Regulile de aur ale pasagerului inteligent contribuie la Decongestia Socială
PSNews.ro, 11 decembrie 2025 19:50
Cum menții Portalul Calmului la bordul STB? Respectul reciproc și conduita civilizată sunt esențiale pentru Decongestia Socială și o experiență Fără Stres. Îmbunătățirea transportului public este un efort colectiv. Decongestia Socială înseamnă și crearea unui mediu civilizat la bord, nu doar eliberarea străzilor. Obiectivul este menținerea Portalul Calmului. Pasagerul inteligent înțelege că alegerea STB implică […] Articolul Regulile de aur ale pasagerului inteligent contribuie la Decongestia Socială apare prima dată în PS News.
• • •
Alte ştiri de PSNews.ro
Acum o oră
19:50
România va deveni membră a Agenției Europene pentru Cerințe Educaționale Speciale și Educație Incluzivă # PSNews.ro
România va deveni, din 2026, membră a Agenției Europene pentru Cerințe Educaționale Speciale și Educație Incluzivă (EASNIE). Guvernul a aprobat astăzi memorandumul de aderare. Asta ar aduce o serie de beneficiii copiilor cu diagnostice precum autism și ar sprijini integrarea acestora în unitățile de învățământ. Beneficiile aderării la EASNIE Potrivit Ministerului Educației, aderarea la Agenția Europeană […] Articolul România va deveni membră a Agenției Europene pentru Cerințe Educaționale Speciale și Educație Incluzivă apare prima dată în PS News.
19:50
De ce este Diana Buzoianu responsabilă politic pentru criza apei din Prahova – explicațiile AUR # PSNews.ro
Reprezentanții AUR susțin că ministra Mediului, Diana Buzoianu, poartă responsabilitatea politică pentru criza apei din Prahova, chiar dacă nu i se poate imputa o vină tehnică directă. După depunerea moțiunii simple, AUR detaliază acuzațiile la adresa ministrei Mediului. Reprezentanții partidului susțin că Diana Buzoianu poartă responsabilitatea politică pentru felul în care au acționat instituțiile din […] Articolul De ce este Diana Buzoianu responsabilă politic pentru criza apei din Prahova – explicațiile AUR apare prima dată în PS News.
19:50
SAFE. Comisia Europeană a primit 691 de proiecte, inclusiv din România, dintre care 65% sunt eligibile # PSNews.ro
Comisia Europeană a primit deja 691 de proiecte de armament în cadrul unui program de stimulare a industriei europene a apărării, inclusiv din partea României, însă mai mult de o treime dintre ele nu corespund în totalitate regulilor de eligibilitate, a anunţat joi unul dintre purtătorii săi de cuvânt, informează AFP. Cele 19 planuri naţionale […] Articolul SAFE. Comisia Europeană a primit 691 de proiecte, inclusiv din România, dintre care 65% sunt eligibile apare prima dată în PS News.
19:50
Vicepremierul UDMR Tánczos Barna nu susține impozitul pe solarii și spune că aplicarea acestuia din 2026 va afecta sectorul agricol autohton. El arată că fermierii români au nevoie de sprijin din partea statului și atrage atenția că piața din România este deja invadată de produse agroalimentare din alte state. „Este un text care s-a introdus […] Articolul Vicepremierul UDMR Tánczos Barna nu susține impozitul pe solarii apare prima dată în PS News.
19:50
Cum menții Portalul Calmului la bordul STB? Respectul reciproc și conduita civilizată sunt esențiale pentru Decongestia Socială și o experiență Fără Stres. Îmbunătățirea transportului public este un efort colectiv. Decongestia Socială înseamnă și crearea unui mediu civilizat la bord, nu doar eliberarea străzilor. Obiectivul este menținerea Portalul Calmului. Pasagerul inteligent înțelege că alegerea STB implică […] Articolul Regulile de aur ale pasagerului inteligent contribuie la Decongestia Socială apare prima dată în PS News.
Acum 2 ore
19:10
Din culisele familiei Bolojan: Fratele premierului dă statul în judecată pentru achitarea unor drepturi bănești # PSNews.ro
Premierul Ilie Bolojan are un frate mai mare, pe Florian, care și-a dat în judecată angajatorul, alături de alți colegi de sindicat, din cauza unor indemnizații. Viața privată a lui Ilie Bolojan a revenit în atenția presei în urmă cu câteva zile, când s-a aflat că premierul s-a căsătorit cu iubita lui, Ioana, care este […] Articolul Din culisele familiei Bolojan: Fratele premierului dă statul în judecată pentru achitarea unor drepturi bănești apare prima dată în PS News.
19:10
178 de judecători şi procurori semnează o scrisoare de solidaritate cu cei care au semnalat problemele din sistem # PSNews.ro
Un număr de 178 de procurori şi judecători de la majoritatea instanţelor importante au semnat o scrisoare de susţinere pentru judecătorii care au vorbit despre problemele din sistem, arătând că acestea nu sunt cazuri izolate, ci probleme sistemice. ”Adevărul şi integritatea nu trebuie sancţionate, ci protejate”, au transmis magistraţii. ”Subsemnaţii, judecători şi procurori, Având în […] Articolul 178 de judecători şi procurori semnează o scrisoare de solidaritate cu cei care au semnalat problemele din sistem apare prima dată în PS News.
18:50
Cutremur la PNL Constanța. Președintele Organizației Județene și-a dat demisia. Cine îi ia locul # PSNews.ro
Președintele PNL Constanța, deputatul Bogdan Huțucă și-a dat demisia din funcția de președinte al Organizației Județene a PNL Constanța. Demisia i-a ”servit-o” lui Ilie Bolojan pe tavă, fără cale de întoarcere. La Conducerea PNL Constanța, Huțucă l-a propus pe Florin Mitroi, însă ultimul cuvânt îl va avea Ilie Bolojan, anunță Replica. Potrivit sursei citate, Huțucă a […] Articolul Cutremur la PNL Constanța. Președintele Organizației Județene și-a dat demisia. Cine îi ia locul apare prima dată în PS News.
18:50
Surpriză: Controversatul om de afaceri Frank Timiș controlează firma din SUA cu care s-a asociat Nuclearelectrica # PSNews.ro
Firma americană Critical Metals, care a încheiat cu societatea de stat românească Nuclearelectrica un acord pentru construirea în parteneriat a unei fabrici de procesare la Feldioara a pâmânturilor rare pe care prima le extrage din Groenlanda, este de fapt controlată de celebrul om de afaceri român Frank Timiș, care este,printre altele, artizanul afacerii Roșia Montană, […] Articolul Surpriză: Controversatul om de afaceri Frank Timiș controlează firma din SUA cu care s-a asociat Nuclearelectrica apare prima dată în PS News.
18:50
VIDEO Alexandru Rafila: Nu poți avea o coaliție funcțională dacă deciziile sunt anunțate fără consultare # PSNews.ro
Invitat în studioul Puterea Știrilor, deputatul PSD Alexandru Rafila, fost ministru al Sănătății, a comentat atât tensiunile din sistemul judiciar, cât și dezbaterile interne privind participarea PSD la guvernare. Social-democratul a subliniat nevoia de responsabilitate în interiorul coaliției și de măsuri economice care să nu împingă populația spre sărăcie. Despre valul de reacții din […] Articolul VIDEO Alexandru Rafila: Nu poți avea o coaliție funcțională dacă deciziile sunt anunțate fără consultare apare prima dată în PS News.
18:50
George Simion: „Guvernul din Bulgaria a căzut. Guvernul din România poate cădea luni, la moțiunea de cenzură” # PSNews.ro
Liderul AUR, George Simion, a declarat că guvernul din România poate fi demis, așa cum și șeful Executivului din Bulgaria a fost nevoit să-și dea demisia, în urma protestelor masive. Simion a făcut un apel la Partidul Social Democrat să voteze moțiunea de cenzură împotriva guvernului Bolojan, luni 15 decembrie, în plenul Parlamentului. „Guvernul în Bulgaria a […] Articolul George Simion: „Guvernul din Bulgaria a căzut. Guvernul din România poate cădea luni, la moțiunea de cenzură” apare prima dată în PS News.
18:50
Cod galben de ceață în 13 județe. Vizibilitatea scade sub 50 de metri pe mai multe drumuri # PSNews.ro
Cod galben de ceață a fost emis joi seară în 13 județe din țară. Vizibilitatea în trafic este redusă sub 200 de metri și, pe alocuri, sub 50 de metri. Centrul Infotrafic informează că se circulă în condiții de ceață pe mai multe șosele din județele Olt, Argeș, Giurgiu, Ilfov, Teleorman, Dâmbovița, Caraș-Severin, Botoșani, Galați, […] Articolul Cod galben de ceață în 13 județe. Vizibilitatea scade sub 50 de metri pe mai multe drumuri apare prima dată în PS News.
Acum 4 ore
17:50
DOCUMENT Semne rele anul are: Din 2026, impozitele pe locuințe cresc cu 80%. Noile taxe și la mașini # PSNews.ro
Impozitele pe locuințe vor crește puternic de anul următor, cu 79,5%, potrivit calculelor Profit.ro. Astfel, pentru un apartament de trei camere din București pentru care impozitul a fost anul acesta de 198 de lei, anul următor proprietarul va datora 355 de lei, arată calculele Profit.ro. Noile taxe în capitală sunt deja pregătite spre semnare, atât […] Articolul DOCUMENT Semne rele anul are: Din 2026, impozitele pe locuințe cresc cu 80%. Noile taxe și la mașini apare prima dată în PS News.
17:50
CE a adoptat „Pachetul pentru Reţele Energetice”, iar ţara noastră e pe lista investiţiilor urgente în infrastructură # PSNews.ro
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, anunţă adoptarea de către Comisia Europeană a „Pachetului European pentru Reţele Energetice”, cadrul care poziţionează în premieră România şi Sud-Estul Europei pe harta investiţiilor prioritare în infrastructura energetică, potrivit unei postări publicate pe Facebook, de la care transmitem cele ce urmează. Ivan îi mulţumeşte comisarului european Dan Jørgensen şi afirmă că […] Articolul CE a adoptat „Pachetul pentru Reţele Energetice”, iar ţara noastră e pe lista investiţiilor urgente în infrastructură apare prima dată în PS News.
17:50
Șeful NATO avertizează Europa: Pregătiți-vă pentru un război ca în timpul bunicilor noștri # PSNews.ro
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a avertizat că Europa trebuie să se pregătească de un război asemănător celui din timpul bunicilor și să crească rapid cheltuielile pentru apărare. „Suntem următoarea țintă a Rusiei”, a spus oficialul, citat de Mediafax. Mark Rutte a declarat, într-o conferință la Berlin, că pentru Europa trebuie să fie „foarte […] Articolul Șeful NATO avertizează Europa: Pregătiți-vă pentru un război ca în timpul bunicilor noștri apare prima dată în PS News.
17:50
Purtătorul de cuvânt al PSD, Alexandru Rafila, a lansat joi, în emisiunea Puterea Știrilor, un atac dur la adresa ministrului Mediului, Diana Buzoianu (USR), pe fondul crizei apei din Prahova, unde aproximativ 120.000 de oameni au rămas fără apă potabilă. Rafila a acuzat-o pe ministră de incompetență, lipsă de asumare, dar și de o comunicare […] Articolul VIDEO PSD cere public demisia sau demiterea Dianei Buzoianu. Rafila: Vom vota moţiunea apare prima dată în PS News.
17:50
Raport al Comisiei Europene – Speranţa de viaţă în România rămâne printre cele mai scăzute din UE # PSNews.ro
Speranţa de viaţă în România rămâne printre cele mai scăzute din UE, cheltuielile pentru sănătate pe cap de locuitor sunt cele mai mici din UE, iar ratele de vaccinare în rândul copiilor sunt foarte scăzute, în decurs de un an, 67% din toate cazurile de rujeolă din UE fiind înregistrate în România, conform unui raport […] Articolul Raport al Comisiei Europene – Speranţa de viaţă în România rămâne printre cele mai scăzute din UE apare prima dată în PS News.
17:50
Un nou format la nivel mondial. SUA vrea să creeze o alternativă la G7. Ce noi aliați vizează # PSNews.ro
O nouă variantă a strategiei de securitate a Statelor Unite, consultată de publicația americană Defense One, detaliază planurile administrației Trump de a remodela relațiile cu Europa. Potrivit Politico, Casa Albă analizează ideea creării unei alianțe numite Core 5 (C5), un bloc alternativ la G7, care ar reuni Statele Unite, China, India, Japonia și Rusia. O […] Articolul Un nou format la nivel mondial. SUA vrea să creeze o alternativă la G7. Ce noi aliați vizează apare prima dată în PS News.
17:50
De ce s-a prăbușit Tarom: pierderi uriașe, nepotism și zero interes din partea investitorilor # PSNews.ro
Tarom, compania de transport aerian a statului român, are viitorul incert și a ajuns pe lista neagră a premierului Ilie Bolojan. Guvernul nu a luat o decizie, iar soluțiile ar putea fi listarea la bursă, privatizarea completă, lichidarea sau o altă reformă ineficientă. Ideea de a mai salva Tarom, ținând cont de numeroasele probleme pe […] Articolul De ce s-a prăbușit Tarom: pierderi uriașe, nepotism și zero interes din partea investitorilor apare prima dată în PS News.
17:50
Atenție, șoferi: 400 de camere de supraveghere pe drumurile naționale și autostrăzi, instalate de CNAIR # PSNews.ro
Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) anunță joi, 11 decembrie, că vor fi instalate 400 de sisteme de monitorizare pe drumurile naționale și autostrăzi. Directorul CNAIR, Cristian Pistol, transmite că, „pentru reducerea numărului de accidente, pe lângă o infrastructură nouă, este nevoie și de impunerea disciplinei în traficul rutier, inclusiv cu ajutorul tehnologiei.” „Astăzi am […] Articolul Atenție, șoferi: 400 de camere de supraveghere pe drumurile naționale și autostrăzi, instalate de CNAIR apare prima dată în PS News.
17:50
Guvernul prelungește facilităţile de transport pentru pensionari. Noul termen prevăzut de OUG # PSNews.ro
Guvernul a prelungit, joi, până la 31 decembrie 2026, termenele necesare menţinerii facilităţilor de transport pentru veteranii de război, văduvele de război şi pensionari, prevăzute de legile speciale (Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război, cu modificările şi completările ulterioare, şi Legea nr. 147/2000 privind […] Articolul Guvernul prelungește facilităţile de transport pentru pensionari. Noul termen prevăzut de OUG apare prima dată în PS News.
17:50
Asociaţii ale procurorilor şi judecătorilor, solidare cu magistraţii care au denunţat public neregulile din justiție # PSNews.ro
Trei asociaţii ale judecătorilor şi procurorilor din România îşi reafirmă solidaritatea cu magistraţii care „înţeleg să denunţe public toate situaţiile în care independenţa lor este pusă în pericol”. „Orice încercare de a reduce la tăcere vocile critice din magistratură, prin invocarea abuzivă a «rezervei», reprezintă un atac direct la adresa statului de drept. (…). A-i […] Articolul Asociaţii ale procurorilor şi judecătorilor, solidare cu magistraţii care au denunţat public neregulile din justiție apare prima dată în PS News.
16:40
Sectorul 2 al Capitalei va finanţa noua arenă Dinamo cu 125 de milioane de lei (aproximativ 25 de milioane de euro), ceea ce va permite emiterea ordinului de a începere a lucrărilor imediat, a anunţat, joi, primarul Rareş Hopincă. „Am supus spre aprobarea Consiliului Local – şedinţa va avea loc marţi, pe 16 decembrie, cofinanţarea […] Articolul Vestea anului în fotbal: Încep lucrările la noul Stadion Dinamo. Finanțarea e asigurată apare prima dată în PS News.
16:40
Judecătoarea Daniela Panioglu reacționează dur, după ce a fost desființată de șefa CAB în conferinața de presă # PSNews.ro
Daniela Panioglu, fostă judecătoare la Curtea de Apel București, a reacționat după acuzațiile formulate public de șefa instituției, Liana Arsenie. Magistrata a explicat, mai întâi, la B1TV, contextul înregistrării făcute publice. Ea a arătat că, „în primul rând din câte îmi amintesc, era un dosar în care eu aveam bănuiala că există o înțelegere frauduloasă […] Articolul Judecătoarea Daniela Panioglu reacționează dur, după ce a fost desființată de șefa CAB în conferinața de presă apare prima dată în PS News.
16:40
Fermierii fac apel la preşedintele Nicuşor Dan să retrimită în Parlament Legea impozitelor: Nu mai putem suporta a # PSNews.ro
Alianţa pentru Agricultură şi Cooperare (AAC), formată din patru organizaţii de profil, fac apel la preşedintele Nicuşor Dan să retrimită în Parlament Legea impozitelor, precizând că fermierii nu mai pot suporta noi scumpiri şi creşteri de impozite. Fermierii spun că au luat act „cu îngrijorare” de continuarea parcursului legislativ pentru majorarea impozitelor începând de anul […] Articolul Fermierii fac apel la preşedintele Nicuşor Dan să retrimită în Parlament Legea impozitelor: Nu mai putem suporta a apare prima dată în PS News.
16:40
Guvernul introduce noi obligații pentru angajatori: măsuri sporite împotriva hărțuirii și violenței la locul de muncă # PSNews.ro
Guvernul a aprobat un set de modificări legislative inițiate de Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale, prin care sunt introduse obligații noi și mai stricte pentru angajatori în vederea prevenirii și combaterii hărțuirii și violenței la locul de muncă. Pachetul legislativ aliniază legislația națională la Convenția OIM nr. 190/2019 privind eliminarea violenței și hărțuirii […] Articolul Guvernul introduce noi obligații pentru angajatori: măsuri sporite împotriva hărțuirii și violenței la locul de muncă apare prima dată în PS News.
16:40
Un eveniment consacrat interferenței ruse în alegerile din România și Republica Moldova a avut loc zilele trecute în Parlamentul European. La acesta au participat mai mulți europarlamentari români, dar și reprezentanți ai Comisiei Europene și experți în securitate cibernetică. Republica Moldova și România sunt studii de caz la Bruxelles în ceea ce privește interferențele ruse […] Articolul Europarlamentari: „Moldova a făcut un miracol democratic în fața interferenței ruse” apare prima dată în PS News.
16:40
CFR: Încep lucrările pe Lotul 6 al proiectului Craiova – Caransebeș, parte a Coridorului Orient # PSNews.ro
Compania Națională de Căi Ferate „CFR” SA anunță joi semnarea contractului pentru proiectarea și execuția lucrărilor aferente obiectivului de investiții „ Reabilitarea liniei feroviare Craiova–Drobeta Turnu Severin–Caransebeș, parte a Coridorului Orient/Est-Mediteranean. Este vorba de Lotul 6: Cap X Postul de Oprire Nou Poarta – Caransebeș, km 436+887 – km 474+046,53. Ofertantul desemnat câștigător este Asocierea […] Articolul CFR: Încep lucrările pe Lotul 6 al proiectului Craiova – Caransebeș, parte a Coridorului Orient apare prima dată în PS News.
16:40
Cum explică șefa Lia Savonea momentul „M-a sunat Lia, mă duc să vorbesc”, din timpul conferinței de la Curtea de Apel # PSNews.ro
În timpul conferinței de presă tensionate de la Curtea de Apel București, de joi, vicepreședinta Curții de Apel București, Ionela Tudor, îi transmite președintei Liana Arsenie: „M-a sunat Lia, mă duc să vorbesc”. Lia Savonea a explicat pentru Digi24.ro că este vorba despre o întrebare pe care a primit-o referitoare la dosarul lui Marian Vanghelie, pe […] Articolul Cum explică șefa Lia Savonea momentul „M-a sunat Lia, mă duc să vorbesc”, din timpul conferinței de la Curtea de Apel apare prima dată în PS News.
Acum 6 ore
15:40
DSP ridică restricțiile privind consumul apei în mai multe localități din Prahova, afectate de criza de la Paltinu # PSNews.ro
DSP Prahova a anunțat, joi, ridicarea restricțiilor privind consumul apei în mai multe localități din județ, care au fost afectate de criza de la Paltinu. Există o singură excepție de la această măsură, care rămâne temporar, în vigoare, pentru un spital. Direcţia de Sănătate Publică (DSP) Prahova a anunțat, joi, ridicarea restricţiilor privind consumul apei […] Articolul DSP ridică restricțiile privind consumul apei în mai multe localități din Prahova, afectate de criza de la Paltinu apare prima dată în PS News.
15:40
De ce au fost schimbați judecătorii în dosarul lui Vanghelie. Explicațiile președintei Curții de Apel # PSNews.ro
În contextul dezvăluirilor Recorder privind presiuni asupra sistemului judiciar și modul în care anumite dosare sunt întârziate până la prescriere, preşedinta Curţii de Apel Bucureşti, Liana Arsenie, a oferit joi clarificări într-o conferință de presă. Ea a răspuns acuzațiilor referitoare la direcţionarea dosarelor prin schimbarea arbitrară a compunerii completurilor de judecători și a detaliat parcursul […] Articolul De ce au fost schimbați judecătorii în dosarul lui Vanghelie. Explicațiile președintei Curții de Apel apare prima dată în PS News.
15:40
Cine este Raluca Moroșanu, magistrata care a contestat public conducerea CAB: „Nu ne ajută de niciun fel” # PSNews.ro
Conferința organizată miercuri de conducerea Curții de Apel București a generat un moment fără precedent, după ce judecătoarea Raluca Moroșanu a intervenit public pentru a-și susține colegul, Laurențiu Beșu, prezent în documentarul Recorder „Justiție capturată”. În fața presei și a celor 13 membri ai conducerii instanței, Moroșanu a descris un climat tensionat în interiorul Curții, […] Articolul Cine este Raluca Moroșanu, magistrata care a contestat public conducerea CAB: „Nu ne ajută de niciun fel” apare prima dată în PS News.
15:40
Patru instituții sesizate în cazul judecătorului Laurențiu Beșu: anunțul președintei Curții de Apel București # PSNews.ro
Preşedintele Curţii de Apel Bucureşti, Liana Arsenie, a declarat joi, în conferinţa de presă organizată după ancheta Recorder, că în cazul judecătorului Laurenţiu Beşu a fost decisă sesizarea Inspecţiei Judiciare, a Consiliului Superior al Magistraturii, a Consiliului Suprem de Apărare a Ţării şi a Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii. Demersul vizează, potrivit acesteia, „aspectul […] Articolul Patru instituții sesizate în cazul judecătorului Laurențiu Beșu: anunțul președintei Curții de Apel București apare prima dată în PS News.
15:40
VIDEO „Avem la jumătate numărul de militari față de cât ar trebui”. Cine ar putea fi viitorul ministru al Apărării # PSNews.ro
Analistul militar Aurel Cazacu a comentat, în direct la Puterea Știrilor, informațiile potrivit cărora senatorul Sorin Șipoș ar fi favorit pentru postul de ministru al Apărării, în urma discuțiilor din USR. „Un ministru al Apărării trebuie să fie o persoană foarte complexă, un bun diplomat, să cunoască foarte bine limba engleză și să fie un […] Articolul VIDEO „Avem la jumătate numărul de militari față de cât ar trebui”. Cine ar putea fi viitorul ministru al Apărării apare prima dată în PS News.
15:40
Guvernul României a aprobat, la propunerea Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului (MEDAT), actualizarea cadrului legal și financiar necesar pentru îmbunătățirea localizării apelurilor la 112. Decizia vine pentru a permite echipelor de salvare să ajungă mai rapid și mai precis la persoanele aflate în pericol, în beneficiul direct al siguranței publice. Executivul a stabilit că […] Articolul Sistemul 112 se îmbunătățește radical. Câți bani alocă Guvernul pentru modernizare apare prima dată în PS News.
15:40
Război pe față în sportul românesc! Elisabeta Lipă, atac fără menajamente după declarațiile lui David Popovici # PSNews.ro
Elisabeta Lipă a făcut declarații dure, după scandalul premierilor sportivilor, declanșat de dezvăluirile lui David Popovici. Fosta campioană olimpică îi dă dreptate înotătorului și aruncă acuzații dure către președintele ANS, Bogdan Matei, anunță Adevărul. Totul a pornit după ce David Popovici, dublu campion mondial și proaspăt campion olimpic, a mărturisit public că nu și-a primit nici până […] Articolul Război pe față în sportul românesc! Elisabeta Lipă, atac fără menajamente după declarațiile lui David Popovici apare prima dată în PS News.
15:40
Poporul bulgar a învins: Guvernul lui Rosen Jeleazkov demisionează în urma presiunilor din stradă # PSNews.ro
Guvernul condus de către premierul Rosen Jeleazkov şi-a prezentat în mod oficial demisia joi, un moment de cotitură în peisajul politic bulgar, în urma unei şedinţe, după mai multe ore de speculaţii intense ale unor observatori politici şi presei, relatează site-ul Novinite.com. Premierul demisionar Rosen Jeleazkov a citit, într-o conferinţă de presă, o declaraţie a Cabinetului, […] Articolul Poporul bulgar a învins: Guvernul lui Rosen Jeleazkov demisionează în urma presiunilor din stradă apare prima dată în PS News.
15:40
Guvernul a aprobat, joi, o Hotărâre care prevede ca statul român să priumească o donaţie din partea companiei Lockheed Martin Global Inc. din SUA, care constă într-un sistem de aeronavă fără pilot la bord, model VXE30, în valoare de 920.262 euro, care va fi dat în administrarea SPP, informează un comunicat al Guvernului. Potrivit Hotărârii de Guvern, […] Articolul Lockheed Martin donează SPP-ului o dronă VXE30 de un milion de euro apare prima dată în PS News.
15:40
Sociologul Antonio Amuza, distins cu premiul „Ion Ionescu de la Brad” al Academiei Române. Anunțul IRES # PSNews.ro
Institutul Român pentru Evaluare și Strategie – IRES anunță că cercetătorul Antonio Amuza, coleg al instituției și cadru universitar la Universitatea din Bucureşti, a fost distins cu premiul „Ion Ionescu de la Brad”, acordat de Academia Română. Distincția recunoaște contribuția sa la articolul de cercetare „Consequences of Recent Crises on the FLW Consumer Behaviour: A […] Articolul Sociologul Antonio Amuza, distins cu premiul „Ion Ionescu de la Brad” al Academiei Române. Anunțul IRES apare prima dată în PS News.
14:30
România se confruntă în continuare cu riscuri ridicate la adresa stabilității financiare, potrivit raportului publicat de Banca Națională din decembrie 2025. Deși sectorul bancar rămâne bine capitalizat și rezilient, vulnerabilitățile provin în principal din dezechilibrele interne, în special deficitele bugetare mari, dar și din climatul global tensionat, care influențează direct economia locală. Raportul BNR arată […] Articolul BNR avertizează: „Stabilitatea financiară a României este sub presiune” apare prima dată în PS News.
14:30
Proiectele SAFE ale României, secretizate. „Este o greșeală a celor care conduc România! Oamenii trebuie să știe” # PSNews.ro
Analistul militar Aurel Cazacu a criticat decizia autorităților române de a secretiza lista proiectelor propuse pentru finanțare prin mecanismul european SAFE, program prin care României i-au fost alocate 16,7 miliarde de euro. În emisiunea Puterea Știrilor, Cazacu a explicat că această clasificare nu are nicio justificare reală și afectează încrederea publică. „Este o greșeală a […] Articolul Proiectele SAFE ale României, secretizate. „Este o greșeală a celor care conduc România! Oamenii trebuie să știe” apare prima dată în PS News.
14:30
Inițiativă legislativă: 29 decembrie să devină Ziua Naţională de Comemorare a Victimelor Mişcării Legionare # PSNews.ro
Deputatul liberal Ionel Bogdan, preşedintele PNL Maramureş, a anunţat, miercuri seară, că parlamentarii formaţiunii au depus o iniţiativă legislativă pentru ca ziua de 29 decembrie să devină Ziua Naţională de Comemorare a Victimelor Mişcării Legionare. ”Este o datorie morală. Pentru memorie. Pentru adevăr. Pentru democraţie”, a explicat el. ”România interbelică a traversat una dintre cele […] Articolul Inițiativă legislativă: 29 decembrie să devină Ziua Naţională de Comemorare a Victimelor Mişcării Legionare apare prima dată în PS News.
14:30
Prima reacție a ministrului Justiției, după conferința judecătorilor de la Curtea de Apel București # PSNews.ro
Ministrul Justiţiei, Radu Marinescu, a declarat joi, că responsabilitatea de a analiza situaţii concrete revine celor care au competenţele, potrivit legii şi trebuie să facă acest lucru cu promptitudine, el arătând că a urmărit conferinţa Curţii de Apel şi îl consideră un demers adecvat. Ministrul a mai afirmat că, atâta timp cât în investigaţia Recorder […] Articolul Prima reacție a ministrului Justiției, după conferința judecătorilor de la Curtea de Apel București apare prima dată în PS News.
14:30
Sondaj INSCOP readus în prim plan: 70% dintre români nu cred că legea este aplicată în mod egal pentru toți cetățenii # PSNews.ro
Sondajul INSCOP Research publicat în luna mai a acestui an, realizat la solicitarea Confederației CONCORDIA, revine în prim-plan după dezvăluirile recente ale Recorder privind vulnerabilitățile sistemului de justiție din România. Remus Ștefureac, directorul INSCOP, a readus în discuție date esențiale din cercetarea “Atitudinea populației cu privire la patriotismul economic și vulnerabilitățele regimului democratic”, care conturează […] Articolul Sondaj INSCOP readus în prim plan: 70% dintre români nu cred că legea este aplicată în mod egal pentru toți cetățenii apare prima dată în PS News.
14:30
Premierul, despre salariul minim: Niciuna dintre soluţii nu are doar avantaje şi dezavantaje # PSNews.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat, miercuri seară, că susţine menţinerea salariului minim de anul viitor la acelaşi nivel, având în vedere situaţia economică din ţară şi măsurile luate până acum care au avut efect asupra firmelor din mai multe domenii. Premierul Ilie Bolojan a afirmat, miercuri seară, la B1 TV, că au existat două ipoteze […] Articolul Premierul, despre salariul minim: Niciuna dintre soluţii nu are doar avantaje şi dezavantaje apare prima dată în PS News.
14:30
România, trimisă de CE în fața Curții de Justiție pentru nerespectarea obligațiilor de monitorizare a calității aerului # PSNews.ro
Comisia Europeană a decis, joi, să trimită România în faţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene, după ce a constatat că țara nu respectă obligațiile prevăzute în directivele europene privind calitatea aerului. Potrivit Executivului comunitar, rețeaua națională de monitorizare este incompletă, dispune de un număr insuficient de puncte de măsurare și nu furnizează date de […] Articolul România, trimisă de CE în fața Curții de Justiție pentru nerespectarea obligațiilor de monitorizare a calității aerului apare prima dată în PS News.
14:30
Premierul Ilie Bolojan face lumină în scandalul OMV. După ce AUR l-a acuzat pe premier că a prelungit fără explicaţii şi în secret concesiunea de explorare pentru perimetrul XIX Neptun, la presiunea grupului austriac OMV, încălcând legislaţia românească, Bolojan nu spune dacă a fost sau nu ilegal. „România va câștiga mai mult ca țară”, spune premierul. […] Articolul Bolojan dă replică la acuzațiile AUR legate de contractele cu OMV apare prima dată în PS News.
14:30
Procurorul militar: Aceste informaţii reprezintă o foarte mică parte a putregaiului care a cuprins sistemul de justiţie # PSNews.ro
Procurorul militar Bogdan Pîrlog, preşedintele asociaţiei Iniţiativa pentru Justiţie, afirmă că informaţiile prezentate în investigaţia Recorder ”nu erau noi” pentru cei din sistemul de justiţie, dar ”reprezintă o foarte mică parte exterioară a putregaiului”. ”Lucrurile sunt mult mai grave decât transced. Din păcate, foarte puţini oameni au curajul să vorbească”, adaugă el. ”Aceste informaţii pentru […] Articolul Procurorul militar: Aceste informaţii reprezintă o foarte mică parte a putregaiului care a cuprins sistemul de justiţie apare prima dată în PS News.
Acum 8 ore
13:30
Mii de moldoveni, lăsați fără buletine la frontieră! Actele românești, anulate din cauza domiciliilor fictive # PSNews.ro
Doar în acest an au fost dispuse 70.860 de anulări de domiciliu, ajungându-se la un total de 143.831 astfel de situații până la jumătatea lui noiembrie * când un domiciliu este anulat, sistemul informatic generează și o alertă de tip administrative, iar polițiștii de frontieră sunt obligați să rețină actul de identitate * în perioada […] Articolul Mii de moldoveni, lăsați fără buletine la frontieră! Actele românești, anulate din cauza domiciliilor fictive apare prima dată în PS News.
13:30
Zeci de mii de bulgari au ieșit din nou în stradă: „Peevski și Borisov, plecați de la putere” # PSNews.ro
Zeci de mii de bulgari au protestat miercuri în Sofia și în alte 12 orașe din țară, cerând demisia guvernului și excluderea definitivă din politică a lui Delyan Peevski și Boiko Borisov. Protestul Generației Z a luat amploare sub sloganul „Demisia! Afară cu Peevski și Borisov de la putere”. La 36 de ani de la […] Articolul Zeci de mii de bulgari au ieșit din nou în stradă: „Peevski și Borisov, plecați de la putere” apare prima dată în PS News.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.