Robbie Van Persie își exprimă opinia despre FCSB
MainNews.ro, 11 decembrie 2025 13:50
FCSB se pregătește pentru un meci crucial împotriva olandezilor de la Feyenoord în Europa League. Antrenorul Robin van Persie subliniază că ambele echipe trebuie să câștige, iar presiunea este mare. FCSB prezintă jucători buni și un stil de joc ofensiv, fiind o adversară redutabilă. FCSB va juca împotriva Feyenoord în Europa League, joi, la ora
Acum 30 minute
14:00
Parohia „Acoperământul Maicii Domnului" din Ghidighici câștigă o nouă bătălie juridică, instanța confirmând trecerea de la Mitropolia Moldovei la Mitropolia Basarabiei. Judecătoria Chișinău admite legalitatea documentelor, întărind decizia luată de enoriași în noiembrie 2023. Conflictul dintre cele două mitropolii se intensifică. Parohia „Acoperământul Maicii Domnului" din Ghidighici câștigă un proces legal împotriva Mitropoliei Moldovei. Instanța
13:50
Acum 2 ore
13:00
Judecătorii Curții de Apel București au organizat o conferință de presă pentru a răspunde acuzațiilor din documentarul Recorder, subliniind provocările din sistemul judiciar. Liana Arsenie și alții au abordat situații legate de prescripția penală și criticile privind schimbările de completuri, apărand integritatea CAB. Judecătorii de la CAB au organizat o conferință de presă pentru a
12:50
O tânără influenceriță, Stacey Warnecke, a murit la 30 de ani din cauza unei hemoragii severe după o naștere acasă, fără asistență medicală. În ciuda nașterii cu succes a fiului ei, starea sa s-a deteriorat rapid. Autoritățile investighează circumstanțele tragicului eveniment. Stacey Warnecke, influencer de 30 de ani, a murit după nașterea acasă a fiului
12:40
Președintele Nicușor Dan subliniază importanța soluționării problemelor din justiție, afirmând că persoanele vinovate trebuie pedepsite de sistemul de justiție. El încurajează magistrații să se implice activ și promite să analizeze propunerile primite pentru a îmbunătăți transparența și eficiența sistemului judiciar. Președintele Nicușor Dan a reacționat la un material despre corupția din sistemul de justiție Vinovații
Acum 4 ore
12:00
Judecătoarea Mădălina Dârdeci rupe tăcerea privind „Justiția capturată", evidențiind că adevăratul pericol provine din politică. Într-o analiză critică, Dârdeci respinge acuzațiile de corupție din interiorul sistemului judiciar și avertizează asupra amenințărilor externe prin lege și ordonanțe. Judecătoarea Mădălina Dârdeci critică ideea capturării justiției din interior Adevăratul pericol provine din influența politică și ipocrizia unor colegi
11:50
Oamenii au descoperit că Pământul are o coadă invizibilă care se extinde între 2 și 6 milioane de kilometri în spațiu. Această magnetocoadă rezultă din câmpul magnetic terestru și interacțiunea cu vântul solar. Studiile continuă pentru a înțelege mai bine această caracteristică fascinantă a planetei noastre. Pământul are o coadă de plasmă care se extinde
11:40
Președintele Nicușor Dan va participa joi, la ora 17:45, la reuniunea online a „Coaliției de Voință", un forum care reunește liderii europeni în sprijinul Ucrainei. Discuțiile se vor concentra pe garanțiile de securitate post-conflict și pe planul de pace propus de SUA, cu prezența președintelui Zelenski. Președintele Nicușor Dan participă joi la reuniunea online a
11:30
Judecătoarea Adriana Stoicescu de la Curtea de Apel Timișoara afirmă că dezvăluirile Recorder despre acapararea Justiției sunt parte a unei campanii politice pentru înlocuirea șefului DNA, Marius Voineag. Proteste recente subliniază îngrijorările legate de influența asupra justiției și de soarta dosarelor de corupție. Judecătoarea Adriana Stoicescu susține că dezvăluirile Recorder privind acapararea Justiției sunt parte
11:30
Meteorologii ANM anunță vreme rece, dar temperaturi surprinzătoare pentru 11 decembrie 2025. Ceața va afecta câmpia, cu temperaturi de 5-6 grade, în timp ce la deal și la munte se vor înregistra 15-16 grade. Descoperiți cum inversiunea termică influențează condițiile meteorologice din România. Vremea rămâne rece dimineața, dar temperaturile sunt mai ridicate decât media anuală
11:00
Kremenciuk a fost din nou atacat cu rachete și drone kamikaze rusești în noaptea de miercuri spre joi, având ca țintă infrastructura locală, după un bombardament major recent. Forțele Aeriene ale Ucrainei au raportat cel puțin trei rachete balistice și explozii în zonă, confirmând intensificarea ostilităților. Kremenciuk a fost atacat nocturn de Forțele ruse cu
10:40
Diana Buzoianu, ministrul Mediului, a anunțat demisii în scandalul apei potabile din Prahova și Dâmbovița. În pofida cererilor de demisie din partea PSD și AUR, premierul Ilie Bolojan o apără. Criza a afectat peste 100.000 de locuitori timp de 13 zile. Raportul este trimis la Parchet pentru investigații. Diana Buzoianu, ministrul Mediului, anunță concluziile preliminare
Acum 6 ore
10:00
Mitică Dragomir, fost șef LPF, a anticipat cine ar putea deveni următorul președinte al României după Nicușor Dan, numindu-l pe Ciprian Ciucu, câștigătorul alegerilor pentru Primăria Capitalei. Cu o victorie de peste 36% din voturi, Ciucu ar putea, spune Dragomir, să ajungă la Cotroceni dacă va evita greșelile mari. Mitică Dragomir prezice că Ciprian Ciucu
10:00
Turcescu, Curea și Mihaiu analizează documentarul Recorder „Justiția Capturată", acuzând o manipulare a opiniei publice și evidențiind un „securism infect". Discuția abordează presiunea asupra judecătorilor și ignoranța abuzurilor din trecut. Se sugerează o pregătire pentru proteste legate de justiție. Robert Turcescu, Mirel Curea și Liviu Mihaiu critică documentarul Recorder „Justiția Capturată" ca o manipulare a
09:00
Războiul din Ucraina a atins 1.386 zile, iar Kievul a trimis o versiune actualizată a planului de pace către Statele Unite. Într-un incident recent, dronele ucrainene au atacat un petrolier rusesc în Marea Neagră, parte din flota fantomă care ajută Rusia să evite sancțiunile occidentale. Urmărește ultimele evenimente din conflict. Războiul din Ucraina a ajuns
09:00
Vladimir Plahotniuc și Serghei Iaralov au fost audiați în dosarul sacoșei negre transmise lui Igor Dodon. Acuzațiile includ corupție și finanțare ilegală a Partidului Socialiștilor. Detalii despre întâlnirea din 2019 și probele prezentate în instanță sunt analizate în cadrul procesului. Vladimir Plahotniuc și Serghei Iaralov au fost audiați în dosarul de corupție al lui Igor
08:50
România se confruntă cu un scandal privind salariul minim, Guvernul Bolojan opunându-se unei majorări cerute de sindicate, de 300 de lei. Antreprenorii solicită înghețarea acestuia, afirmând că o creștere ar afecta mediul de afaceri și ar agrava inflația. Cine câștigă și cine pierde din această situație economică? Guvernul Bolojan propune înghețarea salariului minim în 2026,
08:40
Dan Andronic critică documentarul Recorder, subliniind infiltrarea serviciilor secrete în justiție. El avertizează că România este singura țară europeană unde ofițerii de informații pot deveni judecători. Andronic acuză ipocrizia criticilor care au ignorat abuzurile din era Coldea-Kovesi și sugerează o captură a justiției. Dan Andronic critică documentarul Recorder pentru omisiuni referitoare la implicația serviciilor secrete
08:40
Premierul Ilie Bolojan abordează problema corupției în justiție, subliniind lipsa de încredere a cetățenilor în sistem. El propune un dialog cu asociațiile de magistrați pentru a corecta inechitățile din sistem. Analizează acuzațiile serioase și importanța transparenței în justiție. Premierul Ilie Bolojan a comentat investigația Recorder privind corupția în justiție El subliniază lipsa de încredere a
08:40
FCSB se pregătește pentru meciul crucial cu Feyenoord din Europa League, având probleme de lot. Cu doar 14 jucători disponibili, Mihai Stoica subliniază importanța acestui meci pentru șansele de calificare. Ngezana este complet apt, dar Bîrligea rămâne indisponibil. Fiecare punct contează în această grupă competitivă. FCSB joacă joi cu Feyenoord în Europa League, având șanse
Acum 8 ore
07:40
Premierul Ilie Bolojan a discutat în podcastul Frindely Fire despre responsabilitatea politicienilor în sistemul de justiție din România. El afirmă că intervențiile politice au fost limitate din frică, iar fiecare funcționar public trebuie să își asume erorile și provocările cu care se confruntă justiția. Premierul Ilie Bolojan a afirmat că toți cei în funcții publice
07:40
Feyenoord și FCSB se confruntă joi în Europa League, ambele având nevoie de victorie. Antrenorul olandez Robin van Persie a comentat cu umor despre Gigi Becali, care își anunță jucătorii titulari înainte de meciuri. Presiunea pe ambele echipe este mare, iar fiecare trebuie să-și asume riscuri pentru a câștiga. FCSB și Feyenoord se întâlnesc joi
06:50
MAGA răstoarnă politica în Balcani, concentrându-se pe Bosnia și Herțegovina. Grupuri de lobbyiști au influențat decizii radicale ale administrației Trump, cum ar fi ridicarea sancțiunilor pentru lideri controversați. Aceste acțiuni amenință stabilitatea regională, stârnind temeri printre oficialii europeni. Intervenția administrației Trump în Bosnia și Herțegovina răstoarnă ani de diplomatie americană în Balcani Ridicarea sancțiunilor împotriva
06:50
Canada lansează un fond de 1,2 miliarde de dolari pentru a atrage talente academice din SUA, în contextul tensiunilor cu administrația Trump. Programul „Canada Global Impact + Research Talent Initiative" vizează atragerea a 1.000 de cercetători, oferind burse pentru studii universitare și promovând cercetarea științifică. Canada a lansat un fond de 1,2 miliarde de dolari
Acum 12 ore
05:50
Germania aspiră la conducerea băncii europene pentru influențarea politicii monetare UE
Germania își propune să influențeze politica monetară a UE prin numirea unui candidat german la conducerea Băncii Centrale Europene, funcție neocupată niciodată de un german. Joachim Nagel și Isabel Schnabel sunt posibili succesorii Christinei Lagarde, dar resursele politice sunt limitate. Germania își dorește un candidat german pentru președinția BCE, însă șansele sunt reduse Niciun german
05:30
Sorin Șipoș, senator USR și fost administrator de ferme, își aduce contribuția în politica națională. Cu experiență în Comisia de Apărare și un trecut în creșterea porcilor, el are șanse mari să preia funcția de ministru al Apărării, consolidând legăturile cu lideri precum Dominic Fritz și Nicușor Dan. Sorin Șipoș, senator USR de Timiș, are
04:30
Premierul Ilie Bolojan a comentat victoria lui Ciprian Ciucu la alegerile pentru primăria Capitalei, evidențiind importanța datelor sociologice în evaluarea alegătorilor. Ciucu a fost validat prin realizările sale, votul util și dorința de modernizare a Bucureștiului, aspecte esențiale pentru mandatul său. Ilie Bolojan a comentat victoria lui Ciprian Ciucu la primăria Capitalei Bolojan consideră că
03:30

02:30
Bolojan anunță întârzierea majorării veniturilor pensionarilor și profesorilor până în 2027 # MainNews.ro
Premierul Ilie Bolojan anunță că pensiile și salariile bugetarilor, inclusiv ale profesorilor, nu vor fi majorate în 2026. Indexarea acestora este prevăzută abia din 2027, în contextul unui deficit bugetar de 8,4%. Măsurile de relansare economică se vor pregăti doar din toamnă, fără creșteri de venituri în anul următor. Pensiile și salariile bugetarilor nu vor … Articolul Bolojan anunță întârzierea majorării veniturilor pensionarilor și profesorilor până în 2027 apare prima dată în Main News.
01:30
Personal, susțin o menținere a salariului minim, afirmă premierul Ilie Bolojan. La Consiliul Tripartit s-au discutat două opțiuni: creșterea sau stagnarea salariului minim în 2026. Bolojan subliniază că menținerea salariului minim poate evita complicații economice și reduceri de posturi, având în vedere realitățile sectoriale actuale. Înghețarea salariului minim discutată la Consiliul Tripartit cu participarea Guvernului, … Articolul Susținerea menținerii salariului minim: Beneficii și impact economic apare prima dată în Main News.
Acum 24 ore
00:40
Zelenski trebuie să fie realist, afirmă Donald Trump, subliniind că 82% dintre ucraineni doresc un acord. Liderii europeni vor să se întâlnească în weekend pentru discuții esențiale. Trump subliniază importanța acestor negocieri înainte de alegerile din Ucraina. Descoperă detalii despre întâlnirile planificate și opiniile poporului ucrainean. Donald Trump a anunțat o întâlnire cu liderii europeni … Articolul Zelenski trebuie să asculte: 82% dintre ucraineni doresc un acord apare prima dată în Main News.
00:40
Ilie Bolojan anunță posibile corecții legislative în urma investigației Recorder privind problemele sistemului judiciar. Premierul recunoaște gravitatea situației și subliniază importanța verificării acuzațiilor prin consultări cu magistrații. Protestele publice evidențiază îngrijorările privind independența judiciară și corupția. Ilie Bolojan anunță posibile corecții legislative în urma problemelor semnalate în sistemul judiciar Premierul va analiza investigația Recorder și … Articolul Ilie Bolojan propune corecții legislative pentru probleme sistemice identificate apare prima dată în Main News.
00:40
Deciziile Ministrului Mediului reflectă responsabilitatea instituțiilor în gestionarea crizei apei din Prahova și Dâmbovița. Ilie Bolojan subliniază importanța asumării greșelilor și a intervenției proactive pentru asigurarea apei potabile. Răspunderea este esențială în funcțiile publice pentru a evita consecințe negative. Ilie Bolojan discută despre criza apei din Prahova și Dâmbovița Consecințe negative cauzate de gestionarea deficitară … Articolul Deciziile ministrului: responsabilitate și implicare în procesul decizional apare prima dată în Main News.
00:40
Macron, Starmer și Merz au discutat cu Donald Trump despre negocierile de pace între Ucraina și Rusia, într-un apel de 40 de minute. Liderii europeni fac presiuni asupra Kievului pentru concesii teritoriale, în timp ce Zelenski rămâne deschis la noi alegeri. Detalii despre discuțiile recente și impactul asupra Ucrainei. Liderii Franței, Marii Britanii și Germaniei … Articolul Macron, Starmer și Merz s-au discutat cu Trump despre pacea Ucraina-Rusia apare prima dată în Main News.
10 decembrie 2025
23:40
Generalul Virgil Bălăceanu avertizează că Transnistria poate deveni un cap de pod pentru Rusia în operațiuni în sudul Ucrainei, afectând stabilitatea regională. El subliniază că influența Rusiei ar putea escalada de la războiul hibrid la intervenții directe, complicând securitatea în sud-estul Europei. Transnistria ar putea deveni un punct strategic pentru Rusia în cazul unei operațiuni … Articolul Generalul Bălăceanu: Transnistria, poartă strategică pentru Rusia la Dunăre apare prima dată în Main News.
23:30
Premierul Ilie Bolojan a anunțat că România va câștiga mai mult ca țară prin renegocierea contractelor cu OMV Petrom, majorând redevențele cu 40% și asigurându-se că statul nu va suporta cheltuieli de mediu. Acest pas va consolida independența energetică și va menține investițiile în sectorul energetic românesc. Premierul Ilie Bolojan afirmă că România va câștiga … Articolul România obține venituri mai mari ca țară în 2023 apare prima dată în Main News.
21:50
Lia Savonea, șefa Înaltei Curți, a declarat că analizează cu atenție demersurile necesare în contextul acuzațiilor din mediul judiciar. Ea evidențiază existența unei campanii de delegitimare a liderilor justiției, subliniind importanța documentării corecte a situației înainte de a reacționa public. Lia Savonea, șefa ÎCCJ, analiză demersurile necesare în urma acuzațiilor din documentarul Recorder Se declară … Articolul Cum să creezi un titlu SEO optimizat folosind {processed_articles_keywords} apare prima dată în Main News.
21:30
Bolojan a propus eliminarea facilităților fiscale pentru persoanele cu handicap, subliniind că fiecare trebuie să contribuie. Această măsură are scopul de a crește veniturile locale și de a asigura un buget echilibrat. Premierul argumentează că facilitățile acordate în exces afectează veniturile statului. Bolojan a anunțat eliminarea facilităților fiscale pentru persoanele cu handicap Contribuțiile la bugetul … Articolul Contribuții necesare pentru a evita facilitățile în exces apare prima dată în Main News.
20:40
Vicecampioana europeană la tenis de masă, Andreea Dragoman, își împărtășește pasiunile neobișnuite pentru puzzle-uri, LEGO și cărți de colorat. După un an de succes pe teren, s-a mutat în casa visurilor sale, unde florile din LEGO și colțișorul de trofee o motivează zilnic. Descoperă povestea ei inspiratoare! Andreea Dragoman, vicecampioană europeană la tenis de masă, … Articolul Viața la vicecampioana europeană: pasiunea care îi definește succesul apare prima dată în Main News.
20:40
Kremlinul își intensifică mobilizarea militară în Transnistria, consolidând amenințarea pentru Ucraina și destabilizând Republica Moldova. Acțiunile includ recrutarea rezerviștilor și producția de drone. Aceste măsuri vizează creșterea influenței ruse și incitarea tensiunilor la granițele Ucrainei. Kremlinul intensifică activitățile militare în Transnistria pentru a destabiliza Republica Moldova și a amenința Ucraina Mobilizarea rezerviștilor și producția de … Articolul Kremlinul intensifică amenințările pentru Kiev: trupe și drone în Moldova apare prima dată în Main News.
20:40
Val de arestări în Rusia: Alexandr Șabotinski, fost primar al orașului Ivanovo, a fost reținut într-un caz de corupție cu prejudiciu estimat de 5 milioane de euro. Acuzat de deturnare a fondurilor publice și abuz în serviciu, acesta avea legături cu contracte de reparații preferențiale. Corupția persistă în regiune. Alexandr Șabotinski, fost primar în Ivanovo, … Articolul Primar din Rusia reținut pentru corupție de 5 milioane de euro apare prima dată în Main News.
20:30
Ungaria a adoptat o lege care îngreunează demiterea președintelui, cu votul Parlamentului dominat de Viktor Orban. Aceasta decizie intervine înaintea alegerilor din aprilie 2026, marcând o etapă crucială în politica țării. Opoziția acuză frică de realegere și denunță potențialele abuzuri de putere. Ungaria a adoptat o lege care complică demiterea președintelui, cu votul ales de … Articolul Parlamentul maghiar modifică legea demiterii președintelui, opoziția acuză apare prima dată în Main News.
19:40
Ilie Bolojan: Absorbția celor 10 miliarde de euro din PNRR poate stimula economia României # MainNews.ro
Ilie Bolojan subliniază importanța absorbției fondurilor europene pentru stimularea economiei României. Premierul menționează că avem 10 miliarde de euro de absorbit din PNRR și propune reducerea impozitului pe cifra de afaceri pentru a sprijini investițiile. Situația economică actuală este marcată de încetinire. Premierul Ilie Bolojan afirmă că România se confruntă cu o situație economică dificilă, … Articolul Ilie Bolojan: Absorbția celor 10 miliarde de euro din PNRR poate stimula economia României apare prima dată în Main News.
19:30
Constantin Popovici a fost premiat la Gala Mari Sportivi ProSport 2025 pentru medalia de bronz obținută la Campionatul Mondial de Natație din Singapore. Înotătorul legitimat la CSM Bacău a acumulat 408.70 puncte la proba de sărituri în apă. Antrenorul său, Adrian Gavriliu, a criticat Guvernul pentru lipsa de sprijin. Constantin Popovici, înotător român, a câștigat … Articolul Gala ProSport 2025: Mari Sportivi și Performanțe Remarcabile apare prima dată în Main News.
19:20
Premierul Ilie Bolojan a discutat despre lipsa reformelor în podcastul Friendly Fire, subliniind că fără sprijin parlamentar și guvernamental, problemele persistă. Deficitele și ineficiențele din administrație continuă să afecteze dezvoltarea. Acordarea de suport politic este esențială pentru implementarea reformelor. Premierul Ilie Bolojan a fost întrebat despre lipsa reformelor după numirea lui Nicușor Dan Moise Guran … Articolul Reforma incompletă: deficitele și problemele persistă apare prima dată în Main News.
18:30
Dorinel Munteanu a devenit noul antrenor al echipei Hermannstadt, semnând un contract pe 1,5 ani. Cu o carieră impresionantă ca jucător și antrenor, Munteanu își propune să readucă echipa pe drumul performanței. Hermannstadt se află pe penultimul loc în Superligă, cu doar 12 puncte după 19 etape. Dorinel Munteanu a semnat un contract de un … Articolul Dorinel Munteanu confirmat la Hermannstadt: declarații după numire apare prima dată în Main News.
18:30
Interviurile finale pentru președinția Rezervei Federale a SUA îl favorizează pe Kevin Hassett, un apropiat al familiei Trump. Află cine sunt candidații și cum ar putea această numire să afecteze independența Fed în contextul direcțiilor economice actuale ale administrației. Importanța acestei funcții pentru stabilitatea economică a Americii este crucială. Interviurile finale pentru președinția Rezervei Federale … Articolul Jocurile pentru președinția Rezervei Federale a SUA: omul lui Trump va câștiga? apare prima dată în Main News.
18:20
Ilie Bolojan a discutat despre amânarea pronunțării CCR privind modificarea condițiilor de pensionare a magistraților. Premierul afirmă că are încredere în validarea propunerii și nu consideră opțiuni negative, subliniind importanța reformei pensiilor speciale pentru justiție și stabilitate. Ilie Bolojan a discutat despre amânarea pronunțării CCR privind modificarea condițiilor de pensionare a magistraților Bolojan susține că … Articolul Exclud ipoteze nefundamentate în analiza articolelor procesate apare prima dată în Main News.
17:40
Curtea de Conturi a României a identificat erori contabile semnificative în bugetul municipiului Miercurea Ciuc, totalizând peste 16 milioane de lei. Auditul a scos la iveală nereguli în gestionarea creanțelor, concesionărilor și plăților, generând o opinie cu rezerve asupra situațiilor financiare. Curtea de Conturi a României a identificat erori contabile de peste 16 milioane lei … Articolul Erori de milioane în bugetul Miercurea Ciuc – Raport al Curții de Conturi apare prima dată în Main News.
17:30
Constantin Popovici, înotător român de 36 de ani, a câștigat medalia de bronz la Campionatele Mondiale de Natație 2025 din Singapore, fiind premiat la Gala Mari Sportivi ProSport 2025. Antrenorul său, Adrian Gavriliu, a criticat Guvernul pentru tratamentul sportivilor, subliniind importanța susținerii acestora. Constantin Popovici, înotător român de 36 de ani, a câștigat medalie de … Articolul Constantin Popovici, medalia de bronz la Campionatele Mondiale de Natație 2025 apare prima dată în Main News.
