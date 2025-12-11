Ai avut un profesor care ți-a schimbat viața? Îl poți nominaliza la „Premiul Mentor” pentru dascălii de excepție

Covasna Media, 11 decembrie 2025 06:50

Ai avut un profesor care ți-a schimbat viața? Îl poți nominaliza la „Premiul Mentor” pentru dascălii de excepție

Acum o oră
06:50
Ai avut un profesor care ți-a schimbat viața? Îl poți nominaliza la „Premiul Mentor” pentru dascălii de excepție
06:50
Ilyés Mónika – prezența caldă dintre incubatoarele de la Neonatologie
06:40
Horoscop joi, 11 decembrie 2025
Acum 2 ore
06:30
Anunț public privind decizia etapei de încadrare
06:30
Anunţ public
Acum 6 ore
03:20
Târgul fără prețuri de la Întorsura Buzăului. Ce pregătesc elevii de la „Mircea Eliade” în piațeta centrală
Acum 12 ore
18:50
Cele mai bune fotografii înscrise în Concursul Internaţional TransNatura, prezentate la Sfântu...
Acum 24 ore
16:20
Șofer prins drogat la volan în Vâlcele
16:00
Agresiune și distrugeri într-un apartament din Sfântu Gheorghe
15:50
Violență scăpată de sub control la Dalnic: femeie lovită cu pumnii și atacată în mașină
15:40
Bărbat din Barcani reținut după ce și-a amenințat soția
14:00
Oaspeți din Moldova și Harghita vin să colinde la Sfântu Gheorghe și Târgu Secuiesc
10:50
Ctrl+Alt+Del – Salonul de Artă Contemporană din Transilvania, ediția a III-a, 12 decembrie 2025...
10:20
„Zilele Mitropolit Nicolae Colan”, ediția a XXXIII-a: Memorie, cultură și spiritualitate
09:40
Mobilitate Erasmus+ la Düzce, Turcia: Artă, tehnologie și toleranță fără granițe
Ieri
06:50
Sfântu Gheorghe: Utilajele de deszăpezire pot fi monitorizate online de către cetăţeni
06:40
Anunț finalizare proiect „Reabilitarea și extinderea Grădiniței cu program prelungit...
06:40
Fii informat! Tot ce trebuie să știi despre contractele de furnizare a energiei electrice și a...
06:40
Horoscop miercuri, 10 decembrie 2025
06:30
Comunicat de presă: „Achiziția de insule ecologice digitalizate pentru colectarea deșeurilor...
9 decembrie 2025
18:10
5.000 de kilometri adunaţi de Asociaţia Fitness Tribe în cadrul unei campanii caritabile
15:00
FOTO Intervenție amplă la Zagon pentru lichidarea unui incendiu provocat de instalații electrice...
12:10
„Spărgătorul de Nuci” ajunge la Sita Buzăului: 60 de dansatori urcă luni pe scena Căminului...
Mai mult de 2 zile în urmă
06:50
Ce ar schimba locuitorii din Sfântu Gheorghe? Locurile de muncă și transparența bat turismul și distracția
06:40
Horoscop marți, 9 decembrie 2025
06:30
Anunț public privind decizia etapei de încadrare
06:30
Anunţ de licitaţie vânzare, doar domeniu privat
06:30
Anunţ de participare la a doua licitaţie pentru închirieri spaţii/teren (domeniul public/privat)
8 decembrie 2025
18:30
Deputatul UDMR Könczei Csaba clarifică proiectul de lege privind gestionarea câinilor fără...
18:20
Performanță de top pentru sportivii de Ju-Jitsu din Sfântu Gheorghe la Cupa AQUILA 2025
16:30
Antal Árpád și hocheiștii de la Háromszéki Ágyúsok au donat sânge. Fondurile au devenit...
16:20
Accident rutier în zona Câmpul Frumos: coliziune între două mașini și trafic îngreunat
16:20
Bărbat pe ATV, prins fără permis și sub influența alcoolului în stațiunea Covasna
14:20
Dansatorii de la Z Dance by Sport-All au cucerit 5 Medalii la Cupa României la Street Dance
11:20
O nouă zi a porţilor deschise pentru cei interesați de programul Ceasul Assisto
09:34
Distribuție Energie Electrică Romania – Sucursala Covasna anunță întreruperea alimentării cu...
07:00
Cum o Serbare de Crăciun începută în 2013 a ajuns să transforme pașii copiilor în punți între oameni
07:00
Hydrokov finalizează investiții majore în infrastructura de apă și canalizare la Întorsura Buzăului
06:50
Cupa Open Aguila Giurgiu – un final de an strălucit pentru echipa Show Time!
06:40
Horoscop luni, 8 decembrie 2025
06:30
Anunţ privind convocarea întrunirii în şedinţă extraordinară a Consiliului Local al...
7 decembrie 2025
13:50
Sepsi OSK câștigă la Tunari; dublă Nacho Heras
12:30
„Secrete culinare din județul Covasna” se lansează luni la Sfântu Gheorghe
07:00
Lumina pedagogiei Franz Kett a ajuns în județul Covasna prin programul Ora Stelelor
6 decembrie 2025
17:00
Primii pași în lumea cailor: programul Ráhangoló pentru preșcolarii din Sfântu Gheorghe
07:00
Noi descoperiri arheologice la Cetatea Zânelor şi Dâmbul Cetăţii
06:50
Horoscop de weekend: 6-7 decembrie 2025
5 decembrie 2025
18:20
Noi exerciţii tactice cu tehnică militară în Poligonul de la Sfântu Gheorghe, săptămâna...
17:20
O scenă, o comunitate, o inimă: ActorFest... Acolo unde emoția devine spectacol și spectacolul...
16:10
Viitorii șoferi, instruiți de polițiștii covăsneni despre riscurile alcoolului și drogurilor...
