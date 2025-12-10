Dorit de clubul din Superliga, acum este favorit să preia o echipă din La Liga

20:50

Mihai Stoica (60 de ani), președintele Consiliului Administrativ de la FCSB, a vorbit despre Kevin Ciubotaru (21), fundașul stânga de la Hermannstadt, care este la un pas de campioana României. Patronul Gigi Becali a spus că s-a înțeles cu Hermannstadt pentru suma de 450.000 de euro, iar acum mai trebuie doar ca Ciubotaru să își dea acordul să semneze cu campioana.Oficialul de la FCSB a spus că bucureștenii au primit acordul de a discuta cu Ciubotaru încă de acum o lună. ...