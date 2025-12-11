Senatul francez a aprobat un buget pentru apărare de 57,1 miliarde de euro pentru anul 2026

12:50

Majoritatea centrelor de informare turistică din judeţul Arad, care au fost construite cu bani europeni după 2010, au primit alte destinaţii în ultimii ani sau urmează să fie transformate de primării în birouri, cabinete medicale sau centre culturale, după ce s-a constatat că turiştii au preferat să se informeze online şi să nu apeleze la