Irina Rimes vorbește despre lipsa tatălui în viața ei. Cum a afectat-o în relațiile de cuplu? „Lipsa tatălui m-a făcut să fiu mama salvatoare”
Click.ro, 11 decembrie 2025 00:40
Irina Rimes se află în topul celor mai de succes cântărețe ale generației tinere de artiști, cu o carieră de succes, creată după ani de muncă și sacrificii. Artista a vorbit recent și despre latura personală a vieții sale. Cum a afectat-o lipsa tatălui în copilărie, și cum a influențat relațiile sal
• • •
Acum 15 minute
01:10
Maioneză fără ulei. Mult mai sănătoasă, dar la fel de gustoasă. Ingredientul care schimbă tot ce știai despre acest preparat # Click.ro
Maioneza este nelipsită din multe rețete- de exemplu, salata de vinete sau cea beuf - însă conținutul ridicat de ulei o face greu de digerat și nu tocmai prietenoasă cu sănătatea.
Acum o oră
00:40
Irina Rimes vorbește despre lipsa tatălui în viața ei. Cum a afectat-o în relațiile de cuplu? „Lipsa tatălui m-a făcut să fiu mama salvatoare"
Irina Rimes se află în topul celor mai de succes cântărețe ale generației tinere de artiști, cu o carieră de succes, creată după ani de muncă și sacrificii. Artista a vorbit recent și despre latura personală a vieții sale. Cum a afectat-o lipsa tatălui în copilărie, și cum a influențat relațiile sal
Acum 2 ore
00:10
Reducerea caloriilor cu 30% poate să încetinească îmbătrânirea creierului și să protejeze memoria. Ce spun cele mai recente studii # Click.ro
O dietă cu restricție calorică poate face minuni pentru creier. Cercetări recente arată că reducerea caloriilor cu aproximativ 30% nu doar că ajută la menținerea greutății, ci poate încetini îmbătrânirea cerebrală și poate proteja împotriva bolilor neurodegenerative
00:00
Pamela Anderson vrea să renunțe la numele său celebru. Cine este bărbatul care a influențat-o: „Cea mai apropiată persoană din viața mea” # Click.ro
Celebra Pamela Anderson (58 de ani) se gândește să renunțe la numele care i-a adus faima în întreaga lume. Vedeta are un motiv cu o puternică valoare sentimentală.
10 decembrie 2025
23:40
Se potrivesc sau nu Vărsătorul și Capricornul? Dacă tu și partenerul tău aveți aceste zodii, iată ce trebuie să aflați despre relația voastră. VIDEO # Click.ro
O astroloagă cunoscută pe TikTok pentru clipurile sale devenite virale explică, într-un video publicat recent pe platformă, dinamica neobișnuită dintre două zodii considerate adesea incompatibile: Vărsătorul și Capricornul.
Acum 4 ore
23:20
Locuri instagramabile din București, Cluj și Craiova care aduc energia sărbătorilor.
23:10
Supă-cremă de ciuperci, rețeta de post simplă și cu gust unic. Gospodinele sunt de-a dreptul cucerite! VIDEO # Click.ro
Simplă, rapidă și incredibil de gustoasă, această supă-cremă de ciuperci a devenit una dintre cele mai apreciate rețete de pe TikTok, după ce a fost publicată de „Cosânzenele gătesc”.
23:00
Boala pe care Leonardo DiCaprio a ținut-o secretă. Aceeași problemă medicală i-a răpit o bună prietenă: „Avea un râs incredibil” # Click.ro
Leonardo DiCaprio, în vârstă de 51 de ani, s-a luptat cu o problemă de sănătate pe care a preferat să o țină secretă.
22:50
Un cuplu a cumpărat o casă veche de un secol, însă după 8 ani și-au dat seama că au făcut o mare greșeală. Motivul pentru care viața lor a devenit un coșmar # Click.ro
Farmecul caselor vechi atrage prin amintirea vremurilor trecute, dar realitatea întreținerii lor poate fi mult mai complicată decât se așteaptă mulți. Un cuplu american povestește cum dorința de a locui într-o clădire cu istorie s-a transformat într-o serie de provocări neașteptate, de la instalații
22:20
Motivul pentru care nu este recomandat să lasi încărcătorul telefonului în priză. După ce vei afla asta, vei renunța complet la acest obicei! # Click.ro
Încărcătoarele de telefoane mobile sunt omniprezente în locuințele moderne, iar mulți utilizatori obișnuiesc să le lase permanent în priză, chiar și atunci când nu încarcă un dispozitiv. Deși pare un detaliu minor, acest obicei poate avea efecte negative atât asupra siguranței casei, cât și asupra c
22:20
Un cercetător în domeniul longevității, apreciat la nivel mondial, a spus ce mănâncă pentru o sănătate de fier. „Cel mai sănătos pacient”. Vrea să trăiască 100 de ani # Click.ro
Un cercetător de renume la nivel mondial a dezvăluit ce mănâncă în fiecare zi pentru o sănătate de fier. Bărbatul și-a propus să prindă cel puțin aniversarea de 100 de ani, iar medicii au constatat că este pe drumul cel bun.
Acum 6 ore
21:20
Pasiunea care îi aduce Annei Lesko bani în perioada sărbătorilor de iarnă. Afacerea cere multă muncă și creativitate: „Fiecare colecție este unică” # Click.ro
Pasiunea Annei Lesko pentru artă merge mai departe de muzică și pictură. Artista și-a surprins fanii cu o colecție de obiecte pentru Crăciun, confecționate cu multă măiestrie chiar de ea. Află mai multe!
21:00
Inegalitatea globală atinge cote extreme. 0,001% din populație deține mai mult decât 4 miliarde de oameni # Click.ro
Un nou raport internațional, World Inequality Report 2026, arată că o mică elită financiară, reprezentând doar 0,001% din populația globului, controlează o avere de trei ori mai mare decât întreaga jumătate de jos a omenirii. Documentul relevă, de asemenea, că cei mai bogați 10% generează venituri t
20:20
O clujeancă plătește rate la bancă pentru un apartament cu infiltrații, igrasie și mucegai: „Aș vrea să stau liniştită seara cu fetița” # Click.ro
O femeie din Cluj trăiește o adevărată dramă în casa mult visată. De cinci ani, locuiește într-un apartament afectat de infiltrații, în timp ce plătește lunar la bancă o rată de aproape 2.000 de lei.
20:10
Numărul spargerilor, în creștere. Doi adolescenți arestați la Medgidia. Cum să-ți protejezi casa de hoți în sezonul Sărbătorilor # Click.ro
Un cuplu de vârstnici din Medgidia a fost victima unui atac violent în propria locuință. Atacatorii, înarmați cu un cuțit, au intrat peste ei în toiul nopții, le-au furat 1.200 de lei și telefoanele mobile și le-au provocat clipe de maximă teroare.
20:00
David Popovici cere dreptate pentru performanțele sale. Sportivul lansează un semnal de alarmă către ANS: „Sper să se rectifice situația” # Click.ro
Înotătorul român David Popovici, multiplu campion național și internațional, continuă să fie răsplătit cu distincții, deși recompensele promise de Agenția Națională pentru Sport ca urmare a performanțelor obținute în ultimii doi ani întârzie să apară.
20:00
Colecția impresionantă a Narcisei Suciu: „Vreo 500”. Marea pasiune o ajută să depășească momentele de singurătate # Click.ro
Narcisa Suciu, în vârstă de 50 de ani, are o pasiune care îi aduce multă fericire. Cântăreața a dezvăluit că o ajută inclusiv să depășească momentele de singurătate pe care le trăiește atunci când revine în București.
20:00
Când a fost construită prima linie de tramvai electric din București. Călătorii au fost bulversați: „Unul a început să strige...” # Click.ro
Prima linie de tramvai electric din București a fost pusă în funcțiune pe 9 decembrie 1894, facilitând transportul între cartierul Cotroceni și zona Obor. Până la acest moment, locuitorii Capitalei se deplasau cu tramvaie trase de cai, un mijloc de transport existent încă din 1871, adică de 23 de an
Acum 8 ore
18:50
Theo Rose, mustrări de conștiință în ziua serbării fiului ei: „Mi-a venit să plâng pe loc”. Pățania memorabilă care i-a provocat emoții # Click.ro
Theo Rose, în vârstă de 28 de ani, le-a povestit fanilor cât de mult s-a stresat în ziua serbării fiului ei, Sasha. Pățania a pornit de la o greșeală banală care aproape a compromis marele eveniment.
18:20
Câinele cu cea mai lungă limbă din lume! A intrat recent în Cartea Recordurilor
18:20
Nu mai are treabă cu televiziunea, dar are activități full! Cu ce își ocupă timpul Gabriela Cristea de când nu mai apare la TV # Click.ro
Deși nu mai este prezentă pe micul ecran, Gabriela Cristea continuă să ducă un ritm de viață alert, împărțindu-și timpul între familie, casă și propriile proiecte. Vedeta a povestit pe Instagram cum arată luna decembrie pentru ea, o perioadă pe cât de frumoasă, pe atât de încărcată, în care zilele t
18:10
Salariul pe care îl poate obține un asistent medical român în Germania. Categoria de angajați care câștigă cei mai mulți bani # Click.ro
Germania rămâne o țară atractivă pentru românii care își doresc o carieră bine remunerată. Un specialist în domeniu a oferit detalii clare despre pachetul salarial al asistenților medicali care aleg să lucreze aici.
17:50
Marina Voica, așa cum nu ai mai văzut-o! Cum a apărut artista pe TikTok la 89 de ani. Imagini virale # Click.ro
Pentru Marina Voica, bucuria nu ține cont de vârstă, iar artista a demonstrat acest lucru recent, când a împărtășit pe TikTok un moment de voie bună surprins în propriul cămin.
17:30
Gruparea de lângă Capitală va evolua pe Arena Națională.
Acum 12 ore
17:10
Horoscop joi, 11 decembrie. Trei zodii au noroc pe toate planurile, iar un nativ ia o decizie importantă # Click.ro
Lorina, astrologul Click!, ne aduce horoscopul pentru joi, 11 decembrie. Vezi care sunt cele mai norocoase zodii.
17:10
Ce i-a transmis Andreea Esca unui internaut care i-a criticat cariera de 30 de ani. „Lumea și-a schimbat de zeci de ori serviciul, tu acolo ai rămas!” # Click.ro
De curând, Andreea Esca a fost ținta unui internaut care i-a criticat cariera longevivă. Replica știristei nu a întârziat să apară, iar răspunsul a fost elegant, în stilul său caracteristic.
17:10
Ce părere are Cristina Almășan despre târgul de Crăciun din Craiova: „Toată lumea se împinge” # Click.ro
Influencerița Cristina Almășan a povestit pe rețelele de socializare experiența ei de la Târgul de Crăciun din Craiova și a oferit câteva recomandări utile pentru cei care intenționează să viziteze celebra atracție de sărbători. Ea a decis să publice și un mic „ghid” bazat pe ceea ce a trăit al
16:30
Pensia pe care o primește Carmen Tănase de la stat, după patru decenii de muncă: „Am două cum ar veni” # Click.ro
Carmen Tănase, în vârstă de 64 de ani, a dezvăluit ce pensie primește de la stat. Actrița are o carieră impresionantă, construită în peste 40 de ani de muncă în teatru și televiziune.
16:20
De-a dreptul hilar! Un italian a vrut să ajungă la târgul de Crăciun din Craiova, dar a aterizat în Cracovia. Cum a reacționat # Click.ro
Un tânăr italian a devenit, peste noapte, vedetă pe rețelele sociale după ce a povestit o pățanie demnă de un film de comedie: în loc să ajungă la celebrul Târg de Crăciun din Craiova, a aterizat… în Cracovia, Polonia.
16:20
Cum se distrează artiștii la pomana porcului din Domnești! Azi e mare veselie! Ce vedete au venit să deguste preparatele tradiționale pregătite de nea Costel Capac # Click.ro
Ca în fiecare an, tradiția de Ignat și tăierea porcului – pomana porcului, cum se mai spune în popor – a continuat și în 2025 la Domnești, acolo unde Claudia Ghițulescu și Valentin Sanfira, fină și naș, au organizat din nou o mare petrecere, fiind prezenți artiști renumiți.
15:30
Perioada sărbătorilor bate la ușă şi tu nu ai găsit încă acele idei de cadouri de Crăciun care să facă "click" în mintea ta? Înseamnă că nu ai descoperit încă ofertele speciale de la FineStore!
15:10
Cele 2 zodii care găsesc, în sfârșit, luminița de la capătul tunelului. Maica Domnului le arată calea pentru toate problemele # Click.ro
Iarna este cunoscută ca anotimpul introspecției, al odihnei și al regăsirii interioare. În această perioadă, fiecare zodie își poate chema în viață succesul, iubirea sau transformările de care are nevoie.
15:10
Ce trebuie să pui în carnea pentru cârnații de Crăciun să nu iasă prea grași și să nu se crape. Secretul bunicilor noastre pe care puțini îl cunosc # Click.ro
Cârnații de casă sunt nelipsiți de pe masa de Crăciun, iar aroma lor îmbie întreaga familie în jurul mesei festive. Cu toate acestea, una dintre cele mai mari provocări atunci când îi pregătim este echilibrul dintre carne și grăsime.
14:50
Zilele libere în anul 2026: perioadele în care românii vor fi liberi, cu ocazia sărbătorilor legale # Click.ro
În anul 2026, românii vor beneficia de 16 zile libere de la stat, practic cu una mai puțin decât au avut în anul în curs, deoarece a doua zi de Rusalii va fi sărbătorită pe 1 iunie, de Ziua Copilului. Iată care sunt restul sărbătorilor legale și în ce perioade românii vor fi liberi.
14:20
Cum își câștigă banii, după ce au renunțat la scenă. Sunt paramedici, căpitani de vas, taximetriști, cârciumari și frizeri: „Tund gratuit copiii săraci!” # Click.ro
Cum își câștigă banii, după ce au renunțat la scenă. Sunt paramedici, căpitani de vas, taximetriști, cârciumari și frizeri: „Tund și gratuit!”
14:10
Semnul divin care i-a apărut pe piele Oanei Lis. Soția lui Viorel a întâmpinat probleme de sănătate: „A rămas ca o cruce” # Click.ro
Oana Lis trece prin momente dificile, deoarece pe lângă problemele de sănătate cu care se confruntă soțul ei, Viorel Lis, a întâmpinat și ea mici incidente. După ce și-a accidentat mână, vedetei i-a apărut pe piele un anumit semn.
14:00
Ce cerințe a avut familia Mirelei, femeia de 38 de ani ucisă și abandonată de un afacerist. Câți ani de pușcărie ar putea face criminalul # Click.ro
Cazul Mirelei, femeia de 38 de ani din Capitală ucisă, tranșată și abandonată pe un câmp din județul Dâmbovița, continuă să zguduie opinia publică.
13:50
Licitația de Fapte Bune în România a început: Amalia Enache, Anca Serea, Liana Stanciu și alți ambasadori susțin cauze vitale de Crăciun # Click.ro
Cea mai mare Licitație de Fapte Bune din România a început, iar spiritul generozității își face simțită prezența mai puternic ca oricând. Opt fundații cu tradiție în sprijinirea copiilor și familiilor aflate în nevoie se unesc într-un efort comun, susținute de ambasadori cunoscuți.
13:40
Confesiunile lui Jorge, adunate în cartea „Ceapa sufletului”. Artistul face dezvăluiri despre cele mai dure lupte care i-au marcat viața: „Scrisul m-a obligat să stau față în față cu mine” # Click.ro
Jorge lansează cartea „Ceapa sufletului”, un volum pe care îl numește cu drag „oglinda sufletului” său — o carte născută din nevoia de a povesti, de a retrăi și de a dărui inspirație altor oameni. Într-un interviu acordat în exclusivitate pentru Click!, artistul s-a deschis cu sinceritate și vulnera
13:40
Detalii cutremurătoare despre moartea Ștefaniei Szabo. Ce i-ar fi provocat, de fapt, sfârșitul: ar fi murit de inimă rea! # Click.ro
A trecut mai bine de o lună de la moartea Ștefaniei Szabo, iar noi detalii tulburătoare din viața îndrăgitei doctorițe ies treptat la iveală.
13:40
Narcisa Suciu, despre alegerea de a face un copil cu un bărbat căsătorit. Cum se înțelege în prezent cu Daniel, tatăl fiicei sale # Click.ro
Narcisa Suciu este o artistă consacrată, apreciată pentru realizările sale muzicale. Totodată, ea s-a remarcat ca textieră și compozitoare talentată. Dincolo de carieră, și aspectele sale personale au atras atenția publicului, mai ales deoarece artista a devenit mama unei fete dintr-o relație cu un
13:20
Sonia Trifan și Jasmine, prietene în viață si pe scenă! Cât a slăbit dansatoarea pentru prezentarea cunoscutei designerițe de la Bukarest Fashion Week? # Click.ro
Sonia Trifan și-a prezentat noua colecție de iarnă, la Bucharest Fashion Week cu multe vedete invitate.
13:10
Actul normativ introduce creșteri semnificative de impozite pentru proprietăți și autoturisme, taxe noi pentru coletele din afara Uniunii Europene și modificări importante pentru persoanele fizice și pentru mediul de afaceri.
12:40
În cadrul primei ediții a Galei Supereroilor Clujului, copii și tineri cu dizabilități din întreg județul Cluj au fost premiați pentru curajul, perseverența și realizările lor. Evenimentul a fost organizat de Asociația Caiac SMile.
12:30
Mara Bănică încalcă tradiția în acest an. Vedeta nu va împodobi bradul de Crăciun: „Facem Crăciunul la căldură” # Click.ro
Mara Bănică, una dintre cele mai apreciate jurnaliste din România, a vorbit despre tradiția împodobirii bradului, un moment simbolic al sărbătorilor de iarnă. Spre deosebire de multe vedete care au început deja să-și decoreze casele pentru Crăciun, Mara nu se grăbește niciodată cu această tradiție.
Acum 24 ore
12:00
Premierul Ilie Bolojan discută astăzi cu sindicatele și patronatele la Palatul Victoria despre salariul minim pentru 2026 # Click.ro
Premierul Ilie Bolojan se întâlnește astăzi, de la ora 14:30, cu reprezentanții sindicatelor și patronatelor în cadrul Consiliului Național Tripartit pentru Dialog Social, pentru a discuta nivelul salariului minim pe economie pentru anul 2026.
11:50
Curse după vacanțele de sărbători! Reduceri uriașe de 30% spre destinațiile unde e mereu vară! # Click.ro
Dacă nu v-ați stabilit încă vacanța de Crăciun sau Revelion, agențiile de turism vin cu vești excelente: oferte last minute, reduceri care ajung până la 30% și pachete speciale pentru destinațiile unde soarele strălucește tot anul.
11:50
IRAIDA, mai sinceră ca niciodată! Povestea din spatele celui mai sensibil album: „M-am lăsat să fiu fără perdea” # Click.ro
IRAIDA, mai sinceră ca niciodată! Povestea din spatele celui mai sensibil album.
11:50
Alina Sorescu „sapă” în trecutul relației cu Alexandru Ciucu. Ce a făcut designerul încă de la început: „Nu m-a lăsat să...” # Click.ro
Alina Sorescu a vorbit cu sinceritate despre începutul relației cu Alexandru Ciucu, fost soț și tată al fetițelor sale, Carolina și Raisa. Cântăreața a povestit că încă de la începutul relației lor au existat semnale de alarmă, însă nu a reușit să le recunoască de la bun început. Ce a experimentat d
11:50
Nu mai face asta niciodată! Secretul care îți păstrează bradul PERFECT până la Bobotează! # Click.ro
Dacă abia aștepți să împodobești bradul de Crăciun, trebuie să știi că există câteva reguli simple, dar esențiale, care fac diferența dintre un brad ofilit după o săptămână și unul perfect, verde și proaspăt până la Bobotează.
