Cum a ajuns milionarul român cu 33.000 de euro salariu pe lună să aibă apartament cu jacuzzi la doar 20 de ani
Antena Sport, 11 decembrie 2025 09:20
Gino Iorgulescu (69 de ani), actualul preşedinte al Ligii Profesioniste de Fotbal, care încasează lunar un salariu de 33.000 de euro, a dezvăluit cum a ajuns, la doar 20 de ani, să aibă în Bucureşti un apartament de 200 de metri pătraţi, cu jacuzzi. Fostul fundaş central avea 20 de ani şi evolua la Sportul
• • •
Acum 5 minute
09:40
Ce notă a luat Vlad Dragomir după ce a fost aproape de un gol de senzație cu Juventus? Reacția italienilor # Antena Sport
Vlad Dragomir a ieșit în evidență printr-o ocazie mare pe care a semnat-o pentru echipa sa în duelul dintre Juventus și Pafos, încheiat 2-0 pentru italieni. Acel moment a generat și o reacție din partea jurnaliștilor italieni, care în mod convențional i-au acordat și o notă după ce a evoluat timp de 78 de minute
Acum 30 minute
09:20
Acum o oră
09:10
Olandezii au reacționat când au văzut situația incredibilă de la FCSB: “Probleme uriașe” # Antena Sport
FCSB va avea un lot format doar din 14 jucători la meciul cu Feyenoord din Europa League, ceea ce este echivalent cu un număr de doar trei rezerve pe care le va avea la dispoziție Elias Charalambous. Situația disperată de la campioana României nu a fost trecută cu vederea de jurnaliștii olandezi, care au analizat
08:50
De 22 de sezoane nu i s-a mai întâmplat asta lui Real Madrid. Contraperformanța din meciul cu Manchester City # Antena Sport
Real Madrid a ieșit în evidență printr-o statistică nedorită în eșecul suferit contra lui Manchester City în Liga Campionilor, scor 1-2. Pe lângă înfrângerea nedorită de pe Bernabeu, elevii lui Xabi Alonso au atins o contraperformanță pe plan ofensiv nemaivăzută de 22 de sezoane de UCL. Realul a suferit al treilea eșec din ultimele opt
Acum 2 ore
08:40
Thibaut Courtois a vorbit deschis după Real Madrid – Manchester City 1-2 despre relaţia pe care jucătorii galacticilor o au cu Xabi Alonso, antrenor despre care ibericii au scris înainte partidei că se află în pericolul demiterii. Chiar dacă trupa lui Guardiola s-a impus pe Bernabeu, Real Madrid a jucat spectaculos în multe momente, chiar
08:30
Conducerea lui Real Madrid i-a decis viitorul lui Xabi Alonso. Anunţul spaniolilor după eșecul cu Man. City # Antena Sport
Soarta lui Xabi Alonso pe banca Realului era considerată în pericol după ce echipa sa a suferit o nouă înfrângere, de această dată în Champions League cu Manchester City, scor 1-2. Cu toate acestea, jurnaliștii din Spania anunță că oficialii clubului au decis să îi mai acorde timp tehnicianului de 44 de ani. Real Madrid
08:20
Xabi Alonso, întrebat dacă pleacă de la Real Madrid după eşecul cu City. Răspunsul direct # Antena Sport
Înaintea meciului dintre Real Madrid şi Manchester City s-a vorbit mult despre o eventuală demitere a lui Xabi Alonso, în cazul în care galacticii vor pierde duelul cu trupa lui Pep Guardiola. Chiar dacă cetăţenii s-au impus cu 2-1, ibericii nu se mai gândesc la despărţire, iar felul în care a jucat Real Madrid le-a
Acum 12 ore
00:00
Cum se poate califica FCSB în „primăvara europeană”. Calculele făcute de Mihai Stoica înaintea meciului cu Feyenoord # Antena Sport
Mihai Stoica a făcut toate calculele înaintea meciului dintre FCSB și Feyenoord, din etapa a șasea a grupei de Europa League. Oficialul campioanei a declarat că roș-albaștrii au nevoie de o victorie joi, de la ora 22:00, pentru a spera la calificarea în „primăvara europeană". FCSB are doar trei puncte în grupa de Europa League,
10 decembrie 2025
23:50
Franța și Olanda s-au calificat în semifinalele Campionatului Mondial. Cum arată „careul de ași” # Antena Sport
Miercuri s-au disputat ultimele două meciuri din sferturile Campionatului Mondial, iar rezultatele au stabilit semifinalele competiţiei, în care se vor duela Germania – Franţa şi Norvegia – Olanda. A fost stabilit şi clasamentul locurilor 5-32, în care România se află pe locul 9. Rezultatele din sferturi, în meciurile de marţi şi miercuri, sunt: Germania –
23:50
Victor Angelescu, acționarul minoritar al Rapidului, a vorbit despre situația lui Antoine Baroan, fotbalistul exclus din lot de Costel Gâlcă înainte de meciul din campionat cu FC Botoșani, încheiat 0-0. Oficialul giuleștenilor nu a vrut să dea detalii din interior legate de ce s-a întâmplat concret, dar a dat de înțeles că atacantul francez poate
23:20
Erling Haaland, record uriaș după ce a marcat în Real Madrid – Manchester City. Cifre fabuloase pentru starul lui Guardiola # Antena Sport
Erling Haaland a stabilit un record uriaș după ce a marcat în meciul dintre Real Madrid și Manchester City, din etapa a șasea a grupei de Champions League. Atacantul de 25 de ani al „cetățenilor" are cifre fabuloase în acest sezon. Erling Haaland a marcat din penalty în meciul de pe Bernabeu, în minutul 43. Arbitrul Clement Turpin a arătat punctul cu
23:20
Au greșit competiția! Meciul din Champions League la care s-a auzit imnul Europa League înainte de start # Antena Sport
O partidă din Liga Campionilor disputată miercuri a oferit un moment inedit. La meciul dintre Villarreal și Copenhaga, atunci când cele două formații s-au aliniat pentru a asculta imnul Champions League, organizatorii au pus la boxe imnul Europa League, cea de-a doua competiție europeană intercluburi. Villarreal – Copenhaaga 2-3 a fost un meci cu de
22:50
Manchester City, „victima” preferată a lui Rodrygo. Brazilianul, primul gol la Real Madrid după nouă luni # Antena Sport
Rodrygo a reușit să deschidă scorul în duelul dintre Real Madrid și Manchester City, din etapa a șasea a grupei de Champions League. Brazilianul de 24 de ani a reușit să spargă „gheața" și să marcheze primul gol pentru „galactici" după o pauză de nouă luni. Rodrygo a marcat în minutul 28 al partidei de
22:40
Jurnaliștii maghiari jubilează după ce FCSB a pierdut cu Puskas Akademia în Youth League: “O luptă eroică” # Antena Sport
Reacția presei din Ungaria nu a întârziat să apară după ce FCSB a pierdut la loviturile de departajare contra celor de la Puskas Akademia în turul 3 preliminar UEFA Youth League. Jurnaliștii maghiari au punctat cum roș-albaștrii nu au reușit să tranșeze soarta partidei deși au evoluat în superioritate numerică. FCSB a ratat dramatic calificarea
22:00
Antrenorul Spartei Praga, “în gardă” înainte de partida cu Univ. Craiova: “Ne-am uitat la meciul cu Mainz” # Antena Sport
Brian Priske, antrenorul Spartei Praga, a susținut miercuri conferința de presă premergătoare duelului cu Universitatea Craiova din etapa cu numărul 5 din Conference League. Tehnicianul danez a remarcat valoarea trupei lui Filipe Coelho, însă a transmis un mesaj clar: echipa sa trebuie să obțină victoria pe Ion Oblemenco. Universitatea Craiova o întâlnește joi seara pe
21:50
Dan Șucu a dat cărțile pe față despre momentul în care l-a dorit pe Cristi Chivu la Rapid: „Speram să-l aduc” # Antena Sport
Dan Șucu le-a mărturisit italienilor faptul că l-a dorit pe Cristi Chivu la Rapid, în trecut. Acționarul majoritar al giuleștenilor a dezvăluit că a sperat să-l convingă pe actualul antrenor al lui Inter să vină în fotbalul românesc. În cele din urmă, Chivu nu a acceptat oferta lui Șucu și a ales să-și continue cariera
21:30
21:30
21:30
21:30
Robin van Persie a auzit ce face Gigi Becali la FCSB și a reacționat: “Nu cred că mi s-a întâmplat niciodată” # Antena Sport
Antrenorul echipei Feyenoord, Robin van Persie, a declarat, miercuri, într-o conferinţă de presă, că atât echipa sa, cât şi FCSB trebuie să câştige partida directă de joi din Europa League, precizând că un rezultat de egalitate nu ar ajuta pe nimeni. Fostul mare atacant a vorbit ulterior și despre obiceiul lui Gigi Becali de a
21:20
21:00
Situație disperată la FCSB, înaintea meciului cu Feyenoord. Doar trei rezerve disponibile: „Orice e posibil” # Antena Sport
FCSB trece printr-o situație disperată, înaintea meciului cu Feyenord. Mihai Stoica a dezvăluit că lotul roș-albaștrilor pentru meciul din etapa a șasea a grupei de Europa League va fi format doar din 14 jucători. Astfel, campioana va avea doar trei rezerve pe bancă la duelul cu olandezii, conform spuselor lui Mihai Stoica. Partida de pe Arena
20:50
“Ne vedem în «vulcan»”. Alex Mitriță merge pe Ion Oblemenco la duelul Universității Craiova cu Sparta Praga # Antena Sport
Universitatea Craiova va fi susținută în tribune la meciul cu Sparta Praga din Conference League de unul dintre cei mai iubiți jucători din Bănie, Alex Mitriță. Fosta extremă a oltenilor și-a încheiat sezonul alături de Zhejiang în China și profită de pauză pentru a merge la meciul de pe urma căruia alb-albaștrii se pot califica
Acum 24 ore
20:30
Mihai Stoica, nou anunț despre transferul lui Kevin Ciubotaru la FCSB: „Am apreciat mult ce mi-a spus” # Antena Sport
Mihai Stoica a făcut un nou anunț despre transferul lui Kevin Ciubotaru la FCSB. Oficialul roș-albaștrilor a dezvăluit ce discuție a purtat cu tânărul fundaș de la Hermannstadt. Gigi Becali confirmase transferul lui Kevin Ciubotaru la FCSB, însă mutarea a intrat în impas deoarece fundașul și-ar dori să prindă o mutare în străinătate, un club
20:20
Îl ții minte pe “Enrique Iglesias de România”? Antrenorul, aproape de lovitura carierei: e dorit în La Liga # Antena Sport
La 40 de ani, spaniolul Rubén Albés e gata să dea lovitura carierei. Fostul tehnician al lui Hermannstadt, pe care a dus-o până pe locul opt în Liga 1, ar putea să antreneze în La Liga. Potrivit celor de la Cadena Ser, Rubén Albés e printre cei doi favoriți să o preia pe Levante, ultima
20:10
“Ai jucat în blaturi?”. Dezvăluirea unui jucător trecut pe la FCSB: “Noi eram supărați, patronul era fericit” # Antena Sport
Bogdan Mitrea, fostul jucător din Liga 1 ajuns între timp intermediar de jucători, a oferit o poveste extrem de interesantă de pe vremea în care evolua în Cipru, la AEL Limassol. Fotbalistul trecut pe la FCSB timp de jumătate de sezon a vorbit despre cum după un eșec al echipei sale, patronul lor s-a arătat
20:00
Fiul cel mare al lui Ion Țiriac, apariție rară. Cum arată, la 49 de ani, moștenitorul imperiului financiar # Antena Sport
Fiul cel mare al lui Ion Țiriac a avut o apariție rară. Alexandru Ion Țiriac, ajuns la vârsta de 49 de ani, a surprins cu ultima fotografie postată. Alexandru Ion Țiriac este o prezență discretă și postează rar fotografii pe conturile sale de socializare. El se află într-o relație cu Sorana Cîrstea, cei doi fiind
19:50
FCSB U19 a pierdut dramatic calificarea în 16-imile UEFA Youth League. Eșec la penalty-uri cu Puskas Akademia # Antena Sport
Echipa Under-19 a FCSB-ului a ratat calificarea în șaisprezecimile UEFA Youth League, după ce a fost învinsă de Puskas Akademia la loviturile de departajare în turul 3 preliminar. Roș-albaștrii au ratat astfel "biletele" pentru tabloul principal al competiției, unde i-ar fi așteptat un posibil duel cu un nume imens din fotbal. FCSB reușise să întoarcă
19:40
Universitatea Craiova, gata să o învingă pe Sparta Praga. Mesaje războinice ale oltenilor: „Suntem pregătiți” # Antena Sport
Universitatea Craiova e gata să o învingă pe Sparta Praga, în etapa a cincea a grupei de Conference League. Partida se va disputa joi, de la ora 19:45, în Bănie, iar cu un succes oltenii ar fi într-o mare proporție calificați în primăvara europeană. La conferința de presă premergătoare partide, Filipe Coelho a declarat că formaţia sa este pregătită să
19:20
Neluțu Varga a anunțat plecarea lui Lindon Emerllahu de la CFR Cluj, jucător dorit și de FCSB: „Ne-am înțeles” # Antena Sport
Neluțu Varga a anunțat plecarea lui Lindon Emerllahu de la CFR Cluj. Mijlocașul kosovar a fost dorit, în acest sezon, și de FCSB. Gigi Becali era dispus să achite un milion de euro în schimbul mijlocașului, care ar fi venit la campioană „la pachet" cu Louis Munteanu. Lindon Emerllahu nu a mai ajuns în cele
19:10
Lovitură uriașă pentru România. Denis Drăguș și-a aflat pedeapsa după eliminarea din meciul cu Bosnia # Antena Sport
Denis Drăguș a aflat cât va fi nevoit să stea pe bară după ce a văzut direct cartonașul roșu în meciul pierdut de România cu Bosnia în preliminariile pentru Campionatul Mondial, scor 1-3. Atacantul de 26 de ani al lui Mircea Lucescu a primit două etape de suspendare din partea Comisiei de Disciplină UEFA, astfel
18:50
Italienii, anunț despre viitorul lui Cristi Chivu la Inter. Detaliul remarcat la antrenorul român: „A depășit imaginația” # Antena Sport
Italienii au făcut anunțul despre viitorul lui Cristi Chivu la Inter. Aceștia au dezvăluit că nu se pune problema ca șefii nerazzurrilor să ia în calcul demiterea antrenorului român, după eșecul cu Liverpool, scor 0-1, din etapa a șasea a grupei de Champions League. Inter a suferit al doilea eșec la rând în Champions League. Înaintea meciului
18:30
Mesajul COSR după ancheta primelor ilegate de jumătate de milion de euro: “Vom implementa măsurile” # Antena Sport
Comitetul Olimpic și Sportiv Român a emis la rândul său un comunicat în urma apariției scandalul legat de primele ilegale oferite de Federația Română de Canotaj către angajați. Forul prezidat de Mihai Covaliu a transmis că a fost înștiințat cu privire la raportul Curții de Conturi care dezvăluie sumele imense de bani oferite fără bază
18:20
“A fost virusat, bruiat”. Cristi Balaj, noi dezvăluiri din culise despre transferul ratat de Louis Munteanu # Antena Sport
Cristi Balaj, fostul președinte al lui CFR Cluj, a vorbit din nou despre cel mai discutat subiect din tabăra ardelenilor în această vară, și anume transferul ratat al lui Louis Munteanu.
18:10
„Te mai întorci în România?” Albion Rrahmani a dat răspunsul înaintea meciului cu Universitatea Craiova din Conference League # Antena Sport
Albion Rrahmani (25 de ani) a fost prezent la conferința de presă premergătoare partidei dintre Universitatea Craiova și Sparta Praga, din etapa a cincea a grupei de Conference League. Atacantul kosovar, care a evoluat la Rapid, a fost întrebat dacă va mai juca vreodată la o echipă din Liga 1. Rrahmani a transmis că nu ar refuza să se întoarcă […] The post „Te mai întorci în România?” Albion Rrahmani a dat răspunsul înaintea meciului cu Universitatea Craiova din Conference League appeared first on Antena Sport.
18:00
Feyenoord, în criză înaintea meciului cu FCSB. Olandezii au anunțat ce se întâmplă cu viitoarea adversară a campioanei # Antena Sport
Feyenoord este în criză înaintea meciului cu FCSB din Europa League. Presa din Olanda menționează faptul că trupa lui Robin van Persie are un sezon sub așteptări. În Europa League, Feyenoord are trei puncte, la egalitate cu FCSB. Cele două se vor înfrunta joi, de la ora 22:00, pe Arena Națională. Feyenoord, în criză înaintea […] The post Feyenoord, în criză înaintea meciului cu FCSB. Olandezii au anunțat ce se întâmplă cu viitoarea adversară a campioanei appeared first on Antena Sport.
17:50
17:40
Helmut Marko a dezvăluit motivul pentru care a ales să plece de la Red Bull: „Nu am fost presat de nimeni” # Antena Sport
Helmut Marko a declarat că a decis singur să se retragă din funcţia de consilier al echipei de Formula 1 Red Bull şi că nu a fost împins să facă acest lucru de altcineva. “Nu, nu am fost presat de nimeni să plec”, a spus Marko într-un interviu acordat RTL/ntv TV and Sport, răspunzând zvonurilor despre o retragere involuntară. Helmut Marko a dezvăluit motivul […] The post Helmut Marko a dezvăluit motivul pentru care a ales să plece de la Red Bull: „Nu am fost presat de nimeni” appeared first on Antena Sport.
17:40
Real Madrid – Manchester City (LIVE TEXT, 22:00). Meciuri “de gală” în Champions League. Programul complet # Antena Sport
Seara de miercuri oferă încă nouă meciuri în Champions League, cea mai importantă competiție continentală intercluburi. În etapa cu numărul 6, Real Madrid și Manchester City se întâlnesc pe Bernabeu în ceea ce reprezintă capul de afiș de astăzi, însă multe alte echipe de top sunt angrenate în UCL. Real Madrid – Manchester City este […] The post Real Madrid – Manchester City (LIVE TEXT, 22:00). Meciuri “de gală” în Champions League. Programul complet appeared first on Antena Sport.
17:20
Steven Gerrard, verdict în scandalul de la Liverpool provocat de Mohamed Salah: “Cu toții ne-am pierdut mințile” # Antena Sport
Legenda lui Liverpool, Steven Gerrard, a declarat miercuri că echipa are încă nevoie de Mohamed Salah, considerând totodată că internaţionalul egiptean ar trebui să revină asupra declaraţiilor sale în care i-a acuzat pe oficialii clubului că l-au “trădat”, relatează AFP. Salah nu a făcut parte din lotul lui Liverpool care a călătorit în Italia pentru […] The post Steven Gerrard, verdict în scandalul de la Liverpool provocat de Mohamed Salah: “Cu toții ne-am pierdut mințile” appeared first on Antena Sport.
17:10
Moment dramatic în Anglia în minutul 95. Trei ocazii imense într-o singură fază, ultima tragicomică # Antena Sport
O partidă jucată în competiția intitulată EFL Trophy, în Anglia, a oferit un moment rarisim în fotbalul mondial. Echipa de liga a patra Colchester United a irosit în minutul 95 al duelului cu West Ham U21 trei ocazii de a marca într-o singură fază și a ratat calificarea în faza următoare. Fotbalul a văzut de-a […] The post Moment dramatic în Anglia în minutul 95. Trei ocazii imense într-o singură fază, ultima tragicomică appeared first on Antena Sport.
17:10
Simona Halep s-a antrenat alături de Jannik Sinner. Fostul lider WTA a fost prezentă la o ședință de pregătire a italianului și a avut un schimb de mingi cu acesta. Totul a fost filmat de Darren Cahill. Australianul, alături de care Simona Halep a avut rezultate uriașe, este în prezent antrenorul lui Jannik Sinner. Simona Halep s-a antrenat cu […] The post Simona Halep s-a antrenat cu Jannik Sinner. Mesajul superb postat de Darren Cahill appeared first on Antena Sport.
17:00
Surpriză la Real Madrid, în ziua meciului cu Manchester City. Ce se întâmplă cu Kylian Mbappe # Antena Sport
În continuare incert, atacantul francez al lui Real Madrid, Kylian Mbappe, absent de la antrenamentul de marţi, este prezent în lotul convocat pentru meciul din Champions League împotriva lui Manchester City, de miercuri seară, de la ora 22:00. Mbappe, afectat de o fractură la deget şi accidentat la genunchiul stâng, conform presei spaniole, se află pe lista jucătorilor convocaţi de antrenorul […] The post Surpriză la Real Madrid, în ziua meciului cu Manchester City. Ce se întâmplă cu Kylian Mbappe appeared first on Antena Sport.
16:50
Gigi Becali vrea un alt fundaș din Liga 1, după ce transferul lui Kevin Ciubotaru a intrat în impas. Noua țintă de la FCSB # Antena Sport
Gigi Becali a pus ochii de un alt fundaș din Liga 1, după ce transferul lui Kevin Ciubotaru a intrat în impas. Campioana vrea să-l transfere pe Conrado, stopperul brazilian al celor de la Oțelul. Gigi Becali anunța că ajunsese la un acord de principiu cu cei de la Hermannstadt în vederea transferului lui Kevin […] The post Gigi Becali vrea un alt fundaș din Liga 1, după ce transferul lui Kevin Ciubotaru a intrat în impas. Noua țintă de la FCSB appeared first on Antena Sport.
16:50
1. Reacţie dură a lui Chivu Interul lui Cristi Chivu a pierdut după un penalty controversat meciul cu Liverpool: “Trebuie să luptăm împotriva nedreptăţii din fotbal”, s-a plâns antrenorul român. 2. Dorinel Munteanu, la Hermannstadt Dorinel Munteanu a fost prezentat la FC Hermannstadt. Fostul campion al României cu Oţelul a semnat un contract valabil până […] The post Antena Sport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 10 decembrie appeared first on Antena Sport.
16:40
Câţi suporteri sunt aşteptaţi pe Arena Națională la FCSB – Feyenoord? Mii de olandezi vin la meci # Antena Sport
FCSB urmează să o înfrunte joi pe Feyenoord în etapa cu numărul 6 din Europa League, iar numărul de spectatori anunțați pentru duelul de pe Arena Națională este aproape de cel care a fost înregistrat la derby-ul cu Dinamo. Pe cel mai mare stadion al țării, roș-albaștrii și olandezii se vor lupta pentru a-și putea […] The post Câţi suporteri sunt aşteptaţi pe Arena Națională la FCSB – Feyenoord? Mii de olandezi vin la meci appeared first on Antena Sport.
16:20
Veste bună pentru FCSB. Titularul care s-a accidentat în derby-ul cu Dinamo e apt pentru meciul cu Feyenoord # Antena Sport
FCSB a primit o veste bună înaintea duelului cu Feyenoord. Partida din etapa a șasea a grupei de Europa League se va disputa joi, de la ora 22:00. La conferința de presă premergătoare partidei cu olandezii, Elias Charalambous a anunțat că Siyabonga Ngezana va fi apt pentru duelul cu Feyenoord. Veste bună pentru FCSB înaintea meciului cu Feyenoord Fundașul sud-african […] The post Veste bună pentru FCSB. Titularul care s-a accidentat în derby-ul cu Dinamo e apt pentru meciul cu Feyenoord appeared first on Antena Sport.
16:10
Reacția Federației de Canotaj după scandalul primelor ilegale de jumătate de milion de euro: „Strict în spiritul legii” # Antena Sport
Federația Română de Canotaj a oferit un comunicat oficial după scandalul primelor ilegale. Curtea de Conturi a stabilit că primele de jumătate de milion de euro oferite angajaților nu au fost oferit în conformitate cu legile țării. În urma unui control efectuat la Federația Română de Canotaj, s-a stabilit că primele oferite sportivilor și angajaților, […] The post Reacția Federației de Canotaj după scandalul primelor ilegale de jumătate de milion de euro: „Strict în spiritul legii” appeared first on Antena Sport.
15:50
Elias Charalabous a răbufnit la conferinţa de presă: “Nu ştiu ce informaţii ai, chiar nu înţeleg întrebările” # Antena Sport
Elias Charalambous s-a enervat la culme la conferinţa de presă susţinută înainte de meciul cu Feyenoord, din grupa principală Europa League, ce se va disputa joi, de la ora 22:00, pe Arena Naţională. Antrenorul de la FCSB a fost întrebat cât de motivaţi sunt jucătorii pentru partida cu echipa lui Van Persie, ţinând cont că […] The post Elias Charalabous a răbufnit la conferinţa de presă: “Nu ştiu ce informaţii ai, chiar nu înţeleg întrebările” appeared first on Antena Sport.
15:30
Ce a spus Dorinel Munteanu când a fost întrebat despre eventualul transfer al lui Kevin Ciobotaru la FCSB # Antena Sport
Dorinel Munteanu este noul antrenor al lui Hermannstadt, iar la conferinţa de presă în care a fost anunţată colaborarea pe un an şi jumătate, tehnicianul de 57 de ani a fost întrebat despre posibilul transfer al lui Kevin Ciobotaru la FCSB. Asta în contextul în care Gigi Becali anunţase marţi că s-a înţeles cu sibienii […] The post Ce a spus Dorinel Munteanu când a fost întrebat despre eventualul transfer al lui Kevin Ciobotaru la FCSB appeared first on Antena Sport.
