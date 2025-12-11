VIDEO Atac masiv cu drone în Veliki Novgorod. Una dintre cele mai mari fabrici chimice din Rusia, în flăcări

Newsweek.ro, 11 decembrie 2025 11:50

Una dintre cele mai mari fabrici chimice din Rusia, PJSC Acron din Veliky Novgorod, a fost lovită în...

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Newsweek.ro

Acum 10 minute
12:00
Veste mare, pentru șoferi! Se face „Autostrada camionagiilor” București-Giurgiu. A fost schițată din anii 1970 Newsweek.ro
Bucureștiul va fi legat de Giurgiu, de granița cu Bulgaria, printr-un drum expres. Ministerul Transp...
12:00
Ucraina a atacat o platformă Lukoil de extracţie a ţiţeiului din Marea Caspică Newsweek.ro
Centrul de operaţiuni speciale Alfa al Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU) a atacat cu drone...
Acum 30 minute
11:50
VIDEO Atac masiv cu drone în Veliki Novgorod. Una dintre cele mai mari fabrici chimice din Rusia, în flăcări Newsweek.ro
Una dintre cele mai mari fabrici chimice din Rusia, PJSC Acron din Veliky Novgorod, a fost lovită în...
11:40
WSJ: Trump prevede investiții în Rusia în planul său de pace pentru Ucraina Newsweek.ro
Wall Street Journal (WSJ) dezvăluie că Trump prevede investiții în Rusia și redeschiderea robinetulu...
Acum o oră
11:20
Avertismentul fostului comandant NATO: &#34;Retragerea SUA ar lăsa America și Europa vulnerabile în fața Rusiei&#34; Newsweek.ro
Generalul american în retragere Philip Breedlove, fost comandant suprem al NATO, avertizează că Stat...
11:10
Lia Savonea condamna în 2016 „vedetismele” și turnul de fildeș din CSM. Azi, a ajuns „starul” Curții Supreme Newsweek.ro
Lia Savonea a fost șefa CSM, iar azi e președinta Înaltei Curți, poziții de top din care exercită o ...
Acum 2 ore
11:00
Un român din Spania a fost reținut după ce a încercat să calce cu mașina doi polițiști. Care era motivul? Newsweek.ro
Un român din Spania a fost reținut după ce a încercat să calce cu mașina doi polițiști. Motivul este...
10:40
UE amenință Belgia cu izolarea pe modelul Ungariei dacă blochează împrumutul de 210.000.000.000 € pentru Kiev Newsweek.ro
Premierul belgian Bart De Wever riscă izolarea la nivel european dacă va continua să blocheze împrum...
10:40
METEO. Alertă de ceață densă în mai multe localități de lângă București. Vizibilitate sub 50 de metri Newsweek.ro
Alertă de ceață densă în mai multe localități din București. Vizibilitatea ajunge și sub 50 de metri...
10:40
New York Times: Cum a scăpat Andrew Tate în România, o vedetă Manosphere acuzată de viol și trafic de persoane Newsweek.ro
Într-un amplu material de investigații, jurnaliștii de la New York Times explică cum a scăpat Andrew...
10:30
Curtea de Apel București, conferință extraordinară de presă, la ora 12.00. Este o premieră în România Newsweek.ro
Curtea de Apel București organizează o conferință de presă începând cu ora 12.00. Este pentru prima ...
10:20
O cunoscută companie de băuturi carbogazoase face concedieri masive. Vânzările au scăzut dramatic Newsweek.ro
O mare companie de sucuri carbogazoase și food, cunoscută la nivel mondial, intenționează să își red...
10:10
Veciul truc de a reporni telefonul nu mai e suficient să te protejezi de escrocherii. Avertisment de la FBI Newsweek.ro
FBI avertizează că amenințările mobile sunt în creștere. Prin urmare, aplicarea acestui truc o dată ...
Acum 4 ore
09:50
Casa de Pensie, mesaj pentru pensionari. „Am transferat banii”. Când intră pensia și bonusul pe card? Newsweek.ro
Casa de Pensii tocmai a făcut anunțul așteptat de milioane de pensionari. Sumele aferente pensiilor ...
09:40
Bolojan promite zero creșteri de taxe în 2026: „Disciplina bugetară și reducerea risipei pot reduce deficitul&#34; Newsweek.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat, la B1 TV, că anul viitor nu vor fi introduse noi majorări de taxe...
09:30
Bugetul pe 2026, gata abia la final de ianuarie. Bolojan: „Depindem de procedurile parlamentare” Newsweek.ro
Guvernul estimează aprobarea bugetului de stat pe 2026 la finalul lunii ianuarie, după adoptarea leg...
09:20
Ajutor de 750 lei, pentru a avea facturi mai mici. Ce venituri să ai ca să te încadrezi. De când se dau banii? Newsweek.ro
Ajutor de 750 lei, pentru a avea facturi mai mici. Ministerul Energiei a repus în dezbatere publică ...
09:10
Trump pune tunurile pe CNN. Vrea ca trustul să-și schimbe proprietarul odată cu vânzarea Warner Bros Discovey Newsweek.ro
Donald Trump amplifică presiunea asupra CNN și spune că postul ar trebui să-și schimbe proprietarul ...
09:00
Bolojan, despre coagularea partidelor de centru-dreapta: „Nu se poate realiza de pe o zi pe alta” Newsweek.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat miercuri seara că este un susţinător al coagulării forţelor de cen...
08:30
Ucraina stabileşte elementele planului de reconstrucţie după război în urma discuţiilor cu Jared Kushner Newsweek.ro
Ucraina a stabilit punctele esențiale ale planului de reconstrucție postbelică în urma discuțiilor c...
08:20
O tânără din Spania, dată afară după ce a ajuns la muncă cu 40 de minute mai devreme Newsweek.ro
O tânără de 22 de ani din Spania a fost concediată după ce a venit cu 40 de minute mai devreme la mu...
08:20
Ministrul muncii anunț despre creșterea pensiilor pe care pensionarii nu voiau să îl audă. „S-a luat decizia” Newsweek.ro
Ministrul muncii, Flotin Manole, a fost nevoit să recunoască un eșec al guvernului din care face par...
08:10
Incident bizar în Anglia: amendă de 250 de lire pentru scuiparea unei frunze. Ce a pățit un pensionar Newsweek.ro
Un pensionar din Anglia a primit o amendă de 250 de lire (286 de euro) pentru că a scuipat o frunză ...
Acum 6 ore
08:00
Fondul Monetar Internaţional îndeamnă China să adopte un model economic bazat pe consum Newsweek.ro
Fondul Monetar Internaţional a cerut Chinei „să facă alegerea curajoasă" de a accelera reformele str...
07:50
Liderii Europei pun pe masa lui Trump un plan de pace în Ucraina revizuit. Ce se negociază acum? Newsweek.ro
Președintele american Donald Trump a declarat la 10 decembrie că liderii europeni doresc să organize...
07:50
Danemarca include SUA pe lista potenţialelor ameninţări în premieră, semn al tensiunilor transatlantice Newsweek.ro
Pentru prima dată, Danemarca consideră SUA drept o potenţială ameninţare la adresa securităţii sale ...
07:30
Motivul pentru care trebuie să deconectezi bateria mașinii dacă pleci mai multe zile de acasă în decembrie Newsweek.ro
Dacă pleci în vacanța de iarnă în decembrie și lași mașina parcată acasă sau la aeroport, specialișt...
07:30
Gigantul auto avertizează asupra unei escrocherii uriașe cu mașini second-hand. Ce trebuie să știe șoferii? Newsweek.ro
Escrocii atrag în prezent fanii Audi în capcane cu site-uri web aparent realiste și cataloage false....
07:20
Un stat european suspendă indexarea alocațiilor și ajutoarelor pentru copii. Cum stă România? Newsweek.ro
În timp ce Austria implementează măsuri drastice de austeritate, suspendând indexarea alocațiilor și...
07:10
Horoscop 12 decembrie. Luna în Fecioară îi face impulsivi pe Lei și Berbeci. Capricornii au parte de surprize Newsweek.ro
Horoscop 12 decembrie. Luna în Fecioară îi face impulsivi pe Lei și Berbeci. Capricornii au parte de...
06:50
Ingredientul din bucătărie pe care să-l folosești în loc de balsam de rufe. Soluție naturală și ieftină Newsweek.ro
Rufele par uneori să se adune la nesfârșit, iar prosoapele, folosite zilnic, ajung rapid în coșul de...
06:40
Țara unde românii iau a 14-a pensie de 650€. Acasă, pensionarii au primit 400 lei bonus. Indexarea, anulată Newsweek.ro
În Italia, în decembrie, unii pensionari vor primi, pe lângă a treisprezecea plată a pensiei, o a pa...
06:10
Sărbătoare 12 decembrie. Sf. Ierarh Spiridon. Dezlegare la ulei și vin. Ce tradiții au românii în această zi? Newsweek.ro
Pe 12 decembrie, Biserica îl prăznuiește pe Sfântul Ierarh Spiridon. Este zi cu cruce neagră în cale...
Acum 12 ore
00:30
Leonardo Badea, primviceguvernator BNR, explică de ce a început să crească mult datoria publică după anul 2016 Newsweek.ro
Leonardo Badea, primviceguvernator BNR, explică de ce anume a început să crească mult datoria public...
Acum 24 ore
22:20
Scandalul apei din Prahova: Care sunt concluziile raportului controlului cerut de Ministerul Mediului Newsweek.ro
Ministra Mediului, Diana Buzoianu, a publicat concluziile raportului preliminar a controlului cerut ...
22:10
Ucraina a arestat agenți ai Rusiei care provocau incendieri la granița României. Operau din Cernăuți Newsweek.ro
Spioni străini au fost arestați după o serie de incendieri ordonate de Kremlin. Serviciile de inform...
21:50
Dentiștii riscă să rămână fără pensie. 1.100.000.000€, lipsă în fondul special format. Unde se întâmplă asta Newsweek.ro
Peste 10.000 de dentiști din Berlin, Brandenburg și Bremen se confruntă cu o amenințare la adresa pe...
21:30
Protest în fața Consiliului Superior al Magistraturii după devăluirile din Justiție: &#34;Cum doriți să achitați?&#34; Newsweek.ro
Sute de persoane au ieșit în stradă după dezvăluirile făcute în documentarul "Justiție Capturată" re...
21:20
VIDEO Zeci de mii de bulgari cer în stradă demisia guvernului. „Afară cu Peevski și Borisov!” Newsweek.ro
Zeci de mii de bulgari au ieșit iar în stradă, la Sofia și în alte 12 orașe din Bulgaria, și cer dem...
21:10
Situaţie de urgenţă! Podeaua unui apartament dintr-un bloc din Tulcea s-a surpat din senin Newsweek.ro
Podeaua unui apartament situat la parterul unui bloc din Tulcea s-a surpat din senin. Autoritățile i...
20:50
Rezoluţie pentru retragerea SUA din NATO, depusă în Congresul american. „NATO, creată pentru a contracar URSS” Newsweek.ro
Un congresmen republican a depus în Congres o rezoluție pentru retragerea SUA din NATO. El spune că ...
20:40
Trump, acuzat de comisarul UE pentru Apărare că vrea dezbinare între statele Uniunii Newsweek.ro
Comisarul UE pentru Apărare îl acuză pe președintele SUA Donald Trump că vrea dezbinare între statel...
20:20
Veste proastă, pentru camioanele care vin și pleacă din România! Ungaria interzice traficul pe DN 42. De când? Newsweek.ro
Ungaria interzice accesul camioanelor grele pe DN 42, între Berettyóújfalu și granița cu România înc...
20:10
Bolojan spune că nu are emoții la moțiune. „Indiferent cine este premier, problemele României nu dispar” Newsweek.ro
Primul ministru Ilie Bolojan spune că nu are emoții în ceea ce privește moţiunea de cenzură depusă d...
19:40
Războiul, aproape de România. Ucraina a reținut o navă a Rusiei în Odesa și a lovit alta în Marea Neagră Newsweek.ro
În portul Odesa, la 500 de kilometri de România, autoritățile au reținut și arestat o navă străină c...
19:20
Motivul pentru care trebuie să-ți cureți casa energetic înainte de sărbători. Cum să faci asta Newsweek.ro
Curățenia energetică a casei înainte de sărbători te ajută să elimini energiile negative și să creez...
19:10
VIDEO Un elan, surprins în sălbăticie în România. Specialiștii nu știu de unde a venit Newsweek.ro
Un elan a fost surprins de specialiștii asociației Rewilding Romania în sălbăticie, pe un teren ce a...
18:50
Scandalul apei din Prahova: Directorul general de la Apele Române și-a dat demisia. O directoare, dată afară Newsweek.ro
Pe fondul scandalului apei care a lăsat circa 100.000 de oameni fără apă în județul Prahova, directo...
18:40
Ce nu ar trebui să folosești niciodată pentru curățarea dulapurilor din lemn. Pot lăsa reziduri lipicioase Newsweek.ro
Unele produse de curățare pot deteriora lemnul sau lăsa reziduuri lipicioase pe suprafața dulapurilo...
18:40
Serviciul de spionaj al armatei din Danemarca a trecut SUA pe lista „problemelor de securitate” Newsweek.ro
Agenție de informații a Armatei din Danemarca a descris pentru prima dată SUA ca un potențial risc d...
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.