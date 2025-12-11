Planul Valev, exproprierea din ’21 și România între două falimente: al pământului și al strategiei

06:10

Cine sunt? Cine am fost? Cine voi fi? Cine aș fi vrut să fiu? Cine sunt atunci când sunt singur, cine sunt atunci când sunt cu alții? Sunt întrebări referitoare la propria identitate, la personalitatea noastră în devenire și în retrospectivă. Să încercăm să le aflăm câte un răspuns.