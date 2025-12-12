Președintele Nicuşor Dan i-a invitat pe toți magistrații care vor să reclame problemele din sistem la Palatul Cotroceni, la o discuție

10:40

De la 1 ianuarie, primăriile pot să crească impozitele pe locuinţe şi maşini. De asemenea, se majorează impozitele pe dividende şi sunt taxate cu 25 de lei coletele cu valoare mică, provenite din spaţiul extracomunitar, ce vizează mai ales cumpărăturile făcute pe marile platforme comerciale din China. Măsurile intră în vigoare după ce Curtea Constituţională […]