Bombardamente la un spital din Myanmar: 31 de oameni au murit și alți 68 au fost răniți. „Situația este teribilă”
Gândul, 11 decembrie 2025 10:50
Un avion militar al Juntei a bombardat, miercuri seara, spitalul general din Mrauk-U, un oraș din Statul Rakhine, Myanmar, la granița cu Bangladesh. 31 de oameni au murit și alți 68 au fost răniți, relatează France 24. „Situația este teribilă”, a spus Wai Hun Aung, un asistent umanitar, după ce a ajuns la fața locului […]
• • •
Alte ştiri de Gândul
Acum 5 minute
11:10
Van Hessen se retrage din România. Patru ani de pierderi și datorii mari au împins gigantul olandez spre „RO-exit” # Gândul
Compania olandeză Van Hessen, activă în prelucrarea cărnii și furnizarea de materii prime pentru industria farmaceutică anunță că își închide operațiunile din România la doar patru ani după deschiderea primei sale sucursale din Europa de Sud-Est. Van Hessen, una dintre companiile importante la nivel mondial în segmentul prelucrării carcaselor și al furnizării de materii prime […]
11:10
Ion Cristoiu: „Bolojenista Adriana Săftoiu întoarce TVR la vremurile de tristă amintire ale lui Ion Iliescu” # Gândul
În ultima pastilă jurnalistică, Ion Cristoiu critică dur ultima decizie a Televiziunii Române, condusă de Adriana Săftoiu, care a difuzat un material de două ore al site-ului Recorder. Reputatul om de presă califică gestul actualei conduceri a TVR drept un pas înapoi, „întoarcerea la vremurile de tristă amintire ale lui Ion Iliescu”. Mai mult, el […]
Acum 15 minute
11:00
Președintele Nicușor Dan va participa, joi, la reuniunea ”Coaliției de Voință”. Întâlnirea liderilor europeni va avea loc la ora 17:45, în format videoconferință, precizează Administrația Prezidențială. Formatul reunește țările care oferă sprijin militar Ucrainei și care sunt dispuse să acorde garanții de securitate după încheierea războiului cu Rusia. Nicușor Dan va participa, joi, la reuniunea […]
11:00
Ministrul Justiției îl contrazice pe Dominic Fritz după cererea USR de demitere a șefului DNA: „Dacă au probe, să le prezinte” # Gândul
Ministrul Justiției, Radu Marinescu, transmite un mesaj ferm către USR, după ce partidul a cerut demiterea șefului DNA, Marius Voineag, în urma dezvăluirilor din documentarul Recorder. Marinescu spune că nu poate declanșa o astfel de procedură doar pe baza unor acuzații politice și îi invită pe liderii USR să prezinte probe clare. „Dacă USR are […]
Acum 30 minute
10:50
Procesul pentru retrocedarea satului Sacalasău Nou s-a încheiat definitiv. Localnicii au obținut o victorie istorică după 12 ani de luptă în instanță # Gândul
După un proces care a durat 12 ani, Tribunalul Bihor a decis definitiv că satul Sacalasău Nou rămâne în proprietatea localnicilor. Instanța a respins recursurile depuse de pretinșii moștenitori ai unui grof maghiar, eliminând riscul ca oamenii să-și piardă gospodăriile și terenurile. Procesul privind retrocedarea satului Sacalasău Nou, din comuna Derna, s-a încheiat într-un final […]
10:50
Calcul complet. Cum să ții post cu doar 6 lei pe zi. Ce sa mănânci la micul-dejun, la prânz și la cină # Gândul
Într-o perioadă în care prețurile alimentelor continuă să crească, tot mai mulți români caută soluții pentru a respecta postul Crăciunului fără să depășească un anumit buget. Deși la prima vedere pare imposibil, un meniu complet pentru o zi poate fi alcătuit cu numai 6 lei. Pentru asta, însă, este nevoie să alegeți preparate simple, tradiționale […]
10:50
Bombardamente la un spital din Myanmar: 31 de oameni au murit și alți 68 au fost răniți. „Situația este teribilă” # Gândul
Un avion militar al Juntei a bombardat, miercuri seara, spitalul general din Mrauk-U, un oraș din Statul Rakhine, Myanmar, la granița cu Bangladesh. 31 de oameni au murit și alți 68 au fost răniți, relatează France 24. „Situația este teribilă”, a spus Wai Hun Aung, un asistent umanitar, după ce a ajuns la fața locului […]
10:50
Cât timp trebuie să ții geamul deschis iarna pentru o aerisire eficientă, fără să pierzi căldura # Gândul
Pe timpul sezonului rece, aerisirea locuinţei rămâne esențială pentru sănătate — dar mulţi se tem că deschiderea geamurilor atrage pierderi mari de căldură. Specialiştii în calitatea aerului interior atrag atenția că o aerisire scurtă şi controlată poate menține aerul curat, reduce umiditatea și riscul de mucegai, fără costuri mari la energie. Când casele sunt bine […]
Acum o oră
10:40
Într-o emisiune transmisă live de Gândul, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, analist, sociolog și geopolitician, face o paralelă istorică pentru a răspunde unei dileme actuale, dilema dintre activism și pasivism. Urmărește aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Invitat în emisiunea lui Marius Tucă, prof. univ. dr. Dan Dungaciu prezintă un context istoric cu care românii […]
10:40
Secția pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a transmis un mesaj dur după apariția documentarului Recorder – „Justiție capturată”. Judecătorii afirmă că materialul face parte dintr-o amplă campanie care urmărește subminarea încrederii în Justiție și în persoanele din funcții de conducere. „Consiliul ia act de amplificarea campaniei de destabilizare a puterii judecătoreşti prin distrugerea […]
10:30
Ilie Bolojan a semnat noi numiri în Guvern. A pus oameni pe funcții la ARF și la două ministere # Gândul
Premierul Ilie Bolojan a făcut miercuri o serie de numiri în structurile guvernamentale, la ARF și la două ministere. Deciziile au fost publicate în Monitorul Oficial și vizează atât reconfirmarea unor funcții, cât și instalarea unor noi persoane în roluri-cheie ale administrației centrale. Claudiu Marinel Mureşan a fost numit în funcţia de preşedinte, cu rang […]
10:30
ANM a explicat, pentru Gândul, ce înseamnă fenomenul de inversiune termică. Ce temperaturi surprinzătoare vor fi azi la deal și la munte, dar și în zonele de câmpie # Gândul
Vremea se menține rece, mai ales dimineața, dar meteorologii Administrației Naționale de Meteorologie anunță că temperaturile sunt, totuși, mai crescute decât media anuală pentru această perioadă a anului. În această dimineață, ANM a emis mai multe coduri galbene de ceață, iar tabloul general este unul de toamnă la început de decembrie. La solicitarea Gândul, meteorologul […]
10:30
Tabel. Cât crește impozitul la casă în 2026. Cât plătești pentru apartament sau pentru casă în funcție de suprafață și zonă # Gândul
Românii trebuie să se pregătească pentru creșteri semnificative ale impozitelor locale în 2026, după ce legea privind măsurile fiscale a trecut de Curtea Constituțională și urmează să fie promulgată. Modificările prevăd majorări de peste 70% pentru impozitul pe locuințe, atât pentru apartamente, cât și pentru case, și introducerea unui mecanism tranzitoriu de calcul până în […]
Acum 2 ore
10:10
Continuă să zâmbești în această zi de joi, 11 decembrie. GÂNDUL.RO îți oferă un banc bun: Sfântul Petru și fotbalistul din naționala României. Cineva bate la porțile Raiului. Sfântul Petru deschide și vede un jucător de fotbal. – Tu cine ești? – Sunt jucător în naționala României. – Și cum ai nimerit poarta? Să râdem […]
10:10
„Mahmureală” sovietică la Kiev? „Acțiunile anticorupție din Ucraina rămân selective, constrânse politic și, adesea, încep doar atunci când un scandal devine imposibil de ignorat” # Gândul
Demisia lui Andrii Yermak, șeful cabinetului președintelui Volodimir Zelenski, a fost un eveniment seismic pentru conducerea de la Kiev. De la haoticii ani `90, când mita era un mecanism de supraviețuire pentru elitele politice și de afaceri, până la lunga și inegală tranziție de astăzi către standardele europene de guvernare, Ucraina a continuat să se […]
10:00
Ploaie de rachete și drone kamikaze rusești asupra Kremenciuk. Orașul ucrainean, zguduit din nou de explozii după bombardamentul masiv din 7 decembrie # Gândul
Kremenciuk, oraș din regiunea Poltava, a fost din nou ținta unui atac coordonat cu rachete și drone lansat de Forțele ruse în noaptea de miercuri spre joi. Atacul survine la doar câteva zile după bombardamentul major care a avariat infrastructura energetică locală. Forțele ruse au lansat un nou val de rachete și drone asupra orașului […]
10:00
USR cere demiterea șefului DNA, Marius Voineag. Dominic Fritz: „Legile justiției trebuie rescrise” # Gândul
Scandalul declanșat de documentarul Recorder continuă să zguduie scena politică. Joi, președintele USR, Dominic Fritz, a anunțat că partidul solicită demiterea procurorului-șef al DNA, Marius Voineag, pe care îl acuză că ar fi parte dintr-un „sistem construit tocmai pentru a bloca lupta anticorupție”. Solicitările USR: – Cerem ministrului Justiției să inițieze imediat procedura de demitere […]
09:50
Orașul din România cu cei mai fericiți locuitori în 2025 (și nu numai). Există însă și un revers al medaliei # Gândul
Brașovul este orașul din România cu cei mai fericiți locuitori în 2025, potrivit unor recente analize privind calitatea vieții și satisfacția urbană. Rezultatele studiului Storia, dar și cele din evaluări internaționale, confirmă poziția orașului de la poalele Tâmpei la capitolul bunăstare subiectivă. De la calitatea vieții și siguranță până la accesul la natură și dezvoltarea […]
09:30
TABEL | La ce boală ești predispus, în funcție de zodia ta. Care nativi sunt cei mai bolnavicioși # Gândul
Un nou „horoscop al sănătății” arată ce afecțiuni pot avea nativii fiecărei zodii, potrivit astrologiei, și cât de sensibil este fiecare nativ în parte. Unele zodii sunt considerate robuste, în timp ce altele sunt catalogate drept extrem de sensibile și ar trebui să pună un preț mai mare pe sănătate. Conform astrologilor, fiecare zodie guvernează […]
Acum 4 ore
09:10
Tabel complet pensii | Ce pensie vei primi în funcție de job-ul actual și de anii de contribuție, dacă te pensionezi pe 1 ianuarie 2026 # Gândul
Pentru românii care se vor pensiona de la 1 ianuarie 2026 cea mai importantă întrebare este legată de cuantumul pensiei pe care o vor primi în funcție de job-ul actual și de anii de contribuție. Pentru a clarifica situația, am analizat cele mai populare 15 profesii din România. Astfel, un calcul estimativ realizat ne arată […]
09:10
Adrian Severin: „Mi s-a dat de ales între a renunța la cauza mea sau a intra la închisoare. Nu mi-am putut trăda cauza” # Gândul
Într-o ediție transmisă live de Gândul, Adrian Severin a vorbit despre prețul plătit pentru a nu-și trăda principiile, în contextul luptei sale pentru o societate liberă. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Adrian Severin, invitat în emisiunea Marius Tucă Show, a povestit cum lupta sa pentru o societate liberă și o economie de piață […]
08:50
Mitică Dragomir, fostul șef LPF și autointitulat „Oracolul din Bălcești”, prevestește cine este politicianul momentului care ar putea deveni președintele României, imediat după încheierea mandatului lui Nicușor Dan. După alegerile pentru Primăria Capitalei, desfășurate duminică, 7 decembrie, care s-au încheiat cu o victorie clară pentru Ciprian Ciucu (PNL), care a obținut peste 36% din voturi, […]
08:40
RĂZBOI în Ucraina, ziua 1.386. Kievul a trimis Casei Albe ultima sa versiune a planului de pace # Gândul
Războiul din Ucraina a intrat joi, 11 decembrie 2025, în a 1.386-a zi, iar GÂNDUL vă prezintă principalele evenimente din țara vecină. Ucraina a trimis Statelor Unite versiunea sa actualizată a planului de pace de a pune capăt războiului cu Rusia, au confirmat pentru AFP doi oficiali apropiați dosarului. „Kievul a trimis deja Washingtonului noua […]
08:30
ACCIDENT pe DEx 12, după ce un TIR încărcat cu sucuri a lovit un parapet și a rămas oprit de-a latul șoselei. Traficul spre Craiova, blocat complet # Gândul
Un accident rutier produs joi dimineață pe DEx 12, în județul Argeș, a blocat complet sensul de mers spre Craiova, după ce un TIR încărcat cu sucuri a lovit parapetul median și a rămas imobilizat pe șosea. Traficul este blocat joi dimineață pe DEx 12 Craiova – Pitești, în zona localității Cerbu, județul Argeș, după […]
08:10
Scandalul salariului minim. Guvernul Bolojan nu vrea să-l crească, deși este cel mai mare beneficiar. Sindicatele cer o majorare de 300 de lei, patronatele se opun. Cine câștigă și cine pierde din creșterea salariului minim # Gândul
România trăiește o adevărată saga a salariului minim. Deși directiva europeană spune clar că salariul minim trebuie majorat de la 1 ianuarie 2026 ca să le permită angajaților un trai decent, antreprenorii vor înghețarea salariilor la valoare din prezent, iar sindicatele se opun și cer o creștere cu 300 de lei. Bolojan vrea să facă […]
08:10
Adrian Severin: „A fost o luptă între americani și francezi pentru controlul asupra României” # Gândul
Într-o ediție transmisă live de Gândul, Adrian Severin a făcut o scurtă trecere în revistă a istoriei noastre politice cu Franța. Acesta susține că Franța ar fi avut întotdeauna interese de a controla acest teritoriu. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Adrian Severin, invitat în emisiunea lui Marius Tucă Show, a vorbit despre dorința […]
08:00
-20 grade Celsius în România. Meteorologii Accuweather anunță peste câte zile vine iarna secolului în țara noastră # Gândul
România s-ar putea confrunta luna aceasta cu unul dintre cele mai dure episoade de iarnă din ultimele decenii. Prognoza Accuweather pentru finalul lunii decembrie 2025 indică temperaturi extreme. Astfel, în zonele depresionare din estul Transilvaniei se va ajunge la -20 de grade Celsius. „Iarna secolului”, cum i s-a pus eticheta, este tot mai aproape, iar […]
07:50
FCSB – Feyenoord, din etapa șase a grupei din Europa League, se desfășoară joi, de la ora 22:00. FCSB e pe locul 31 în grupă, cu trei puncte după primele cinci etape, singura victorie fiind cu Go Ahead Eagles, 1-0. Feyenoord are trei puncte, locul 30, având o victorie cu Panathinaikos, 3-1. Doar cu un […]
07:40
Dan Dungaciu, în emisiunea „Marius Tucă Show” din 10 decembrie 2025, face o analiză dură asupra situației politice și economice din România, evidențiind o criză profundă și o conducere care continuă să agraveze problemele țării. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show. Dan Dungaciu subliniază că guvernarea actuală, la fel ca și cele din ultimii […]
07:30
FCSB – Feyenoord are loc joi, ora 22:00, pe Arena Națională, în etapa șase a Europa League. Ambele echipe au nevoie de victorie, fiecare având trei puncte în clasament. Antrenorul olandezilor s-a amuzat în privința faptului că Gigi Becali anunță echipa de start înaintea meciurilor. „Uneori, și eu anunț unul sau doi jucători care vor […]
07:30
Weekend-ul este aproape, iar un banc bun nu face decât să ne înveselească ziua: 3 prietene își povestesc ce au primit de la Moș Nicolae. Trei prietene își povesteau ce au primit de Moș Nicolae. – Eu am primit o pereche de ciorapi și o cutie de bomboane fine de ciocolată. – Eu am primit […]
07:20
11 Decembrie, calendarul zilei: Gianni Morandi împlinește 81 de ani. Ziua internațională a munților # Gândul
Gândul vă prezintă calendarul zilei de joi, 11 decembrie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată. Gianni Morandi este unul dintre cei mai îndrăgiți și longevivi artiști ai muzicii italiene, activ de peste șase decenii. Născut la 11 decembrie 1944, în Monghidoro, provincia Bologna, Morandi a devenit rapid […]
Acum 6 ore
07:10
Valentin Stan: Bucureștenii au votat pentru austeritate, pentru reducerea salariilor și toate măsurile care vin # Gândul
În ediția din 8 decembrie 2025 a emisiunii Marius Tucă Show, profesorul, univ. dr. Valentin Stan a oferit o analiză critică și directă despre recentele alegeri și viitoarea configurare politică. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show. Valentin Stan a început comentariul referindu-se la Bolojan, despre care a menționat că a câștigat clar și este […]
07:10
Privatizare contra cost în Rusia. The Insider: „Vadim Yakovenko, șeful Agenției Federale pentru Administrarea Proprietății de Stat, pe statul de plată al prietenului lui Putin, miliardarul Arkady Rotenberg” # Gândul
Una dintre sarcinile principale ale Agenției Federale pentru Administrarea Proprietății de Stat (Rosimushchestvo) din Rusia este supravegherea privatizării activelor statului. Actualul șef al agenției – Vadim Yakovenko – ar fi acționat în interesele unei persoane private, miliardarul Arkady Rotenberg, care este prieten apropiat și partener de judo cu Vladimir Putin, notează The Insider. Cu ajutorul […]
06:40
Valentin Stan: AUR înghite PSD-ul la ora actuală. În fiecare clipă de asociere cu o guvernare catastrofală, electoratul PSD se topește # Gândul
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Valentin Stan, istoric, jurnalist și analist român, a vorbit despre cum electoratul PSD migrează tot mai tare spre AUR. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Valentin Stan: PSD-ul, ca electorat, se mută la AUR în pas alergător. Astăzi, repet, […]
05:50
Donald Trump pare să aibă un frate geamăn balcanic. De mai bine de un an, oficialii europeni au avertizat că statul balcanic Bosnia și Herțegovina se află în pragul unei crize care amenință stabilitatea Europei de Sud-Est. Acum, un grup de lobbyiști ai mișcării „Make America Great Again” a contribuit la declanșarea unei intervenții dramatice a […]
05:40
Germania vrea să pună mâna pe șefia celei mai importante bănci europene. Jocul pentru influențarea politicii monetare a UE # Gândul
Berlinul este pregătit să-și asume sprijinul pentru un candidat german care să fie succesor al președintei Christinei Lagarde. Însă, șansele sunt puține ca un german să obțină o funcție pe care nu a deținut-o niciodată, susțin persoane informate despre această chestiune. Mandatul lui Lagarde ca președinte la Banca Centrală expiră în 2027. Guvernatorul Bundesbank, Joachim Nagel, și membrul […]
05:30
„Vânăm creiere” de 1,2 miliarde de dolari. Cine vrea „cumpere” talentele academice ale americanilor # Gândul
Relațiile bilaterale dintre Canada și SUA s-au înrăutățit de la revenirea lui Donald Trump la Casa Albă. Președintele american a amenințat de la începutul anului cu anexarea Canadei și transformarea țării în cel de-al 51-lea stat american. Canada a lansat între timp un fond de 1,2 miliarde de dolari pentru a „cumpăra” tinere talente academice din […]
05:20
UE nu are o strategie pentru încheierea conflictului din Ucraina, dezvăluie The New York Times # Gândul
În Europa post-pandemică, problemele s-au înmulțit pentru liderii europeni care încă mai speră că globalizarea și democrația reprezintă viitorul, nu suveranitatea, protecționismul și autocrația. Însă, se confruntă cu un deficit bugetar, opinia publică despre ei este nefavorabilă, mișcările și partidele de extrema dreaptă încep să capete popularitate pe fondul nemulțumirii cetățenilor față de politicile ecologiste […]
Acum 8 ore
05:10
Secretele „eliberării” din România a fraților Tate, dezvăluite de The New York Times. Ce au aflat jurnaliștii despre Andrew Tate și fiul mic al președintelui Donald Trump # Gândul
Sub titlul „Cum a fost eliberată o vedetă Manosphere acuzată de viol și trafic de persoane”, mai mulți jurnaliști The New York Times relatează, într-o documentare amplă, detalii inedite despre eliberarea intempestivă din România a fraților Tate – Andrew și Tristan – și plecarea lor în Florida în februarie 2025. The Times vorbește despre revolta […]
05:10
Motivul pentru care un mecanic de la Metrorex a fost bătut de un bărbat agresiv pe Magistrala 4, la Străulești. „I-a umflat ochiul, după ce a sărit în apărarea unei femei” # Gândul
Un angajat Metrorex a fost bătut, recent, în stația Străulești, de pe Magistrala 4. Surse Metrorex au precizat în exclusivitate pentru Gândul că incidentul a avut loc după ce un mecanic și un ajutor de mecanic au sărit în apărarea unei femei, care era agresată de partenerul de viață. Ajutorul de mecanic a fost lovit […]
Acum 12 ore
00:50
Războiul dintre Trump și Maduro ajunge la un alt nivel: SUA confiscă navele petroliere, liderul de la Caracas țipă că Președintele SUA e imperialist # Gândul
Statele Unite au confiscat un petrolier din largul coastei Venezuelei, marcând o escaladare majoră în tensiunile dintre Washington DC și Caracas. Procurorul general al SUA, Pam Bondi a dat publicității imaginile care arată cum forțele armate americane au capturat și confiscat un petrolier sancționat în largul coastelor Venezuelei. Operațiunea a fost condusă de FBI, Serviciul de […]
00:10
O țară europeană vrea sa urmeze exemplul Australiei și să să interzică accesul la rețelele sociale pentru adolescenţii sub 16 ani # Gândul
Luând exemplul Australiei, Franța vrea să interzică accesul pe reţelele sociale tinerilor sub 15 sau 16 ani. Preşedintele Emmanuel Macron a confirmat miercuri că doreşte „să impună tuturor reţelelor sociale verificarea vârstei utilizatorilor lor”, iar un astfel de proiect de lege va fi depus în parlament la începutul lui 2026. „Obiectivul este de a depune […]
00:00
Trei zodii vor fi protejate de divinitate, în decembrie 2025. Nativii respectivi vor avea mult noroc pe toate planurile # Gândul
Trei zodii vor fi favoritele astrelor, înainte de sărbătorile de iarnă, nativii respectivi fiind protejați de divinitate. Pentru ei va urma o perioadă cu noroc și, încă din a doua săptămână, vor resimți protecția pe care astrele o au asupra lor în perioada următoare. Toate planurile lor vor merge așa cum își doresc și trebuie […]
10 decembrie 2025
23:40
Cele două zodii care au noroc la bani, în carieră și iubire, de Crăciun. Cine sunt nativii favoriți ai zodiacului # Gândul
Crăciunul vine cu noroc triplu pentru două zodii: bani, carieră și iubire. Nativii privilegiați ai zodiacului vor avea parte de noi oportunități, abundență și vești bune și totul pare că vine drept un cadou pentru ei chiar de în perioada de sărbători. Potrivit Cancan, cele două zodii norocoase sunt Balanță și Scorpion. Balanță Balanțele nu vor […]
23:30
Intrarea în Statele Unite poate depinde de postările tale din ultimii 5 ani pe rețelele de socializare. Ce și-a propus Administrația Trump # Gândul
Administrația Trump vrea să ceară companiilor de tehnologie acces liber la arhiva conturilor de social media din ultimii 5 ani, pentru a stabili pe cine primește sau nu în America. Așadar, ai mare grijă ce postezi, pentru că de asta poate depinde intrarea ta în Statele Unite! Informațiile vor fi analizate și, în cazul cetățenilor […]
23:20
Macron, Starmer și Merz au discutat la telefon cu Trump despre negocierile de pace dintre Ucraina și Rusia. Conversația a durat 40 de minute # Gândul
Liderii Franței, Marii Britanii și Germaniei au discutat miercuri despre Ucraina cu președintele american Donald Trump. Macron, Starmer și Merz au depus un ultim efort, încercând să „avanseze” în procesul discutării planului de pace ruso-ucrainean. Potrivit președinției franceze, apelul telefonic a durat 40 de minute. Prim-ministrul britanic Keir Starmer și cancelarul german Friedrich Merz au […]
23:10
Dan Dungaciu: „Decât să aștept pasiv lava care vine din America, mai bine am decis să intru în politică” # Gândul
În ediția din 10 decembrie 2025 a emisiunii „Marius Tucă Show”, sociologul Dan Dungaciu a vorbit deschis despre motivul alegerii implicării în politică, o decizie pe care o descrie ca fiind impusă de contextul actual al societății și politicii românești. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show. Dan Dungaciu a explicat că, deși nu a […]
23:00
Zelenski a trimis propria lui versiune de plan de pace în SUA. The Telegraph: Ucraina ar putea abandona Donbas, dacă și Rusia se retrage # Gândul
Ucraina a trimis răspunsul său la ultimul proiect de plan de pace al SUA, informează Axios. Telegraph dezvăluie că Ucraina ar putea abandona Donbasul dacă Rusia face la fel. Kievul ar putea renunța definitiv la teritoriile sale dacă Rusia va face concesii reciproce, a relatat ziarul britanic , citând surse. Negociatorii ucraineni au avertizat că […]
23:00
Cele patru date de naștere care au o conexiune specială cu „îngerii păzitori”. Prezența lor dizolvă toate temerile # Gândul
Când discutăm despre date de naștere, care sunt legate spiritual sau karmic de lucrul cu „îngerii păzitori” înainte de a veni pe lume, trebuie să recunoaștem avantajele, dar și provocările acestei misiuni divine. Persoanele care sunt destinate să lucreze cu „îngerii” descoperă – de cele mai multe ori – că empatia lor servește atât ca […]
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.