mala, componentă a naţionalei Cehiei, a semnat cu Gloria Bistriţa
20:40
Michel Platini depune o plângere pentru defăimare publică împotriva a trei foşti membri FIFA
20:20
Sepsi Sfântu Gheorghe, ultima echipă calificată la Turneul Final Four al Cupei României la baschet feminin
20:00
VIDEO | FCSB, eliminată dramatic de Puskas Akademia din Youth League
20:00
VIDEO | Bahcesehir - UBT Cluj 84-72. Campioana României nu a putut produce surpriza în BKT EuroCup
19:50
OUT de la Rapid? Jucătorul a fost exclus din lot şi ar putea pleca din Giuleşti în iarnă: „Dacă nu realizează unde este..." | VIDEO EXCLUSIV
19:50
LIVE VIDEO | Ultima seară de Champions League din 2025 este aici! Start în primele dueluri. Programul complet
19:30
SCM Zalău, calificare în optimile Challenge Cup cu dublă victorie în faţa muntenegrenilor de la Budva
19:30
Lovitură de proporţii pentru Mircea Lucescu! Un jucător de bază va rata barajul cu Turcia
19:20
FR Canotaj, după ce un raport al Curţii de Conturi arată premieri nejustificate de jumătate de milion de euro: ”Întreaga activitate de premiere, strict în litera şi spiritul legii”
19:20
Revenire de senzaţie la FCSB pentru meciul cu Feyenoord: „Este 100% pregătit, se simte bine” + Două absenţe de marcă la campioana României: „Nu va juca”
19:00
Semnează Kevin Ciubotaru cu FCSB? MM Stoica a făcut anunţul mult aşteptat: „Înţelegerea se respectă din ambele părţi” | VIDEO EXCLUSIV
18:50
Nouă schiori ruşi şi belaruşi au primit statut neutru pentru a concura în probele de calificare pentru Jocurile Olimpice Milano/Cortina
18:20
E gata! Inter a luat decizia finală cu privire la viitorul lui Cristi Chivu, după un nou eşec în Champions League
17:30
Un club important din fotbalul românesc a fost salvat de Primărie. Se vor vira peste 6 milioane de lei, iar jucătorii vor primi 3 salarii restante
