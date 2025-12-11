ITP anual pentru mașini tot mai „tinere”
Jurnalul.ro, 11 decembrie 2025 09:20
ITP-ul anual pentru mașinile mai vechi de 10 ani, propus de Comisia Europeană
Acum 5 minute
09:40
Cuvântul „hram” este folosit frecvent în tradiția creștin-ortodoxă din România, însă are și sensuri figurate, intrate în limbajul popular.
Acum 30 minute
09:20
Compania de origine olandeză cu peste 100 de ani de experiență și activitate pe piețe internaționale, își închide operațiunile din România după doar patru ani. Prezența sa locală a început în 2021, odată cu deschiderea filialei din București, prima inițiativă a grupului în Europa de Sud-Est.
09:20
ITP-ul anual pentru mașinile mai vechi de 10 ani, propus de Comisia Europeană
09:20
Premierul Ilie Bolojan explică diferența între răspunderea directă și răspunderea morală în cazul crizei apei din Prahova, în contextul în care PSD cere demisia ministrei Mediului, Diana Buzoianu.
Acum o oră
09:10
Pe 11 decembrie 2025, Mercur reintră în Săgetător, iar această revenire marchează un moment de cotitură pentru patru zodii.
09:00
Anchetă la un liceu de elită din Galați, după ce o profesoară ar fi amenințat elevii cu un briceag # Jurnalul.ro
O profesoară de la un liceu de elită din Galați este anchetată și a fost suspendată după ce ar fi amenințat elevii cu un briceag în timpul orelor, spunându-le „Vă tai degetele dacă nu sunteți cuminți”, incident care a determinat părinții să sesizeze poliția și să-și transfere copilul la altă școală.
08:50
Îl critici pe Trump, intri la „ostilitate față de SUA”. De la revenirea la Casa Albă a președintelui Donald Trump, în luna ianuarie, administrația de la Washington a anulat 85.000 de vize americane, de toate categoriile.
Acum 2 ore
08:40
Noi concedieri au fost anunțate de compania germană Bosch. Peste 500 de angajați vor fi dați afară, până în 2030, de la Bosch Timișoara.
08:30
Avertismentul agențiilor UE: intoxicațiile severe cu Listeria sunt în creștere, în Europa
08:30
Un incendiu a izbucnit joi într-un bloc cu zece etaje din Arad. Locatarii au fost evacuați. La fața locului se află numeroase echipaje de la ISU.
08:10
O nouă poveste de succes politico-financiar: Școala de business Ionuț Moșteanu. Cum îți crește cifra de afaceri când intri în politică # Jurnalul.ro
Firma de evenimente a partenerului de afaceri al lui Ionuț Moșteanu, angajată de USR în campania electorală a acestuia din 2020
07:50
Planul Valev, exproprierea din ’21 și România între două falimente: al pământului și al strategiei # Jurnalul.ro
Emil Borisovici Valev are un plan: România, Bulgaria și Basarabia ca hinterland agricol al lagărului socialist; RDG și Cehoslovacia ca poli industriali; iar la Dunărea de Jos, un „complex economic interstatal” întins peste sudul URSS, sud-estul României și nordul Bulgariei. Harta nu e desenată pentru popoare. Ci pentru eficiență economică.
Acum 4 ore
07:30
Informații contradictorii despre apa din Prahova: Oamenii sunt bulversați de alerte și anunțuri care se bat cap în cap # Jurnalul.ro
Apele Române au anunțat marți că se poate asigura apa potabilă în localitățile afectate de problemele de la Barajul Paltinu, dar nu același lucru spun celelalte instituții.
07:10
Emisarii președintelui american Donald Trump au încercat să accelereze la Moscova discuțiile în privința unui eventual acord de pace în Ucraina. Vizita lor pare să fi oferit însă Rusiei un avantaj semnificativ: adâncirea rupturii dintre Washington și aliații săi europeni. Acum, acest lucru este considerat de Kremlin o oportunitate strategică nesperată.
06:50
Ultimele zbateri ale acestui an, în priza marilor sărbători, se intensifică. Găsiți totuși câteva clipe de liniște și savurați plăcerea lecturii, a păcii și a cunoașterii. Titlurile de mai jos să vă inspire!
06:30
Puțină lume (își) mai amintește de Constantin C. Tonegaru, tatăl poetului mult mai cunoscut Constant Tonegaru. Din fericire, mai sunt câțiva... Omul chiar a fost o figură. S-o readucem în atenție.
06:10
Cine sunt? Cine am fost? Cine voi fi? Cine aș fi vrut să fiu? Cine sunt atunci când sunt singur, cine sunt atunci când sunt cu alții? Sunt întrebări referitoare la propria identitate, la personalitatea noastră în devenire și în retrospectivă. Să încercăm să le aflăm câte un răspuns.
Acum 12 ore
01:10
Spania, lovită de cea mai gravă epidemie de gripă din ultimii 15 ani. Un bărbat a așteptat 160 de ore pe holul spitalului # Jurnalul.ro
Epidemia de gripă din Spania este deja cea mai gravă din ultimii 15 ani, iar vârful încă nu a fost atins. Spitalele sunt saturate, cu paturi pe holuri și ore întregi de așteptare.
00:50
Vine o zi din aceea în care fotbalul românesc își pune cămașa bună, se aranjează puțin în oglindă și încearcă să pară mai sigur pe el decât este.
00:30
Începând cu 11 decembrie 2025, viața se schimbă în bine pentru trei zodii, odată cu intrarea lui Mercur în Săgetător.
00:10
Ofertă-bombă pentru mașina de luptă a infanteriei, contractul de 3 miliarde de euro al Armatei # Jurnalul.ro
Sud-coreenii de la Hanwha Aerospace vin cu o ofertă greu de egalat: 80% din producție va fi făcută în România
10 decembrie 2025
23:50
Cum se sărbătorește Crăciunul în alte culturi: Obiceiuri surprinzătoare din întreaga lume # Jurnalul.ro
Tradițiile de Crăciun sunt diferite de la o țară la alta iar unele se concentrează mai mult pe experiențe și momente trăite împreună decât pe schimbul de cadouri.
23:20
Vernisajul expoziției „Bhutan – file din natură” la Muzeul Național de Istorie Naturală „Grigore Antipa” # Jurnalul.ro
Muzeul Național de Istorie Naturală „Grigore Antipa” invită publicul la deschiderea expoziției de fotografie „Bhutan – File din natură” care va avea loc joi, 11 decembrie 2025 de la ora 18:00 la sediul muzeului din Șos. Kiseleff nr. 1, București.
23:10
Mitzuu și Ariana, pregătiți pentru o nouă provocare în viața lor, la Power Couple: ”considerăm că suntem o echipă foarte bună” # Jurnalul.ro
Un sezon mai puternic. O șansă de a depăși orice fel de provocare și de a arăta că atunci când știi cum să comunici cu partenerul de viață, poți face tot ce îți propui.
22:50
Primul proiect teatral al regizorului Botond Nagy pe scena Naționalului din Iași, premiera „Femeia – câmp de luptă” de Matei Vișniec # Jurnalul.ro
Pentru prima dată într-un proiect cu trupa Teatrului Național Iași, regizorul Botond Nagy montează pe scena Teatrului la Cub spectacolul Femeia – câmp de luptă de Matei Vișniec, un text de conștientizare și sensibilizare a publicului cu privire la traumele generate de război şi la violenţa împotriva femeilor.
22:40
Peste 70 de persoane vârstnice au fost găsite, miercuri, într-un imobil din localitatea Cenad, județul Timiș, unde nu erau îndeplinite condițiile legale. Vârstnicii au primit îngrijiri medicale de urgență și au fost relocați de către DGASPC Timiș.
22:40
Rusia a intensificat activitatea în regiunea Transnistria din Moldova pentru a distrage resursele Ucrainei de la amenințarea crescândă reprezentată de această enclavă rusă, anunță Direcția Generală de Informații a Ministerului Apărării al Ucrainei.
22:20
Bolojan: Am vorbit cu Fritz să avem o propunere pentru Ministerul Apărării până în 19 decembrie # Jurnalul.ro
Premierul Ilie Bolojan a spus, miercuri seara, că a discutat cu liderul USR, Dominic Fritz,cu care a convenit ca până în data de 19 decembrie să vină cu o propunere pentru Ministerul Apărării. În spațiul public s-a discutat despre senatorul Sorin Șipoș, liderul USR Timiș, fost coleg cu Nicușor Dan.
22:20
Situație șocantă într-un bloc din Tulcea. Podeaua unui apartament s-a surpat. Pompierii au intervinit de urgență # Jurnalul.ro
Intervenție de urgență a pompierilor din Tulcea, miercuri seara, unde într-un apartament situat la parterul unui bloc s-a surpat podeaua.
22:10
Șase semne zodiacale chinezești atrag norocul și prosperitatea pe 11 decembrie 2025. Joi vine cu energia Tigrului de Lemn într-o Zi Plină care amplifică tot ceea ce cultivi.
21:50
Bogdan Hossu i-a atras atenția lui Bolojan că percepția e că urăște salariații și cetățenii # Jurnalul.ro
Liderul sindical Bogdan Hossu i-a transmis premierului Ilie Bolojan că percepția este că urăște salariații și cetățenii.
21:40
Află de ce sărbătorile nu sunt o perioadă fericită pentru toată lumea și cum influențează presiunea socială, singurătatea, stresul financiar și bilanțul de final de an starea emoțională. Recomandări utile pentru protejarea sănătății psihice, cu perspectiva specialistului Eugen Popa.
21:40
„Justiție, nu mafie”: Sute de protestatari în București și Cluj cer justiție independentă # Jurnalul.ro
Sute de protestatari s-au adunat, miercuri seara, în fața Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) și în fața Judecătoriei Cluj-Napoca pentru a cere o justiție independentă. Oamenii strigă „Justiție, nu mafie” sau „Demisia”.
21:30
Bolojan, după ce i s-a spus că urăște salariații și cetățenii din România: Sunt exprimări # Jurnalul.ro
Premierul Ilie Bolojan a răspuns miercuri acuzațiilor liderului sindical Bogdan Hossu, care i-a transmis că percepția este că urăște salariații și cetățenii din România.
21:20
Scandal în Ministerul Educație: Profesorii care lucrează la noua programă,puși să semneze clauză de confidențialitate # Jurnalul.ro
Scandal în Ministerul Educației, după ce mai mulți experți educaționali au atras atenția că profesorii care au lucrat la noua programă de limba română din liceu au fost „somați” să semneze un act de confidențialitate.
21:10
Premierul Ilie Bolojan a fost întrebat, miercuri seara, dacă România este în recesiune. Premierul a spus că speră ca România să se mențină într-un trend „în care să nu mai scădem”.
20:50
SUA extind termenul pentru vânzarea activelor Lukoil. Gigantul rus își caută cumpărători pentru active de 22 miliarde de dolari. România, printre piesele-cheie ale tranzacției # Jurnalul.ro
SUA au prelungit până la 17 ianuarie 2026 termenul pentru vânzarea activelor internaționale ale Lukoil. Active evaluate la 22 miliarde de dolari atrag giganți precum Exxon, Chevron și Carlyle. România este printre piesele-cheie ale tranzacției.
Acum 24 ore
20:40
Desertul tradițional de Crăciun: Cum să prepari un cozonac pufos cu nuci, rahat și cacao # Jurnalul.ro
Cozonacul cu nuci, rahat și cacao, rămâne unul dintre cele mai apreciate deserturi tradiționale românești, perfect pentru mesele festive de Crăciun sau Paște.
20:20
Deputatul PSD Mihai Fifor arată că demisia ministrei Mediului, Diana Buzoianu, ar fi trebuit să fie primul gest firesc.
20:10
Premierul Bolojan ar vrea ca salariul minim să fie înghețat, la fel ca pensiile în 2026. Care va fi deficitul? # Jurnalul.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat, miercuri seara, că și-ar dori ca salariul minim să fie înghețat în 2026, la fel cum se întâmplă cu pensiile. În ceea ce privește deficitul cu care se va închide 2025, acesta va fi de 8,4%, spune premierul.
19:50
Programul a şase linii de transport în comun, prelungit joi seară la meciul FCSB - Feyenoord Rotterdam # Jurnalul.ro
TPBI prelungeşte, joi seară, programul a şase linii de transport în comun, pentru preluarea spectatorilor partidei de fotbal FCSB - Feyenoord Rotterdam, informează Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public Bucureşti - Ilfov (TPBI), într-un comunicat de presă transmis AGERPRES.
19:40
România în declin demografic: Nașterile și decesele au urcat rapid în octombrie 2025. Sporul natural rămâne puternic negativ # Jurnalul.ro
România a înregistrat în octombrie 2025 mai mulți nou-născuți decât în aceeași lună a anului trecut, însă și un număr semnificativ mai mare de decese. Sporul natural rămâne negativ, cu peste 7.000 de persoane.
19:40
În ultimii trei ani 77% dintre proprietarii de locuințe din România au investit în eficiența energetică, arată un studiu realizat de ING împreună cu Ipsos.
19:20
Rogobete, vizită pe șantierul spitalului regional din Craiova. La Cluj și Iași, lucrări din 2026 # Jurnalul.ro
Ministrul Sănătății Alexandru Rogobete a vizitat miercuri șantierul viitorului Spital Regional de Urgență Craiova, singurul dintre cele trei anunțate de autorități la care lucrările de execuție au început.
19:10
Cantitatea de gaze exportată în dimineața de miercuri se apropie de capacitatea maximă a conductei către Republica Moldova (Iași-Ungheni), care este de 6 milioane mc/zi.
19:00
Bolojan, ferm pe tema reformei pensiilor magistraților: „Nu iau în calcul” o nouă respingere a CCR # Jurnalul.ro
Premierul Ilie Bolojan afirmă că nu ia în calcul o nouă respingere a proiectului privind reforma pensiilor magistraților, spunând că legea respectă Constituția. Șeful Guvernului vorbește despre dificultatea deciziilor și dinamica tensionată din coaliție.
18:50
Australia a devenit, de la miezul nopții, prima țară din lume care aplică interdicția rețelelor sociale pentru copiii sub 16 ani, blocând accesul la platforme majore precum TikTok, YouTube, Instagram și Facebook, scrie Reuters.
18:40
Evaluarea dură a președintelui SUA la adresa Europei reaprinde tensiunile transatlantice # Jurnalul.ro
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a oferit o evaluare dură privind conducerea Europei într-un interviu de 45 de minute acordat publicației Politico, acuzând statele europene de „slăbiciune”, „decădere” și incapacitatea de a gestiona războiul din Ucraina și politicile de migrație.
18:30
Prin prelungirea fazei de explorare din cadrul perimetrului XIX Neptun, zona de apă adâncă (”Neptun Deep”), SNGN ROMGAZ SA continuă angajamentul ferm de investiții în activitatea de explorare din Marea Neagră, a transmis compania printr-un comunicat.
18:20
Lavrov periază Casa Albă: Trump este singurul „lider din Vest” care înțelege poziția Moscovei # Jurnalul.ro
Vorbind în cadrul Consiliului Federației, Serghei Lavrov, Ministrul Afacerilor Externe al Rusiei, și-a declarat admirația față de președintele SUA, Donald Trump.
