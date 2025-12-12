Alertă sanitară la Spitalul de Copii „Sf. Maria” din Iași: Apă contaminată cu Pseudomonas aeruginosa. Ministerul Sănătății a activat celula de criză
Jurnalul.ro, 12 decembrie 2025 21:20
Pseudomonas aeruginosa găsit la Spitalul de Copii Iași. Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, anunță neconformități grave la probele de apă din Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Sf. Maria” din Iași.
Acum 30 minute
21:40
Lovitură pentru cumpărăturile online: din 2026, fiecare colet sub 150 euro din afara UE va fi taxat cu 3 euro # Jurnalul.ro
Consiliul Europei a agreat astăzi să aplice o taxă vamală fixă de 3 euro pentru coletele mici cu o valoare mai mică de 150 de euro care intră în UE, în mare parte prin comerț electronic, începând cu 1 iulie 2026.
21:30
Regele Charles al Marii Britanii transmite un mesaj TV personal despre lupta împotriva cancerului # Jurnalul.ro
Regele Charles al III-lea al Marii Britanii, care a încălcat tabuurile regale pentru a vorbi deschis despre lupta împotriva cancerului, va apărea vineri într-un „mesaj personal” filmat pentru o campanie televizată de strângere de fonduri pentru cercetarea acestei boli devastatoare.
Acum o oră
21:20
21:10
Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a declarat vineri că Moscova și Teheranul rămân „în contact strâns pe toate problemele internaționale cheie”.
21:00
Când ajunge Moș Crăciun la Târgul de Crăciun din Piața Constituției și ce surprize aduce # Jurnalul.ro
Sosirea lui Moș Crăciun la Târgul de Crăciun București, programată pentru 13 decembrie, ora 17:00, în Piața Constituției, reprezintă unul dintre cele mai așteptate momente ale sezonului festiv.
Acum 2 ore
20:40
Facturi mai mici la energie. Cea mai mare capacitate de stocare în baterii, operaționalizată # Jurnalul.ro
Facturi mai mici la energie pentru români. Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, anunță operaționalizarea celei mai mari capacități de stocare a energiei în baterii din România: 200 MW putere și 400 MWh capacitate de stocare.
20:30
Lucrări la Planșeul Unirii continuă. Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, anunță pe Facebook că lucrările la Planșeul Unirii merg înainte și că activitatea va continua atâta timp cât temperaturile o permit.
20:30
Lepră în România, după aproape jumătate de secol. Surorile din Bali au masat și participanții la Untold # Jurnalul.ro
În România a fost confirmată una dintre cele mai neobișnuite și îngrijorătoare situații medicale din ultimele decenii: primele două cazuri de lepră după aproape 50 de ani.
20:10
România atrage atenția presei internaționale cu un subiect cumva exotic: lepra.
20:00
Secretul verzei murate: Cum să o vânturi corect pentru a te bucura de gustul ei extraordinar? # Jurnalul.ro
Vânturarea verzei murate este un proces esențial pentru obținerea unui preparat sănătos și gustos, evitând apariția mucegaiului și ajutând la menținerea prospețimii.
Acum 4 ore
19:40
Spitalul Municipal Cluj folosește pentru prima dată un robot chirurgical. Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a vizitat vineri spitalul pentru a vedea cum tehnologia de vârf începe să lucreze direct pentru pacienți.
19:30
Cod galben de ceață în Dolj, Olt și Constanța vineri seară. Vizibilitatea este redusă sub 50 de metri pe multe șosele. ANM avertizează că fenomenul se va menține până la ora 23:00.
19:30
Anul 2025 se apropie de sfârșit, iar mulți omeni își fac planuri pentru un nou început. Specialiștii în dezvoltare personală recomandă câteva pași simpli, dar eficienți, pentru a-ți schimba stilul de viață și a începe 2026 cu energie și claritate.
19:10
Do Kwon, fondatorul Terraform Labs și una dintre cele mai disputate personalități din domeniul criptomonedelor, a fost condamnat în Statele Unite la 15 ani de închisoare.
19:00
Nou medicament pentru obezitatea la pisici. Un implant ar putea deveni alternativa veterinară la Ozempic.
19:00
Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR) deschide, începând din 15 decembrie, sesiunea pentru depunerea cererilor de finanţare pentru investiţii în procesarea şi marketingul produselor Agricole.
18:40
Cele mai noi episoade ale serialului original Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN, lider absolut de audiență # Jurnalul.ro
Serialul original Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN, de la Antena 1, se apropie cu paşi repezi de finalul celui de-al doilea sezon, astfel că telespectatorii trăiesc cu sufletul la gură alături de personajele lor preferate.
18:30
Legea privind plata pensiilor private, întârziată 14 ani, cu un pas mai aproape de implementare # Jurnalul.ro
Legea privind plata pensiilor private, adoptată cu o întârziere de 14 ani, mai depășește o etapă de pe traseul legislativ, după ce decizia ce decizia judecătorilor constituționali privind constituționalitatea actului normativ a fost publicată, vineri, în Monitorul Oficial.
18:20
În contextul digitalizării și automatizării industriale, companiile de producție se confruntă cu o provocare majoră: cum să mențină echilibrul între cererea tot mai dinamică a pieței, presiunea costurilor și nevoia de livrare rapidă și precisă. Aici intervine ERP-ul (Enterprise Resource Planning), un sistem informatic integrat care transformă radical modul în care funcționează o companie.
18:20
Impactul vizual în era digitală: cum să creezi materiale imprimate care ies în evidență și inspiră profesionalism # Jurnalul.ro
Trăim într-o lume în care majoritatea informațiilor ne parvin prin ecrane. E-mailuri, prezentări PowerPoint, PDF-uri – toate sunt eficiente, dar adesea impersonale. În acest context digitalizat, materialele fizice, tangibile, au recâștigat teren, devenind un instrument puternic de diferențiere.
18:00
Instanța îl obligă pe directorul silvic de la Arad, Teodor Țigan, să restituie 280.520 de lei # Jurnalul.ro
Instanța l-a obligat pe directorul silvic Teodor Țigan să restituie suma de 280.520 de lei, bonusul de pensionare.
18:00
Ministrul Transporturilor: demarează proiectarea pentru încă 47 km ai Autostrăzii Unirii (A8) Târgu Mureș-Târgu Neamț # Jurnalul.ro
Ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban, a anunțat într-o postare pe Facebook că demarează proiectarea pentru încă 47 de kilometri din Autostrada A8 Târgu Mureș–Târgu Neamț. Contractele pentru proiectarea și execuția loturilor 1C Sărățeni–Joseni și 1D Joseni–Ditrău au o valoare cumulată de aproape 6 miliarde de lei.
18:00
Pamela Anderson, primele declarații despre relația cu Liam Neeson: „Îl ador pe Liam dar .." # Jurnalul.ro
Pamela Anderson a confirmat că a avut o relație de scurtă durată cu Liam Neeson, după ce vara trecută au apărut speculații despre cei doi.
Acum 6 ore
17:30
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski este așteptat luni la Berlin pentru o nouă rundă de negocieri cu lideri europeni, scrie Bild, care citează măsurile de securitate sporite din capitala germană drept indiciu al vizitei.
17:30
Bucureștenii, chemați la proteste împotriva abuzurilor din Justiție. Proteste și în alte orașe # Jurnalul.ro
Românii din Capitală, dar și din toată țara sunt chemați din nou la proteste pentru „o justiție curată”, în urma impactului social generat de publicarea documentarului Recorder, ce vizează nereguli în Justiție. Protestul de vineri începe de la ora 18:30 în Piața Victoriei.
17:00
General polonez, avertisment pentru Putin: NATO va interveni în Kaliningrad dacă Rusia atacă Polonia # Jurnalul.ro
Generalul polonez Jaroslaw Gromadzinski, fost comandant la Eurocorps, a lansat un avertisment ferm adresat Moscovei, subliniind că NATO trebuie să fie pregătită să acționeze în enclavele rusești - inclusiv Kaliningrad - dacă Polonia ar fi atacată.
17:00
Detalii șocante în cazul morții Rodicăi Stăniloiu: Lovituri, izolare și acțiuni suspecte ale iubitului cu 50 de ani mai tânăr # Jurnalul.ro
Moartea fostei ministre a Justiției, Rodica Stănoiu, stârnește întrebări și controverse după apariția unor informații privind ultima perioadă din viața sa..
16:30
ANOFM București a anunțat, vineri, o nouă sesiune de înscrieri în programul „Formactiv”, dedicat uceniciei la locul de muncă, pentru șomerii cu vârste de peste 30 de ani.
16:20
Avertismenul unui neurochirurg: Medicul Vlad Ciurea dezvăluie efectele devastatoare ale fricii asupra creierului # Jurnalul.ro
Medicul neurochirurg Vlad Ciurea atrage atenția asupra impactului devastator al fricii și stresului prelungit asupra creierului uman. Potrivit expertului, aceste emoții negative pot bloca funcționarea normală a celulelor nervoase, provocând reacții fizice și psihice extreme.
16:10
O porție gustoasă de fasole cu ciolan aduce bucurie la orice masă, mai ales când temperaturile scad și căutăm preparate calde, sățioase.
16:00
Raluca Moroşanu, judecătoarea care a înfruntat conducerea Curţii de Apel Bucureşti (CAB), a postat vineri un mesaj pe Facebook în care mulţumeşte celor care o susţin pe ea şi pe judecătorul Laurenţiu Beşu, cel care a făcut dezvăluiri în documentarul Recorder.
Acum 8 ore
15:50
Sezonul demisiilor lovește Constanța: Bogdan Huțucă și Felix Stroe părăsesc șefia PNL și PSD # Jurnalul.ro
Demisii în lanț la Constanța: liderii PNL și PSD, Bogdan Huțucă și Felix Stroe, renunță la funcțiile de conducere. Vezi care sunt mizele politice și ce urmează pentru partide.
15:50
Leul s-a depreciat în raport cu euro şi a crescut faţă de dolarul american. Aurul a depăşit pragul de 600 lei # Jurnalul.ro
Moneda naţională s-a depreciat vineri în raport cu euro, care a fost calculat de Banca Naţională a României (BNR) la 5,0904 lei, în creştere cu 0,06 bani (plus 0,01%) faţă de cotaţia precedentă, de 5,0898 lei.
15:40
Tot mai mulți consumatori semnalează prezența cărnii alterate în marile lanțuri de magazine. Alegerea între carnea proaspătă, refrigerată sau congelată devine asfel riscantă.
15:20
Peste 500 de magistrați se solidarizează cu judecătorii care au denunțat presiunile din justiție # Jurnalul.ro
Numărul magistraților care și-au exprimat public solidaritatea cu judecătorii intervievați în documentarul Recorder a crescut rapid. În numai o zi de la publicarea apelului, s-a ajuns la 518 semnături.
15:10
4 zodii care fug de haosul sărbătorilor: de ce preferă liniștea în locul petrecerilor de Crăciun # Jurnalul.ro
Află care sunt cele patru zodii care nu suportă aglomerația, gălăgia și haosul de Crăciun și de ce preferă liniștea, ordinea și intimitatea în locul petrecerilor festive.
14:50
„Fără judecători integri, România se prăbușește!” – Strigătul de alarmă al mediului de afaceri # Jurnalul.ro
Romanian Business Leaders lansează un apel ferm către magistrați și liderii statului, după investigația Recorder, avertizând că fără o justiție independentă România nu poate avea democrație, economie funcțională sau încrederea cetățenilor.
14:40
Cercetători francezi au descoperit că pasagerii respiră concentrații de particule ultrafine de peste două ori mai mari decât pragul considerat ridicat de Organizația Mondială a Sănătății în fazele de îmbarcare și de taxi ale zborurilor.
14:40
Protejarea mediului și siguranța locuințelor sunt astăzi priorități esențiale, iar comunitatea Stejarii se remarcă drept un exemplu solid de responsabilitate, calitate și viziune pe termen lung. Atât complexul rezidențial Stejarii Collection, cât și Stejarii Clubul Rezidențial au fost dezvoltate pe baza acelorași principii fundamentale, pentru a oferi cele mai inalte standarde rezidențiale: respectarea celor mai exigente norme de siguranță, protejarea mediului înconjurător și crearea unui spațiu care să ofere rezidenților liniște, confort și stabilitate.
14:30
Aur absolut la matematică pentru elevul Andrei Nemțișor din Iași, care a fost înscris în campania națională „100 de tineri pentru dezvoltarea României” # Jurnalul.ro
România continuă să se remarce la olimpiadele internaționale de matematică prin rezultatele excepționale ale tinerilor săi. Andrei Nemțișor, elev la Colegiul Național „Costache Negruzzi” din Iași, a obținut aur absolut la Olimpiada Balcanică de Matematică pentru Juniori din Macedonia de Nord.
14:20
Într-un mesaj publicat, vineri, pe Facebook, Georgescu, cel care a fost „descalificat” din cursa prezidențială la alegerile de anul trecut, a făcut din nou trimitere la anulare.
14:10
Escrocherie imobiliară în Cluj: Un cuplu a fost păcălit cu 80.000 de euro de un proprietar cu părinți influenți # Jurnalul.ro
Un cuplu care s-a mutat de două luni în Cluj-Napoca a fost păcălit să plătească 80.000 de euro avans pentru un apartament de 70 mp aproape de centrul orașului.
14:10
Haos în intersecția Obor! Tramvai scăpat de sub control sare de pe șine și lovește o mașină # Jurnalul.ro
Un tramvai aflat în probe a deraiat în intersecția Obor din București, lovind un autoturism și blocând liniile 1 și 21. Nu au existat victime, dar traficul a fost serios afectat.
Acum 12 ore
13:40
Criza gravă de medici în România: Un mare spital județean a rămas fără neurologi. Unii pacienți așteaptă zile întregi o consultație # Jurnalul.ro
Spitalul Județean de Urgență Ploiești, principala unitate medicală pentru cei peste 500.000 de locuitori din județ, se confruntă cu o criză acută de medici.
13:40
Direcția de Sănătate Publică Cluj anunță, vineri, că un al doilea caz de lepră a fost confirmat. Anunțul vine după ce joi, 11 decembrie, a fost confirmat primul caz după 44 de ani.
13:20
Vicepreședintele CNA a criticat declarațiile făcute de președinta Curții de Apel București # Jurnalul.ro
Valentin-Alexandru Jucan a criticat declarațiile făcute de președinta Curții de Apel București, care a afirmat că difuzarea de către Televiziunea Română a unui material Recorder reprezintă „instigare publică împotriva ordinii constituționale”.
13:10
Horoscopul weekendului: Trei zodii iau decizii radicale pe 13–14 decembrie 2025
12:50
Întrebările privind sănătatea lui Trump se intensifică, în timp ce Casa Albă minimalizează pansamentele de pe mână și evită clarificările despre testele cognitive.
12:30
Premierul Ilie Bolojan a avut vineri o reacție publică despre scandalul din Justiție. Nu are cum să contribuie la creșterea încrederii populației în actul de justiție, a spus Bolojan care a comparat domeniul cu scena politică.
12:20
Cercetări recente arată că teobromina, un compus alimentar cu proprietăți biologice active, este corelată cu un ritm mai lent al îmbătrânirii.
