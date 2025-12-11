Avertismentul dur al unui general polonez către Putin: „Dacă ne atacați, intrăm în Kaliningrad”
Adevarul.ro, 11 decembrie 2025 20:00
Generalul Jaroslaw Gromadzinski spune că NATO ar trebui să fie pregătită să intervină în enclavele rusești dacă Moscova atacă Polonia.
Zelenski refuză concesii teritoriale față de Rusia fără un referendum în Ucraina. „Poziţia noastră nu s-a schimbat” # Adevarul.ro
Președintele Volodimir Zelenski a declarat joi, 11 decembrie, că orice concesie teritorială față de Rusia va trebui supusă unui referendum în Ucraina.
Rusia revendică ocuparea orașului Siversk, unul dintre ultimele bastioane ucrainene din Donbas # Adevarul.ro
Rusia a anunțat joi că a preluat controlul asupra orașului Siversk din estul Ucrainei, unul dintre ultimele puncte strategice care împiedicau înaintarea trupelor ruse.
SUA ar avea un plan secret pentru a scoate patru state membre din Uniunea Europeană. Casa Albă respinge scurgerea de informații # Adevarul.ro
Un site american de apărare susține că a văzut un document secret care ar dezvălui o strategie șocantă a administrației Trump: îndepărtarea Austriei, Italiei, Ungariei și Poloniei de UE.
Ministrul Mediului anunță că nu demisionează din funcție și acuză PSD de blat cu AUR: „Nu voi ceda în faţa presiunii” # Adevarul.ro
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a declarat joi, 11 decembrie, că nu va demisiona din funcție, în ciuda presiunii puse „din sfera PSD și AUR”.
Austria interzice purtarea vălului islamic în școli de către fetele sub 14 ani, în ciuda criticilor privind stigmatizarea comunității musulmane # Adevarul.ro
Parlamentul Austriei a adoptat, cu o majoritate covârșitoare, o lege care interzice purtarea vălului islamic în școli pentru fetele cu vârsta sub 14 ani.
Putin își reafirmă sprijinul pentru Maduro după confiscarea unui petrolier venezuelean de către SUA # Adevarul.ro
Preşedintele rus Vladimir Putin i-a transmis omologului venezuelean Nicolas Maduro sprijinul său ferm, într-o discuție telefonică purtată joi.
Explicațiile Liei Savonea privind apelul din timpul conferinței de la Curtea de Apel: „Era în contextul conferinței de presă” # Adevarul.ro
Vicepreședintele Curții de Apel București, Ionela Tudor, i-a transmis președintei Liana Arsenie, în timpul discuțiilor tensionate cu presa susținute joi: „M-a sunat Lia, mă duc să vorbesc”.
Peste 600 de obiecte istorice au fost furate dintr-un muzeu din Bristol. Patru suspecți, căutați de poliție # Adevarul.ro
Peste 600 de obiecte cu „valoare culturală semnificativă” au fost sustrase în luna septembrie din colecțiile unui muzeu din Bristol, în sud-vestul Angliei.
România va deveni membră a Agenției Europene pentru Cerințe Educaționale Speciale și Educație Incluzivă # Adevarul.ro
România va deveni, din 2026, membră a Agenției Europene pentru Cerințe Educaționale Speciale și Educație Incluzivă (EASNIE). Guvernul a aprobat astăzi memorandumul de aderare.
Bombă pentru fanii lui Dinamo: Primăria Sectorului 2 oferă 25 de milioane de euro pentru stadionul viitor # Adevarul.ro
Stadionul Dinamo este pe drumul reconstrucției. Primăria Sectorului 2 bagă 25 de milioane de euro pentru un parc sportiv de top.
Laureata Nobelului pentru Pace povestește fuga sa din Venezuela: „Guvernul american ne-a ajutat să ajungem aici” # Adevarul.ro
Maria Corina Machado, laureata Premiului Nobel pentru Pace, a declarat joi la Oslo că a primit sprijin din partea administrației americane pentru a părăsi Venezuela.
Donald Trump vrea ca SUA să se prioritizeze tot mai mult în detrimentul conflictelor globale. O schimbare radicală față de ultimele decenii. Lucrurile nu sunt însă chiar atât de simple cu această America First.
Veteranii de război, văduvele de război și pensionarii rămân cu facilitățile de transport și anul viitor. Guvernul a adoptat ordonanța # Adevarul.ro
Guvernul prelungește până la 31 decembrie 2026 termenele necesare menținerii facilitaților de transport pentru veteranii de război, văduvele de război și pensionari, prevăzute de legile speciale.
Măsurile fiscal-bugetare intrate în vigoare la 1 august au dus la scăderea numărului de concedii medicale # Adevarul.ro
Măsurile fiscal-bugetare, intrate în vigoare la 1 august, care modifică modul de calcul al indemnizațiilor de concediu medical, au determinat o scădere semnificativă a numărului de certificate emise, contribuind la eficientizarea cheltuielilor publice.
Politician pro-rus din Estonia, condamnat la 14 ani de închisoare pentru trădare: cum a ajutat Federația Rusă # Adevarul.ro
Politicianul estonian Aivo Peterson a fost condamnat la 14 ani de închisoare pentru trădare în beneficiul Moscovei.
Moment sfâșietor în Parlamentul European. O interpretă a izbucnit în lacrimi când traducea mărturia unui copil ucrainean despre moartea mamei sale # Adevarul.ro
O scenă emoționantă a avut loc în Parlamentul European de la Strasbourg, unde o interpretă a izbucnit în lacrimi în timp ce traducea povestea unui băiat ucrainean de 11 ani.
Un jucător de tenis francez și-a distrus cariera, după ce a fost suspendat pentru 20 de ani. Ce „crimă” sportivă a comis # Adevarul.ro
Quentin Folliot a fost prins că aranja meciuri de tenis pentru pariuri.
Accident neobișnuit în Germania: mii de găini au scăpat pe autostradă după ce un camion s-a răsturnat # Adevarul.ro
Mii de găini au ajuns pe o autostradă din Germania după ce camionul în care erau transportate s-a răsturnat.
Soldații ruși din Herson „se îmbolnăvesc” în masă ca să evite trimiterea spre Pokrovsk, susțin partizanii ucraineni # Adevarul.ro
Partizanii din rețeaua „ATEȘ” semnalează o explozie suspectă de îmbolnăviri în rândul militarilor ruși dislocați în regiunea Herson.
Guvernul extinde lista companiilor care intră în reformă: patru noi societăți analizate de comitetul condus de vicepremierul Oana Gheorghiu # Adevarul.ro
Guvernul a decis includerea a încă patru companii în procesul de reformă și în analiza Comitetului interministerial pentru sprijinirea implementării Reformei 9.
20.000 km parcurși în 29 de ore: a fost lansat cel mai lung zbor comercial din lume, care acoperă jumătate din circumferința globului # Adevarul.ro
Cel mai lung zbor comercial din lume a reușit să ajungă la destinație, după o călătorie spectaculoasă de 29 de ore și un traseu de aproximativ 20.000 de kilometri, adică aproape jumătate din circumferința Pământului.
CNAIR instalează 400 de camere pe drumurile naționale și autostrăzi pentru monitorizarea traficului # Adevarul.ro
Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) anunță joi, 11 decembrie, că vor fi instalate 400 de sisteme de monitorizare pe drumurile naționale și autostrăzi.
Secția pentru procurori a CSM anunță verificări după investigația Recorder: „Orice intervenție corectă va trebui să conțină modificări legislative” # Adevarul.ro
Secția pentru procurori din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a anunțat, joi, că va iniția demersurile necesare pentru a verifica „realitatea concluziilor” prezentate în materialul de investigație realizat de Recorder cu privire la activitatea procurorilor din România.
Avertismentul dur al șefului NATO: „Suntem următoarea țintă a Rusiei. Conflictul este la ușa noastră, dar prea mulți nu simt urgența” # Adevarul.ro
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a transmis joi un avertisment dur către statele membre, afirmând că alianța riscă să devină „următoarea țintă a Rusiei”.
Prefațat recent de președintele României Nicușor Dan, războiul pentru eliberarea și reformarea justiției pare că a început deja.
Ronaldinho, legenda braziliană, a cucerit Iașiul.
Polițiștii din Ilfov au ridicat joi, 11 decembrie, în urma unor percheziţii, peste trei tone de articole pirotehnice din categoriile F2, F3, F4 şi P1.
Schemă de ajutor de stat de 190 de milioane de lei pentru compensarea accizei crescute la motorină. Cine sunt beneficiarii # Adevarul.ro
Guvernul a aprobat, în şedinţa de joi, 11 decembrie, o hotărâre privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru compensarea creşterii accizei la motorina utilizată drept combustibil pentru motor.
Violența și hărțuirea la serviciu, definite prin lege. Guvernul introduce obligații stricte pentr angajatori # Adevarul.ro
Guvernul a adoptat două proiecte de lege care definesc clar violenţa şi hărţuirea în raporturile de muncă şi impun noi măsuri de protecţie pentru angajaţi, inclusiv în spaţiile asociate locului de muncă.
Caz șocant în Capitală: un adolescent ar fi fost bătut cu „ciocanul de șnițele și făcălețul” de mama vitregă. „Se uita la el cum îi curge sângele” # Adevarul.ro
Un minor din București a ajuns internat la Spitalul Clinic de Psihiatrie „Prof. Dr. Alexandru Obregia” după ce ar fi fost agresat fizic în mod repetat de mama sa vitregă.
Dronă în valoare de aproape un milion de euro, donată statului român de gigantul american Lockheed Martin. La ce va fi folosită # Adevarul.ro
Guvernul a aprobat, joi, o Hotărâre care prevede acceptarea de către statul român a unei donaţii din partea companiei Lockheed Martin Global Inc. din SUA, constând într-un sistem de aeronavă fără pilot la bord, model VXE30, în valoare de 920.262 euro.
Fermierii îi cer preşedintelui Nicuşor Dan să nu promulge legea prin care cresc impozitele. „Împovărează și mai mult producătorul” # Adevarul.ro
Fermierii din cadrul Alianţei pentru Agricultură şi Cooperare (AAC) solicită preşedintelui României să nu promulge legea care va permite majorarea impozitelor începând de anul viitor, deoarece aceasta va reprezenta finalul de drum pentru multe afaceri agricole româneşti.
Ucraina îi trimite lui Donald Trump detalii despre teritoriile pe care este dispusă să le cedeze, după ce președintele american a declarat că a avut „discuții aprinse” cu Starmer și Macron # Adevarul.ro
Echipele de negociere privind pacea din Ucraina par să fi intrat într-o nouă fază tensionată, după ce Donald Trump a primit un document ce ar contura posibile concesii teritoriale pe care Kievul le-ar lua în calcul într-un eventual acord cu Rusia.
Reacția ministrului Justiției, după conferința de presă a Curții de Apel. „Un demers adecvat” # Adevarul.ro
Ministrul Justiţiei, Radu Marinescu, a reacționat, joi, după conferința de presă a Curții de Apel, afirmând că responsabilitatea de a analiza situaţii concrete revine celor care au competenţele, potrivit legii şi trebuie să facă acest lucru cu promptitudine.
O femeie din Italia și-a mințit iubitul și a organizat o nuntă fictivă, deși era deja căsătorită cu un alt bărbat # Adevarul.ro
O femeie din Italia a pus la cale o nuntă fastuoasă pentru a ascunde faptul că era încă măritată cu un alt bărbat.
Guvernul bulgar condus de premierul Jeliazkov și-a depus joi demisia, un gest care marchează un nou episod în instabilitatea politică ce definește de luni bune scena de la Sofia.
Ciocnirea titanilor. Cine ar câștiga un război devastator între SUA și China pentru Taiwan? Un document secret al Pentagonului ajunge la o concluzie îngrozitoare # Adevarul.ro
Un document ultrasecret al Pentagonului, „Overmatch”, readuce în prim-plan una dintre cele mai discutate, dar și cele mai temute ipoteze ale momentului: un conflict militar direct între Statele Unite și China pentru Taiwan. Iar concluzia este departe de a fi confortabilă pentru Washington.
Albion Rrahmani se întoarce în România. Mesajul atacantului înainte de Universitatea Craiova - Sparta Praga # Adevarul.ro
Albion Rrahmani se întoarce în fotbalul românesc, iar pentru atacantul kosovar meciul de joi cu Universitatea Craiova nu este unul oarecare.
În timp ce președintele american Donald Trump are o viziune mai pesimistă asupra șanselor Ucrainei în război, alte evaluări privind câmpul de luptă sunt mai nuanțate, relatează CNN.
România, trimisă în fața Curții de Justiție pentru nerespectarea obligațiilor UE de monitorizare a calității aerului # Adevarul.ro
Comisia Europeană a decis, joi, să trimită România în faţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene, după ce a constatat că țara nu respectă obligațiile prevăzute în directivele europene privind calitatea aerului.
Apă bună de consum după aproape două săptămâni. DSP Prahova a ridicat restricţiile în în mai multe localităţi afectate de criza de la Paltinu # Adevarul.ro
Direcţia de Sănătate Publică (DSP) Prahova a ridicat, joi, restricţiile privind consumul apei în mai multe localităţi afectate de criza de la Paltinu, care a debutat în data de 28 noiembrie.
Merz dezvăluie că Trump a primit un document despre „ce concesii teritoriale este pregătită Ucraina să facă” # Adevarul.ro
O propunere legată de posibile concesii teritoriale pe care Ucraina ar fi dispusă să le accepte într-un eventual acord de pace a ajuns pe masa lui Donald Trump.
Recenta anchetă efectuată de Recorder arată, cu dovezi incontestabile, mecanismul prin care justiția, așa zis independentă, ce vrea pensii și salarii astronomice, tergiversează dosarele de corupție până la intervenția termenului de prescripție.
Război total în sportul românesc! Elisabeta Lipă, atac fără menajamente după declarațiile lui David Popovici # Adevarul.ro
Elisabeta Lipă a ieșit la atac, după scandalul premierilor sportivilor, declanșat de dezvăluirile lui David Popovici.
Judecătorul CSM Alin Ene desființează documentarul Recorder: „Dovezi: zero. Investigație: inexistentă. Narațiune: maximă” # Adevarul.ro
Judecătorul Alin Ene, de la CSM, acuză interese grave legate de documentar și prezintă într-o postare pe Facebook o succesiune de date care în opinia sa au legătură cu acțiunile de decredibilizare a justiției.
Testimoniale din Phu Quoc, Vietnam – Noua destinație-vedetă a iernii pentru români, văzută prin ochii agenților de turism # Adevarul.ro
Recent, turoperatorul Join UP! a organizat o delegație infotrip în cea mai nouă și spectaculoasă destinație exotică pe care o aduce românilor în această iarnă cu zboruri charter din București: insula Phu Quoc, Vietnam.
Scandal la IPJ Prahova: o femeie acuză un polițist că a violat-o. Cum se apără agentul # Adevarul.ro
Un poliţist de la Secţia 4 Ploieşti a fost trimis în judecată pentru folosirea funcţiei în scop sexual, după ce o femeie care depusese o sesizare l-a acuzat că a violat-o şi a supus-o la abuzuri sexuale la domiciliul său.
Pericol pe rafturi: carne și legume stricate în marile supermarketuri din București. ANPC a dat amenzi de 640.000 de euro # Adevarul.ro
Inspectorii Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) au descoperit nereguli grave în marile magazine de retail din București.
Dronele SBU au lovit platforma petrolieră Lukoil din Marea Caspică. Peste 20 de sonde au fost afectate # Adevarul.ro
Forțele ucrainene au lovit cu drone, pentru prima dată, o platformă petrolieră rusească din Marea Caspică, oprind producţia de petrol şi gaze, anunţă o sursă din cadrul Serviciilor de Securitate ale Ucrainei (SBU).
