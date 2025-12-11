Revista presei internaţionale – 12 decembrie

10:00

Pentru mulți oameni, vacanța de sărbători este percepută ca o pauză binevenită, un moment de resetare și încărcare emoțională. Cu toate acestea, realitatea psihologică din primele săptămâni ale anului arată cu totul diferit: mulți se întorc la muncă nu doar fără energie, ci cu un sentiment accentuat de epuizare, iritare și lipsă de motivație. Din […]