Moarte și transfigurație, de Richard Strauss, la Sala Radio

08:20

RADOR RADIO ROMÂNIA (10 decembrie) – Bursa de Valori Bucureşti a închis în creştere pe aproape toţi indicii şedinţa de tranzacţionare de ieri, cu un rulaj total de 186 milioane lei. Principalul indice al bursei, BET, care include cele mai tranzacţionate 20 de companii listate, a crescut cu 0,73%, până la 23.842 de puncte, un […]