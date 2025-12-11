LIVE VIDEO Declarații fără precedent la Curtea de Apel: Tot ce a spus colegul meu e adevărat! Suntem terorizați

19:40

Premierul Ilie Bolojan a declarat, miercuri, că nu are emoţii la moţiunea de cenzură şi că nu ar vrea să se înţeleagă că se agaţă de o anumită funcţie, el precizând că, indiferent cine este premier şi ce majoritate parlamentar am avea, problemele cu care se confruntă România nu dispar şi trebuie atacate. "Nu am […]