Susținerea menținerii salariului minim: Beneficii și impact economic

Nadia Comăneci, legenda gimnasticii românești, trăiește în SUA cu o rentă viageră din România, estimată la peste 5.000 de euro lunar. Dumitru Dragomir a afirmat că aceasta trăiește „ca boieroaica" în America, meritând pe deplin suma primită datorită realizărilor sale sportive. Aflați mai multe despre viața sa de după Revoluție. Dumitru Dragomir a afirmat că …