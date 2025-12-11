Bombardiere americane se alătură avioanelor japoneze pentru a contracara exercițiile făcute în comun de China și Rusia

00:20

Încă un caz în care un important lider politic, Claudiu Manda (actual secretar general al PSD), a scăpat de răspunderea penală pentru faptele sale prin prescriere după ce termenele sale de judecată au fost amânate de nu mai puțin de 15 ori. Acest sistem prin care persoane importante scapă de condamnări a fost detaliat în […]