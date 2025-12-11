O femeie din Italia și-a mințit iubitul și a organizat o nuntă fictivă, deși era deja căsătorită cu un alt bărbat
Adevarul.ro, 11 decembrie 2025
O femeie din Italia a pus la cale o nuntă fastuoasă pentru a ascunde faptul că era încă măritată cu un alt bărbat.
Guvernul bulgar condus de premierul Jeliazkov și-a depus joi demisia, un gest care marchează un nou episod în instabilitatea politică ce definește de luni bune scena de la Sofia.
Ciocnirea titanilor. Cine ar câștiga un război devastator între SUA și China pentru Taiwan? Un document secret al Pentagonului ajunge la o concluzie îngrozitoare # Adevarul.ro
Un document ultrasecret al Pentagonului, „Overmatch”, readuce în prim-plan una dintre cele mai discutate, dar și cele mai temute ipoteze ale momentului: un conflict militar direct între Statele Unite și China pentru Taiwan. Iar concluzia este departe de a fi confortabilă pentru Washington.
Albion Rrahmani se întoarce în România. Mesajul atacantului înainte de Universitatea Craiova - Sparta Praga # Adevarul.ro
Albion Rrahmani se întoarce în fotbalul românesc, iar pentru atacantul kosovar meciul de joi cu Universitatea Craiova nu este unul oarecare.
În timp ce președintele american Donald Trump are o viziune mai pesimistă asupra șanselor Ucrainei în război, alte evaluări privind câmpul de luptă sunt mai nuanțate, relatează CNN.
România, trimisă în fața Curții de Justiție pentru nerespectarea obligațiilor UE de monitorizare a calității aerului # Adevarul.ro
Comisia Europeană a decis, joi, să trimită România în faţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene, după ce a constatat că țara nu respectă obligațiile prevăzute în directivele europene privind calitatea aerului.
Apă bună de consum după aproape două săptămâni. DSP Prahova a ridicat restricţiile în în mai multe localităţi afectate de criza de la Paltinu # Adevarul.ro
Direcţia de Sănătate Publică (DSP) Prahova a ridicat, joi, restricţiile privind consumul apei în mai multe localităţi afectate de criza de la Paltinu, care a debutat în data de 28 noiembrie.
Merz dezvăluie că Trump a primit un document despre „ce concesii teritoriale este pregătită Ucraina să facă” # Adevarul.ro
O propunere legată de posibile concesii teritoriale pe care Ucraina ar fi dispusă să le accepte într-un eventual acord de pace a ajuns pe masa lui Donald Trump.
Recenta anchetă efectuată de Recorder arată, cu dovezi incontestabile, mecanismul prin care justiția, așa zis independentă, ce vrea pensii și salarii astronomice, tergiversează dosarele de corupție până la intervenția termenului de prescripție.
Război total în sportul românesc! Elisabeta Lipă, atac fără menajamente după declarațiile lui David Popovici # Adevarul.ro
Elisabeta Lipă a ieșit la atac, după scandalul premierilor sportivilor, declanșat de dezvăluirile lui David Popovici.
Judecătorul CSM Alin Ene desființează documentarul Recorder: „Dovezi: zero. Investigație: inexistentă. Narațiune: maximă” # Adevarul.ro
Judecătorul Alin Ene, de la CSM, acuză interese grave legate de documentar și prezintă într-o postare pe Facebook o succesiune de date care în opinia sa au legătură cu acțiunile de decredibilizare a justiției.
Testimoniale din Phu Quoc, Vietnam – Noua destinație-vedetă a iernii pentru români, văzută prin ochii agenților de turism # Adevarul.ro
Recent, turoperatorul Join UP! a organizat o delegație infotrip în cea mai nouă și spectaculoasă destinație exotică pe care o aduce românilor în această iarnă cu zboruri charter din București: insula Phu Quoc, Vietnam.
Scandal la IPJ Prahova: o femeie acuză un polițist că a violat-o. Cum se apără agentul # Adevarul.ro
Un poliţist de la Secţia 4 Ploieşti a fost trimis în judecată pentru folosirea funcţiei în scop sexual, după ce o femeie care depusese o sesizare l-a acuzat că a violat-o şi a supus-o la abuzuri sexuale la domiciliul său.
Pericol pe rafturi: carne și legume stricate în marile supermarketuri din București. ANPC a dat amenzi de 640.000 de euro # Adevarul.ro
Inspectorii Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) au descoperit nereguli grave în marile magazine de retail din București.
Dronele SBU au lovit platforma petrolieră Lukoil din Marea Caspică. Peste 20 de sonde au fost afectate # Adevarul.ro
Forțele ucrainene au lovit cu drone, pentru prima dată, o platformă petrolieră rusească din Marea Caspică, oprind producţia de petrol şi gaze, anunţă o sursă din cadrul Serviciilor de Securitate ale Ucrainei (SBU).
Zăpadă adusă pe pârtii cu elicoptere pentru noul sezon turistic. „Limita a fost depășită” # Adevarul.ro
Controverse în Trento-Italia, unde elicopterele au efectuat 40 de zboruri pentru a pregăti pârtiile pentru turiști.
Hagi se plânge de lipsa investitorilor, dar i-ar fi dat cu flit unui om de afaceri: „Nu mă învățați pe mine!” # Adevarul.ro
Gică Hagi (60 de ani), patron la Farul, se află într-un an sabatic ca antrenor.
Cum și-au convins 5 taximetriști clienții să le dezvăluie parolele telefonului și aplicațiilor bancare: au furat zeci de mii de lei din conturi # Adevarul.ro
Cinci taximetriști au fost reținuți după ce au păcălit clienții să le dezvăluie parolele telefonului și aplicațiilor bancare.
În urmă cu doar un an, câmpul de luptă din Ucraina era cel mai periculos în momentul în care începea tirul de arme. Astăzi, riscul major se află adesea înainte și după confruntare, atunci când militarii își schimbă pozițiile în timp ce dronele rusești patrulează deasupra lor.
Moartea Rodicăi Stănoiu, învăluită în controverse: iubitul cu 50 de ani mai tânăr a externat-o din spital. Avea lovituri la cap și în zona ochilor # Adevarul.ro
O serie de controverse au apărut după moartea Rodicăi Stănoiu. Iubitul cu 50 de ani mai tânăr ar fi externat-o din spital, iar fosta ministră avea urme vizibile de lovituri la cap și în zona ochilor.
Dr. Mariana Lucaci, MedLife: „Sindromul Intestinului Iritabil și Boala de Reflux Gastroesofagian, tot mai frecvente” # Adevarul.ro
Sindromul Intestinului Iritabil şi Boala de Reflux Gastroesofagian sunt două dintre cele mai frecvente patologii digestive cu impact major asupra calităţii vieţii.
Banca Transilvania sprijină românii din diaspora să ajungă acasă de sărbători: 100 de vouchere pentru bilete de avion # Adevarul.ro
Sărbătorile de iarnă reprezintă perioada în care cei mai mulți români stabiliți în străinătate se întorc în țară pentru a petrece Crăciunul și Anul Nou alături de familie.
Joi, 11 decembrie 2025, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc.
Un bărbat şi-a bătut concubina şi a spart geamurile de la maşina femeii. Fiica victimei a anunțat poliția # Adevarul.ro
Un bărbat a fost reţinut pentru 24 de ore după ce şi-a agresat partenera, iar apoi a spart geamurile de la maşina femeii.
Drama unei tinere influencerițe care a născut acasă: a murit la 30 de ani din cauza unei hemoragii severe # Adevarul.ro
Un cunoscut influencer care promova un stil de viață sănătos, a murit la 30 de ani din cauza unei hemoragii severe, după ce și-a născut fiul acasă, fără asistență medicală.
Ungaria introduce restricții de greutate pentru camioane: traficul greu va fi redirecționat # Adevarul.ro
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) avertizează transportatorii români că, începând cu 1 ianuarie 2026, în Ungaria va intra în vigoare o restricție de greutate de 7,5 tone pe tronsonul drumului principal nr. 42, între localitatea Berettyóujfalu și punctul de frontieră.
Pas important pentru proiectul primei autostrăzi care se va construi la frontiera cu Bulgaria: anunțul ministrului Transporturilor # Adevarul.ro
Ministrul Transporturilor, Ciprian Şerban, anunţă că a fost semnat contractul pentru studiul de fezabilitate al drumului de mare viteză Bucureşti-Giurgiu, în valoare de 33 de milioane lei (fără TVA). Contractul a fost semnat cu o asociere de firme de inginerie din România şi Turcia.
Ex-dinamovist, scandal uriaș în Ucraina: beat, a sărit pe capota mașinii de poliție și a pierdut 100.000 de dolari # Adevarul.ro
Marian Aliuță a rememorat, recent, câteva dintre cele mai savuroase întâmplări trăite în Ucraina, pe vremea când îmbrăca tricoul lui Șahtior și Metalurg Donețk.
Cât primeau mită un medic şi o asistentă de la UPU Bacău pentru concedii medicale false # Adevarul.ro
Un medic şi o asistentă medicală de la Unitatea de Primiri Urgenţe (UPU) a Spitalului Judeţean de Urgenţă Bacău, cercetaţi pentru luare de mită şi fals intelectual, au fost plasaţi sub control judiciar pentru 60 de zile.
Turnul Sfatului, un monument istoric emblematic al Sibiului, va intra într-un proces de reabilitare în următoarele 24 de luni.
Băutura fatală: un bărbat de 54 de ani a suferit un AVC după ce a consumat zilnic cantități mari de energizante # Adevarul.ro
Un bărbat de 54 de ani fără probleme de sănătate a suferit un accident vascular cerebral după ce a consumat zilnic opt băuturi energizante.
Crăciun 2025: Cele mai bune jucării educative pentru copii – Cadouri care dezvoltă imaginația, inteligența și curiozitatea lor. Investește în viitor # Adevarul.ro
Descoperă cele mai bune jucării educative de Crăciun 2025 pentru copii – cadouri care stimulează imaginația, inteligența și curiozitatea lor. Alege cadouri care învață prin joacă și investesc în dezvoltarea copiilor!
Conferință de presă la Curtea de Apel. Instituția iese cu explicații după ancheta realizată de Recorder # Adevarul.ro
Curtea de Apel Bucureşti organizează o conferință de presă, joi, de la ora 12.00, în urma dezvăluirilor din documentarul Recorder. Este pentru prima dată când Curtea de Apel Bucureşti anunţă o asemenea conferinţă
Horațiu Potra cere ridicarea sechestrului pus pe lingouri. Liderul mercenarilor, scos din arest și dus în fața judecătorilor # Adevarul.ro
Horațiu Potra a fost adus joi, 11 decembrie, din arestul central la Tribunalul București, pentru a contesta măsurile asiguratorii impuse de procurori asupra averii sale.
Cum au reușit mai mulți funcționari să păcălească sistemul de pontaj și să lipsească de la muncă # Adevarul.ro
Mai mulți funcționari au găsit o metodă ingenioasă prin care să păcălească sistemul de pontaj cu recunoaștere facială, astfel încât să pară că sunt prezenți la muncă, deși în realitate nu erau.
După eșecul de la alegerile pentru București, USR se concentrează pe situația din justiție. Fritz cere demiterea şefului DNA # Adevarul.ro
Preşedintele USR, Dominic Fritz, îi cere ministrului Justiţiei să-l demită pe şeful DNA, Marius Voineag, după documentarul Recorder despre starea justiției.
Podul peste Tisa, care leagă România de Ucraina, a trecut testul de rezistență. Când va fi dat în folosință # Adevarul.ro
Podul rutier care traversează râul Tisa, asigurând legătura între România şi Ucraina, a fost testat la proba de greutate în mai multe zone ale construcţiei aflată în fază avansată de lucru.
Intervenţie de urgenţă la Prefectura Sibiu. Toți angajaţii au ieşit din clădire din cauza mirosului de gaz # Adevarul.ro
Intervenţie de urgenţă la Prefectura Sibiu. Toți angajaţii au ieşit din clădire după ce au simţit miros puternic de gaz.
Uniunea Europeană accelerează procesul de adoptare a unei decizii privind blocarea activelor rusești pe termen nelimitat, o măsură estimată la până la 210 miliarde de euro.
Europenii recunosc: Trump le influențează politica mai mult decât propriii lor lideri - Sondaj Politico # Adevarul.ro
Un nou sondaj internațional realizat pentru POLITICO indică faptul că mulți europeni împărtășesc perspectiva lui Donald Trump potrivit căreia liderii lor sunt slabi — cel puțin în comparație cu președintele Statelor Unite — și îl percep pe acesta drept mai decis și mai influent.
Oamenii descoperă abia acum că Pământul are o coadă care se întinde pe cel puțin 2 milioane de kilometri # Adevarul.ro
Poate cele mai faimoase cozi cosmice sunt cozile cometelor. Acestea sunt fluxuri de gaz și praf care zboară în spatele unei comete atunci când aceasta este încălzită de căldura Soarelui.
Ce ascunde planul lui Trump pentru Ucraina: reluarea energiei rusești și investiții americane în Rusia. Diplomat european: „O nouă Yalta economică” # Adevarul.ro
Planul de pace propus de Donald Trump pentru Ucraina ar include concesii majore făcute Rusiei, de la reluarea livrărilor energetice către Europa până la investiţii americane în sectoare strategice ale Moscovei,
Darren Cahill a postat un video cu Simona Halep antrenându-se cu italianul Jannik Sinner.
Șoferiță surprinsă pe autostradă tastând pe telefon. Polițist: „Avea un copil pe genunchi care ținea volanul cu ambele mâini” # Adevarul.ro
O tânără de 29 de ani a fost surprinsă pe autostradă scriind pe telefonul mobil în timp ce copilul ei de un an ținea volanul pe genunchii ei.
Scandal în tabăra suveraniștilor. De ce era previzibilă ruptura și cum privesc alegătorii tensiunile dintre lideri # Adevarul.ro
În ultimele săptămâni tensiunile dintre liderii așa-numitei partide „suveraniste” au devenit tot mai evidente.
Rusia pregătește noi blocaje în comunicații. Puin intenţionează să blocheze apelurile telefonice din ţările „neprietenoase” # Adevarul.ro
Moscova face încă un pas spre închiderea completă a spațiului informațional. Potrivit unui mesaj publicat pe Telegram de Centrul ucrainean pentru Contracararea Dezinformării, autoritățile ruse iau în calcul interzicerea apelurilor telefonice către și dinspre țări catalogate drept „neprietenoase”.
CSM, reacție dură după ancheta Recorder: „Campanie de destabilizare a puterii judecătorești prin distrugerea încrederii în sistemul de justiție” # Adevarul.ro
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM), prin Secția pentru judecători, a emis un comunicat oficial în care reacționează la materialul de presă publicat de Recorder, calificând reportajul drept parte a unei campanii de destabilizare a puterii judecătorești.
Care ar fi cauza morții medicului care s-a prăbușit în timp ce consulta un pacient. Dezvăluirile colegilor: „Făcea și multe gărzi” # Adevarul.ro
Medicul chirurg, în vârstă de 48 de ani, care a murit în timp ce consulta un pacient, avea un istoric de probleme cardiace.
Olanda a răzbunat România și a eliminat Ungaria de la Campionatul Mondial feminin de handbal. Maghiarii, scandalizați de arbitraj # Adevarul.ro
S-au stabilit semifinalele la turneul final din Olanda și Germania.
Moștenitorii maghiari pierd în instanță lupta pentru Săcălașu Nou. Primar: „Localnicii au scăpat definitiv de riscul de a-și pierde agoniseala” # Adevarul.ro
După peste un deceniu de dispute judiciare, localnicii din Săcălașu Nou, comuna Derna, și-au păstrat definitiv terenurile.
