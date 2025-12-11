Lukașenko s-a întâlnit din nou cu ambasadorul Venezuelei, în timp ce Trump solicită înlăturarea lui Maduro
Aktual24, 11 decembrie 2025 22:20
Președintele belarus Alexander Lukașenko a avut joi o a doua întâlnire în 17 zile cu ambasadorul Venezuelei în Rusia, Jesus Rafael Salazar Velazquez, într-un moment de presiune crescândă din partea președintelui american Donald Trump pentru înlăturarea președintelui Venezuelei, Nicolas Maduro. Maduro i-a spus lui Trump într-o convorbire telefonică pe 21 noiembrie că este gata să […]
Acum 15 minute
22:40
Revista Time a desemnat joi arhitecții inteligenței artificiale drept Personalitatea Anului, invocând capacitatea lor de a inaugura era mașinilor care gândesc printr-o tehnologie cu impact transformator, potrivit Reuters. „Personalitatea Anului este o modalitate puternică de a concentra atenția lumii asupra oamenilor care ne modelează viețile. Și anul acesta, nimeni nu a avut un impact mai […]
Acum o oră
22:20
22:00
SUA se pregătesc să intercepteze mai multe petroliere în largul coastei Venezuelei după reținerea primei nave # Aktual24
SUA se pregătesc să intercepteze mai multe nave care transportă petrol venezuelean după capturarea unui petrolier în această săptămână, sporind presiunea asupra președintelui venezuelean Nicolas Maduro, au declarat joi șase surse familiarizate cu situația. Capturarea a fost prima interdicție privind o încărcătură sau un petrolier din Venezuela, care se află sub sancțiuni americane din 2019. […]
Acum 2 ore
21:40
Caz de lepră confirmat la Cluj-Napoca. Alte trei cazuri sunt în curs de evaluare. Toate sunt angajate la un salon spa # Aktual24
Ministerul Sănătății a confirmat astăzi un caz de lepră la Cluj-Napoca. Alte trei posibile cazuri sunt în curs de evaluare clinică și microbiologică. Toate cele patru persoane sunt femei, originare din Asia, angajate ca maseuze la un salon SPA din oraș, potrivit Cluj24. Autoritățile sanitare au luat măsuri de urgență pentru limitarea oricărui risc. Ultimul […]
21:00
Două judecătoare au ieșit să vorbească cu protestatarii din Brașov: ”Au plecat în aplauze”. Peste o mie de oameni în Piața Victoriei din București: „Raluca, nu uita, strada e de partea ta” # Aktual24
Joi seara au loc proteste în mai multe orașe din țară, inclusiv București, în legătură cu situașia gravă din justiție. Protestatarii cer demisiile Liei Savonea și ministrului Justiției, Radu Marinescu (fost avocat al cuplului Olguța Vasilescu – Claudiu Manda). ”Două judecătoare de la Tribunalul Brașov au ieșit și au vorbit cu cei 40-50 de oameni […]
Acum 4 ore
20:40
Noile elemente nepublice din Strategia de Securitate: Trump a propus crearea unei alianțe cu Rusia și China ca alternativă la G7 # Aktual24
O versiune mai lungă a Strategiei Naționale de Securitate (NSS), care a circulat înainte ca să fie publicată versiunea neclasificată joi seară târziu, prezintă punctele principale: concurența cu China, retragerea din apărarea Europei, o nouă concentrare asupra emisferei vestice. Dar versiunea nepublicată propune, de asemenea, noi vehicule pentru leadership pe scena mondială și o modalitate […]
20:30
Președintele Dan intră în ring: ”Lucrurile sunt foarte serioase când 200 de magistrați spun că este o problemă de integritate în sistemul de justiție” # Aktual24
Președintele Nicușor Dan dă un mesaj că este gata să se implice mai puternic în situația gravă din justiție. El a anunțat că îi invită pe magistrații care ”vor să reclame probleme în sistemul de justiție la o discuție fără limită de timp luni, 22 decembrie”. ”Când 200 de magistrați spun că este o problemă […]
20:10
Fumatul pasiv nu este doar un disconfort trecător, ci o amenințare serioasă pentru sănătatea publică. În fiecare zi, milioane de nefumători inhalează involuntar substanțe toxice eliberate de țigări, fără să conștientizeze pe deplin consecințele. Chiar și expunerea ocazională la fumul de tutun poate declanșa probleme respiratorii, poate crește riscul de boli cardiovasculare și poate favoriza […]
19:50
Buzoianu îi înfurie mai rău pe AUR-iști: ”Doamna Raluca Moroşanu este la propriu un erou, la cum a stat dreaptă. Ne-a dat nouă tuturor speranţă” # Aktual24
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, și-a manifestat aprecierea, joi, față de judecătoarea Raluva Moroșanu, în contextul în care propaganda ”suveranistă” și AUR au declanșat o campanie de denigrare a magistraților care au atras atenția în filmul Recorder asupra ”capturării” Justiției. Reamintim că AUR a depus o moțiune simplă contra ministrului Mediului. ”Au fost foarte multe legi, […]
19:40
Reacția președintelui Nicușor Dan la documentarul Recorder despre justiția capturată i-a dezamăgit pe mulți dintre cei care l-au votat. Pentru că senzația a fost că aruncă mingea în rândurile magistraților. Dar tema documentarului era tocmai că magistrații de rând sunt puși sub control prin diferite mijloace de cei din vârful ierarhiei, iar când acest lucru […]
19:10
Din 2015 până în 2018, mișcarea de protest anticorupție s-a ridicat cu forță. Ce a oprit-o? A oprit-o în primul rând pandemia. Apoi au oprit-o alegerile din 2019 și 2020, la care a avut speranță că lucrurile se pot schimba într-adevăr. Nu s-au schimbat, mai ales grație faptului că președintele Klaus Iohannis s-a dovedit o […]
Acum 6 ore
18:40
Listă cu 178 de nume. Judecătorii, cu nume și prenume, se ridică pentru susținerea colegilor Raluca Moroșanu și Laurențiu Beșu # Aktual24
178 de judecători de procurori au semnat, joi, o scrisoare deschisă în care își anunță susținerea pentru Raluca Moroșanu și Laurențiu Beșu. ”Subsemnații, judecători și procurori, Având în vedere repercusiunile ce se preconizează cu privire la colegii noștri Laurențiu Beșu și Raluca Moroșanu, dar si mesajele contradictorii publicate de Sectia pentru Judecatori si Sectia pentru […]
18:00
TVR a rupt audiențele cu documentarul Recorder. TVR s-a situat peste posturile România TV și Realitatea, care atacau furioase documentarul # Aktual24
Difuzarea documentarului Recorder „Justiţie Capturată” a avut un impact major asupra audienţelor TVR. În seara de miercuri, postul public a urcat semnificativ în clasamente, într-un interval în care rareori pătrunde în top 10. Materialul Recorder a atras un public numeros și în faţa televizoarelor. Potrivit datelor consultate de Paginademedia.ro, TVR 1 s-a clasat pe poziţia […]
17:40
Demisia unui singur politician a fost cerută insistent de cei vreo 2.000 de oameni care au manifestat față de corupția din justiție arătată de ancheta Recorder, în fața sediului Consiliului Superior al Magistraturii. Acesta este Cătălin Predoiu, actual ministru de Interne din partea PNL și ministrul care a făcut mult contestatele legi ale justiției din […]
17:40
Procesul privind contestarea candidaturii judecătoarei Lia Savonea șa șefia instanței supreme a fost mutat de Înalta Curte de Casație și Justiție de la Cluj la Alba Iulia. Pe 11 noiembrie, relatează Declic, Consiliul Superior al Magistraturii a cerut Înaltei Curți strămutarea dosarului la Curtea de Apel Alba-Iulia. Consiliul Superior al Magistraturii a argumentat că dosarul […]
17:30
Pușcărie pentru ”Șoșoacă” al Estoniei. 14 ani de închisoare pentru ”activităţile de influenţă contra Estoniei” în beneficiul Rusiei # Aktual24
Un tribunal estonian a anunţat joi că l-a condamnat pe politicianul pro-rus Aivo Peterson la 14 ani de închisoare pentru trădare în beneficiul Moscovei, transmite AFP, citată de Agerpres. Tribunalul din Harju a apreciat că Peterson şi colaboratorul său Dmitri Roots, acesta condamnat la 11 ani de închisoare, au ”ajutat Federaţia Rusă în activităţile de […]
17:10
Programul „cardul de aur” al lui Trump intră în funcțiune, oferind vize americane începând de la 1 milion de dolari de persoană # Aktual24
„Cardul de aur” este oficial pus în vânzare, oferind statut legal și o eventuală cale către cetățenia americană pentru persoanele care plătesc 1 milion de dolari și corporațiile care plătesc dublul acestei sume pentru fiecare angajat născut în străinătate, a anunțat miercuri Donald Trump. Un site web care acceptă aplicații a fost lansat în timp […]
Acum 8 ore
16:40
Germania: Încrederea în stat se prăbușește, rata de aprobare a guvernului federal scade cu 20% # Aktual24
Încrederea germanilor în instituțiile cheie ale statului, partidele politice și mass-media se prăbușește, potrivit unui nou sondaj Allensbach. În ciuda scăderii ratelor de aprobare, Curtea Constituțională Federală continuă să se bucure de cel mai mare sprijin. Ce rămâne când încrederea în stat și în instituțiile sale continuă să scadă? Conform unui sondaj recent, Curtea Constituțională […]
16:30
Magistrații se ridică. Trei asociații ale judecătorilor și procurorilor își anunță ”solidaritatea cu magistraţii care înţeleg să denunţe public toate situaţiile în care independenţa lor este pusă în pericol” # Aktual24
Trei asociații ale magistraților au emis, joi, un comunicat de presă comun în care ”autorităţilor competente să se abţină de la orice demers care ar viza cercetarea disciplinară sau presiunea instituţională asupra magistraţilor care îşi exercită dreptul la liberă exprimare”. Comunicatul apare în contextul amenințărilor CSM și Curții de Apel la adresa magistraților care au […]
16:00
”Mă sună Lia”. Șefele de la CAB s-au de gol, microfoanele presei au surprins momentul: ”Avem dovada că Lia Savonea își exercită puterea din umbră asupra conducerii Curții de Apel București” – VIDEO # Aktual24
!Avem dovada că Lia Savonea, șefa Înaltei Curți, își exercită puterea din umbră asupra conducerii Curții de Apel București!”, anunță Recorder și prezintă înregistrarea. ”În documentarul Recorder, mai mulți magistrați vorbesc despre faptul că Lia Savonea este văzută ca un „conducător absolut al sistemului” și că un exemplu este faptul că și-a păstrat influența asupra […]
15:50
”Suveranist” reținut pentru 24 de ore pentru ce a făcut de 1 Decembrie la Alba Iulia. Îmbăcat în straie preoțești, el a fluturat un steag cu chipul lui Corneliu Zelea Codreanu # Aktual24
Parchetul de pe lângă Judecătoria Alba Iulia a anunțat joi că l-a reținut pe individul care a fluturat un steag cu chipul lui Corneliu Zelea Codreanu la manifestările de 1 Decembrie de la Alba Iulia. Procurorii anunță că la perchezițiile de la locuința individului au fost găsite şi ridicate materiale de propagandă legionară (steaguri cu […]
15:40
Lavrov: ”Rusia a înaintat propuneri suplimentare SUA privind garanțiile de securitate colectivă” # Aktual24
Rusia a înaintat propuneri suplimentare Statelor Unite privind garanțiile de securitate colectivă, a anunțat ministrul de Externe al țării agresoare, Serghei Lavrov, relatează UNN citând „mass-media” rusă. Potrivit lui Lavrov, „atunci când se discută despre garanțiile de securitate, nu se poate limita doar la Ucraina”, relatează Reuters. Am înaintat propuneri suplimentare colegilor noștri americani privind […]
15:30
Ruptură în CSM. Secția de procurori începe verificarea dezvăluirilor din Recorder: ”Dacă faptele sunt adevărate, sistemul judiciar, integral sau sectorial, a abdicat de la scopul său legal şi constituţional” # Aktual24
Secţia de procurori a CSM anunţă că va face verificări în legătură cu acuzaţiile aduse de câţiva magistraţi în documentarul Recorder, având o poziţie diferită de judecătorii din Consiliu, care au susţinut că materialul jurnalistic reprezintă o „amplificare a campaniei de destabilizare a puterii judecătoreşti”. „Secţia pentru procurori din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii a […]
15:30
CTP: ”Intervenția judecătoarei Raluca Moroșanu, hotărâtă, curajoasă, întristată, precisă mi-a adus lacrimi în ochi” # Aktual24
Moment rar în declarațiile publice ale jurnalistului Cristian Tudor Popescu. El spune că a fost atât de emoționat de intervenția judecătoarei Raluca Moroșanu în cadrul conferinței de presă de la Curtea de Apel încât i-au dat lacrimile. !Până în clipa de față, documentarul Recorder a realizat ceva important: câțiva magistrați au crăpat tăcerea din Justiție, […]
15:20
Reacția lui Dănileț: ”E ruşinos modul de comportare a conducerii CAB. Unii judecători ne fac de râs şi distrug munca celor corecţi” # Aktual24
Fostul judecător Cristi Danileţ critică modul în care conducerea Curţii de Apel Bucureşti a dat explicaţii, în cadrul unei conferinţe de presă extraordinare, în legătură cu dezvăluirile din reportajul Recorder. Fost membru al CSM, Cristi Danileţ spune că s-ar fi aşteptat să vadă la conferinţă un „comportament ireproşabil” din partea conducerii CAB şi nu „atitudini […]
15:10
Trump vrea să scape de CNN, ce soluție a găsit: acordul cu Warner Bros. ar trebui să includă vânzarea CNN. El este foarte nemulțumit de atitudinea conducerii canalului TV # Aktual24
Președintele Donald Trump a semnalat că se va opune acordului cu Warner Bros. Discovery Inc. dacă nu include și CNN, o posibilă problemă pentru oferta Netflix Inc. „Cred că orice acord ar trebui – ar trebui să fie garantat și sigur că CNN face parte din acesta sau este vândut separat”, a declarat Trump în […]
Acum 12 ore
14:40
Laureata Premiului Nobel pentru Pace va veni, până la urmă, la Oslo, dar nu va participa la ceremonii # Aktual24
Laureata Premiului Nobel pentru Pace din acest an, María Corina Machado din Venezuela, este așteptată în Norvegia. Deși nu va putea participa la ceremonia de decernare a premiului, va călători la Oslo, așa cum a anunțat Institutul Norvegian Nobel, fără a specifica o oră exactă de sosire. Acest lucru o pune pe femeia în vârstă […]
14:20
Portugalia se confruntă joi cu perturbări severe ale transporturilor, zborurilor, spitalelor, școlilor și altor servicii publice, în timp ce cele două federații sindicale principale organizează o grevă generală din cauza unor reforme fără precedent în domeniul muncii. Ultima dată când uniunile sindicale CGTP și UGT și-au unit forțele a fost în timpul crizei datoriilor din […]
14:10
Agricultura nu este doar o ocupație; este o moștenire vie. De secole, pământul a fost martorul muncii tăcute a generațiilor care au cultivat nu doar recolte, ci și tradiții, valori și un mod de viață. Și, chiar și astăzi, mulți aleg să pășească pe urmele celor dinaintea lor, continuând o poveste începută cu mult timp […]
14:00
Alex Nedea (Recorder), reacție la conferința șefei CAB: ”Suntem în stalinism, oameni buni/ Curajul doamnei Moroșanu trebuie să contamineze întregul organism” # Aktual24
Alex Nedea, jurnalist la Recorder, are un comentariu extrem de tăios după conferința de presă halucinantă a șefei Curțiii de Apel, Liana Arsenie. Nedea sugerază ”Justiție, nu corupție- dar nu cu toți. Tocmai am avut dovada, live, că suntem în stalinism, oameni buni. De fapt o parte din magistrații care conduc justiția sunt în stalinism […]
13:50
Bombardiere americane se alătură avioanelor japoneze pentru a contracara exercițiile făcute în comun de China și Rusia # Aktual24
Demonstrația de forță evidențiază tensiunile regionale crescânde, pe măsură ce China își afirmă prezența militară în apropierea granițelor Japoniei. Bombardiere americane cu capacitate nucleară s-au alăturat avioanelor de vânătoare japoneze pentru un zbor deasupra Mării Japoniei, au anunțat joi autoritățile militarea de la Tokyo, relatează Deutsche Welle. Acest lucru vine la o zi după ce […]
13:40
Un lider de rang înalt al Hamas a declarat miercuri canalului de știri qatarez Al Jazeera că gruparea militantă este deschisă către o „înghețare” a armelor, dar respinge cererea de dezarmare din planul de pace pentru Gaza, negociat de SUA. „Ideea dezarmării totale este inacceptabilă pentru rezistență (Hamas). Ceea ce se propune este o înghețare […]
13:10
SUA au înmânat Europei un plan pentru revenirea Rusiei în economia globală. Oficialii UE îl compară cu Conferința de la Ialta când învingătorii din cel de-Al Doilea Război Mondial au împărțit Europa # Aktual24
În ultimele săptămâni, administrația Donald Trump a înmânat partenerilor săi europeni mai multe documente care prezintă viziunea sa pentru redresarea postbelică a Ucrainei și revenirea Rusiei în economia globală. Unul dintre documente conține un plan detaliat privind modul în care companiile financiare americane și de altă natură ar putea accesa aproximativ 200 de miliarde de […]
13:00
Reacțiile halucinante ale șefei Curții de Apel, s-a certat cu jurnaliștii: ”Filmul Recorder este o evidentă instigare publică împotriva ordinii constituționale” # Aktual24
Șefa Curții de Apel, Liana Arsenie, a avut reacții agresive la adresa jurnaliștilor în conferința de presă în care ar fi trebuit să prezinte explicații legate de acuzațiile magitraților din documentarul Recorder. Ea s-a certat cu jurnaliștii după ce a lansat atacuri la persoană la adresa judecătorilor Laurențiu Beșu și Daniela Panioglu. Arsenie susținut apoi […]
12:40
Belgia a solicitat un „tampon” monetar pentru a se proteja împotriva măsurilor de retorsiune rusești. UE l-a amenințat pe prim-ministrul țării „că-l va ignora precum pe Orbán” # Aktual24
Belgia a solicitat Uniunii Europene să creeze o rezervă suplimentară de numerar pentru a se proteja împotriva amenințărilor din partea Moscovei dacă Ucrainei i se acordă un împrumut de 210 miliarde de euro folosind active rusești înghețate. Planul Comisiei Europene prevede finanțarea împrumutului acordat Ucrainei folosind 185 de miliarde de euro din active rusești deținute […]
12:20
Surpriză uriașă la conferința Curții de Apel. O judecătoare a intrat peste șefele ei: ”Tot ce a spus judecătorul Laurențiu Beșu este adevărat” # Aktual24
Judecătoarea Raluca Moroșanu a intrat, în robă, peste șefele de la Curtea de Apel, care se pregăteau să susțină o conferință de presă și a confirmat că tot ce a spus judecătorul Laurențiu Beșu în documentarul Recorder. ”Sunt judecătoare și 26 de ani de magistratură. Am venit aici ca să spun că tot ce a […]
12:10
Începe revolta republicană? Camera Reprezentanților a adoptat anularea unui ordin executiv al lui Donald Trump, 13 republicani au votat „pentru” # Aktual24
Într-un vot surprinzător, Camera Reprezentanților a decis miercuri, cu 222-200, să avanseze proiectul de lege „Protect America’s Workforce Act” (H.R. 9847), care ar anula un ordin executiv emis de președintele Donald Trump în martie 2025. Ordinul respectiv a suspendase drepturile de negociere colectivă pentru aproximativ 1,1 milioane de angajați federali din agenții cu rol în […]
11:40
Au intrat rublele? „Rusia ar fi aliatul perfect pentru Statele Unite”, afirmă propagandistul MAGA, Tucker Carlson – VIDEO # Aktual24
Într-un nou episod al emisiunii sale de pe Tucker Carlson Network, fostul prezentator Fox News a declarat fără echivoc că Rusia, și nu China sau statele europene, ar trebui să fie principalul aliat strategic al Statelor Unite, dacă Washingtonul adoptă cu adevărat o politică „America First”. „Priviți doar harta și resursele”, a spus Carlson. „Rusia […]
11:30
De ce Realitatea o apără pe Savonea și atacă violent Recorder. Patronul postului, Maricel Păcuraru, are proces la ICCJ, miza este de 5 milioane de euro # Aktual24
Postul Realitatea Plus, autointitulat ”Televiziunea poporului”, și revenita realizatoare Anca Alexandrescu, pretins ”suveranistă”, au lansat o campanie extrem de violentă la adresa Recorder după publicarea documentarului ”Justiția capturată”. Atacurile postului TV au în spate însă interese personale ale patronului, Maricel Păcuraru, care speră la o decizie favorabilă a ICCJ într-unul dintre procesele sale. ”Tara ne […]
11:20
S-a dat de gol: În loc să atace corupția împotriva căreia urlă că luptă, George Simion atacă Recorder: „Puteți să aveți și un milion de vizualizări, lumea nu vă mai crede” # Aktual24
Liderul AUR, George Simion, a reacționat violent la adresa jurnaliștilor de la Recorder după publicarea documentarului „Justiție Capturată”, care prezintă presupuse ingerințe politice în dosarele penale ale liderilor AUR și în alte cazuri sensibile. Într-un mesaj video postat joi dimineață pe pagina lui de Facebook, Simion a minimalizat impactul filmului și a acuzat presa independentă […]
11:10
Premierul Armeniei, Nikol Pașinian, forțat să aterizeze la Sankt Petersburg din cauza unui atac cu drone la Moscova # Aktual24
Premierul pro-rus al Armeniei, Nikol Pașinian a fost nevoit să-și schimbe ruta de zbor și să aterizeze la Sankt Petersburg după ce aeroporturile din Moscova au fost închise temporar din cauza unui atac cu drone. Incidentul a avut loc în timp ce premierul se îndrepta spre capitala Rusiei pentru a participa la o reuniune a […]
11:00
”Jos mafia”. Zeci de mii de oameni au protestat iar în Bulgaria, cerând demisia guvernului # Aktual24
În Bulgaria, mii de oameni au ieșit în stradă miercuri seară pentru a protesta împotriva guvernului și a ceea ce consideră a fi eșecul său de a combate corupția. Bulgarii sunt chemați la ceea ce se anunță a fi cel mai mare protest din ultimii 30 de ani. Se întâmplă după ce, în ultimele săptămâni, […]
10:40
Document clasificat al Pentagonului: China ar zdrobi armata americană într-un eventual război pentru Taiwan # Aktual24
Un document clasificat al Pentagonului, denumit “Overmatch Brief”, arată că, într-un conflict militar pentru Taiwan, forțele armate chineze ar putea distruge rapid active esențiale ale armatei americane, inclusiv avioane de luptă, nave de război majore și sateliți, ceea ce ar face foarte dificilă pentru SUA menținerea unui război prelungit. Analiza, citată de Taipei Times, se […]
10:40
Și CSM reacționează violent la documentarul Recorder: ”Amplificare a campaniei de destabilizare a puterii judecătoreşti prin distrugerea încrederii în sistemul de justiţie şi a încrederii faţă de persoane aflate în funcţii de conducere” # Aktual24
Și CSM a emis joi un comunicat violent la adresa jurnaliștilor de la Recorder, susținând că are loc o ”amplificare a campaniei de destabilizare a puterii judecătoreşti prin distrugerea încrederii în sistemul de justiţie şi a încrederii faţă de persoane aflate în funcţii de conducere”. ”Consiliul ia act de amplificarea campaniei de destabilizare a puterii […]
10:10
Raport îngrijorător: Marea Britanie nu ar putea susține un război prelungit în cazul unui atac rus, din cauza lipsei de muniții # Aktual24
Un raport recent al Royal United Services Institute (RUSI) atrage atenția asupra capacității limitate a Marii Britanii de a desfășura un conflict militar prelungit în cazul unui atac din partea Rusiei, din cauza lipsei de muniții și a capacităților medicale limitate. Conform expertului Hamish Mundell, nu există suficiente dovezi că guvernul britanic are un plan […]
Acum 24 ore
09:50
Mai rău ca-n Orwell: Tuturor turiștilor care vor să viziteze SUA li se vor verifica postările de pe rețelele sociale, pentru a nu conține critici la adresa administrației Trump # Aktual24
Statele Unite analizează implementarea unei proceduri de verificare obligatorie a conturilor de pe rețelele sociale pentru toți cei care doresc să intre pe teritoriul american, indiferent dacă sunt sau nu obligați să obțină viză. Propunerea, formulată de Customs and Border Protection (CBP), ar reprezenta cea mai extinsă cerință de acest tip impusă până acum turiștilor […]
09:30
După dezvăluirile din reportajul Recorder, USR cere „demiterea imediată” a șefului DNA, Marius Voineag, și reforme radicale în justiție # Aktual24
Președintele USR, Dominic Fritz, a cerut joi demiterea imediată a șefului Direcției Naționale Anticorupție (DNA), Marius Voineag, în urma dezvăluirilor făcute de documentarul Recorder privind modul în care funcționează justiția penală din România. Fritz a solicitat implicarea premierului Ilie Bolojan și a partenerilor de guvernare pentru susținerea acestui demers. „Revolta născută de documentarul Recorder trebuie […]
09:20
Fosta judecătoare Daniela Panioglu denunță mafia din sistemul de justiție: „Este o structură piramidală, în vârful căreia se află Lia Savonea” – VIDEO # Aktual24
Fosta judecătoare Daniela Panioglu a făcut o serie de dezvăluiri șocante despre modul în care funcționează justiția penală din România. „Nu știu dacă funcționează ceva în România mai bine decât corupția din justiție”, a declarat ea într-un interviu acordat Euronews România, explicând că dosarele de corupție mari ajung adesea să se prescrie. Panioglu a acuzat […]
09:10
Fostul ministru al justiției, Ana Birchall, transmite un mesaj tranșant: „Dacă CSM nu se reformează, trebuie desființat” # Aktual24
Fostul ministru al Justiției, Ana Birchall, a lansat un avertisment dur la adresa Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), afirmând că, dacă instituția nu înțelege să se reformeze, singura soluție este desființarea acesteia. Declarațiile au fost făcute în contextul unui documentar realizat de jurnaliștii Recorder, care a scos la iveală presiuni exercitate asupra procurorilor și judecătorilor, […]
08:50
„A fugit caltaboșul!” Scene amuzante în centrul Vasluiului: un porc a evadat din piața unde urma să fie vândut, fiind prins după o goană ca-n filme – VIDEO # Aktual24
Dacă cineva credea că diminețile în Vaslui sunt plictisitoare, această săptămână a demonstrat contrariul. Miercuri dimineața, un porc „scăpat” de la taraba din piața Traian a reușit să transforme străzile orașului într-un adevărat platou de film… de comedie. Potrivit martorilor citați de cotidianul local Vremea nouă, animalul a fugit printre tarabe și oameni, fiind urmărit […]
