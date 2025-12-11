Cumpărăm talente academice de 1,2 miliarde de dolari în SUA

16:30

CEO-ul Nvidia, Jensen Huang, afirmă că succesul nu depinde de un doctorat sau de studii la universități de prestigiu, ci de revenirea la munca în fabrici. El subliniază importanța reindustrializării și a joburilor tradiționale în contextul avansului tehnologiei, avertizând despre impactul inteligenței artificiale asupra locurilor de muncă.