Larisa Udilă trece prin momente cumplite. A primit o nouă lovitură, cu puțin timp înainte să nască: „Iau un pumn de pastile”
SpyNews, 11 decembrie 2025 13:20
Larisa Udilă trece prin momente cumplite! Influencerița se pregătește să devină mamă pentru a doua oară, însă, de ceva vreme, se confruntă cu o multitudine de probleme. Aceasta le-a împărtășit urmăritorilor săi ce se petrece cu ea.
Acum 30 minute
13:20
13:20
Kelly Osbourne, motivul sfâșietor al pierderii în greutate. Ce mesaj acid a transmis actrița celor care o urăsc # SpyNews
Kelly Osbourne a transmis un mesaj acid celor care au comentat despre pierderea ei dramatică în greutate. Vedeta de reality show, aflată în doliu după moartea tatălui ei, legenda rock Ozzy Osbourne, a avut o reacție vehementă față de cei care consideră că a pierdut prea multe kilograme.
13:10
Chefi la cuțite, lider de audiență. Schimbări în trei echipe, ieri, după duelul amuletelor dintre Chef Richard și Chef Orlando # SpyNews
Cel de-al patrulea battle a adus ieri seară schimbări în trei dintre taberele care se întrec în bucătăria Chefi la cuțite, surprizele ținându-se lanț într-o ediție a show-ului culinar care s-a impus ca lider de audiență.
Acum o oră
12:40
Fiica cea mare a lui Liviu Vârciu, jignită pe motiv că s-ar fi îngrășat. Ce replică le-a dat Carmina răutăcioșilor # SpyNews
Fiica cea mare a lui Liviu Vârciu este prezentă în mediul online de câțiva ani și spune că s-a obișnuit cu comentariile răutăcioase. Totuși, a răbufnit, după ce a fost jignită pe motiv că s-ar fi îngrășat. Tânăra s-a arătat deranjată de faptul că există persoane care îi judecă pe alții pentru kilogramele în plus.
Acum 2 ore
12:30
Ana Maria Brnoschi trece prin momente cumplite de câteva lui bune și abia acum s-a aflat motivul. Vedeta de televiziune a dezvăluit ce se ascunde în spatele zâmbetului ei, iar ceea ce cară pe umeri nu este deloc ușor. Iată despre ce este vorba!
12:20
De ce a murit medicul din Rovinari care s-a prăbușit în timp ce consulta un pacient. Cadrul medical avea 48 de ani # SpyNews
Medicul care a murit în timpul serviciului la Spitalul Orășenesc „Sfântul Ștefan” din Rovinari, județul Gorj, avea un istoric de probleme cardiace. Potrivit colegilor săi, acesta urma să facă o operație de bypass, însă a amânat intervenția din cauza kilogramelor în plus și a istoricului său familial de afecțiuni cardiace.
12:00
Casa Andrei Volos și a lui Robert Lele, desprinsă din poveste! Cum au decorat cei doi locuința de Crăciun # SpyNews
Andra Volos și Robert Lele au o casă desprinsă parcă din poveste! Cei doi au decorat în mod inedit locuința, iar imaginile vorbesc de la sine. Bradul imens pentru care au optat parcă ar fi din centrul unui târg de Crăciun. Iată cum și-au amenajat cei doi casa!
12:00
Cine ar fi vinovat pentru despărțirea dintre Bogdan Mocanu și Iasmina. Cei doi nu ar forma un cuplu din nou # SpyNews
Bogdan Mocanu și iubita lui erau împreună de opt luni. Au mai fost separați în trecut, însă și-au mai acordat o șansă, ca după câteva săptămâni să se despartă din nou. Cei doi nu ar forma un cuplu din nou. Cine ar fi vinovat de separarea lor.
Acum 4 ore
11:30
Atenție, utilizatori WhatsApp! O nouă țeapă te face să pierzi sume mari într-o secundă. Juno era să o pățească # SpyNews
A apărut o nouă țeapă, în special în rândul utilizatorilor de WhatsApp. Juno a tras un semnal de alarmă, după ce era la un pas să piardă bani. După ce a povestit cum era să piardă 3.000 de lei, urmăritorii au reacționat, spunând că și ei erau cât pe ce să cadă în aceeași capcană.
11:20
Andreea Tonciu face ce face și intră iar în gura lupului! Bruneta a fost prinsă cu minciuna, chiar când nu se aștepta. Aceasta a încercat să își bulverseze fanii, însă internauții sunt destul de vigilenți. Iată cum a încercat vedeta să îi ducă cu zăhărelul pe urmăritorii săi!
11:00
S-a aflat totul despre românii care au murit în Tenerife. Ana și Victor și-au dedicat viața ajutând familii nevoiașe # SpyNews
Cei doi români care și-au pierdut viața în Tenerife erau soț și soție. Ana și Victor și-au dedicat viața ajutând familii nevoiașe. Femeia era mamă a doi copii.
10:50
Anul 2025 este pe sfârșite și, ca în fiecare an, multe persoane își fac un anumit plan în minte despre cum ar dori să decurgă anul care urmează. Există totuși niște sfaturi pe care specialiștii le dau, atunci când vine vorba de schimbarea stilului de viață. Asta, dacă vă doriți o resetare totală și un început nou de a trăi. Iată despre ce este vorba!
10:50
Lambada, prima iubire a lui Tzancă Uraganu, din nou însărcinată? Cei doi au fost de curând în vacanță cu copiii # SpyNews
Lambada și Tzancă Uraganu au împreună trei copii, cel mai mic având un an. Prima iubire a manelistului și-a pus urmăritorii pe jar, după ce a dat de înțeles că s-ar putea să fie însărcinată. Cei doi au fost de curând în vacanță cu copiii, în Madrid.
10:40
Scene șocante într-un liceu din România! O profesoară a amenințat elevii cu un briceag: "Vă tai degetele" # SpyNews
Scene șocante s-au petrecut într-un liceu de elită din România. O profesoară a amenințat elevii cu un briceag și le-a spus că le taie degetele dacă nu sunt cuminți.
10:20
Vești de ultimă oră despre starea de sănătate a lui Justin Timberlake. Suferă de boala care a lovit vedetele de la Hollywood # SpyNews
Justin Timberlake a anunțat în urmă cu câteva luni că a fost diagnosticat cu boala Lyme, o afecțiune care afectează tot mai multe vedete de la Hollywood. Cântărețul și-a dedicat ultima perioadă sănătății și și-a luat rămas bun de la fani în cadrul unui concert din turneul său mondial „Forget Tomorrow”.
10:10
Un star TV a decis să se mute în Dubai, alături de copii și de cei cinci cai ai săi. S-a săturat de pericol # SpyNews
Un star de televiziune s-a săturat de pericol și a decis să se mute din țara în care a trăit destul de mult timp. Nivelul ridicat al criminalității, dar și un incident important pe care l-a trăit au determinat-o să ia această decizie. Astfel, vedeta a hotărât să își ia copiii și caii pe care îi are și să pornească spre Dubai.
10:00
"Am fost moartă și pot să-ți spun ce te așteaptă de cealaltă parte." Ce spune o femeie despre viața de apoi # SpyNews
O femeie care a fost declarată decedată timp de opt minute, are o viziune fascinantă asupra morții și spune că este „o iluzie.” După ce a revenit la viață, ea a împărtășit experiența extraordinară pe care a trăit-o în viața de apoi.
09:40
Un doctor de top avertizează cu privire la noua tulpina de gripă. A crescut numărul copiilor internați în spitale # SpyNews
Un medic de top avertizează cu privire la noua tulpină de gripă. Numărul copiilor care se confruntă cu această problemă a crescut, în timp ce în Marea Britanie situația este cât se poate de serioasă.
Acum 6 ore
09:20
Descoperire halucinantă! Nu te-ai fi gândit niciodată la faptul că design-ul modern al unei bucătării poate avea astfel de efecte. Medicii au identificat un caz șocant, în care un bărbat s-a îmbolnăvit din cauza unui astfel de design „la modă”. Iată despre ce este vorba!
09:10
Un tată a primit un diagnostic șocant de boală rară și incurabilă! Bărbatul ignorase durerile și disconfortul # SpyNews
Un tată a primit un diagnostic șocant de boală rară și incurabilă, după ce a ignorat mai multă vreme durerile și disconfortul. A aflat că suferă de o boală rară după ce i-a făcut fiului său un test genetic.
09:00
A avut parte de o nuntă așa cum și-a dorit și a visat să facă și o ședință foto spectaculoasă. Totul a luat, însă, o turnură neașteptată. Maria a murit înecată la 30 de ani, la câteva săptămâni de la nuntă.
08:40
Imagine rară pe cer! NASA a explicat ce este „meduza roșie”, apărută deasupra unei furtuni # SpyNews
Imagini extrem de rare au apărut pe cer deasupra unei furtuni. Cercetătorii NASA au explicat ce este acea „meduză roșie”, care a acaparat privirile oamenilor. Iată detaliile pe care le-au oferit experții!
08:30
Florin Salam, dat afară de la o petrecere. Ce s-ar fi întâmplat, după ce și-a făcut apariția Narcisa Moisa # SpyNews
Florin Salam ar fi fost invitat să cânte la o zi de naștere, însă ar fi fost dat afară, imediat după ce a apărut Narcisa Moisa. Imaginile cu manelistul au devenit virale și au apărut o mulțime de reacții. Cei care au fost prezenți la petrecere au, însă, o cu totul altă variantă.
Acum 24 ore
00:30
Simona Trașcă suspectează că ar fi însărcinată! Vedeta a primit semne clare: ”Mi-a fost foarte rău” # SpyNews
Simona Trașcă și Marian Buzilă trec prin momente de suspans! Vedeta suspectează că ar putea fi însărcinată! Stările de sănătate pe care le-a avut în ultima perioadă i-au dat de gândit vedetei!
00:10
Tensiunile au atins cote maxime la Chefi la cuțite și în această seară. Doi dintre chefi au obținut egalitate de puncte la battle, așadar, s-a ajuns la individuale. Un concurent a părăsit competiția cu doar șapte puncte.
00:00
Copilul de 12 ani, din Ialomița, ucis de un șofer beat, a fost înmormântat! Prietenii lui au făcut un gest sfâșietor # SpyNews
Copilul din Ialomița, care a fost ucis de un șofer beat în fața casei sale, a fost condus pe ultimul drum! Familia și prietenii lui Eduard și-au luat adio de la el. Imaginile de la înmormântare au emoționat pe toată lumea.
10 decembrie 2025
23:30
Bogdan de la Ploiești a împodobit bradul! Detaliul care te duce cu gândul direct spre Cristina Pucean # SpyNews
Bogdan de la Ploiești continuă să-și țină urmăritorii pe gânduri în ceea ce privește relația sa cu Cristina Pucean. Cântărețul a împodobit bradul, însă un detaliu a condus direct spre ea!
23:10
Imagini deplorabile cu un actor celebru! Prăbușit pe stradă, fără nicio reacție, din cauza unei supradoze de droguri # SpyNews
Un actor extrem de cunoscut a fost fotografiat într-o ipostază deplorabilă! Comediantul a fost surprins la colțul străzii, prăbușit pe asfalt, fără nicio reacție, sub influența substanțelor interzise! Fanii lui sunt îngrijorați.
23:00
Situație neașteptată la Chefi la cuțite! Ce s-a întâmplat în battle-ul din această ediție: "Nu se poate..." # SpyNews
O nouă situație imprevizibilă s-a întâmplat la Chefi la cuțite! Jurații au așteptat cu sufletul la gură rezultatul final al battle-ului, care a fost unul la care nu s-au așteptat. Iată ce s-a întâmplat!
22:30
Iolanda, decizie neașteptată după plecarea lui Alexandru! Concurenta a găsit o cale să fie alături de el # SpyNews
Decizia Nicoletei de a-l elimina pe Alexandru din casa Mireasa a întristat-o profund pe Iolanda. Concurenta a luat o decizie neașteptată după eliminarea concurentului și a găsit o cale prin care să îi fie alături.
22:20
Soțul Teodorei Marcu, tânăra însărcinată împușcată în plină stradă, declarații sfâșietoare la șase luni de la tragedie: ”Mi-e din ce în ce mai greu” # SpyNews
La șase luni de la tragedia care a șocat România, soțul Teodorei Marcu, tânăra împușcată în plină stradă de fostul iubit, spune că nu își poate reveni după șocul trăit! Mama fetiței sale și cea care urma să îi mai ofere încă un copil a fost ucisă cu bestialitate chiar în fața micuței de trei ani. Declarațiile sfâșietoare ale bărbatului rămas văduv!
22:20
După doi ani de stres și agitație, Ruby poate răsufla ușurată: ”Am scăpat, nu-mi mai arde de nimic” # SpyNews
Ruby și-a cumpărat în 2019 un penthouse imens, însă nu s-a putut bucura de el așa cum și-ar fi dorit, pentru că a trebuit să-l renoveze complet și să investească sute de mii de euro în locuința mult visată. Abia acum, după aproape doi ani de stres și agitație, cântăreața s-a mutat în sfârșit acasă. În exclusivitate pentru Spynews.ro, artista face declarații despre marea realizare.
22:20
O mai știți pe Simona Sensual? Blondina vrea să se întoarcă în showbiz! Am aflat și cum stă la capitolul dragoste # SpyNews
O mai știti pe Simona Sensual? Blondina își dorește să revină în showbiz! Reporterii Spynews.ro au aflat ce mai face artista, cu ce se ocupă și cum stă la capitolul dragoste. Și, cel mai important, a devenit sau nu mamică Simona Sensual!
22:20
A vrut să îi facă o surpriză, însă a comis-o grav! Cum și-a împăcat Iustin Petrescu actuala iubită # SpyNews
A vrut să îi facă o surpriză iubitei, însă era cât pe ce să o dea în bară. Iustin Petrescu povestește cum a reușit să-și împace partenera și explică de ce nu recomandă metoda pe care a folosit-o. Influencerul vine cu declarații savuroase.
22:20
Fratele dansatoarei exotice Cristina Pucean a decis să renunțe la luptă, după ce i-a dat în judecată pe șefii pușcăriei Rahova, acuzând că i s-ar fi încălcat drepturile.
22:20
Gabi Bădălău este obligat de instanță să-și plătească datoria despre care spunea, în august, că o va achita „în cel mai scurt timp”. Cum nu s-a ținut de cuvânt, magistrații au decis să fie executat silit.
22:00
Tensiunile încep să crească, la Chefi la cuțite! Doi dintre jurați au aplicat amuleta, iar stresul își spune cuvântul la proba pentru gătit. Chef Orlando Zaharia a fost scos din minți!
21:50
Ce părere are bunica Virginia despre relația dintre Alex și Florina. Neînțelegerile cu concurenta au revoltat-o # SpyNews
Bunica Virginia a făcut declarații în lacrimi după neînțelegerile de care a avut parte cu Florina! Aceasta a dezvăluit la Mireasa - Capriciile Iubirii ce părere are despre relația cu Alex cu ea și ce temeri are cu privire la viitorul lor împreună.
21:20
Bomba momentului în televiziune! Diana Bart semnează cu Antena Stars?!? Cum a fost surprinsă de paparazzii Spynews.ro # SpyNews
Aşa cum v-am obişnuit de fiecare dată, Spynews.ro vă ţine la curent cu tot ce mişcă în showbiz-ul autohton şi nu numai! Şi acum vine bomba finalului de an! Paparazzii Spynews.ro au surprins-o pe Diana Bart într-o locaţie total neaşteptată!
21:10
Bilanț negru după incendiul care a distrus o piață! Un bărbat a murit, iar un o altă persoană a sărit de la etaj # SpyNews
Incendiul care a distrus o piață din Rusia s-a soldat cu un bilanț de-a dreptul îngrijorător! A murit un bărbat, o femeie a fost intoxicată, iar o altă persoană a sărit de la etaj de teamă.
21:00
Trei zodii protejate de divinitate în luna decembrie 2025. Nativii vor avea noroc pe toate planurile # SpyNews
Trei zodii vor fi favoritele horoscopului în luna decembrie 2025. Înainte de sărbătorile de iarnă, într-una dintre cele mai importante perioade din an pentru creștini, nativii vor fi protejați de divinitate. Iată cum le schimbă acest lucru viața.
20:30
Robert Lele, mesaj emoționant pentru Andra Volos înainte de sărbători: "În ciuda greșelilor mele..." # SpyNews
Robert Lele se simte "cu musca pe căciulă"? Mesajul pe care artistul i l-a dedicat soției sale a lăsat loc de interpretări. Iată ce i-a transmis Robert Lele frumoasei șatene!
20:00
Un incendiu puternic a distrus o piață, în Sankt Petersburg! Flăcările s-au extins rapid, iar incidentul este urmat de mai multe explozii. Incendiul a izbucnit într-o piață din oraș. Persoanele aflate pe stradă au fugit după ce au văzut că flăcările distrug totul!
20:00
Un cântăreț a fost găsit înjunghiat în propria lui casă! Medicii nu au putut să îi salveze viața, astfel că l-au declarat mort. Între timp, fiul său a fost arestat și este acuzat de omor. Iată despre cine este vorba!
19:20
Costel Biju nu se joacă atunci când vine vorba despre sărbători! Cântărețul are un brad de Crăciun cum rar ai mai văzut. Este imens și arată de-a dreptul spectaculos.
19:20
S-a aflat identitatea persoanei care a murit în mașina din Oradea. Cadavrul lui Mircea a fost găsit într-o mașină arsă, parcată într-o zonă retrasă de la marginea orașului. Bărbatul avea doar 42 de ani și era șofer.
18:50
O scriitoare celebră a pierdut lupta cu moartea, la vârsta de 55 de ani. A fost diagnosticată cu o boală nemiloasă în urmă cu câțiva ani, care, din păcate, acum a răpus-o. Iată despre cine este vorba!
18:50
Incident șocant luni seară! Un avion a încercat să aterizeze forțat pe o autostradă din Florida, dar s-a prăbușit pe o mașină aflată în mers. Atât mașina, cât și aeronava s-au făcut praf. Momentul halucinant a fost filmat.
18:10
Tzancă Uraganu a transmis un avertisment pentru toți colindătorii. Manelistul nu vrea să îi mai primească în casa lui din cauză că ar fi fost deranjat prea mult în ultimele zile. Tzancă Uraganu a fost călcat pe nervi și a decis să ia măsuri.
18:10
A fost Dana Roba cerută în căsătorie de iubitul infidel? Imaginea cu care și-a pus urmăritorii pe gânduri # SpyNews
Dana Roba nu încetează să-și surprindă urmăritorii! După ce s-a împăcat cu iubitul infidel, make-up artista șochează din nou! A fost oare cerută în căsătorie? Aflați în rândurile următoare.
