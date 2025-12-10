„Coșmarul” lui Pep Guardiola » A marcat din nou împotriva lui Manchester City și a intrat într-un top select
Gazeta Sporturilor, 10 decembrie 2025 23:50
Rodrygo, atacantul lui Real Madrid, a deschis scorul în minutul 28 al derby-ului etapei 6 din Liga Campionilor, contra lui Manchester City. Astfel, brazilianul a marcat golul cu numărul 5 împotriva unei echipe antrenate de Pep Guardiola în cea mai tare competiție intercluburi, intrând într-un top select. ...
• • •
Acum 10 minute
00:20
Vlad Dragomir, la un pas să facă liniște pe terenul lui Juventus + Ce notă i-au dat italienii # Gazeta Sporturilor
Mijlocașul român Vlad Dragomir (26 de ani) a fost titular în meciul pe care Pafos l-a pierdut pe terenul celor de la Juventus cu scorul de 0-2, în runda cu numărul 6 din Liga Campionilor.Vlad Dragomir a făcut un meci bun cu Juventus și a fost pe teren până în minutul 78. Chiar înainte de pauză, românul a fost aproape de gol, cu un șut puternic trimis din marginea careului. Di Gregorio a scos cu greu de sub bară. ...
Acum o oră
23:50
23:40
Record! Erling Haaland a intrat în istorie + Premieră pentru Guardiola în ultimii 5 ani # Gazeta Sporturilor
Erling Haaland (25 de ani), atacantul celor de la Manchester City, a bătut un nou record în meciul cu Real Madrid. Pep Guardiola (54) a reușit și el un lucru notabil în legătură cu echipa de start. Erling Haaland, cel mai bun marcator al lui Manchester City din ultimii ani, a înscris în meciul cu Real Madrid. A făcut 2-1 pentru englezi pe „Santiago Benabeu”, în minutul 43, din penalty. ...
Acum 2 ore
23:20
Ruben Albes (40 de ani), fost antrenor la Hermannstadt în perioada iunie 2020 - ianuarie 2021, este aproape de mutarea carierei. Tehnicianul spaniol este pe lista lui Levante, „lanterna roșie” din La Liga.Recent, numele lui Ruben Albes a fost vehiculat pentru o posibilă revenire la Hermannstadt, după plecarea lui Marius Măldărășanu. Negocierile nu s-au concretizat, iar între timp Dorinel Munteanu a fost prezentat oficial pe banca sibienilor. ...
22:40
Robin van Persie a auzit că Gigi Becali dă echipa de start înaintea meciurilor: „Nu mi s-a mai întâmplat asta” # Gazeta Sporturilor
Robin van Persie, antrenorul de la Feyenoord, a vorbit înaintea meciului cu FCSB, din grupa unică a Europa League. FCSB și Feyenoord se află la egalitate de puncte, cu câte 3, iar Van Persie, fostul mare atacant al olandei, a subliniat cât de importantă este victoria pentru echipa lui. A mai fost de câteva ori la București, ca jucător, și are o părere bună despre capitala României. ...
Acum 4 ore
22:20
Conducerea Rapidului trece la amenințări: „Jucătorii vin în România și zic că e ușor. Tragem linie și pot pleca” # Gazeta Sporturilor
Victor Angelescu, acționarul minoritar de la Rapid, a vorbit despre cazul lui Antoine Baroan (25 de ani), atacantul care a fost exclus din lot de către antrenorul Costel Gâlcă. Costel Gâlcă a ales să în excludă pe Baroan din lotul pentru meciul cu Botoșani, scor 0-0, din ultima etapă. Angelescu a oferit și el despre acest caz și a spus că este dezamăgit de Baroan până în acest moment. Baroan are doar două goluri în cele 15 meciuri jucate pentru Rapid. ...
21:40
CSM CSU Oradea, start cu stângul în faza secundă a FIBA Europe Cup » Cristian Achim, învins de fostul său elev # Gazeta Sporturilor
În prima etapă a fazei secunde din FIBA Europe Cup, CSM CSU Oradea a fost învinsă de KK Bosna, scor 84-79, într-un meci în care Cristian Achim, antrenorul bihorenilor, a avut oportunitatea de a-și întâlni fostul elev, pe Muhamed Pasalic, care se află pe banca bosniecilor. ...
21:40
Presa din Ungaria a reacționat după ce FCSB U19 a fost eliminată dramatic de Akademia Pusas: „Totul a început prost” # Gazeta Sporturilor
Presa din Ungaria a reacționat după ce Puskas Akademia U19 a eliminat-o pe FCSB U19 din UEFA Youth League, la capătul unui meci plin de evenimente.După eșecul suferit în meciul tur, 1-2 pe teren propriu, FCSB a început excelent returul din Ungaria și a deschis scorul încă din secunda 37. ...
21:20
U-BT Cluj-Napoca, înfrângere la Istanbul, după un sfert 4 de coșmar: alb-negrii, fără coș timp de 6 minute! # Gazeta Sporturilor
În etapa a 10-a din BKT EuroCup, U-BT Cluj-Napoca a fost învinsă de Bahcesehir Istanbul, scor 84-72, după un ultim sfert de coșmar pentru campioana României. Alb-negrii au marcat doar 10 puncte în secvența decisivă și au primit 28, lucru care a dus la a 5-a înfrângere stagională.După meciul de gală cu Partizan Belgrad, care a avut loc duminică, 7 decembrie, elevii lui Mihai Silvășan au plecat luni dimineața la Istanbul pentru confruntarea cu Bahcesehir. ...
21:20
Legătura dintre Mircea Lucescu și „İnönü”: gol, supremație + gest din partea românului pentru turci # Gazeta Sporturilor
Mircea Lucescu (80 de ani) are amintiri speciale legate de „İnönü” și Beșiktaș, un loc special în sufletul său, așa cum a spus pentru Gazeta Sporturilor. A marcat în tricoul naționalei pe cocheta arenă, a cucerit campionatul în anul centenarului lui BJK și a renunțat la salariul pe un an de contract pentru a contribui la modernizarea stadionului de pe malul BosforuluiMeciul Turcia - România, de pe 26 martie 2026 (ora 19:00), în semifinala pentru barajul ce ne-ar putea ...
21:10
Filipe Coelho (45 de ani), antrenorul de la Craiova, este convins că echipa lui poate obține un rezultat bun în meciul cu Sparta Praga de joi, din grupa unică din Conference League. Chiar dacă Tudor Băluță este accidentat și nu va putea juca în perioada următoare, Coelho este sigur că absența acestuia va fi suplinită foarte bine. Portughezul cheamă suporterii la stadion. ...
20:50
Fotbalistul care e foarte aproape de FCSB deja l-a impresionat pe Mihai Stoica: „Asta am apreciat” # Gazeta Sporturilor
Mihai Stoica (60 de ani), președintele Consiliului Administrativ de la FCSB, a vorbit despre Kevin Ciubotaru (21), fundașul stânga de la Hermannstadt, care este la un pas de campioana României. Patronul Gigi Becali a spus că s-a înțeles cu Hermannstadt pentru suma de 450.000 de euro, iar acum mai trebuie doar ca Ciubotaru să își dea acordul să semneze cu campioana.Oficialul de la FCSB a spus că bucureștenii au primit acordul de a discuta cu Ciubotaru încă de acum o lună. ...
20:50
20:50
20:50
Shakira, declarații surprinzătoare despre Gerard Pique la 3 ani după despărțire: „Trebuie să recunoaștem” # Gazeta Sporturilor
Fostul campion mondial Gerard Pique și celebra cântăreață Shakira au anunțat oficial despărțirea în iunie 2022, după o relație de aproximativ 12 ani. Deși ambii au susținut că nu vor scoate la iveală „mizerii” unul despre celălalt, s-a vorbit constant despre relațiile lor tensionate. Cântăreața a câștigat milioane din cântece în care îl ataca pe fostul fotbalist, în timp ce el se bucura de o relație cu noua sa parteneră. ...
20:50
20:40
Ultima extravaganță a lui Pogba » În ce bagă banii mijlocașul lui Monaco: „Vreau să fac istorie în acest sport!” # Gazeta Sporturilor
Paul Pogba (32 de ani) a revenit de curând, după doi ani și două luni de pauză, și a adunat o jumătate de oră în cele trei apariții la AS Monaco, toate în Ligue 1. Până să redevină titular în echipa pregătită de Sebastien Pocognoli, mijlocașul francez și-a dezvăluit planurile de viitor, care nu sunt însă legate de fotbal. ...
20:30
Prețurile hotelurilor au explodat! Creșteri de până 2.300% în orașele care vor găzdui meciurile Campionatului Mondial din 2026 # Gazeta Sporturilor
Prețurile hotelurilor din orașele care vor găzdui meciuri de la Campionatul Mondial din 2026 sunt așteptate să explodeze, un studiu relevând o creștere medie de 300% pe noapte. În unele cazuri, scumpirea poate ajunge până la un procentaj de peste 2.000%.Conform unei analize publicate de The Athletic, care a examinat cele 16 orașe gazdă ale competiției, se înregistrează deja creșteri amețitoare. Creșteri de prețuri de peste 2. ...
Acum 6 ore
20:20
Situație absolut DRAMATICĂ la FCSB: „Vom avea doar 3 rezerve cu Feyenoord” » 10 absenți # Gazeta Sporturilor
Mihai Stoica (60 de ani), președintele Consiliului Administrativ de la FCSB, a anunțat cu ce probleme se confruntă bucureștenii înaintea meciului cu Feyenoord, din Europa League. FCSB se confruntă cu probleme foarte mari de lot pentru meciul de joi, în care bucureștenii vor juca în fața a 25.000 de spectatori. Campioana României este condamnată să câștige pentru a mai spera calificarea în fazele eliminatorii. ...
20:10
Aflat în direct, MM Stoica a văzut execuția lui Stoian din Akademia Puskas U19 - FCSB U19: „Mamă, unde a dat-o” # Gazeta Sporturilor
Mihai Stoica (60 de ani), președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, se afla în direct în studioul Prima Sport când echipa U19 a clubului juca în deplasare returul cu Alademia Puskas U19, în play-off-ul Youth League.După eșecul suferit pe teren propriu în tur, scor 1-2, FCSB s-a impus în deplasare cu scorul de 3-2 și a împins meciul la loviturile de departajare. ...
19:50
19:20
Lovitură pentru Mircea Lucescu » Jucătorul naționalei a fost suspendat de UEFA și ratează meciul cu Turcia # Gazeta Sporturilor
În urma cartonașului roșu primit în eșecul suferit de echipa națională a României în deplasare cu Bosnia, scor 1-3, Denis Drăguș a fost pedepsit de UEFA cu două etape de suspendare. Prima s-a concretizat la ultimul meci din grupa preliminară, câștigat de selecționata lui Mircea Lucescu în fața reprezentativei din San Marino, scor 7-1. Astfel, atacantul urmează să rateze și meciul cu Turcia, din semifinala play-off-ului de calificare la Campionatul Mondial din 2026. ...
19:10
Albion Rrahmani (25 de ani), atacantul de la Sparta Praga, a revenit în România cu ocazia meciului cu Universitatea Craiova, din Conference League. Atacantul care a jucat pentru Rapid între 2023 și 2024 traversează o formă bună la Sparta Praga. Are în acest sezon 29 de meciuri, 11 goluri și două pase decisive. Ca jucător al giuleștenilor, nu a marcat împotriva Craiovei, însă speră să o facă mâine. ...
19:10
19:00
Pregătește revenirea? Simona Halep s-a antrenat alături de Jannik Sinner, sub privirile lui Darren Cahill: „Doi campioni” # Gazeta Sporturilor
Simona Halep (34 de ani) a revenit pe terenul de tenis și s-a antrenat alături de numărul doi din circuitul ATP, Jannik Sinner (24 de ani). Totul s-a întâmplat sub privirile lui Darren Cahill (60 de ani), fostul antrenor al Simonei și actual antrenor al tenismenului italian.Simona Halep a jucat ultimul meci oficial pe 4 februarie 2025, la turneul de la Cluj-Napoca, unde a pierdut cu un dublu 1-6 în fața Luciei Bronzetti. ...
19:00
Antrenorul de la Sparta Praga a urmărit-o pe Universitatea Craiova: „Asta am observat la ei” # Gazeta Sporturilor
Brian Priske, antrenorul de la Sparta Praga, a susținut conferința de presă premergătoare meciului cu Craiova, care se va juca joi, 11 decembrie, în grupa unică din Conference League. Brian Priske a văzut ultimele meciuri ale echipei antrenate de Filipe Coelho și are încredere că cehii pot obține un rezultat bun pe Ion Oblemenco. A observat că antrenorul portughez al oltenilor alternează între un sitem cu 4 fundași pe linia de fund și unul cu 3. VIDEO. ...
18:50
Danemarca – Franța, duel în „sferturile” Mondialului între două naționale medaliate la ediția precedentă # Gazeta Sporturilor
Danemarca – Franța se anunță a fi cea mai spectaculoasă confruntare a sferturilor de finală ale Campionatului Mondial de handbal feminin. Meciul va începe la ora 22:00 și va putea fi urmărit liveTEXT pe GSP și în direct pe digisport.ro, nefiind transmis la TV.Ultimul duel al sferturilor de finală ale Campionatului Mondial este Danemarca – Franța, două naționale care au luat medalii la precedenta ediție. ...
18:40
Selecționerul a decis! Thomas Tuchel va „evita” o echipă în selecția pentru Campionatul Mondial deoarece nu are încredere în antrenor # Gazeta Sporturilor
Selecționerul naționalei Angliei, Thomas Tuchel (52 de ani), nu ia în considerare să convoace jucători de la Manchester United pentru Campionatul Mondial din 2026.Selecționerul nu are încredere în metodele de pregătire ale lui Ruben Amorim (40 de ani), astfel că va evita să selecționeze vreun jucător ai „diavolilor roșii”, susține The Sun. ...
18:40
Francezii lansează „mașina viitorului” în ianuarie 2026 » Au apărut imaginile cu modelul-robot # Gazeta Sporturilor
Francezii de le Citroen vor lansa oficial noul concept electric ELO. Noua mașină va fi prezentată publicului pentru prima dată pe 9 ianuarie, la Salonul Auto de la Bruxelles. Va fi vorba despre un concept care dorește să aducă minivanurile „în viitor”. Minivanul electric este descris de constructor ca fiind „un laborator de idei creat pentru a readuce la viață spiritul practic al monovolumelor din perioada lor de apogeu”. GALERIE FOTO. ...
Acum 8 ore
18:20
Și marele Marco van Basten îl distruge pe Mohamed Salah: „Înseamnă că are creierul unei insecte” # Gazeta Sporturilor
În seria foștllor mari fotbaliști ce au comentat revolta lui Mohamed Salah, rezervă pentru al treilea joc consecutiv în Premier League, contra lui Leeds, și care a rămas pe bancă pe toată durata partidei (3-3), s-a înscris și Marco van Basten (61 de ani). Aseară, egipteanul n-a fost oprit nici măcar în lot cu Inter Milano, 1-0, și nu a făcut deplasarea în Italia cu Livrpool. ...
18:10
Președinte ANS trimite un mesaj dur în cazul premierilor: „Să fie clar, s-a cam terminat! Vor primi doar cei care ÎNTR-ADEVĂR au câștigat medalii pentru România!” # Gazeta Sporturilor
Într-un dialog exclusiv cu GSP.ro, președintele ANS, Bogdan Matei, a ținut să facă unele precizări clare către federațiile sportive care au cheltuit bani publici forțând dincolo de limita legii, dar și la adresa unor sportivi care așteaptă premieri importante pe 2025 deși asupra rezultatelor lor planează multe și grave semne de întrebare. ...
18:10
Accidentarea suferită în România - Elveția e mai gravă decât se bănuia: „Ruptură de ligament încrucișat anterior, ligament colateral medial și leziuni ale meniscului medial” # Gazeta Sporturilor
Tabea Schmid (22 de ani) a suferit o accidentare gravă în duelul dintre România și Elveția de la Campionatul Mondial de handbal feminin, câștigat de tricolore cu 36-24. Team Esbjerg, echipa la care evoluează pivotul în vârstă de 22 de ani, a suferit diagnosticul crunt primit de acesta.România a încheiat magistral Campionatul Mondial din Olanda și Germania și și-a luat revanșa în fața Elveției pentru înfrângerea din 2024 de la Trofeul Carpați. ...
18:00
Prima reacție din partea COSR după ancheta Curții de Conturi privind suma de 500.000 de euro alocată fără bază legală: „Vom implementa măsurile” # Gazeta Sporturilor
Comitetul Olimpic și Sportiv Român a emis un comunicat de presă în urma concluziei Curții de Conturi, care precizează că angajații Federației Române de Canotaj au primit aproximativ 480.000 de euro fără bază legală, pentru rezultatele de la precedentele două ediții ale Jocurilor Olimpice. ...
17:50
Olanda – Ungaria, duel european pentru calificarea în semifinalele Campionatului Mondial! Se anunță o atmosferă incredibilă la Rotterdam # Gazeta Sporturilor
După un parcurs perfect în primele două faze ale Campionatului Mondial de handbal feminin, Olanda primește vizita Ungariei în sferturile de finală ale turneului. Meciul va începe la ora 19:00 și va putea fi urmărit liveTEXT pe GSP.ro și în direct pe Digi Sport 3 și Prima Sport 4. ...
17:40
Louis Munteanu „a fost virusat și sabotat psihologic” » Cristi Balaj, dezvăluiri incredibile din culise: „Îl sunau să-i spună că-i dau un salariu exagerat de mare. N-am putut să fac față!” # Gazeta Sporturilor
Cristi Balaj, fostul președinte al celor de la CFR Cluj, a fost invitatul emisiunii „Prietenii lui Ovidiu”, ultima din 2025. Fostul oficial al grupării din Gruia a vorbit deschis despre motivele demisiei de la CFR Cluj și a explicat, cu lux de amănunte, transferul ratat al lui Louis Munteanu, care a fost blocat în club de către patronul Nelu Varga. ...
17:10
Transferul lui Emerllahu, în impas » Nelu Varga confirmă interesul unui alt club # Gazeta Sporturilor
Lindon Emerllahu (23 de ani), jucătorul lui CFR Cluj, pare tot mai departe de venirea la echipa campioană a României, în ciuda zvonurilor din ultima perioadă.În cursul acestei zile, fanatik.ro a oferit o reacție din partea lui Nelu Varga privind transferul lui Emerllahu la Polissya Zhytomyr, echipă din Ucraina. Ulterior acestei declarații, GSP.ro l-a contactat pe patronul lui CFR cu privire la situația jucătorului Kosovo. ...
17:00
Reacția fanilor la ultimatumul dat de Real Madrid lui Xabi Alonso » Mesajul afilșat la baza din Valdebebas, înaintea ciocnirii cu City # Gazeta Sporturilor
Xabi Alonso (44 de ani) își poate juca postul de antrenor la Real Madrid diseară, în meciul cu Manchester City de pe „Bernabeu”, din etapa a 6-a a grupei de Champions League. În pericol să fie demis după numai o jumătate de an, spaniolul a avut plăcuta surpriză de a da cu ochii de un mesaj de susținere, pus de suporterii blancos pe un gard din fața centrului de pregătire. ...
17:00
Paul Pogba investește într-un sport cu totul neobișnuit: „L-am urmărit pe YouTube!” # Gazeta Sporturilor
Paul Pogba (31 de ani), campion mondial cu Franța în 2018 și revenit recent pe teren pentru AS Monaco după aproape doi ani marcați de suspendare pentru dopaj și accidentări, a făcut o mutare surprinzătoare în afara fotbalului: a devenit acționar și ambasador al echipei profesioniste de curse de cămile Al Haboob, din Arabia Saudită, anunță presa internațională. ...
17:00
Trei finaliști pentru România la premiile World Rowing pe anul 2025, inclusiv echipajul și antrenorul anului » Ce spune Dorin Alupei # Gazeta Sporturilor
Echipajul de dublu vâsle feminin, Magdalena Rusu și Simona Radiș, antrenorul coordonator Dorin Alupei și Ioana Vrînceanu, recent retrasă din activitate, se află pe lista scurtă a nominalizărilor pentru premiile World Rowing 2025.Emoții până pe 24 ianuarie, ora 19:00, când va începe ceremonia de anunțare a câștigătorilor premiilor federației internaționale de canotaj, în cadrul unei gale care va avea loc la Lausanne. ...
16:40
David Popovici (22 de ani) le-a înmânat cheile unei case familiale celor doisprezece copii pentru care campionul olimpic și ceilalți patru ambasadori ai fundației Hope and Homes for Children au inițiat campanii de donații. Campionii olimpici de la canotaj au fost alături și ei de cei mici, aducându-le cadouri.Râsete, chiote, hârtii foșnind, adulți, copii, totul, brad împodobit, sufragerie mare. ...
16:30
Universitatea Craiova și-a adus șef din Portugalia » „Bun venit în familia Științei!” # Gazeta Sporturilor
Universitatea Craiova continuă reorganizarea structurală începută în vară și a anunțat oficial numirea unui nou șef al departamentului de scouting: Hugo Pina, portughez cu experiență în zona de identificare a talentelor.Decizia vine la doar o săptămână după despărțirea de fostul chief-scout, Fabio Torres, care a părăsit clubul la jumătate de an de la instalare. ...
Acum 12 ore
16:00
Aryna Sabalenka, invitată la Piers Morgan, a abordat o temă controversată: „E o întrebare delicată, dar nu sunt de acord” # Gazeta Sporturilor
Liderul mondial, Aryna Sabalenka, 27 de ani, spune că nu i se pare corect ca circuitul WTA să le permită bărbaților care se declară femei transgender să joace contra femeilor. Invitată în emisiunea prezentatorului britanic Piers Morgan, sportiva din Belarus a fost întrebată dacă împărtășește opinia fostului lider mondial Martina Navratilova, care se opune participării femeilor transgender în competițiile WTA. ...
16:00
Englezii, necruțători după situația lui Kurt Zouma la CFR Cluj: „Transfer de coșmar, abia mai poate merge!” # Gazeta Sporturilor
Cazul fundașului francez Kurt Zouma (31 de ani) la CFR Cluj a ajuns subiect de presă și în Anglia. Britanicii au reacționat după ce oficialii clubului din Gruia au confirmat că apărătorul în vârstă de 30 de ani va pleca în iarnă „în proporție de 99%”, din cauza problemelor medicale la ambii genunchi.Jurnaliștii notează că mutarea, văzută inițial ca un transfer uriaș pentru Superligă, s-a transformat rapid într-un fiasco. ...
15:50
Antrenorul adus de Dan Șucu i-a cucerit pe fanii lui Genoa: „De Rossi e cel mai cool Mister din Serie A!” # Gazeta Sporturilor
Daniele De Rossi (42 de ani) a redresat rapid situația proastă de la Genoa, fiind neînvins de când l-a înlocuit pe Patrick Vieira, cu opt puncte obținute în patru etape. Dincolo de fotbalul etalat de fostul căpitan al lui AS Roma, tifosii echipei patronate de Dan Șucu au rămas impresionați de stilul vestimentar cu care se afișează la meciuri. ...
15:40
Elias Charalambous nu se ascunde înaintea meciului cu Feyenoord: „Trebuie să luăm cele 3 puncte!” # Gazeta Sporturilor
FCSB - Feyenoord, partida din etapa #6 a grupei unice din Europa League, se joacă joi, de la ora 22:00, pe Arena Națională. Campioana României se află pe locul 31 în grupa unică din Europa League, cu doar 3 puncte după primele 5 etape europene. Singura victorie a fost 1-0 cu Go Ahead Eagles, în runda inaugurală.Feyenoord este în aceeași situație. Olandezii au adunat 3 puncte, locul 30, singurul succes fiind 3-1 cu Panathinaikos. ...
15:40
„Înseamnă că era ARANJAT!” » Are 246 de meciuri în Superliga și dezvăluie, în direct: „Am pierdut, patronul era fericit și ne-a dat primă. Ciudat” # Gazeta Sporturilor
Bogdan Mitrea, 38 de ani și 246 de partide în Superliga, acum intermediar de jucători, a fost invitatul zilei la GSP Live. Întrebat dacă a jucat în blaturi de-a lungul carierei, fostul stoper a dezvăluit un episod „ciudat”: „Am pierdut, dar patronul era fericit și ne-a premiat”.Inițial, la întrebarea despre meciuri aranjate, Mitrea a răspuns ferm: „Nu am jucat în blaturi”. Dar nu a trecut mult până când a rememorat o secvență dubioasă din Cipru. ...
15:30
Fost mare fotbalist al țării, astăzi trăiește ca un om al străzii, în timp ce copiii lui stau în lux! » „Nu te poți uita nepăsător cum piere un astfel de om” # Gazeta Sporturilor
Apolinar Paniagua, 79 de ani, fostul fotbalist din Paraguay care a făcut parte din selecționata țării sale între anii 1975 și 1977, trăiește de câțiva ani ca o persoană fără adăpost, în timp ce fiii lui locuiesc în apartamente de lux.Fostul idol al fotbalului din Paraguay, Apolinar Paniagua își duce în prezent existența pe străzile orașului său natal, Yaguaron, fără casă, bani sau alte mijloace esențiale de trai. ...
15:30
Decizie FINALĂ la club, după ce jucătorii au amenințat că NU vor face deplasarea la meciul de sâmbătă # Gazeta Sporturilor
Situația existentă la Poli Iași este sursă de inspirație perfectă pentru scenariul unui film de suspans.Vineri, managerul clubului, Florin Briaur, a anunțat că Primăria Iași a deblocat finanțarea echipei, care urma să primească circa 1,2 milioane de euro, a doua rată din cele 1,8 milioane euro aprobate în vară. Jucătorii lui Poli Iași vor încasa trei salariiAstfel jucătorii ieșeni urmau să încaseze cele trei salarii restante la începutul acestei săptămâni. ...
15:30
A devenit campion mondial și a petrecut până în zori alături de iubita sa » Suma astronomică pe care Lando Norris a cheltuit-o la petrecerea de titlu # Gazeta Sporturilor
În urma Marelui Premiu din Abu Dhabi, Lando Norris a terminat pe locul 3, suficient cât să obțină titlul mondial în premieră.Reușita a fost motiv de sărbătoare pentru pilotul britanic, care a petrecut până în zori titlul cucerit. Alături de el au fost iubita lui, oameni apropiați, dar și colegi de crcuit, printre care și Charles Leclerc. Surse apropiate ale pilotului au dezvăluit că suma pe care acesta a cheltuit-o în club a fost aproximativ 115.000 de euro.FOTO. ...
15:00
Au trecut 19 etape din acest sezon de Superliga, iar analiza jucătorilor U21 aflați la primul sezon în care sunt protejați de regulă arată o concluzie cruntă. Fotbaliștii născuți după 1 ianuarie 2004 au marcat doar 27 de goluri până acum, cel mai slab randament de la introducerea regulii de către FRF.Pentru sezonul 2025-2026, sunt eligibili pentru regula U21 jucătorii născuți după 01.01.2004. ...
