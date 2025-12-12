Veste bună, pentru românii care merg în Bulgaria de Crăciun și Revelion! Podul Giurgiu-Ruse, deschis complet

Newsweek.ro, 12 decembrie 2025 15:50

Românii care merg cu mașina în vacanță în Bulgaria, Grecia ori Turcia de Crăciun și Revelion nu vor ...

Acum 10 minute
16:20
VIDEO Momentul în care o navă turcească intră în plin într-un vas ancorat pe Dunăre, la Mila 44 Newsweek.ro
O navă sub pavilion turcesc a intrat în plin într-un vas ancorat, încărcat cu grâu, pe Dunăre, la Mi...
16:20
Diana Buzoianu respinge demisia și afirmă că nu poate fi șantajată de niciun om politic actual în funcție Newsweek.ro
Ministrul USR al Mediului, Diana Buzoianu, a declarat la Brașov că nu își va da demisia și a sublini...
Acum 30 minute
16:00
Întârzieri într-un mare proiect de infrastructură feroviară. Bolojan: Responsabilii CFR să prezinte termenele Newsweek.ro
Proiectul electrificării liniei de cale ferată dintre Oradea și Cluj-Napoca are o întârziere de circ...
16:00
România este campioană în UE la neîncasarea taxelor;pierde o treime din TVA Newsweek.ro
România nu a încasat circa 35% din impozitul pe profit estimat pentru 2019, anul analizat de un rapo...
Acum o oră
15:50
Bolojan, despre criza din Justiție: „Toate aspectele care au apărut în discuție ar trebui verificate” Newsweek.ro
Ilie Bolojan despre criza din justiție: Greutatea intervenției este astăzi în interiorul și la condu...
15:50
15:40
Una din cele mai mari companii din România care exporta în vest, în faliment Newsweek.ro
Firma Te‑Rox Prod din Pașcani, care ajunsese unul dintre cei mai mari producători europeni de huse ș...
15:30
Cum poți să faci economii de sute de euro dacă folosești un card de credit pentru cadourile de Crăciun? Newsweek.ro
Oricine cumpără lucruri pe credit Crăciunul acesta ar trebui să analizeze cu atenție. Pentru că: Un ...
Acum 2 ore
15:20
Centurile ocolitoare de la Uricani-Cicoarei și Podu Iloaiei sunt în aer. Newsweek.ro
Pe măsură ce se îndesesc interpelările parlamentarilor ieșeni pe subiectul celor două variante ocoli...
15:20
Aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană va fi o prioritate pentru preşedinţia cipriotă a CE Newsweek.ro
Obiectivul Republicii Moldova de a adera la Uniunea Europeană va fi o prioritate pentru Cipru după c...
15:10
Versurile cântecelor devin din ce în ce mai simple și negative. De ce artiștii recurg doar la astfel de mesaje Newsweek.ro
„Dragostea este jenantă” în loc de „Vreau să știu numele tău”. Conform unui studiu, versurile cântec...
14:50
A fost confirmat al doilea caz de lepră. Alte două cazuri sunt în curs de evaluare. Măsurile luate Newsweek.ro
Direcţia de Sănătate Publică Cluj anunţă vineri că a fost confirmat al doilea caz de lepră, iar alte...
14:40
Măsură „extremă”, pentru încurajarea natalității. China introduce TVA la prezervative și anticoncepționale Newsweek.ro
China ia o măsură „extremă”, pentru prima dată în ultimii 30 de ani, pentru încurajarea natalității....
Acum 4 ore
14:20
Țeapă de 500 lei la Mica Recalculare. De ce a primit pensionarul decizia cu bani în minus la pensie? Newsweek.ro
Un pensionar a avut parte de o surpriză neplăcută după aplicarea Legii 360/2023 privind recalcularea...
14:20
Ghid pariuri sportive: Cum să îți gestionezi inteligent bugetul și deciziile (P) Newsweek.ro
În momentul în care alegi să joci la pariuri sportive, este indicat să o faci într-un mod inteligent...
14:20
Peste 500 de magistrați, în solidaritate cu judecătorii Beșu și Moroșanu. Kovesi, în fruntea listei Newsweek.ro
Numărul semnatarilor mesajului de solidaritate cu magistrații care au făcut dezvăluirile din documen...
13:50
Pe ciotul de 26 km al Autostrăzii Transilvania început de Bechtel în 2004 lucrările au depășit 60% Newsweek.ro
La peste 20 de ani de la începerea lucrărilor, Autostrada Transilvania nu e gata. Se circulă doar pe...
13:50
Ucraina vrea să suprime sistemul energetic al Rusiei. Alimentează mașina de război a lui Putin Newsweek.ro
Ucraina a declarat joi că dronele sale cu rază lungă de acțiune au lovit o platformă petrolieră offs...
13:40
Bolojan anunță schimbări după dezvăluirile din Justiție: „Durata proceselor trebuie scurtată” Newsweek.ro
Premierul Ilie Bolojan a spus că sunt două zone care țin de statul român și care, în acești ani, și-...
13:20
Atenție, șoferi! Ce nu trebuie să cărați în portbagaj dacă aveți mașină electrică sau hybrid? Dauna, „fatală” Newsweek.ro
Mașinile electrice și hybrid au montate sub podeaua portbagajului o parte importantă a sistemului el...
13:10
Mii de lei în plus pentru firmele care angajează tineri. În ce oraș din România se aplică? Newsweek.ro
ANOFM București a anunțat, vineri, o nouă sesiune de înscrieri în programul „Formactiv”, dedicat uce...
12:50
Judecătoarea Rizescu (Curtea de Apel): 10 case, 4.000€ salariu. A ridicat sechestru de 90.000.000€ la Nordis Newsweek.ro
Judecătorii Curtea de Apel au organizat, ieri, o conferință de presă în care au încercat să explice ...
12:40
Trecerea la euro ar putea creşte preţurile la vacanţe în Bulgaria; românii reprezintă 30-40% dintre turişti Newsweek.ro
Trecerea la moneda euro ar putea creşte în primăvară cu aproximativ 5-10% preţurile pentru următorul...
Acum 6 ore
12:20
Kosovo a început să primească migranţi expulzaţi din SUA Newsweek.ro
Kosovo a început să primească cetăţeni din ţări terţe expulzaţi din Statele Unite, a anunţat joi pre...
12:10
PSD începe consultări în partid pentru ieșirea de la guvernare. Ce scrisoare au primit cei din teritoriu? Newsweek.ro
PSD a început o amplă consultare în teritoriu pentru a vedea dacă partidul vrea să mai fie la guvern...
12:00
Are voie administratorul să afișeze „lista rușinii” cu rău platnicii la avizierul blocului? Instanța a decis Newsweek.ro
Nu de puține ori administratorii blocului decid să afișeze „lista rușinii” cu persoanele care nu și-...
11:40
SUA vrea să confiște mai multe petroliere în largul coastei Venezuelei după ce prima navă a fost capturată Newsweek.ro
SUA se pregătesc să intercepteze mai multe nave care transportă petrol venezuelean în urma confiscăr...
11:20
Bolojan spune când cresc pensiile. „Să fim corecți cu pensionarii”. Care e cel mai negru scenariu? Newsweek.ro
Premierul Bolojan a vorbit despre posibilele creșteri de pensii în anul care urmează. El s-a referit...
11:10
Investiţiile nete în economia românească au crescut cu peste 1.000.000.000 € în 2025 Newsweek.ro
Datele INS arată că investiţiile nete în economia românească au crescut cu peste 1.000.000.000 € în ...
11:00
Impozitul pe clădiri crește cu 167%, un record Cum calculezi impozitul pentru casă și terenuri? Newsweek.ro
CCR a decis că este constituțională creșterea taxelor și a impozitelor. Oficialii susțineau că impoz...
10:50
METEO Cum va fi vremea în România până la sfârșitul lui decembrie? Vom avea zăpadă de Crăciun și Revelion? Newsweek.ro
Meteorologii au actualizat prognoza meteo până la sfârșitul lunii decembrie și începutul lui ianuari...
10:40
Salariul mediu net a ajuns la 5.492 lei în România. În ce domenii se câștigă cel mai bine și cel mai prost? Newsweek.ro
În octombrie 2025, salariul mediu net a ajuns la 5.492 lei în România, câștigul mediu brut fiind de ...
Acum 8 ore
10:20
UE amână „moartea” mașinilor pe benzină și motorină setată în 2035, la presiunea pieței și a industriei Newsweek.ro
Pe fondul crizei profunde a industriei auto europene, generată de în principal de costurile electrif...
10:10
Polițiștii au găsit aproape o tonă de petarde și artificii la un bărbat din Dâmbovița. Marfa, confiscată Newsweek.ro
Aproximativ o tonă de articole pirotehnice au fost confiscate de poliţişti în urma unor percheziţii ...
09:50
Ministrul Justiției intervine: „Susţin necesitatea clarificării tuturor aspectelor învederate în documentar” Newsweek.ro
Ministrul Justiției spune că este inacceptabilă orice formă de persecuție a unei persoane pentru că ...
09:40
Cutremur în România în noaptea de joi spre vineri. Ce magnitudine a avut seismul? Newsweek.ro
Un seism de 3,9 grade pe scara Richter a avut loc în noaptea de joi spre vineri în România. Cutremur...
09:20
Bărbatul acuzat de uciderea lui Charlie Kirk a apărut pentru prima dată în faţa instanţei Newsweek.ro
Bărbatul acuzat că l-a ucis, în septembrie, pe activistul conservator Charlie Kirk, într-un campus d...
09:10
Ce să faci, dacă nu ți s-a încărcat cardul de alimente? Care pensionari nu primesc bani, deși au pensia minimă Newsweek.ro
Ce să faci, dacă nu ți s-a încărcat cardul de alimente? Care pensionari nu primesc bani, deși au pen...
08:50
SUA oferă o „zonă economică liberă” în estul Ucrainei dacă va ceda Donbasul. Ce spune Zelenski Newsweek.ro
Volodimir Zelenski afirmă că planul SUA de a oferi o „zonă economică liberă” în estul Ucrainei dacă ...
08:40
Un regizor are un ceas de lux plătit din banii contribuabililor. A primit 6000 euro din fonduri publice Newsweek.ro
Unei funcționare a unei organizații de asistență socială i s-a furat ceasul Breitling. Întrucât asig...
08:30
Cum să-ți usuci rufele rapid pe balcon în luna decembrie. Trebuie rulate într-un prosop înainte de uscare Newsweek.ro
Uscarea rufelor pe balcon în luna decembrie poate deveni o adevărată provocare, mai ales când temper...
Acum 12 ore
08:20
Ceață puternică reduce vizibilitatea pe drumuri și autostrăzi la sub 100 de metri. În ce județe? Newsweek.ro
Circulaţia rutieră se desfăşoară, vineri dimineaţă, pe un carosabil umed şi în condiţii de vizibilit...
08:10
Nemo, câștigătorul Eurovision 2024, își returnează trofeul în semn de protest Newsweek.ro
Câștigătorul Concursului Eurovision 2024, Nemo, a anunțat că va „returna trofeul” după ce Israelului...
07:50
VIDEO Peste 50 de ofițeri păzesc valiza nucleară a lui Putin. Cu cât sunt plătiți cei mai secreți militari Newsweek.ro
Jurnaliștii de la Dossier au identificat angajați ai Serviciului K, militarii care păzesc servieta s...
07:50
Ministrul Energiei Bogdan Ivan prezintă la Rebuilding Ukraine planurile pentru accelerarea proiectelor Newsweek.ro
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, anunţă, joi seară, că a prezentat, la forumul Rebuilding Ukraine, u...
07:40
Podul Prieteniei Giurgiu–Ruse se redeschide traficului pe 18 decembrie. Lucrările vor fi reluate pe 8 ianuarie Newsweek.ro
Prefectura Giurgiu anunţă că pe durata sărbătorilor se va putea circula pe Podul Prieteniei Giurgiu-...
07:30
Câte dispozitive pot fi conectate la o singură priză și un prelungitor. Trebuie folosite cu atenție Newsweek.ro
Conectarea mai multor dispozitive la o singură priză sau la un prelungitor poate părea convenabilă, ...
07:20
Cărăușul de bani al lui George Simion, angajat 16 ore pe zi în cabinete parlamentare din Craiova și Suceava Newsweek.ro
Jereb Mihai Florin, alias Make, mâna dreaptă a liderului partidului extremist AUR, George Simion, es...
07:10
Horoscop 13 decembrie. Luna în Balanță aduce o zi excelentă Fecioarelor. Peștii, discuții optimiste Newsweek.ro
Horoscop 13 decembrie. Luna în Balanță aduce o zi excelentă Fecioarelor. Peștii au discuții optimist...
06:40
În ce ordine bagă băncile pensiile și bonusul de 400 de lei pe card? Care pensionari nu iau azi banii? Newsweek.ro
Un număr de 2.3000.000 de pensionari iau azi pensia pe card. Unii dintre ei primesc și bonusul de 40...
