Târgul fără prețuri de la Întorsura Buzăului. Ce pregătesc elevii de la „Mircea Eliade” în piațeta centrală
Covasna Media, 11 decembrie 2025 03:20
Târgul fără prețuri de la Întorsura Buzăului. Ce pregătesc elevii de la „Mircea Eliade” în piațeta centrală
Acum 12 ore
18:50
Cele mai bune fotografii înscrise în Concursul Internaţional TransNatura, prezentate la Sfântu...
Șofer prins drogat la volan în Vâlcele
Agresiune și distrugeri într-un apartament din Sfântu Gheorghe
Violență scăpată de sub control la Dalnic: femeie lovită cu pumnii și atacată în mașină
Bărbat din Barcani reținut după ce și-a amenințat soția
Acum 24 ore
Oaspeți din Moldova și Harghita vin să colinde la Sfântu Gheorghe și Târgu Secuiesc
Ctrl+Alt+Del – Salonul de Artă Contemporană din Transilvania, ediția a III-a, 12 decembrie 2025...
„Zilele Mitropolit Nicolae Colan”, ediția a XXXIII-a: Memorie, cultură și spiritualitate
Mobilitate Erasmus+ la Düzce, Turcia: Artă, tehnologie și toleranță fără granițe
Sfântu Gheorghe: Utilajele de deszăpezire pot fi monitorizate online de către cetăţeni
Anunț finalizare proiect „Reabilitarea și extinderea Grădiniței cu program prelungit...
Fii informat! Tot ce trebuie să știi despre contractele de furnizare a energiei electrice și a...
Horoscop miercuri, 10 decembrie 2025
Comunicat de presă: „Achiziția de insule ecologice digitalizate pentru colectarea deșeurilor...
Ieri
5.000 de kilometri adunaţi de Asociaţia Fitness Tribe în cadrul unei campanii caritabile
FOTO Intervenție amplă la Zagon pentru lichidarea unui incendiu provocat de instalații electrice...
„Spărgătorul de Nuci” ajunge la Sita Buzăului: 60 de dansatori urcă luni pe scena Căminului...
Ce ar schimba locuitorii din Sfântu Gheorghe? Locurile de muncă și transparența bat turismul și distracția
Horoscop marți, 9 decembrie 2025
Anunț public privind decizia etapei de încadrare
Anunţ de licitaţie vânzare, doar domeniu privat
Anunţ de participare la a doua licitaţie pentru închirieri spaţii/teren (domeniul public/privat)
Mai mult de 2 zile în urmă
Deputatul UDMR Könczei Csaba clarifică proiectul de lege privind gestionarea câinilor fără...
Performanță de top pentru sportivii de Ju-Jitsu din Sfântu Gheorghe la Cupa AQUILA 2025
Antal Árpád și hocheiștii de la Háromszéki Ágyúsok au donat sânge. Fondurile au devenit...
Accident rutier în zona Câmpul Frumos: coliziune între două mașini și trafic îngreunat
Bărbat pe ATV, prins fără permis și sub influența alcoolului în stațiunea Covasna
Dansatorii de la Z Dance by Sport-All au cucerit 5 Medalii la Cupa României la Street Dance
O nouă zi a porţilor deschise pentru cei interesați de programul Ceasul Assisto
Distribuție Energie Electrică Romania – Sucursala Covasna anunță întreruperea alimentării cu...
Cum o Serbare de Crăciun începută în 2013 a ajuns să transforme pașii copiilor în punți între oameni
Hydrokov finalizează investiții majore în infrastructura de apă și canalizare la Întorsura Buzăului
Cupa Open Aguila Giurgiu – un final de an strălucit pentru echipa Show Time!
Horoscop luni, 8 decembrie 2025
Anunţ privind convocarea întrunirii în şedinţă extraordinară a Consiliului Local al...
7 decembrie 2025
Sepsi OSK câștigă la Tunari; dublă Nacho Heras
12:30
„Secrete culinare din județul Covasna” se lansează luni la Sfântu Gheorghe
Lumina pedagogiei Franz Kett a ajuns în județul Covasna prin programul Ora Stelelor
6 decembrie 2025
Primii pași în lumea cailor: programul Ráhangoló pentru preșcolarii din Sfântu Gheorghe
Noi descoperiri arheologice la Cetatea Zânelor şi Dâmbul Cetăţii
06:50
Horoscop de weekend: 6-7 decembrie 2025
5 decembrie 2025
Noi exerciţii tactice cu tehnică militară în Poligonul de la Sfântu Gheorghe, săptămâna...
O scenă, o comunitate, o inimă: ActorFest... Acolo unde emoția devine spectacol și spectacolul...
Viitorii șoferi, instruiți de polițiștii covăsneni despre riscurile alcoolului și drogurilor...
Jandarmii covăsneni aduc, din nou, lumină în secția de Pediatrie
„Împreună hrănim speranța de Crăciun!”: a XIII-a ediție a Colectei Naționale de Alimente,...
APIA primește cererile inițiale anuale pentru ajutorul de stat în sectorul creșterii animalelor,...
Revelion fără artificii și petarde la Sfântu Gheorghe
Neon Haze, tinerii muzicieni din Sfântu Gheorghe care luptă pentru trofeul publicului la „Battle of the Bands”
