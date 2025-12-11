Bombardiere americane se alătură avioanelor japoneze pentru a contracara exercițiile făcute în comun de China și Rusia
Aktual24, 11 decembrie 2025 13:50
Demonstrația de forță evidențiază tensiunile regionale crescânde, pe măsură ce China își afirmă prezența militară în apropierea granițelor Japoniei. Bombardiere americane cu capacitate nucleară s-au alăturat avioanelor de vânătoare japoneze pentru un zbor deasupra Mării Japoniei, au anunțat joi autoritățile militarea de la Tokyo, relatează Deutsche Welle. Acest lucru vine la o zi după ce […]
Alte ştiri de Aktual24
Acum 10 minute
14:10
Agricultura nu este doar o ocupație; este o moștenire vie. De secole, pământul a fost martorul muncii tăcute a generațiilor care au cultivat nu doar recolte, ci și tradiții, valori și un mod de viață. Și, chiar și astăzi, mulți aleg să pășească pe urmele celor dinaintea lor, continuând o poveste începută cu mult timp […]
Acum 30 minute
14:00
Alex Nedea (Recorder), reacție la conferința șefei CAB: ”Suntem în stalinism, oameni buni/ Curajul doamnei Moroșanu trebuie să contamineze întregul organism” # Aktual24
Alex Nedea, jurnalist la Recorder, are un comentariu extrem de tăios după conferința de presă halucinantă a șefei Curțiii de Apel, Liana Arsenie. Nedea sugerază ”Justiție, nu corupție- dar nu cu toți. Tocmai am avut dovada, live, că suntem în stalinism, oameni buni. De fapt o parte din magistrații care conduc justiția sunt în stalinism […]
13:50
Bombardiere americane se alătură avioanelor japoneze pentru a contracara exercițiile făcute în comun de China și Rusia # Aktual24
Acum o oră
13:40
Un lider de rang înalt al Hamas a declarat miercuri canalului de știri qatarez Al Jazeera că gruparea militantă este deschisă către o „înghețare” a armelor, dar respinge cererea de dezarmare din planul de pace pentru Gaza, negociat de SUA. „Ideea dezarmării totale este inacceptabilă pentru rezistență (Hamas). Ceea ce se propune este o înghețare […]
Acum 2 ore
13:10
SUA au înmânat Europei un plan pentru revenirea Rusiei în economia globală. Oficialii UE îl compară cu Conferința de la Ialta când învingătorii din cel de-Al Doilea Război Mondial au împărțit Europa # Aktual24
În ultimele săptămâni, administrația Donald Trump a înmânat partenerilor săi europeni mai multe documente care prezintă viziunea sa pentru redresarea postbelică a Ucrainei și revenirea Rusiei în economia globală. Unul dintre documente conține un plan detaliat privind modul în care companiile financiare americane și de altă natură ar putea accesa aproximativ 200 de miliarde de […]
13:00
Reacțiile halucinante ale șefei Curții de Apel, s-a certat cu jurnaliștii: ”Filmul Recorder este o evidentă instigare publică împotriva ordinii constituționale” # Aktual24
Șefa Curții de Apel, Liana Arsenie, a avut reacții agresive la adresa jurnaliștilor în conferința de presă în care ar fi trebuit să prezinte explicații legate de acuzațiile magitraților din documentarul Recorder. Ea s-a certat cu jurnaliștii după ce a lansat atacuri la persoană la adresa judecătorilor Laurențiu Beșu și Daniela Panioglu. Arsenie susținut apoi […]
12:40
Belgia a solicitat un „tampon” monetar pentru a se proteja împotriva măsurilor de retorsiune rusești. UE l-a amenințat pe prim-ministrul țării „că-l va ignora precum pe Orbán” # Aktual24
Belgia a solicitat Uniunii Europene să creeze o rezervă suplimentară de numerar pentru a se proteja împotriva amenințărilor din partea Moscovei dacă Ucrainei i se acordă un împrumut de 210 miliarde de euro folosind active rusești înghețate. Planul Comisiei Europene prevede finanțarea împrumutului acordat Ucrainei folosind 185 de miliarde de euro din active rusești deținute […]
12:20
Surpriză uriașă la conferința Curții de Apel. O judecătoare a intrat peste șefele ei: ”Tot ce a spus judecătorul Laurențiu Beșu este adevărat” # Aktual24
Judecătoarea Raluca Moroșanu a intrat, în robă, peste șefele de la Curtea de Apel, care se pregăteau să susțină o conferință de presă și a confirmat că tot ce a spus judecătorul Laurențiu Beșu în documentarul Recorder. ”Sunt judecătoare și 26 de ani de magistratură. Am venit aici ca să spun că tot ce a […]
Acum 4 ore
12:10
Începe revolta republicană? Camera Reprezentanților a adoptat anularea unui ordin executiv al lui Donald Trump, 13 republicani au votat „pentru” # Aktual24
Într-un vot surprinzător, Camera Reprezentanților a decis miercuri, cu 222-200, să avanseze proiectul de lege „Protect America’s Workforce Act” (H.R. 9847), care ar anula un ordin executiv emis de președintele Donald Trump în martie 2025. Ordinul respectiv a suspendase drepturile de negociere colectivă pentru aproximativ 1,1 milioane de angajați federali din agenții cu rol în […]
11:40
Au intrat rublele? „Rusia ar fi aliatul perfect pentru Statele Unite”, afirmă propagandistul MAGA, Tucker Carlson – VIDEO # Aktual24
Într-un nou episod al emisiunii sale de pe Tucker Carlson Network, fostul prezentator Fox News a declarat fără echivoc că Rusia, și nu China sau statele europene, ar trebui să fie principalul aliat strategic al Statelor Unite, dacă Washingtonul adoptă cu adevărat o politică „America First”. „Priviți doar harta și resursele”, a spus Carlson. „Rusia […]
11:30
De ce Realitatea o apără pe Savonea și atacă violent Recorder. Patronul postului, Maricel Păcuraru, are proces la ICCJ, miza este de 5 milioane de euro # Aktual24
Postul Realitatea Plus, autointitulat ”Televiziunea poporului”, și revenita realizatoare Anca Alexandrescu, pretins ”suveranistă”, au lansat o campanie extrem de violentă la adresa Recorder după publicarea documentarului ”Justiția capturată”. Atacurile postului TV au în spate însă interese personale ale patronului, Maricel Păcuraru, care speră la o decizie favorabilă a ICCJ într-unul dintre procesele sale. ”Tara ne […]
11:20
S-a dat de gol: În loc să atace corupția împotriva căreia urlă că luptă, George Simion atacă Recorder: „Puteți să aveți și un milion de vizualizări, lumea nu vă mai crede” # Aktual24
Liderul AUR, George Simion, a reacționat violent la adresa jurnaliștilor de la Recorder după publicarea documentarului „Justiție Capturată”, care prezintă presupuse ingerințe politice în dosarele penale ale liderilor AUR și în alte cazuri sensibile. Într-un mesaj video postat joi dimineață pe pagina lui de Facebook, Simion a minimalizat impactul filmului și a acuzat presa independentă […]
11:10
Premierul Armeniei, Nikol Pașinian, forțat să aterizeze la Sankt Petersburg din cauza unui atac cu drone la Moscova # Aktual24
Premierul pro-rus al Armeniei, Nikol Pașinian a fost nevoit să-și schimbe ruta de zbor și să aterizeze la Sankt Petersburg după ce aeroporturile din Moscova au fost închise temporar din cauza unui atac cu drone. Incidentul a avut loc în timp ce premierul se îndrepta spre capitala Rusiei pentru a participa la o reuniune a […]
11:00
”Jos mafia”. Zeci de mii de oameni au protestat iar în Bulgaria, cerând demisia guvernului # Aktual24
În Bulgaria, mii de oameni au ieșit în stradă miercuri seară pentru a protesta împotriva guvernului și a ceea ce consideră a fi eșecul său de a combate corupția. Bulgarii sunt chemați la ceea ce se anunță a fi cel mai mare protest din ultimii 30 de ani. Se întâmplă după ce, în ultimele săptămâni, […]
10:40
Document clasificat al Pentagonului: China ar zdrobi armata americană într-un eventual război pentru Taiwan # Aktual24
Un document clasificat al Pentagonului, denumit “Overmatch Brief”, arată că, într-un conflict militar pentru Taiwan, forțele armate chineze ar putea distruge rapid active esențiale ale armatei americane, inclusiv avioane de luptă, nave de război majore și sateliți, ceea ce ar face foarte dificilă pentru SUA menținerea unui război prelungit. Analiza, citată de Taipei Times, se […]
10:40
Și CSM reacționează violent la documentarul Recorder: ”Amplificare a campaniei de destabilizare a puterii judecătoreşti prin distrugerea încrederii în sistemul de justiţie şi a încrederii faţă de persoane aflate în funcţii de conducere” # Aktual24
Și CSM a emis joi un comunicat violent la adresa jurnaliștilor de la Recorder, susținând că are loc o ”amplificare a campaniei de destabilizare a puterii judecătoreşti prin distrugerea încrederii în sistemul de justiţie şi a încrederii faţă de persoane aflate în funcţii de conducere”. ”Consiliul ia act de amplificarea campaniei de destabilizare a puterii […]
Acum 6 ore
10:10
Raport îngrijorător: Marea Britanie nu ar putea susține un război prelungit în cazul unui atac rus, din cauza lipsei de muniții # Aktual24
Un raport recent al Royal United Services Institute (RUSI) atrage atenția asupra capacității limitate a Marii Britanii de a desfășura un conflict militar prelungit în cazul unui atac din partea Rusiei, din cauza lipsei de muniții și a capacităților medicale limitate. Conform expertului Hamish Mundell, nu există suficiente dovezi că guvernul britanic are un plan […]
09:50
Mai rău ca-n Orwell: Tuturor turiștilor care vor să viziteze SUA li se vor verifica postările de pe rețelele sociale, pentru a nu conține critici la adresa administrației Trump # Aktual24
Statele Unite analizează implementarea unei proceduri de verificare obligatorie a conturilor de pe rețelele sociale pentru toți cei care doresc să intre pe teritoriul american, indiferent dacă sunt sau nu obligați să obțină viză. Propunerea, formulată de Customs and Border Protection (CBP), ar reprezenta cea mai extinsă cerință de acest tip impusă până acum turiștilor […]
09:30
După dezvăluirile din reportajul Recorder, USR cere „demiterea imediată” a șefului DNA, Marius Voineag, și reforme radicale în justiție # Aktual24
Președintele USR, Dominic Fritz, a cerut joi demiterea imediată a șefului Direcției Naționale Anticorupție (DNA), Marius Voineag, în urma dezvăluirilor făcute de documentarul Recorder privind modul în care funcționează justiția penală din România. Fritz a solicitat implicarea premierului Ilie Bolojan și a partenerilor de guvernare pentru susținerea acestui demers. „Revolta născută de documentarul Recorder trebuie […]
09:20
Fosta judecătoare Daniela Panioglu denunță mafia din sistemul de justiție: „Este o structură piramidală, în vârful căreia se află Lia Savonea” – VIDEO # Aktual24
Fosta judecătoare Daniela Panioglu a făcut o serie de dezvăluiri șocante despre modul în care funcționează justiția penală din România. „Nu știu dacă funcționează ceva în România mai bine decât corupția din justiție”, a declarat ea într-un interviu acordat Euronews România, explicând că dosarele de corupție mari ajung adesea să se prescrie. Panioglu a acuzat […]
09:10
Fostul ministru al justiției, Ana Birchall, transmite un mesaj tranșant: „Dacă CSM nu se reformează, trebuie desființat” # Aktual24
Fostul ministru al Justiției, Ana Birchall, a lansat un avertisment dur la adresa Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), afirmând că, dacă instituția nu înțelege să se reformeze, singura soluție este desființarea acesteia. Declarațiile au fost făcute în contextul unui documentar realizat de jurnaliștii Recorder, care a scos la iveală presiuni exercitate asupra procurorilor și judecătorilor, […]
08:50
„A fugit caltaboșul!” Scene amuzante în centrul Vasluiului: un porc a evadat din piața unde urma să fie vândut, fiind prins după o goană ca-n filme – VIDEO # Aktual24
Dacă cineva credea că diminețile în Vaslui sunt plictisitoare, această săptămână a demonstrat contrariul. Miercuri dimineața, un porc „scăpat” de la taraba din piața Traian a reușit să transforme străzile orașului într-un adevărat platou de film… de comedie. Potrivit martorilor citați de cotidianul local Vremea nouă, animalul a fugit printre tarabe și oameni, fiind urmărit […]
08:40
ONU a adoptat o rezoluție privind gestionarea consecințelor catastrofei de la Cernobîl. Pentru prima oară în istorie, SUA a votat „împotrivă”, alături de Rusia și Coreea de Nord # Aktual24
Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite a adoptat o nouă rezoluție privind reducerea și gestionarea consecințelor pe termen lung ale catastrofei nucleare de la Cernobîl, document inițiat de Ucraina împreună cu un grup de state membre. Rezoluția, intitulată „Consolidarea cooperării internaționale și a coordonării eforturilor de studiere, atenuare și minimizare a consecințelor catastrofei de la […]
08:20
Donald Trump îi îndeamnă pe americani să consume mai puțin, pentru a fi „patrioți”: „Ia doar două creioane și două păpuși din China pentru fiica ta, de ce îți trebuie 37?” # Aktual24
Într-un discurs ținut în Pennsylvania, președintele american Donald Trump a stârnit controverse prin declarațiile sale economice, care par desprinse din sfaturile lui Nicolae Ceaușescu către români, în ultimii ani ai regimului comunist din România. Adresându-se alegătorilor în contextul creșterii masive a prețurilor cauzată de tarifele vamale pe care el le-a impus Chinei, Trump a sugerat […]
Acum 8 ore
08:10
INTERVIU Cristian Hrițuc, fost consilier prezidențial: „Bolojan este ca soldatul japonez. Stă în tranșeu și nu cedează. În stilul lui, mai puțin spectaculos, el ține linia corectă” # Aktual24
Alegerile locale din București au marcat un nou episod al ascensiunii forțelor suveraniste, fiind caracterizate totodată de o îngrijorător de scăzută prezență la vot. Am încercat să aflăm cauzele acestor fenomene stând de vorbă cu analistul politic Cristian Hrițuc, fost consilier prezidențial, care ne-a oferit o radiografie lucidă a momentului actal, de la slăbiciunile USR […]
07:50
George Simion respinge acuzațiile PNL privind un presupus blat PSD–AUR la alegerile locale și atacă Guvernul Bolojan # Aktual24
Președintele Alianței pentru Unirea Românilor (AUR), George Simion, a reacționat miercuri seară la acuzațiile formulate de liderii PNL Iași, care au vorbit despre un pretins „blat” între PSD și AUR la alegerile parțiale pentru Primăria comunei Vânători, acolo unde candidatul AUR a obținut doar opt voturi din peste 2.100. Simion a respins ferm afirmațiile liberalilor […]
07:40
Nouă înfrângere pentru politicile MAGA: Un judecător federal ordonă administrației Trump retragerea Gărzii Naționale din Los Angeles # Aktual24
Un judecător federal din Statele Unite a decis miercuri că administrația președintelui Donald Trump trebuie să retragă trupele Gărzii Naționale desfășurate în Los Angeles, considerând că prezența lor în oraș nu respectă limitele legale impuse utilizării forțelor militare pe teritoriul american. Potrivit Associated Press, decizia reprezintă primul ordin judecătoresc de acest fel într-un oraș în […]
07:20
La alții se poate: Fostul președinte bolivian Luis Arce, arestat într-o anchetă de corupție la doar o lună după plecarea din funcție # Aktual24
Fostul președinte al Boliviei, Luis Arce, a fost arestat miercuri, 10 decembrie 2025, la La Paz, într-o anchetă privind presupuse fapte de corupție — la scurt timp după ce și-a încheiat mandatul, la 8 noiembrie. Vestea a fost confirmată de vicepreședintele țării, Edman Lara, care a declarat public că această măsură reprezintă un semnal al […]
07:10
Fostul judecător Cristi Danileț îi cere, printr-o scrisoare deschisă, premierului Ilie Bolojan „să oprească injustiția din Justiție” # Aktual24
Fostul magistrat Cristi Danileț, în prezent lector universitar, îi adresează premierului Ilie Bolojan o scrisoare deschisă în care solicită intervenții rapide în sistemul judiciar. Mesajul postat pe pagina de Facebook a lui Danileț conține acuzații și propuneri îndreptate către conducerea Ministerului Justiției și instituțiile de rang înalt ale magistraturii. Danileț afirmă că îl consideră pe […]
Acum 24 ore
01:00
Cărtărescu: ”Domnule Nicușor Dan, ar fi timpul să arătați că sunteți, totuși, președintele acestei țări!” # Aktual24
Mircea Cărtărescu are și el o poziție dură față de dezvăluirile din documentarul Recorder legate de justiție și îi cere președintelui Dan să intervină. ”Am văzut cutremurat documentarul celor de la Recorder. Conducerea actuală a României trebuie să intervină urgent, situația din justiție nu mai poate fi tolerată. Corupția instituțiilor statului e o chestiune de […]
00:20
Încă un caz: Claudiu Manda a primit prescriere la ICCJ după 15 termene de judecată amânate. Manda este acum secretar general al PSD # Aktual24
Încă un caz în care un important lider politic, Claudiu Manda (actual secretar general al PSD), a scăpat de răspunderea penală pentru faptele sale prin prescriere după ce termenele sale de judecată au fost amânate de nu mai puțin de 15 ori. Acest sistem prin care persoane importante scapă de condamnări a fost detaliat în […]
10 decembrie 2025
23:10
Președintele Donald Trump a declarat, miercuri, că SUA au capturat un petrolier în largul coastei Venezuelei, pe fondul tensiunilor crescânde cu guvernul președintelui venezuelean Nicolás Maduro. Președintele le-a vorbit reporterilor despre capturarea petrolierului în timp ce participa miercuri după-amiază la o masă rotundă la Casa Albă, fără vreo legătură cu acest subiect, fără a oferi […]
23:10
Ancheta Recorder, intervine și Bolojan. Curtea de Apel anunță în premieră o conferință de presă # Aktual24
Curtea de Apel Bucureşti a anunțat că va organiza joi, de la ora 12.00, o conferință de presă având ca obiect prezentarea datelor factuale și a informațiilor considerate relevante în legătură cu acuzațiile formulate recent în spațiul public. Instituția precizează că întâlnirea cu presa este menită să ofere clarificări asupra aspectelor vehiculate în ultimele zile. […]
23:10
Islanda a devenit a cincea țară care boicotează concursul muzical Eurovision de anul viitor, după ce Israelului i s-a dat undă verde să participe, ceea ce a adâncit criza cu care se confruntă competiția. Consiliul de administrație al postului național de radio și televiziune RÚV a votat miercuri să nu participe, ceea ce înseamnă că […]
23:00
Scriitoarea britanică Sophie Kinsella, a cărei comedie romantică efervescentă „Confessions of a Shopaholic” – tradusă în română „Mă dau în vânt după cumpărături” – a dat naștere unei serii de milioane de exemplare vândute, a murit miercuri, a anunțat familia sa. Avea 55 de ani și fusese diagnosticată cu tumoră cerebrală, potrivit AP. Familia a […]
23:00
Bolojan rămâne alături din Buzoianu în fața atacului AUR-PSD. Premierul cere PSD-ului să își respecte cuvântul: ”Există un capitol în protocolul de coaliţie şi în discuţiile pe care le-am purtat, prin care membrii coaliţiei nu susţin moșiuni contra miniștrilor” # Aktual24
Premierul Ilie Bolojan, preşedintele PNL, a declarat, miercuri, că protocolul coaliţiei de guvernare prevede că în cazul unei moţiuni simple la adresa unui ministru, parlamentarii coaliţiei nu susţin astfel de acţiuni, el subliniind că „oamenii nu vor să vadă de la politicieni scandaluri, ci soluţii”. El a fost întrebat, la postul B1 TV, despre faptul […]
22:40
Germania a respins ideea unei noi bănci multilaterale de apărare, dând o lovitură propunerilor duale de creare a unui creditor global susținut de stat care să ajute la reînarmarea țărilor europene și a celor membre NATO. Ministerul de Finanțe de la Berlin a declarat miercuri pentru Reuters că guvernul german respinge crearea unor instrumente suplimentare […]
22:20
Google riscă amenzi legate de Google Play de la UE dacă nu face mai multe concesii privind accesul echitabil și concurența # Aktual24
Google riscă o amendă uriașă de la UE la începutul anului viitor dacă nu va lua mai multe măsuri pentru a se asigura că magazinul său de aplicații respectă regulile europene menite să garanteze accesul echitabil și concurența, au spus persoane cu cunoștință directă despre acest subiect. O amendă ar putea amplifica tensiunile cu Statele […]
22:20
Fermierii greci continuă blocadele la nivel național. Au întrerupt activitatea în porturi și au blocat punctele de trecere a frontierei # Aktual24
Zeci de fermieri greci au întrerupt, miercuri, operațiunile din portul Volos, în cadrul unei demonstrații naționale de protest față de întârzierile în plățile ajutoarelor agricole și costurile ridicate de producție. Fermierii au mobilizat mii de tractoare și camioane în zeci de blocade timp de mai multe zile, perturbând traficul în mai multe puncte de pe […]
21:50
Luptele dintre Thailanda și Cambodgia s-au prelungit, miercuri, pentru a treia zi, președintele american Donald Trump declarând că va da un telefon pentru a opri conflictul, după ce a mediat un armistițiu în iulie pentru a pune capăt unor lupte între cei doi vecini care au durat cinci zile. Ministrul de Externe al Thailandei a […]
21:10
Defrișările, o rană deschisă a planetei: cât mai putem ignora avertismentele naturii? Defrișarea pădurilor nu mai este de mult un simplu „fenomen”, ci o intervenție umană agresivă, cu efecte devastatoare la nivel global. Fiecare copac tăiat înseamnă un pas mai aproape de schimbări climatice accelerate, deșertificare, soluri sterile, inundații frecvente și o atmosferă încărcată de […]
21:10
Bihor: 15 pretinşi moştenitori ai unui grof au revendicat mai mult de jumătate dintr-un sat. După 12 ani de judecată, localnici și-au păstrat satul # Aktual24
După 12 ani de judecată, procesul privind retrocedarea satului Sacalasău Nou din comuna Derna, județul Bihor, s-a încheiat definitiv, miercuri. Tribunalul Bihor a respins cererile pretinșilor moștenitori ai unui grof maghiar care a deținut pământurile din sat și, astfel, oamenii nu mai riscă să-și piardă proprietățile. Judecătorii au respins recursurile introduse de pretinșii moștenitori și […]
21:10
Scrisoare deschisă adresată președintelui României de fostul judecător Cristi Danileț: „Convocați de urgență CSM, mergeți și prezidați ședința, cereți investigații disciplinare și penale”. Dacă tace, președintele nu are nicio scuză # Aktual24
Fostul judecător și actual lector universitar dr. Cristi Danileț îi adresează președintelui României, Nicușor Dan, o scrisoare deschisă cu un ton ferm, în care solicită intervenția urgentă a șefului statului pentru soluționarea unor probleme pe care le consideră grave în sistemul judiciar. „Domnule președinte Nicușor Dan, iată ce aveți de făcut: convocați de urgență CSM, […]
21:10
Pompierii tulceni au intervenit, miercuri seară, într-un bloc unde podeaua unui apartament s-a surpat. La fața locului au ajuns o autospecială de stingere şi un echipaj SMURD din cadrul Detaşamentului de Pompieri Tulcea. „În urmă cu puţin timp, pompierii militari au fost solicitaţi să intervină pentru gestionarea unei situaţii produsă într-un apartament situat la parterul […]
21:00
ONG-ul Rewilding Romania a confirmat, miercuri, apariția unui elan (Alces alces) în apropiere de Parcul Național Retezat din județul Hunedoara. Elanul fusese observat întâmplător și zilele trecute. „Colegii au reușit să localizeze și să confirme prezența elanului prin observație directă și filmări. Echipa Rewilding România va continua să monitorizeze zona și să colaboreze cu autoritățile […]
20:50
Peste o mie de oameni protestează miercuri seară în fața sediului Consiliului Superior al Magistraturii din Capitală, după apariția documentarului realizat de Recorder, manifestanții acuzând că „independența justiției este pusă în pericol”. Protestul, anunțat pe rețelele de socializare sub tema „pentru o justiție independentă”, a început în jurul orei 19:00, în fața CSM din Calea […]
20:40
Marcând o piatră de hotar în mobilitatea aeriană personală, startup-ul american Alef Aeronautics transformă science-fiction-ul în realitate începând producția mașinilor sale zburătoare electrice în California. În 2022, după un deceniu de dezvoltare, compania a dezvăluit modelul său complet electric Model A, capabil să parcurgă 354 de kilometri și să zboare 177 de kilometri, relatează Interesting […]
20:10
”Ucraina de Est” și ”Ucraina de Vest”. SUA iau în considerare scenariul coreean pentru a pune capăt războiului Rusiei împotriva Ucrainei — The Washington Post # Aktual24
Printre alte opțiuni pentru a pune capăt războiului din Ucraina, SUA iau în considerare implementarea așa-numitului scenariu coreean. Țara va fi divizată de-a lungul liniei de contact, așa cum s-a întâmplat cu Coreea de Sud și Coreea de Nord în urma războiului din 1950-1953. Potrivit The Washington Post pacea în Ucraina ar trebui să arate […]
19:40
REAMINTIRE Cazul Voicu din 2009, „amicul” familiei Savonea, mega-operațiunea de corupere a judecătorilor # Aktual24
Documentarul Recorder despre capturarea justiției din România aduce aminte în treacăt și despre cazul fostului senator PSD Cătălin Voicu, condamnat pentru încercarea de a influența justiția în trecut. Un caz extrem de important la acea vreme, care arăta cum interveneau politicienii în dosare din justiție. Numele Liei Savonea, actuala președintă a Înaltei Curți de Casație […]
19:40
Administrația Trump a redus la minim sprijinul pentru Ucraina, iar Europa nu poate compensa ajutorul american – Analiză # Aktual24
Cifrele sunt alarmante pentru Kiev. De când președintele Trump a preluat mandatul, țara asediată a primit din ce în ce mai puțin ajutor internațional. Și nu doar SUA se abțin. Ajutorul militar acordat Ucrainei a scăzut semnificativ în a doua jumătate a anului, conform calculelor Institutului Kiel pentru Economia Mondială (IfW). IfW a declarat că […]
