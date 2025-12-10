Erling Haaland, record uriaș după ce a marcat în Real Madrid – Manchester City. Cifre fabuloase pentru starul lui Guardiola

13:40

Bogdan Matei, şeful ANS, a venit cu o replică după declaraţiile date de David Popovici. Campionul olimpic a dezvăluit că nu a primit premiile din partea Agenţiei Naţionale pentru Sport pentru performanţele realizate în 2024 şi 2025. Înotătorul a dezvăluit că nu este singurul care se află în această situaţie şi că nici colegii săi