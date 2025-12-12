Șeful armatei SUA a fost exclus din negocierile de pace pentru Ucraina. Sursele spun că Dan Driscoll începuse să își depășească atribuțiile

14:30

Premierul Ilie Bolojan a declarat vineri, pe șantierul autostrăzii A3, că una din problemele majore pe care le au de gestionat este supracontractarea pe proiectele de investiţii, precizând că este important ca lucrările care sunt astăzi începute să aibă finanţare. El a adăugat că tot spaţiul bugetar pe care-l are România este ocupat în prezent […]