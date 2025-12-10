Un bărbat din Anglia, amendat cu 250 de lire pentru aruncarea gunoaielor după ce a scuipat o frunză care i-a intrat în gură
StirileProtv.ro, 10 decembrie 2025 23:20
Un pensionar din Anglia a primit o amendă de 250 de lire pentru că a scuipat o frunză care i-a intrat în gură.
• • •
Alte ştiri de StirileProtv.ro
Acum 30 minute
23:30
În premieră, Danemarca consideră SUA o potențială amenințare la adresa securității sale. Ce arată raportul Armatei daneze # StirileProtv.ro
Pentru prima dată, Danemarca consideră SUA drept o potenţială ameninţare la adresa securităţii sale într-un raport anual publicat de agenţia de informaţii a armatei, fapt ce arată că relaţia transatlantică este din ce în ce mai tensionată.
23:20
Un bărbat din Anglia, amendat cu 250 de lire pentru aruncarea gunoaielor după ce a scuipat o frunză care i-a intrat în gură # StirileProtv.ro
Un pensionar din Anglia a primit o amendă de 250 de lire pentru că a scuipat o frunză care i-a intrat în gură.
Acum o oră
23:00
Scandal în Franța. Un copil dintr-un centru de plasament, ras în cap cu forța de către îngrijitori și batjocorit | FOTO # StirileProtv.ro
Câțiva îngrijitori s-au filmat în timp ce au tuns un copil în vârstă de 8 ani drept pedeapsă, iar în același timp îl râdeau pe seama lui.
Acum 2 ore
22:40
O femeie din Spania a fost concediată pentru că a venit la serviciu cu 40 de minute mai devreme # StirileProtv.ro
O tânără de 22 de ani din Spania a fost concediată după ce a venit cu 40 de minute mai devreme la muncă, în ciuda rugăminților șefului de a veni mai târziu.
22:10
Lovitură pentru Mircea Lucescu. România a pierdut un titular pentru meciul decisiv din Turcia # StirileProtv.ro
Comisia de Disciplină a UEFA a anunţat că atacantul Denis Drăguş, eliminat în minutul 68 al partidei Bosnia-Herţegovina - România 3-1, din preliminariile Cupei Mondiale de fotbal 2026, disputată pe 15 noiembrie la Zenica, a fost sancționat.
22:00
Încă o mare companie din România dă afară sute de angajați. „Vrem să fie cât mai acceptabil din punct de vedere social” # StirileProtv.ro
Gigantul german Bosch a anunșat concedieri, fiind vizați 500 de angajați din România. Reducerile de personal vor fi aplicate treptat, până în 2030.
Acum 4 ore
21:50
Cine ar câștiga un război SUA-China, pentru Taiwan. Concluzia unui raport oficial al Washingtonului # StirileProtv.ro
China ar învinge armata SUA într-un război pentru Taiwan, potrivit unei evaluări strict secrete a guvernului american.
21:50
Zelenski finalizează noua propunere de pace în 20 de puncte pentru Ucraina: „Săptămâna aceasta ar putea aduce vești noi” # StirileProtv.ro
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat că finalizează o propunere de pace în 20 de puncte în ceea ce privește acordul pace din Ucraina.
21:40
Mormântul lui Mircea cel Bătrân deschis după aproape o sută de ani. Ce au găsit arheologii vâlceni în interiorul lui. FOTO # StirileProtv.ro
Sarcofagul în care îşi doarme somnul de veci Mircea cel Bătrân la Mânăstirea Cozia este cel original, susţin arheologii vâlceni, care au redeschis de curând mormântul domnitorului la aproape un veac de când a fost cercetat pentru prima dată.
21:10
Raport oficial. De ce au rămas 100.000 de oameni fără apă, în Prahova și Dâmbovița # StirileProtv.ro
Concluziile Raportului preliminar privind acţiunea de control realizată la solicitarea ministrei Mediului, Apelor şi Pădurilor referitoare la situaţia de la Barajul Paltinu, arată deficienţe semnificative în comunicarea și coordonarea.
21:10
Horoscop 11 decembrie 2025, prezentat de Neti Sandu la Știrile PRO TV. O zi cu sare și piper. O să ne asigurăm că facem tot ce depinde de noi ca să depășim momentele de mare încărcătură și să ajungem cu bine la destinație.
21:00
Descoperire șocantă în Timiș. 74 de bătrâni au fost găsiți cazați ilegal într-o locuință, după închiderea unui cămin # StirileProtv.ro
Poliţiştii şi inspectorii DGASPC Timiş au descoperit, într-o locuinţă, 74 de bătrâni cazaţi în condiţii improprii, după ce căminul în care au fost internaţi a fost închis în urma unor nereguli.
20:40
Sute de oameni protestează în fața sediului CSM și cer demisia Liei Savonea. „Vrem dreptate, nu imunitate” # StirileProtv.ro
Câteva sute de persoane protestează, miercuri seară, în faţa sediului Consiliului Superior al Magistraturii din Capitală, în urma dezvăluirilor din documentarul despre justiție al publicației Recorder.
20:40
Premierul Irlandei confirmă că dronele nu au periclitat avionul lui Zelenski. Incidentul rămâne îngrijorător # StirileProtv.ro
Dronele semnalate în apropiere de Dublin la scurt timp după sosirea preşedintelui ucrainean Zelenski săptămâna trecută nu au fost o ameninţare pentru avionul său, dar incidentul este foarte îngrijorător, a afirmat miercuri premierul Irlandei.
20:40
Sfatul „gratis” dat de Donald Trump Europei: „Să aibă mare grijă”. Kremlinul a sărit imediat cu laude la adresa liderului SUA # StirileProtv.ro
„Ucraina este pregătită, să organizeze alegeri, imediat ce vor înceta bombardamentele rusești, iar ideea că mă agăț de putere, este absurdă”, a transmis Zelenski, după ce Trump l-a acuzat că profită de război ca să amâne organizarea unui nou scrutin.
20:20
Mesajul unui ofițer ucrainean pentru România, din Poligonul de Inovare al NATO: „Trebuie să fim foarte atenți” # StirileProtv.ro
Războiul din Ucraina a schimbat regulile confruntărilor armate. La Poligonul de Inovare NATO, din Finlanda, se testează roboți, drone și bărci fără pilot, în condiții cât mai apropiate de realitate.
20:20
Lemnul furat anual din pădurile României ar putea umple 10 stadioane. Un miliard de euro iese ilegal din țară în fiecare an # StirileProtv.ro
Aproximativ 11 milioane de metri cubi de lemn dispar anual din pădurile României, potrivit Inventarului Forestier Național. Însă cantitatea, este de două ori mai mică decât cea care era furată acum 5 ani.
20:10
„Vacanță pentru somn”, cu acest îndemn neobișnuit speră să atragă turiștii un hotel de lux din Elveția. Pachetul, conceput pentru cei care nu dorm bine, costă 10.000 de dolari.
20:10
Situație alarmantă la un bloc din Tulcea. Podeaua unui apartament s-a surpat. Pompierii intervin de urgență # StirileProtv.ro
Mai multe echipaje de intervenţie au fost direcţionate, miercuri seară, către un bloc din Tulcea, unde podeaua unui apartament de la parter s-a surpat. Deocamdată, nu se cunosc împrejurările producerii incidentului.
20:00
România, lider în Europa la proprietari de locuințe. Peste 94% dintre oameni stau în casele lor # StirileProtv.ro
Peste 94% dintre români sunt proprietarii locuinței în care stau și numai 5% sunt chiriași.
Acum 6 ore
19:50
Minorii nu vor mai putea fuma în spații publice. Amenzi de până la 500 de lei dacă sunt prinși - Proiect # StirileProtv.ro
Legea antifumat pentru minori s-ar putea înăspri. Mai mulți parlamentari au depus la Senat un proiect de lege care să le interzică direct minorilor să mai fumeze în spațiile publice.
19:50
Curtea de Apel București atacă un judecător care apare în documentarul despre Justiție: „Afirmațiile sunt grav denaturate” # StirileProtv.ro
În plină dezbatere pe tema pensiilor de serviciu pentru judecători și procurori, jurnaliștii de la „Recorder” au dat publicității un amplu documentar despre problemele sistemului judiciar.
19:40
ANIMAȚIE. Cum a explodat balconul apartamentului din Aleșd. S-a prăbușit cu tot cu proprietara, când a aprins lumina # StirileProtv.ro
Explozia unei butelii a zguduit un bloc de locuințe, într-un oraș din Bihor. Balconul unui apartament de la etajul 1 s-a prăbușit cu tot cu proprietara care se afla înăuntru. Femeia de 53 de ani a ajuns la spital cu răni.
19:40
Vortexul polar ar putea lovi chiar înainte de Crăciun. Meteorologii anunță schimbări ale vremii. „Incertitudine tot mai mare” # StirileProtv.ro
Meteorologii au actualizat estimările privind vortexul polar și atrag atenția că dinamica atmosferică din perioada următoare este una complexă, astfel că ar putea lovi țara chiar de Crăciun.
19:30
Cum va fi vremea de Crăciun și de Revelion. Meteorologii au făcut anunțul. „Nu-i a bine” # StirileProtv.ro
Zăpada se lasă așteptată în luna decembrie, iar meteorologii spun că sunt șanse mici să ningă de Crăciun, chiar și la munte. De sărbători ne putem aștepta la temperaturi care pot urca până la 15 grade Celsius. Acum au răsărit florile la munte.
19:30
Parlamentul a dublat limita pentru programele de internship. Tinerii primesc mai multe oportunități și zile libere plătite # StirileProtv.ro
Companiile de la noi vor putea angaja mai mulți interni. Parlamentul a dublat limita pentru programele de internship, de la 5 la 10% din numărul total al salariaților.
19:30
Un șofer din Florida s-a trezit cu o „surpriză” pe mașina lui. Un avion de mici dimensiuni a „aterizat” direct pe autovehicul # StirileProtv.ro
Ca să evităm accidentele în trafic nu este suficient să respectăm regulile de circulație și să fim cu ochii-n patru.
19:30
Premierul Ilie Bolojan a declarat, miercuri, în cadrul unei emisiuni, că nu are emoţii la moţiunea de cenzură şi că nu ar vrea să se înţeleagă că se agaţă de o anumită funcţie.
19:20
Cum a comentat Ilie Bolojan decizia CCR de a amâna decizia pe pensiile magistraţilor: „Nu iau în calcul astfel de ipoteze” # StirileProtv.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat după amânarea deciziei pe pensiile magistraţilor, la CCR, că are încredere că, respectând toate prevederile constituţionale, propunerea va fi validată, el arătând că întotdeauna, deciziile dificile nu se iau foarte uşor.
19:20
Cu cât vor crește impozitele și taxele de la 1 ianuarie. Primarii spun că majorările se apropie de 80% # StirileProtv.ro
Legea care majorează de la 1 ianuarie taxele pentru case, apartamente și mașini a primit undă verde de la Curtea Constituțională. Decizia a venit după ce proiectul a fost atacat la Curte de AUR.
19:20
În câți ani ar putea românii să ajungă în Grecia în doar cinci ore. Acord pentru o autostradă de 6 miliarde de euro # StirileProtv.ro
Peste cinci ani am putea ajunge în vacanță în Grecia în doar cinci ore. România, Bulgaria și Grecia au semnat un acord de cooperare pentru construcția unei autostrăzi europene între cele trei țări.
18:30
Autostradă din România până în capitala unui stat vecin. „Vom conecta două oraşe prin călătorii de numai o oră” # StirileProtv.ro
Preşedintele sârb Aleksandar Vucic a purtat o discuţie prin telefon cu omologul său român Nicuşor Dan cu privire la toate afacerile bilaterale de importanţă pentru cele două ţări, informează miercuri agenţia Tanjug.
18:30
Top destinații în Europa în care să călătorești în luna decembrie. Ce destinații de iarnă să vizitezi # StirileProtv.ro
Luna decembrie aduce un farmec aparte Europei, iar multe orașe se transformă în adevărate decoruri de iarnă. Continentul oferă numeroase locuri ideale pentru o escapadă în sezonul rece.
18:30
Descoperire importantă în România. Animalul filmat în Hunedoara. „Nu se ştie de unde ar fi putut veni” # StirileProtv.ro
Un elan a fost observat de specialiştii asociaţiei Rewilding Romania pe un teren ce ar fi situat în aria geografică a judeţului Hunedoara, organizaţia postând imagini filmate cu animalul, miercuri, pe pagina sa de socializare.
18:20
Doi georgieni au furat paleți cu baterii din Franța. România și Belgia cooperează pentru a recupera prejudiciul # StirileProtv.ro
Doi georgieni sunt cercetaţi după ce, folosind datele unei firme de transport din Polonia, au încheiat un contract cu o firmă din Sibiu pentru a prelua din Franţa patru paleţi cu baterii.
18:10
De ce crede premierul Bolojan că majorarea salariului minim în 2026 nu ar fi o măsură bună. Decizia finală, de Crăciun # StirileProtv.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat că majorarea salariului minim ar proteja puterea de cumpărare a angajaţilor cu venituri reduse, dar ar avea și o serie de efecte negative, după negocierile de la Palatul Victoria cu sindicatele şi patronatele.
Acum 8 ore
17:50
Liderul Cartel Alfa, după negocierile pe majorarea salariului minim: „Bolojan urăşte salariaţii şi cetăţenii din România” # StirileProtv.ro
Liderul Cartel Alfa, a declarat miercuri, după negocierile de la palatul Victoria, cu premierul Ilie Bolojan, pe majorarea salariului minim, că i-a atras atenţia premierului că percepţia e că domnia sa urăşte salariaţii şi cetăţenii din România.
17:50
Doi bărbați au „păcălit” statul cu aproape 20 de milioane de lei. Au vândut peste 2.300 de maşini fără să declare veniturile # StirileProtv.ro
Doi bărbați au îndut în România peste 2.300 de vehicule aduse din străinătate, cu o sumă totală care echivalează cu 27 de milioane de euro, prin intermediul a patru firme. Au fost trimiși în judecată pentru evaziune fiscală.
17:50
Singurele artificii care pot fi folosite legal în România. Lista prezentată de Poliție # StirileProtv.ro
Polițiștii din Baia Mare s-au întâlnit cu mai mulți elevi de gimnaziu ca să le explice cât de periculoase sunt petardele.
17:40
Accident pe A3, în apropiere de Snagov. Un TIR încărcat cu pietriș s-a răsturnat. Traficul a fost blocat mai bine de trei ore # StirileProtv.ro
Circulația a fost blocată pe autostrada A3, în apropierea localității Snagov, pe sensul spre Ploiești, după ce un TIR care transporta pietriș a lovit glisierele metalice de pe mijlocul drumului și s-a răsturnat, iar încărcătura s-a împrăștiat pe asfalt.
17:40
O șoferiță a dat cu mașina peste un polițist, pe A1. Agentul încerca să oprească un alt autoturism # StirileProtv.ro
Un polițist a fost rănit de o mașină, în timpul unui control rutier, pe A1, în județul Arad. Agentul a fost transportat de urgență la spital, iar șoferița care l-a accidentat este acum cercetată.
17:30
Hoți de combustibil, reținuți cu focuri de armă, în Tulcea. Cum au fost prinși în flagrant de polițiști # StirileProtv.ro
Hoți de combustibil reținuți cu focuri de armă, la Tulcea. Un apel la 112, la ora 3 noaptea, a avertizat poliția că, pe o stradă din oraș, în apropierea unei unități militare, câțiva indivizi dubioși fură motorină dintr-un camion.
17:30
FMI cere Chinei să reducă exporturile şi să majoreze consumul pentru a nu amplifica tensiunile comerciale globale # StirileProtv.ro
Fondul Monetar Internaţional a cerut Chinei „să facă alegerea curajoasă" de a accelera reformele structurale, pe fondul sporirii presiunilor asupra celei de-a doua economii mondiale de a se orienta spre un model condus de consum.
17:30
Un elev de liceu din Alba, condamnat la peste doi ani de închisoare pentru trafic de droguri. A vândut timp de trei ani # StirileProtv.ro
În Alba, un elev din ultimul an de liceu a fost condamnat la doi ani și două luni de închisoare cu executare pentru trafic de droguri. Acesta și-a recunoscut faptele și a colaborat cu anchetatorii.
17:30
Reacția lui Nicușor Dan după ce a vizionat reportajul despre justiție. Ce spune despre judecătoarea Lia Savonea, șefa ÎCCJ # StirileProtv.ro
Documentarul Recorder „Justiție capturată” despre mecanismele din Justiție care scapă infractorii a stârnit un val de controverse în opinia publică, iar o reacție din partea președintelui statului Nicușor Dan a fost cerută rapid în acest sens.
17:20
Criza de apă din Prahova. Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, prezintă concluziile verificărilor Corpului de Control # StirileProtv.ro
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, organizează astăzi, de la ora 17.30, o conferință de presă în care prezintă concluziile verificărilor Corpului de Control realizate în cazul crizei apei din Prahova.
16:50
Un virus mutant a fost detectat într-un stat european. „Este exact de ceea ce se temeau experții” # StirileProtv.ro
O nouă tulpină hibridă de mpox a fost detectată în Anglia, au declarat oficialii din domeniul sănătății. Noua tulpină a fost descoperită la o persoană care a călătorit recent în Asia, a declarat luni Agenția pentru Securitate Sanitară din Marea Britanie.
16:50
Smoothie pentru detoxifiere - rețete simple pentru energie și sănătate. Combinații delicioase de fructe și legume # StirileProtv.ro
Un smoothie pentru detoxifiere poate deveni o opțiune gustoasă și ușor de integrat în rutina zilnică, mai ales când este pregătit din combinații echilibrate de fructe și legume. Rețetele simple aduc un plus de energie.
16:30
Echipa din Superligă care a fost sancționată. A primit două penalizări din cauza comportamentului suporterilor # StirileProtv.ro
Comisia de Disciplină din cadrul FRF, întrunită miercuri, a sancţionat clubul Farul Constanţa din cauza comportării neregulamentare a suporterilor la meciul cu Oţelul Galaţi, din Superligă.
16:30
Secret Santa 2025 aduce încă o dată în prim-plan bucuria micilor surprize oferite colegilor și prietenilor. Cadourile haioase, practice sau cu un strop de originalitate pot transforma acest joc într-un moment memorabil.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.