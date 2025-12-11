Revista presei internaţionale – 12 decembrie
Rador, 12 decembrie 2025 00:20
Protestele anti-corupție care au dus la căderea guvernului bulgar, evoluția războiului din Ucraina și răspândirea flagelului antisemit în societatea occidentală se remarcă astăzi cel mai mult printre temele dezbătute de presa internațională. Guvernul bulgar a demisionat, informează publicația Mediapool de peste Dunăre. Premierul Rosen Jeliazkov a anunțat în parlament că demisionează din cauza protestelor de […]
• • •
24CHASA (Bulgaria), 11 decembrie 2025 – Câteva sute de persoane au protestat aseară în fața clădirii Consiliului Suprem al Magistraturii din București, iar zeci de persoane au protestat în orașul Cluj-Napoca după o investigație jurnalistică a site-ului Recorder care a dezvăluit presupuse cazuri de presiuni asupra sistemului judiciar, a relatat site-ul de știri Ziare, citat […]
Secţia de procurori a CSM anunţă că va face verificări în legătură cu acuzaţiile aduse de câţiva magistraţi # Rador
Reconstrucția Ucrainei va necesita capital la o scară pe care Europa nu a mai mobilizat-o din perioada postbelică (Alexandru Nazare) # Rador
RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI (11 decembrie) – Realizator: Laurențiu Văduva – Reconstrucția Ucrainei va necesita capital la o scară pe care Europa nu a mai mobilizat-o din perioada postbelică – a afirmat ministrul de finanțe, Alexandru Nazare, subliniind că multe firme românești se pregătesc să se implice în acest proces. La o conferință internațională care se […]
1.000 de morți și peste 200 de dispăruți, cel mai recent bilanț provizoriu al inundațiilor devastatoare din Indonezia # Rador
RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI (11 decembrie) – Emisiunea: ”Radiojurnal” – Realizator: Mira Gomboș – O mie de morți și peste 200 de dispăruți este cel mai recent bilanț provizoriu al inundațiilor devastatoare care afectează Indonezia de două săptămâni. În același timp, sute de mii de oameni se confruntă cu lipsuri și se plâng că primesc ajutor […]
RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI (11 decembrie) – Emisiunea: „Radiojurnal” – Realizator: Mira Gomboș – O nouă reuniune prin videoconferință a Coaliției pentru Ucraina are loc în această seară, într-o nouă încercare a liderilor europeni de a obține un plan de pace care să evite cedările de teritorii ucrainene cerute de Rusia. Contextul este, însă, unul dificil […]
RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI (11 decembrie) – Emisiunea: ”Radiojurnal” – Realizator: Mira Gomboș – Furnizarea apei potabile a fost reluată astăzi în Moreni, Dâmbovița, localitate afectată de criza apei de la Paltinu, declanșată în 28 noiembrie. Comitetul Județean pentru Situații de Urgență a ridicat restricția după ce ultimele analize au arătat că este potabilă apa din […]
RADOR RADIO ROMÂNIA (11 decembrie) – Potrivit ultimelor informaţii, premierul Thailandei, Anutin Charnvirakul, a declarat joi pe rețelele de socializare că „redă puterea poporului”, semnalând disponibilitatea sa de a dizolva parlamentul și de a deschide calea pentru alegeri mai devreme decât se anticipase anterior. Anutin Charnvirakul a înaintat o cerere de dizolvare a parlamentului regelui […]
Curtea de Apel București a organizat în premieră o conferință de presă după dezvăluirile jurnaliștilor de la Recorder # Rador
RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI (11 decembrie) – Emisiunea: ”Radiojurnal” – Realizator: Mira Gomboș – Curtea de Apel București a organizat în premieră o conferință de presă după dezvăluirile jurnaliștilor de la Recorder, care au arătat modul în care dosarele marilor corupți sunt tergiversate până la prescriere. În deschiderea conferinței, o judecătoare a acuzat conducerea CAB că […]
Preşedintele Ucrainei a anunţat că Kievul a prezentat SUA versiunea actualizată a planului de pace # Rador
RADOR RADIO ROMÂNIA (11 decembrie) – Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a declarat joi că Kievul a prezentat Statelor Unite o versiune actualizată a planului de pace. Pe lângă planul în 20 de puncte, cadrul de pace ar include garanții de securitate și un acord privind reconstrucția Ucrainei, a adăugat el. În declarațiile făcute reporterilor, el […]
RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI (11 decembrie) – Emisiunea: „Radiojurnal” – Realizator: Mira Gomboș – Vicepremierul UDMR Tánczos Barna nu susține impozitul pe solarii și spune că aplicarea acestuia din 2026 va afecta sectorul agricol autohton. El arată că fermierii români au nevoie de sprijin din partea statului și atrage atenția că piața din România este deja […]
Memorialul Ipotești se pregătește pentru o nouă ediție a „Zilelor Eminescu – Ziua Culturii Naționale”. Ipoteștiul este un spațiu viu al culturii și poeziei, iar tu poți face parte din echipă! Căutăm voluntari entuziaști care vor să contribuie la unul dintre cele mai frumoase evenimente. Voluntarii vor avea oportunitatea de a sprijini organizarea evenimentelor culturale, […]
RADOR RADIO ROMÂNIA (11 decembrie) – Uniunea Europeană a convenit să blocheze pe termen nelimitat activele Băncii Centrale a Rusiei, un element central al împrumutului de reparații acordat Ucrainei, care face încă obiectul unor negocieri intense înaintea summitului decisiv de săptămâna viitoare. Astfel, UE va bloca activele aflate sub jurisdicția sa, în contextul îngrijorărilor că […]
Președintele Senatului, Mircea Abrudean, nu crede că PSD va vota moțiunea de cenzură inițiată de opoziție # Rador
RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI (11 decembrie) – Realizator: Mira Gomboș – Președintele Senatului, Mircea Abrudean, nu crede că social-democrații vor vota moțiunea de cenzură inițiată de opoziție. El atrage atenția că în prezent România nu-și permite o criză politică. Mircea Abrudean: Instabilitatea, pentru noi, ar însemna și mai multă criză economică. Nu ne dorim asta. Cu […]
La Grand Hotel din Oslo a avut loc conferința de presă a Mariei Corina Machado, laureată a Premiului Nobel pentru Pace # Rador
RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI (11 decembrie) – Emisiunea: ”Radiojurnal” – Realizator: Mira Gomboș – La Grand Hotel din Oslo a avut loc, cu puțin timp în urmă, conferința de presă a Mariei Corina Machado, laureată a Premiului Nobel pentru Pace de anul acesta, ajunsă în capitala Norvegiei puțin după miezul nopții, la capătul unei călătorii desfășurate […]
Reducerea fluxului de bani către guvernul Venezuelei este cheia pentru îndepărtarea de la putere a lui Nicolas Maduro (Maria Corina Machado) # Rador
Liderul opoziţiei din Venezuela, Maria Corina Machado, laureată a Premiului Nobel pentru Pace, a declarat joi că reducerea fluxului numerar către guvernul lui Nicolas Maduro reprezintă cheia pentru îndepărtarea acestuia de la conducerea Venezuelei. Vorbind în Norvegia după ce a primit Premiul Nobel pentru Pace, Maria Corina Machado a declarat că preşedintele venezuelean foloseşte resursele […]
Secția de procurori a CSM va verifica acuzațiile aduse de câțiva magistrați în materialul jurnalistic marca Recorder # Rador
Secția de procurori a CSM anunță că va face verificări în legătură cu acuzațiile aduse de câțiva magistrați în documentarul Recorder, având o poziție diferită de judecătorii din Consiliu, care au susținut că materialul jurnalistic reprezintă o amplificare a campaniei de destabilizare a puterii judecătorești. Materialul de presă relevă fapte care, dacă ar fi adevărate, […]
O judecătoare a Curții de Apel București a acuzat conducerea instituției că se lucrează într-un regim de teroare și amenințare # Rador
Realizator: Mira Gomboș – Conferință de presă tensionată astăzi la Curtea de Apel București după dezvăluirile jurnaliștilor de la Recorder, care au arătat modul în care dosarele marilor corupți sunt tergiversate până la prescriere. O judecătoare a acuzat conducerea CAB că se lucrează într-un regim de teroare și amenințare, afirmând că tot ce se arată […]
Realizator: Mira Gomboș – Guvernul a reglementat în ședința de joi acordarea și anul viitor a unor facilități de transport pentru veteranii și văduvele de război, precum și pentru pensionari. Un alt act normativ adoptat se referă la stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor micii și mijlocii. Cu detalii, redactorul RRA Andrei Șerban. Reporter: Pensionarii, veteranii […]
Comisia Europeană trimite România în fața Curții de Justiție a UE pentru că nu monitorizează calitatea aerului în mod eficient # Rador
Realizator: Mira Gomboș – Comisia Europeană trimite România în fața Curții de Justiție a Uniunii Europene pentru că nu monitorizează calitatea aerului în mod eficient, conform directivei comunitare. În același domeniu, dar pentru o directivă diferită, Bruxelles-ul trimite și o scrisoare de punere în întârziere pentru depășirile de emisii care poluează cu particule fine. Bogdan […]
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat joi că prea mulți aliați ai alianței militare nu simt urgența amenințării Rusiei în Europa și că trebuie să crească rapid cheltuielile și producția în domeniul apărării. Mark Rutte a mai spus că preşedintele american, Donald Trump, este „singurul care poate să îl aducă pe Putin la […]
Guvernul Bulgariei a demisionat, înainte de supunerea la vot a celei de-a şasea moţiuni de cenzură la adresa cabinetului condus de Rosen Jeliazkov. „Coaliţia noastră s-a reunit, a discutat momentul actual, provocările cu care ne confruntăm şi deciziile pe care trebuie să le luăm responsabil. Nu există nicio îndoială că guvernul va primi sprijin la […]
Premierul Rosen Jeliazkov a anunţat demisia cabinetului său în Parlamentul de la Sofia./ddaniela/asalar (www.novini.bg – 11 decembrie)
Comitetul Nobel se află sub presiune pentru a crea primul Premiu pentru Climă și Sănătate Planetară # Rador
Personalități importante internaţionale s-au alăturat apelului adresat Comitetului Nobel de a lansa un premiu dedicat climei. Comitetul Nobel se află sub presiune pentru a recunoaște „cea mai mare criză a timpurilor noastre” prin crearea unui premiu dedicat schimbărilor climatice. Considerat una dintre cele mai înalte distincții din istorie, Premiul Nobel este în prezent limitat la […]
Introducere Într-o lume marcată de confruntările din al Doilea Război Mondial, când Europa era devastată, iar milioane de copii sufereau de foame, boală și lipsă de adăpost, Națiunile Unite au decis să creeze, în 1946, o organizație temporară, cu un scop clar: salvarea copiilor afectați de război. Această organizație modestă, înființată la 11 decembrie 1946, […]
Universitatea din București va acorda titlul de Doctor Honoris Causa profesorului David Sloan Wilson, una dintre cele mai inovatoare personalități ale gândirii științifice interdisciplinare contemporane # Rador
București, 11 decembrie 2025. Universitatea din București (UB) va acorda, în cadrul unei ceremonii care se va desfășura vineri, 12 decembrie 2025, distincția de Doctor Honoris Causa profesorului David Sloan Wilson, biolog evoluționist și promotor al cercetării interdisciplinare în științele sociale. Evenimentul de acordare a înaltei distincții va avea loc începând cu ora 12:00, în […]
Spitalele din Marea Britanie se confruntă cu un „scenariu de coșmar” din cauza unui val de super gripă, au avertizat joi responsabilii din sănătate, în condițiile în care internările pentru gripă au crescut cu 55% într-o săptămână. Liderii din sănătate le-au cerut persoanelor care se simt rău să poarte măști în transportul public, unele spitale […]
Amnesty: Atacurile Hamas și tratamentul ostaticilor din Gaza constituie crime împotriva umanității # Rador
Un nou raport al Amnesty International arată că gruparea militantă palestiniană Hamas a comis crime împotriva umanității în timpul atacului asupra sudului Israelului din 7 octombrie 2023 și împotriva ostaticilor duși în Gaza. Organizația pentru drepturile omului, cu sediul la Londra, a precizat că raportul publicat miercuri a analizat tiparele atacului, comunicațiile dintre combatanți și […]
Vremea ploioasă din această toamnă a restabilit necesarul de apă din sol, în judeţul Mehedinţi # Rador
Vremea ploioasă din această toamnă a restabilit necesarul de apă din sol, iar fermierii spun că au culturi foarte bine dezvoltate. Este vorba despre grâu, orz şi rapiţă, iar dacă vremea va fi favorabilă, cultivatorii se aşteaptă la producţii bune. Din Mehedinţi transmite corespondentul RRA Mihai Bădescu. Reporter: Mihai Bădescu – Cantități totale de peste […]
Vicepreşedintele Radei Supreme de la Kiev, Oleksandr Korniienko, a declarat că, potrivit Constituției ucrainene, cât timp în Ucraina este în vigoare legea marțială, este nepotrivit să se discute despre organizarea alegerilor parlamentare. Korniienko a reamintit că legea fundamentală reglementează clar această chestiune, în special articolul 83, care prevede că, dacă mandatul parlamentului expiră în timpul […]
Un raport al Biroului Procurorului General al Ucrainei arată că, de la începutul invaziei ruse la scară largă, au fost uciși mai mult de 600 de copii ucraineni, iar alţi peste 2.000 au fost răniți. Potrivit datelor publicate, joi, de procurorii de la Kiev, au murit 676 de copii, iar 2.293 au fost răniți. De […]
Direcţia de Poliţie a Capitalei Bulgariei a raportat că 57 de persoane au fost reţinute, înainte, în timpul şi după încheierea manifestaţiei de protest de miercuri seară de la Sofia. Dintre acestea, 24 sunt înregistrate pentru diverse fapte penale – huliganism, deţinere de droguri, vătămări corporale, tâlhării, furturi. Poliţiştii din Sofia au identificat şi 22 […]
Guvernul a inclus agenda şedinţei de la această oră noi acte normative din domeniul financiar. Este vorba despre două proiecte de Ordonanţe de Urgenţă: primul se referă la înfiinţarea de întreprinderi mici şi mijlocii, iar al doilea la finalizarea proiectelor finanţate din bani europeni. Cu detalii, redactorul RRA Andrei Şerban: Reporter: Ordonanța de urgență de […]
Miniștri și diplomați din Uniunea Europeană s-au reunit, joi, la Lviv, unde au adus un omagiu militarilor ucraineni decedaţi în război. Potrivit corespondenților Suspilne, delegația condusă de comisarul european pentru vecinătate și extindere, Marta Kos, ministrul pentru Afaceri Europene al Danemarcei, Mari Bjerre, reprezentanți ai corpului diplomatic din diferite țări, precum și viceprim-ministrul pentru Integrare […]
Preşedintele Bulgariei, Rumen Radev, a declarat, ca răspuns la o întrebare a jurnaliştilor privind moţiunea de cenzură, că astăzi, cuvântul îl are Parlamentul. La ora 13:30, Adunarea Naţională va vota proiectul de hotărâre privind moţiunea de cenzură împotriva Consiliului de Miniştri condus de premierul Rosen Jeliazkov. Dezbaterile asupra celei de-a şasea moţiuni, depusă pentru eşecul […]
Cancelarul german, Friedrich Merz, anticipează discuții cu SUA în weekend privind planul pentru Ucraina # Rador
Cancelarul german, Friedrich Merz, a declarat joi că se așteaptă la discuții cu oficiali americani în acest weekend privind o propunere înaintată de partea europeană pentru pace în Ucraina. Într-o convorbire de miercuri, „i-am făcut o propunere președintelui american Donald Trump ca să finalizăm documentele împreună cu guvernul american în weekend”, a spus dl Merz. […]
Alegeri pe timp de război – Vicepreşedintele Parlamentului Ucrainei a enunţat condiţiile-cheie pentru desfăşurarea scrutinului # Rador
Vicepreședintele Radei Supreme de la Kiev, Oleksandr Korniienko, a declarat că, în momentul de faţă, în Ucraina, nu există nicio inițiativă legislativă sau chiar vreo schiță care să reglementeze desfășurarea alegerilor pe timp de război. Potrivit oficialului, elaborarea unui astfel de cadru legislativ necesită discuții ample în parlament, implicarea organizațiilor civice și a guvernului. Korniienko […]
Primii migranți climatici care au părăsit mica națiune insulară Tuvalu din Pacificul de Sud au sosit în Australia # Rador
Primii migranți climatici care au părăsit mica națiune insulară Tuvalu din Pacificul de Sud au sosit în Australia, sperând să păstreze legăturile cu insula lor natală amenințată de ape, au declarat joi oficiali din cadrul Ministerului de Externe australian. Peste o treime din populația de 11.000 de locuitori din Tuvalu a solicitat o viză climatică […]
O revoluție pașnică din inima Vestului Sălbatic care a schimbat lumea În 1869, într-un colț izolat al Americii postbelice, un teritoriu aproape necunoscut a scris o pagină esențială în istoria drepturilor civile. Wyoming, o regiune cu doar câteva mii de locuitori, a devenit primul loc din Statele Unite și unul dintre primele din lume care […]
Ucraina opreşte pentru prima dată activitatea unei platforme petroliere rusești din Marea Caspică # Rador
Drone ale Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU) au oprit activitatea unei platforme petroliere din Marea Caspică. Acesta este primul caz în care Ucraina loveşte un obiectiv rusesc legat de extracția de petrol în această regiune – potrivit unor surse citate de RBC. Dronele cu rază lungă de acțiune ale Centrului de Operațiuni Speciale „Alfa” […]
De la 1 ianuarie, primăriile pot să crească impozitele pe locuinţe şi maşini. De asemenea, se majorează impozitele pe dividende şi sunt taxate cu 25 de lei coletele cu valoare mică, provenite din spaţiul extracomunitar, ce vizează mai ales cumpărăturile făcute pe marile platforme comerciale din China. Măsurile intră în vigoare după ce Curtea Constituţională […]
Circulația este în continuare oprită la această oră pe Autostrada A2, pe sensul de mers spre mare, de la Cernavodă până aproape de Constanța. Poliția deviază traficul pe DN22C și pe DN3. Polițiștii constănțeni au întocmit dosar penal în urma incidentului petrecut aseară pe autostradă, între km 160 și 192, pe partea carosabilă, unde mai […]
Premierul Ilie Bolojan a convenit ca USR să vină până la sfârşitul săptămânii viitoare cu o propunere pentru portofoliul Apărării # Rador
Premierul Ilie Bolojan spune că a convenit cu preşedintele USR, Dominic Fritz, ca până la sfârşitul săptămânii viitoare formaţiunea acestuia să vină cu o propunere pentru portofoliul Apărării. Într-un interviu televizat, el a spus că persoana care va fi propusă trebuie să aibă un parcurs profesional care arată calificare, pentru ca domeniul respectiv să fie […]
Campanie de hărțuire împotriva unei activiste pro-democrație din Hong Kong refugiată în Anglia # Rador
O activistă pro-democrație din Hong Kong, care a fugit în Marea Britanie, a fost ținta unei campanii de hărțuire ce a implicat trimiterea de imagini false, cu caracter sexual explicit, către vecinii săi. Carmen Lao s-a mutat în sud-estul Angliei acum patru ani. La scurt timp după aceea, vecinii au primit scrisori din China prin […]
Şase partide ar putea intra în Adunarea Naţională de la Sofia, dacă astăzi ar avea loc alegeri (sondaj Market Links) # Rador
Şase partide ar putea intra în Adunarea Naţională de la Sofia, dacă astăzi ar avea loc alegeri, potrivit unui sondaj naţional, finanţat şi realizat împreună de BTV şi Market Links. Studiul a fost efectuat cu participarea a 1.009 persoane majore din Bulgaria, în perioada 3-7 decembrie, prin interviuri directe şi chestionare online. Conform rezultatelor, coaliţia […]
Președintele Macron organizează o întâlnire de criză privind violența bandelor infracționale din Franța # Rador
Președintele francez, Emmanuel Macron, organizează astăzi o întâlnire la nivel înalt pentru a discuta despre bandele infracționale violente, care, potrivit oficialilor, ucid tot mai des copii. Președintele Macron le cere polițiștilor să trateze această industrie la fel cum o fac cu terorismul. Locuitorii din Marsilia povestesc despre o stare de panică și teroare care cuprinde […]
Pentru mulți oameni, vacanța de sărbători este percepută ca o pauză binevenită, un moment de resetare și încărcare emoțională. Cu toate acestea, realitatea psihologică din primele săptămâni ale anului arată cu totul diferit: mulți se întorc la muncă nu doar fără energie, ci cu un sentiment accentuat de epuizare, iritare și lipsă de motivație. Din […]
Myanmar – Cel puțin 30 de morți și zeci de răniți în urma unui atac aerian asupra unui spital din statul Rakhine # Rador
Cel puțin 30 de persoane au fost ucise, inclusiv pacienți, după ce un spital important din statul Rakhine, în vestul Myanmarului, a fost ținta unui atac aerian al juntei aflate la guvernare, potrivit unui grup rebel, unui lucrător umanitar și unui martor. Peste 70 de persoane au fost rănite, au spus aceștia joi. Spitalul din […]
