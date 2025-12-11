SAFE. Comisia Europeană a primit 691 de proiecte, inclusiv din România, dintre care 65% sunt eligibile

13:30

Doar în acest an au fost dispuse 70.860 de anulări de domiciliu, ajungându-se la un total de 143.831 astfel de situații până la jumătatea lui noiembrie * când un domiciliu este anulat, sistemul informatic generează și o alertă de tip administrative, iar polițiștii de frontieră sunt obligați să rețină actul de identitate * în perioada […] Articolul Mii de moldoveni, lăsați fără buletine la frontieră! Actele românești, anulate din cauza domiciliilor fictive apare prima dată în PS News.