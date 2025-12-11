Cum a ajuns milionarul român cu 33.000 de euro salariu pe lună să aibă apartament cu jacuzzi la doar 20 de ani

15:50

Elias Charalambous s-a enervat la culme la conferinţa de presă susţinută înainte de meciul cu Feyenoord, din grupa principală Europa League, ce se va disputa joi, de la ora 22:00, pe Arena Naţională. Antrenorul de la FCSB a fost întrebat cât de motivaţi sunt jucătorii pentru partida cu echipa lui Van Persie, ţinând cont că […] The post Elias Charalabous a răbufnit la conferinţa de presă: “Nu ştiu ce informaţii ai, chiar nu înţeleg întrebările” appeared first on Antena Sport.