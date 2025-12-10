Scandalul apei din Prahova: Care sunt concluziile raportului controlului cerut de Ministerul Mediului

Newsweek.ro, 10 decembrie 2025 22:20

Ministra Mediului, Diana Buzoianu, a publicat concluziile raportului preliminar a controlului cerut ...

Acum o oră
22:20
22:10
Ucraina a arestat agenți ai Rusiei care provocau incendieri la granița României. Operau din Cernăuți Newsweek.ro
Spioni străini au fost arestați după o serie de incendieri ordonate de Kremlin. Serviciile de inform...
Acum 2 ore
21:50
Dentiștii riscă să rămână fără pensie. 1.100.000.000€, lipsă în fondul special format. Unde se întâmplă asta Newsweek.ro
Peste 10.000 de dentiști din Berlin, Brandenburg și Bremen se confruntă cu o amenințare la adresa pe...
21:30
Protest în fața Consiliului Superior al Magistraturii după devăluirile din Justiție: &#34;Cum doriți să achitați?&#34; Newsweek.ro
Sute de persoane au ieșit în stradă după dezvăluirile făcute în documentarul "Justiție Capturată" re...
21:20
VIDEO Zeci de mii de bulgari cer în stradă demisia guvernului. „Afară cu Peevski și Borisov!” Newsweek.ro
Zeci de mii de bulgari au ieșit iar în stradă, la Sofia și în alte 12 orașe din Bulgaria, și cer dem...
21:10
Situaţie de urgenţă! Podeaua unui apartament dintr-un bloc din Tulcea s-a surpat din senin Newsweek.ro
Podeaua unui apartament situat la parterul unui bloc din Tulcea s-a surpat din senin. Autoritățile i...
Acum 4 ore
20:50
Rezoluţie pentru retragerea SUA din NATO, depusă în Congresul american. „NATO, creată pentru a contracar URSS” Newsweek.ro
Un congresmen republican a depus în Congres o rezoluție pentru retragerea SUA din NATO. El spune că ...
20:40
Trump, acuzat de comisarul UE pentru Apărare că vrea dezbinare între statele Uniunii Newsweek.ro
Comisarul UE pentru Apărare îl acuză pe președintele SUA Donald Trump că vrea dezbinare între statel...
20:20
Veste proastă, pentru camioanele care vin și pleacă din România! Ungaria interzice traficul pe DN 42. De când? Newsweek.ro
Ungaria interzice accesul camioanelor grele pe DN 42, între Berettyóújfalu și granița cu România înc...
20:10
Bolojan spune că nu are emoții la moțiune. „Indiferent cine este premier, problemele României nu dispar” Newsweek.ro
Primul ministru Ilie Bolojan spune că nu are emoții în ceea ce privește moţiunea de cenzură depusă d...
19:40
Războiul, aproape de România. Ucraina a reținut o navă a Rusiei în Odesa și a lovit alta în Marea Neagră Newsweek.ro
În portul Odesa, la 500 de kilometri de România, autoritățile au reținut și arestat o navă străină c...
19:20
Motivul pentru care trebuie să-ți cureți casa energetic înainte de sărbători. Cum să faci asta Newsweek.ro
Curățenia energetică a casei înainte de sărbători te ajută să elimini energiile negative și să creez...
19:10
VIDEO Un elan, surprins în sălbăticie în România. Specialiștii nu știu de unde a venit Newsweek.ro
Un elan a fost surprins de specialiștii asociației Rewilding Romania în sălbăticie, pe un teren ce a...
Acum 6 ore
18:50
Scandalul apei din Prahova: Directorul general de la Apele Române și-a dat demisia. O directoare, dată afară Newsweek.ro
Pe fondul scandalului apei care a lăsat circa 100.000 de oameni fără apă în județul Prahova, directo...
18:40
Ce nu ar trebui să folosești niciodată pentru curățarea dulapurilor din lemn. Pot lăsa reziduri lipicioase Newsweek.ro
Unele produse de curățare pot deteriora lemnul sau lăsa reziduuri lipicioase pe suprafața dulapurilo...
18:40
Serviciul de spionaj al armatei din Danemarca a trecut SUA pe lista „problemelor de securitate” Newsweek.ro
Agenție de informații a Armatei din Danemarca a descris pentru prima dată SUA ca un potențial risc d...
18:30
VIDEO De la Târgu Mureș la Poarta Sălajului, pe autostradă în 2026? Cum merg lucrările la viaductul Topa Mică Newsweek.ro
Imagini surprinse din dronă arată cum merg lucrările pe șantierul lotului Nădășelu - Mihăiești de pe...
18:20
Horoscop weekend decembrie: Rac, fericire. Leu, Soarele răsare. Rac, cumpărături. Leu, noroc Newsweek.ro
Acesta este sezonul posibilităților, al câmpurilor proaspete, iar dacă crezi că ai eșuat, măcar "eșu...
18:10
9 schiori ruși și belaruși participă la calificările pentru JO 2026, deși n-au voie. Cum au reușit? Newsweek.ro
Pe fondul războiului dus de Putin în Ucraina, sportivii din Rusia și Belarus au interzis la competiț...
17:50
Nicuşor Dan cere magistraţilor să se implice în rezolvarea problemelor din Justiţie: Asumarea este cheia Newsweek.ro
Preşedintele Nicuşor Dan declară, miercuri, că a văzut cap-coadă documentarul Recorder despre justiţ...
17:30
Un suporter din galeria CSA Steaua promova pe interent cultul lui Hitler. „M-am autoexclus” Newsweek.ro
Un suporter din galeria CSA Steaua București a fost săltat de polițiști după ce au descoperit că ace...
17:30
Tragedie la Spitalul Orășenesc Rovinari: Un medic chirurg a murit în timpul serviciului Newsweek.ro
Un medic chirurg de la Spitalul Orăşenesc din Rovinari, judeţul Gorj, a murit în timpul serviciului....
17:20
CNAIR accelerază lucrările pe Autostrada Transilvania: 155 km de autostradă vor fi gata la anul Newsweek.ro
Directorul general al CNAIR, Cristian Pistol, a difuzat imagini de pe şantierul Nădăşelu – Mihăieşti...
17:10
Vreți să mergeți în SUA ca turiști? Administrația Trump va examina istoricul vostru pe rețelele sociale Newsweek.ro
SUA intenționează să examineze istoricul turiștilor străini pe rețelele de socializare. Chiar și viz...
Acum 8 ore
16:50
Spania se confruntă cu cea mai gravă epidemie de gripă din 15 ani; masca devine obligatorie în zone cheie Newsweek.ro
Spania se confruntă cu cea mai agresivă epidemie de gripă din ultimii 15 ani, iar numărul cazurilor ...
16:40
Turist străin a comandat de 700 euro într-un restaurant din Veneția și a plecat fără să plătească Newsweek.ro
Un turist străin a creat panică într-un restaurant de lângă Piazza San Marco, comandând mâncare și b...
16:40
Taxa pe coletele mici de pe platforme precum Temu, Shein sau AliExpres. Aplicarea întârzie Newsweek.ro
eșenii și toți românii care obișnuiesc să comande produse ieftine din China, prin platforme precum T...
16:40
Avioane de spionaj de 400.000.000$ au traversat România și au supravegheat militarii Rusiei la Marea Neagră Newsweek.ro
Miercuri, au fost din nou mai multe avioane de spionaj al NATO pe cerul Dobrogei, dar și deasupra Mă...
16:20
FRF: Clubul Farul Constanța sancționat de Comisia de Disciplină din cauza comportamentului suporterilor Newsweek.ro
Comisia de Disciplină a FRF a sancționat clubul Farul Constanța după incidentele provocate de suport...
16:10
Harghita: Starea de alertă în comuna Praid, prelungită 30 de zile din cauza inundațiilor la salină Newsweek.ro
Comuna Praid din Harghita rămâne sub stare de alertă pentru încă 30 de zile, după ce Salina a fost i...
16:10
Pensionarii care primesc bonsul de 400 lei la pensie mai pot lua medicamente compensate? Care e noul plafon? Newsweek.ro
Pensionarii care au pensia mia mică de 2/740 de lei primesc un bonsu de 400 de lei luna aceasta. Mai...
15:40
Certificatele digitale se semnează de mână. Cum arată căsătoria „în cloud” după 37.000.000 euro investiți Newsweek.ro
România a cheltuit 185 de milioane de lei pentru a digitaliza integral căsătoriile. S-a lucrat cinci...
15:30
Firma milionarului ieșean Gheorghe Avram intră tare pe piața de peste Prut: Face o unitate militară Newsweek.ro
Compania ieșeană DAS, una dintre cele mai importante firme de instalații sanitare și electrice din r...
15:20
Taxă nouă din 2026 pentru coletele sub 150 € de la Shein, Temu sau Trendyol. Cât vor plăti românii în plus Newsweek.ro
De la 1 ianuarie 2026, intră în vigoare noua taxă pentru coletele sub 150 de euro comandate de pe pl...
15:10
În cât timp este emis un ordin de protecție în România? Pașii procedurali durează ore întregi Newsweek.ro
Victimele violenței domestice ar trebui să fie protejate de agresor, iar poliția ar trebui să emită ...
15:00
Zelenski, presat de Trump să aceepte pacea rusească „până la Crăciun”. Putin, recompensat cu teritorii noi Newsweek.ro
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, este supus unei presiuni intense din partea administrație...
Acum 12 ore
14:50
Bolojan anunță o mare victorie: Redevențele pentru petrolul și gazele din Marea Neagră cresc cu 40% Newsweek.ro
Premierul Ilie Bolojan anunţă că Guvernul a reuşit ca, după 20 de ani de la semnarea contractului in...
14:50
Ce impozit vei plăti în 2026 dacă ai o casă la țară sau un apartament de 2 camere la oraș. Care e formula? Newsweek.ro
Autoritățile au porimit permisiunea de la CCR să crească taxele la case și la partamente din România...
14:50
VIDEO La ce oră și pe ce program va da TVR documentarul Recorder „Justiție Capturată” Newsweek.ro
Dezvăluirile privind legăturile dintre politicieni și sefii insituțiilor care controlează Justiția d...
14:40
Jaful de la Luvru. Hoţii ar fi putut fi arestaţi în 30 de secunde, potrivit anchetei Newsweek.ro
Fuga hoţilor care au furat bijuterii de la Luvru la 19 octombrie ar fi putut fi împiedicată „cu 30 d...
14:20
Cum trăiesc românii din Germania cu 1.300 €/ lunar? Costurile zilnice sunt prea mari. Pe ce cheltuie banii? Newsweek.ro
Tot mai mulți oameni din Germania consideră costurile zilnice ale vieții aproape insuportabile. Conc...
14:20
Războiul din Ucraina, beneficii de 679.000.000.000$ industriei de arme. România, achiziții de 10.000.000.000€ Newsweek.ro
Producătorii globali de arme intră într-o perioadă de expansiune rapidă, SIPRI raportând venituri re...
14:20
O delegație de lideri români merge la Washington pentru întărirea parteneriatului strategic cu Statele Unite Newsweek.ro
O delegație de lideri ai comunității de afaceri Repatriot pleacă azi la Washington, D.C., pentru a p...
13:50
Dictatorul Kim Jong-un construiește un palat pentru „prietenul” Putin lângă un cimitir în Coreea de Nord Newsweek.ro
Deși pare o glumă macabră, nu este! Coreea de Nord construiește trei reședințe de lux în cadrul comp...
13:40
Doctoriță din Oradea, trimisă în judecată. Ar fi eliberat unor militari adeverințe pentru trecerea în rezervă Newsweek.ro
Un medic cardiolog de la Spitalul Clinic „Avram Iancu” din Oradea, din cadrul MAI, a fost trimis în ...
13:20
Zgomote suspecte sub capotă: cum să le interpretezi corect și când să mergi la service (P) Newsweek.ro
Pentru orice șofer, momentul în care mașina începe să scoată un sunet nou și neidentificat este unul...
13:20
Ministrul Educației, mesaj pentru profesori. Ce se va întâmpla cu norma didactică de anul viitor? Newsweek.ro
Ministerul Educaţiei a precizat, miercuri, că nu există discuţii în privinţa unei eventuale creşteri...
13:10
Avertismentul serviciilor secrete europene. Rusia plănuiește atacuri asupra infrastructurii critice din UE Newsweek.ro
Serviciile de informații europene avertizează că Rusia ar putea pregăti atacuri asupra infrastructur...
13:00
Poșta anunță ce se întâmplă cu 2.300.000 pensii în 2026. Șeful instituției ar vrea să renunțe să le distribuie Newsweek.ro
Șeful Poștei Române a anunțat zilele trecute că distribuția pensiilor este o povară. El a dat de înț...
12:50
IPJ Ilfov: Trafic deviat pe A3 la km 30, din cauza unei maşini răsturnate pe autostradă Newsweek.ro
Poliţiştii au instituit o rută ocolitoare la kilometrul 26 - zona Baloteşti, pe autostrada A3, unde ...
