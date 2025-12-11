Amnesty: Atacurile Hamas și tratamentul ostaticilor din Gaza constituie crime împotriva umanității
Rador, 11 decembrie 2025 13:50
Un nou raport al Amnesty International arată că gruparea militantă palestiniană Hamas a comis crime împotriva umanității în timpul atacului asupra sudului Israelului din 7 octombrie 2023 și împotriva ostaticilor duși în Gaza. Organizația pentru drepturile omului, cu sediul la Londra, a precizat că raportul publicat miercuri a analizat tiparele atacului, comunicațiile dintre combatanți și […]
• • •
Acum 30 minute
14:00
Spitalele din Marea Britanie se confruntă cu un „scenariu de coșmar” din cauza unui val de super gripă, au avertizat joi responsabilii din sănătate, în condițiile în care internările pentru gripă au crescut cu 55% într-o săptămână. Liderii din sănătate le-au cerut persoanelor care se simt rău să poarte măști în transportul public, unele spitale […]
13:50
Acum o oră
13:40
Vremea ploioasă din această toamnă a restabilit necesarul de apă din sol, în judeţul Mehedinţi # Rador
Vremea ploioasă din această toamnă a restabilit necesarul de apă din sol, iar fermierii spun că au culturi foarte bine dezvoltate. Este vorba despre grâu, orz şi rapiţă, iar dacă vremea va fi favorabilă, cultivatorii se aşteaptă la producţii bune. Din Mehedinţi transmite corespondentul RRA Mihai Bădescu. Reporter: Mihai Bădescu – Cantități totale de peste […]
13:40
Vicepreşedintele Radei Supreme de la Kiev, Oleksandr Korniienko, a declarat că, potrivit Constituției ucrainene, cât timp în Ucraina este în vigoare legea marțială, este nepotrivit să se discute despre organizarea alegerilor parlamentare. Korniienko a reamintit că legea fundamentală reglementează clar această chestiune, în special articolul 83, care prevede că, dacă mandatul parlamentului expiră în timpul […]
13:40
Un raport al Biroului Procurorului General al Ucrainei arată că, de la începutul invaziei ruse la scară largă, au fost uciși mai mult de 600 de copii ucraineni, iar alţi peste 2.000 au fost răniți. Potrivit datelor publicate, joi, de procurorii de la Kiev, au murit 676 de copii, iar 2.293 au fost răniți. De […]
13:40
Direcţia de Poliţie a Capitalei Bulgariei a raportat că 57 de persoane au fost reţinute, înainte, în timpul şi după încheierea manifestaţiei de protest de miercuri seară de la Sofia. Dintre acestea, 24 sunt înregistrate pentru diverse fapte penale – huliganism, deţinere de droguri, vătămări corporale, tâlhării, furturi. Poliţiştii din Sofia au identificat şi 22 […]
13:30
Guvernul a inclus agenda şedinţei de la această oră noi acte normative din domeniul financiar. Este vorba despre două proiecte de Ordonanţe de Urgenţă: primul se referă la înfiinţarea de întreprinderi mici şi mijlocii, iar al doilea la finalizarea proiectelor finanţate din bani europeni. Cu detalii, redactorul RRA Andrei Şerban: Reporter: Ordonanța de urgență de […]
13:20
Miniștri și diplomați din Uniunea Europeană s-au reunit, joi, la Lviv, unde au adus un omagiu militarilor ucraineni decedaţi în război. Potrivit corespondenților Suspilne, delegația condusă de comisarul european pentru vecinătate și extindere, Marta Kos, ministrul pentru Afaceri Europene al Danemarcei, Mari Bjerre, reprezentanți ai corpului diplomatic din diferite țări, precum și viceprim-ministrul pentru Integrare […]
13:20
Preşedintele Bulgariei, Rumen Radev, a declarat, ca răspuns la o întrebare a jurnaliştilor privind moţiunea de cenzură, că astăzi, cuvântul îl are Parlamentul. La ora 13:30, Adunarea Naţională va vota proiectul de hotărâre privind moţiunea de cenzură împotriva Consiliului de Miniştri condus de premierul Rosen Jeliazkov. Dezbaterile asupra celei de-a şasea moţiuni, depusă pentru eşecul […]
13:20
Cancelarul german, Friedrich Merz, anticipează discuții cu SUA în weekend privind planul pentru Ucraina # Rador
Cancelarul german, Friedrich Merz, a declarat joi că se așteaptă la discuții cu oficiali americani în acest weekend privind o propunere înaintată de partea europeană pentru pace în Ucraina. Într-o convorbire de miercuri, „i-am făcut o propunere președintelui american Donald Trump ca să finalizăm documentele împreună cu guvernul american în weekend”, a spus dl Merz. […]
Acum 2 ore
12:50
Știri Radio Ujgorod – Elvira Chilaru
Acum 4 ore
12:10
Alegeri pe timp de război – Vicepreşedintele Parlamentului Ucrainei a enunţat condiţiile-cheie pentru desfăşurarea scrutinului # Rador
Vicepreședintele Radei Supreme de la Kiev, Oleksandr Korniienko, a declarat că, în momentul de faţă, în Ucraina, nu există nicio inițiativă legislativă sau chiar vreo schiță care să reglementeze desfășurarea alegerilor pe timp de război. Potrivit oficialului, elaborarea unui astfel de cadru legislativ necesită discuții ample în parlament, implicarea organizațiilor civice și a guvernului. Korniienko […]
11:40
Primii migranți climatici care au părăsit mica națiune insulară Tuvalu din Pacificul de Sud au sosit în Australia # Rador
Primii migranți climatici care au părăsit mica națiune insulară Tuvalu din Pacificul de Sud au sosit în Australia, sperând să păstreze legăturile cu insula lor natală amenințată de ape, au declarat joi oficiali din cadrul Ministerului de Externe australian. Peste o treime din populația de 11.000 de locuitori din Tuvalu a solicitat o viză climatică […]
11:30
O revoluție pașnică din inima Vestului Sălbatic care a schimbat lumea În 1869, într-un colț izolat al Americii postbelice, un teritoriu aproape necunoscut a scris o pagină esențială în istoria drepturilor civile. Wyoming, o regiune cu doar câteva mii de locuitori, a devenit primul loc din Statele Unite și unul dintre primele din lume care […]
11:20
Ucraina opreşte pentru prima dată activitatea unei platforme petroliere rusești din Marea Caspică # Rador
Drone ale Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU) au oprit activitatea unei platforme petroliere din Marea Caspică. Acesta este primul caz în care Ucraina loveşte un obiectiv rusesc legat de extracția de petrol în această regiune – potrivit unor surse citate de RBC. Dronele cu rază lungă de acțiune ale Centrului de Operațiuni Speciale „Alfa” […]
10:40
De la 1 ianuarie, primăriile pot să crească impozitele pe locuinţe şi maşini. De asemenea, se majorează impozitele pe dividende şi sunt taxate cu 25 de lei coletele cu valoare mică, provenite din spaţiul extracomunitar, ce vizează mai ales cumpărăturile făcute pe marile platforme comerciale din China. Măsurile intră în vigoare după ce Curtea Constituţională […]
10:40
Circulația este în continuare oprită la această oră pe Autostrada A2, pe sensul de mers spre mare, de la Cernavodă până aproape de Constanța. Poliția deviază traficul pe DN22C și pe DN3. Polițiștii constănțeni au întocmit dosar penal în urma incidentului petrecut aseară pe autostradă, între km 160 și 192, pe partea carosabilă, unde mai […]
10:40
Premierul Ilie Bolojan a convenit ca USR să vină până la sfârşitul săptămânii viitoare cu o propunere pentru portofoliul Apărării # Rador
Premierul Ilie Bolojan spune că a convenit cu preşedintele USR, Dominic Fritz, ca până la sfârşitul săptămânii viitoare formaţiunea acestuia să vină cu o propunere pentru portofoliul Apărării. Într-un interviu televizat, el a spus că persoana care va fi propusă trebuie să aibă un parcurs profesional care arată calificare, pentru ca domeniul respectiv să fie […]
10:30
Campanie de hărțuire împotriva unei activiste pro-democrație din Hong Kong refugiată în Anglia # Rador
O activistă pro-democrație din Hong Kong, care a fugit în Marea Britanie, a fost ținta unei campanii de hărțuire ce a implicat trimiterea de imagini false, cu caracter sexual explicit, către vecinii săi. Carmen Lao s-a mutat în sud-estul Angliei acum patru ani. La scurt timp după aceea, vecinii au primit scrisori din China prin […]
10:30
Şase partide ar putea intra în Adunarea Naţională de la Sofia, dacă astăzi ar avea loc alegeri (sondaj Market Links) # Rador
Şase partide ar putea intra în Adunarea Naţională de la Sofia, dacă astăzi ar avea loc alegeri, potrivit unui sondaj naţional, finanţat şi realizat împreună de BTV şi Market Links. Studiul a fost efectuat cu participarea a 1.009 persoane majore din Bulgaria, în perioada 3-7 decembrie, prin interviuri directe şi chestionare online. Conform rezultatelor, coaliţia […]
Acum 6 ore
10:10
Președintele Macron organizează o întâlnire de criză privind violența bandelor infracționale din Franța # Rador
Președintele francez, Emmanuel Macron, organizează astăzi o întâlnire la nivel înalt pentru a discuta despre bandele infracționale violente, care, potrivit oficialilor, ucid tot mai des copii. Președintele Macron le cere polițiștilor să trateze această industrie la fel cum o fac cu terorismul. Locuitorii din Marsilia povestesc despre o stare de panică și teroare care cuprinde […]
10:00
Pentru mulți oameni, vacanța de sărbători este percepută ca o pauză binevenită, un moment de resetare și încărcare emoțională. Cu toate acestea, realitatea psihologică din primele săptămâni ale anului arată cu totul diferit: mulți se întorc la muncă nu doar fără energie, ci cu un sentiment accentuat de epuizare, iritare și lipsă de motivație. Din […]
09:50
Myanmar – Cel puțin 30 de morți și zeci de răniți în urma unui atac aerian asupra unui spital din statul Rakhine # Rador
Cel puțin 30 de persoane au fost ucise, inclusiv pacienți, după ce un spital important din statul Rakhine, în vestul Myanmarului, a fost ținta unui atac aerian al juntei aflate la guvernare, potrivit unui grup rebel, unui lucrător umanitar și unui martor. Peste 70 de persoane au fost rănite, au spus aceștia joi. Spitalul din […]
09:30
Preşedintele Bulgariei a comentat protestele împotriva guvernului condus de premierul Rosen Jeliazkov # Rador
Preşedintele Bulgariei, Rumen Radev, a comentat protestele împotriva guvernului, desfăşurate, miercuri seară, la Sofia şi în mai multe oraşe din ţară. Bulgari din străinătate şi-au manifestat nemulţumirea faţă de cabinetul condus de premierul Rosen Jeliazkov prin proteste organizate la Bruxelles, Berlin şi Viena. Joi, la ora 13:30, Adunarea Naţională de la Sofia urmează să supună […]
09:30
O dubă modelul Gazelle a fost surprinsă în imagini video cum explodează, la Moscova, paralizând traficul. Un alt camion a luat foc pe carosabil la Moscova, a relatat canalul Telegram Accidente și Urgențe Moscova și regiunea Moscova. Martorii oculari au surprins incidentul şi l-au înregistrat. În imagini se poate vedea cum camionul arde pe carosabil, […]
09:20
Apa care curge la robinetele oamenilor din Prahova încă nu este potabilă. Aceasta poate fi folosită doar la toalete şi nu trebuie băută, utilizată la spălatul alimentelor şi nici măcar pentru igiena personală. Autorităţile sanitare din Prahova fac analize pentru a stabili când va putea fi declarată potabilă. Testele microbiolobice au arătat că apa care […]
09:10
Guvernul va reglementa în ședința de astăzi acordarea și anul viitor a unor facilități pentru veteranii și văduvele de război, precum și pentru pensionari. Un alt act legislativ aflat pe agendă va viza trecerea Oficiului Român pentru Drepturile de Autor în subordinea Ministerului Culturii. Cu detalii redactorul RRA Andrei Șerban. Reporter: Potrivit unei ordonațe de […]
09:00
Şeful Administrației Militare Regionale Zaporijjia, Ivan Fedorov, a raportat că, în ultimele 24 de ore, forțele ruse au atacat 17 localități din regiune, rănind doi civili. „Un bărbat de 63 de ani și o femeie de 71 de ani au fost răniți în urma atacurilor inamice asupra raionului Polohi” – a precizat Fedorov, într-un mesaj […]
08:50
Parlamentul Bulgariei va supune la vot cea de-a şasea moţiune de cenzură împotriva cabinetului condus de Rosen Jeliazkov # Rador
Adunarea Naţională de la Sofia va supune la vot cea de-a şasea moţiune de cenzură împotriva cabinetului condus de premierul Rosen Jeliazkov. Votul va începe la ora 13:30, după încheierea dezbaterilor care au durat aproximativ patru ore. Moţiunea a fost depusă de „Continuăm Schimbarea-Bulgaria Democrată” pe tema eşecului guvernului în politica economică, după o serie […]
08:50
Şeful Administrației Militare Regionale Dnipropetrovsk, Vladislav Haivanenko, a raportat că, în noaptea de miercuri spre joi, forțele ruse au bombardat cu artilerie și au atacat cu drone raioanele Nikopol, Krivi Rih și Sinelnikove. În urma atacului, au fost avariate locuințe, conducte de gaz și anexe gospodărești. Potrivit lui Haivanenko, raionul Nikopol a fost vizat de […]
08:50
‘Forțele de apărare aeriană ruse au mai doborât o dronă care se îndrepta spre Moscova’, a scris primarul pe canalul său de Telegram. Forțele de apărare aeriană ar mai fi distrus deja alte 31 de drone, care au atacat Moscova, astfel că, în total, numărul dronelor doborâte la Moscova a crescut la 32. Aeroporturile Vnukovo, […]
08:50
Patru mii opt sute optzeci de persoane au intrat în Ungaria miercuri, la granița ucraineno-ungară, a informat joi, Inspectoratul General al Poliţiei din Ungaria ((ORFK), într-un comunicat remis Agenţiei de Presă MTI. Dintre cei intrați, poliția a eliberat permise de ședere temporară pentru 39 de persoane, valabile 30 de zile. În acest timp, aceste persoane […]
08:40
În Portugalia sunt așteptate joi perturbări importante în contextul în care două federații sindicale principale au organizat prima grevă generală din ultimii peste zece ani. Transportul, sănătatea, educația și alte servicii publice vor fi afectate de grevă. Corespondentul BBC transmite că efectele grevei s-au resimțit deja în Lisabona chiar de miercuri noapte, garniturile de metro […]
Acum 8 ore
08:10
Administraţia Militară Regională Mikolaiv a anunţat că, pe 10 decembrie, în regiune a sosit al 500-lea camion cu ajutor umanitar din partea fundației daneze Bevar Ukraine. Transportul include echipamente medicale, articole sportive, bunuri de primă necesitate și dotări pentru școli și instituții sociale. Guvernatorul regiunii, Vitali Kim, a subliniat importanța sprijinului, menționând că ajutorul va […]
08:10
Rusia pregăteşte noi restricții în domeniul comunicațiilor, care ar putea afecta atât convorbirile private, cât și accesul cetățenilor la servicii din străinătate. Inițiativa este prezentată ca o măsură de protecție, însă consecințele sale depășesc cu mult motivele declarate – potrivit unui raport al Centrului de Combatere a Dezinformării din cadrul Consiliului de Securitate şi Apărare […]
08:10
Laureata Nobel, María Corina Machado, a ajuns la Oslo la câteva ore după ceremonia de decernare # Rador
Laureata Premiului Nobel pentru Pace, María Corina Machado, a apărut joi dimineață la Oslo, urcând peste barierele din fața hotelului său pentru a îmbrățișa susținători, după ce figura opoziției venezuelene nu a reușit să ajungă la timp în capitala norvegiană pentru a primi premiul la ceremonia desfășurată cu câteva ore mai devreme. Ingineră în vârstă […]
08:10
EVENIMENTE INTERNE – Senat * Conferinţa „Rebuilding Ukraine: Security, Opportunities, Investment”, organizată sub înaltul patronaj al Ministerului Afacerilor Externe al României (11 – 12 decembrie) – la Cercul Militar Naţional ora 9:30 – deschiderea oficială. Participă preşedintele Senatului, Mircea Abrudean, ministrul Afacerilor Externe, Oana Ţoiu, ministrul Afacerilor Externe al Ucrainei, Andrii Sybiha, ministrul Finanţelor, […]
08:10
Planurile președintelui Donald Trump prevăd investiții majore ale SUA în Rusia și reluarea fluxurilor de petrol către Europa, scrie WSJ # Rador
Planul președintelui american, Donald Trump, pentru pace în Ucraina include propuneri de restabilire a fluxurilor de energie rusești către Europa, investiții majore ale Statelor Unite în pământuri rare și energie din Rusia și accesarea activelor suverane rusești înghețate, a relatat „Wall Street Journal”. Ziarul a spus că planurile au fost detaliate în anexe la propunerile […]
08:00
Proteste împotriva guvernului de la Sofia, în mai multe oraşe din Bulgaria şi în străinătate # Rador
Sute de mii de oameni au participat la protestul de miercuri seară de la Sofia şi din alte mari oraşe, cerând demisia guvernului. La acţiunea de protest din capitală s-au alăturat şi studenţi de la diferite instituţii de învăţământ superior. După mai mult de trei ore, protestul s-a încheiat paşnic. Protestatarii sunt pregătiţi să organizeze […]
07:00
„Atacarea Uniunii Europene pentru izolarea Kievului s-ar putea ascunde în spatele ultimatumului lui Trump?” se întreabă publicația italiană Avvenire. „După eșecul Păcii de Ziua Recunoștinței, Trump încearcă acum cu Pacea de Crăciun, dând un ultimatum Ucrainei. Într-un moment în care sondajele interne preziceau declinul președintelui Zelenski, Donald Trump, în peregrinările sale prin capitalele europene pentru […]
06:40
Președintele român Nicușor Dan s-a întâlnit cu Macron la Palatul Élysée pentru discuții axate pe securitate, regiunea Mării Negre și cooperarea militară în cadrul de lucru SAFE [programul UE de reînarmare – n.trad.]. Dan a subliniat relevanța investițiilor franceze pe termen lung în industria de apărare a României și a ridicat chestiunea proiectelor energetice, inclusiv […]
Acum 12 ore
04:40
Vineri, 12 decembrie (de la ora 19:00), concertul de la Sala Radio este o invitație la meditație – Moarte și transfigurație (1889), poem simfonic emoționant în care Richard Strauss descrie, cu o intensitate dramatică remarcabilă, ultimele clipe ale unui artist aflat pe patul de moarte. Lucrarea urmărește, în limbaj orchestral, lupta interioară a acestuia: frământările, […]
Acum 24 ore
01:00
Donald Trump a spus că CNN ar trebui vândută ca parte a unui acord de achiziţionare a Warner Bros Discovery # Rador
Președintele american Donald Trump a declarat miercuri că rețeaua de știri CNN ar trebui vândută ca parte a unui acord privind achiziţionarea companiei-mamă Warner Bros Discovery sau separat. „CNN ar trebui vândută”, le-a declarat dl Trump reporterilor de la Casa Albă. Preşedintele Trump este un critic vocal al CNN, etichetând frecvent rețeaua drept promotoare de […]
00:50
Islanda nu va participa la Concursul Eurovision 2026, a anunțat miercuri postul public de televiziune RUV, după ce săptămâna trecută organizatorul, Uniunea Europeană de Radiodifuziune, a aprobat participarea Israelului. (REUTERS – 10 decembrie)/mbaciu/atataru RADOR RADIO ROMÂNIA (10 decembrie)
00:50
Cimpoiul bulgăresc și cântatul la cimpoi au devenit oficial parte din Lista Patrimoniului Cultural Imaterial al Organizației Națiunilor Unite pentru Educație, Știință și Cultură (UNESCO), a anunțat organizația pe rețelele de socializare. Decizia de a include cimpoiul pe listă a fost luată în cadrul celei de-a 20-a sesiuni a Comitetului Interguvernamental pentru Protejarea Patrimoniului Cultural […]
00:50
Germania a respins ideea unei noi bănci multilaterale de apărare, dând astfel cea mai recentă lovitură propunerilor de creare a unui creditor global susținut de stat pentru a ajuta la reînarmarea țărilor europene și a celor membre ale NATO. Ministerul de Finanțe de la Berlin a transmis miercuri pentru Reuters că guvernul german respinge crearea […]
00:40
Modul în care dormim poate avea efecte mult mai serioase decât durerile de spate obişnuite, avertizează experţii. Poziţia preferată poate provoca dureri, reflux gastric, sforăit sau chiar simptome mai grave resimţite a doua zi. Confortul este esenţial, iar alegerea poziţiei este pur fizică, nu psihologică, explică psihologul şi specialistul în medicina somnului dr.Shelby Harris. Dormitul […]
10 decembrie 2025
22:40
Vineri, 12 decembrie (de la ora 19:00), concertul de la Sala Radio este o invitație la meditație – Moarte și transfigurație (1889), poem simfonic emoționant în care Richard Strauss descrie, cu o intensitate dramatică remarcabilă, ultimele clipe ale unui artist aflat pe patul de moarte. Lucrarea urmărește, în limbaj orchestral, lupta interioară a acestuia: frământările, […]
22:30
Sute de protestatari au manifestat în fața sediului CSM din Capitală față de situația din sistemul judiciar din România # Rador
Realizator: Cristina Dumitrescu – Timp de aproximativ două ore mai multe sute de protestatari au manifestat în această seară, în fața sediului Consiliului Superior al Magistraturii din Capitală față de situația din sistemul judiciar din România, după publicarea anchetei Recorder „Justiție Capturată”. Ei au cerut demisia ministrului de interne Cătălin Predoiu, fost ministru al justiției, […]
22:20
BBC a anunțat miercuri, 10 decembrie, finaliștii la BBC Audio Drama Awards 2025. Producția Teatrului Național Radiofonic Roller Coaster Kiss, pe un scenariu și în regia Ilincăi Stihi, se află în lista scurtă a celor șase finaliști la categoria Best European Drama. Câștigătorii vor fi anunțați duminică, 1 martie 2026, în cadrul unei ceremonii care […]
