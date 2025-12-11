Nou studiu OMS: Nu există nicio legătură între vaccinuri şi autism / Teoria falsă care leagă vaccinul de autism provine dintr-un studiu trucat publicat în 1998
G4Media, 11 decembrie 2025 21:20
O nouă analiză a OMS a concluzionat că nu există nicio legătură între vaccinuri şi autism, contrar teoriei vehiculate în prezent de principala agenţie sanitară a Statelor Unite, a declarat joi directorul general al Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS), informează AFP, transmite Agerpres. „Azi OMS publică o nouă analiză a Comitetului consultativ global pentru siguranţa […] © G4Media.ro.
• • •
Alte ştiri de G4Media
Acum 10 minute
21:50
Febra căutătorilor de comori: Sediul Direcţiei pentru Cultură din Vâlcea, depozit de obiecte arheologice / Muzeul Judeţean refuză să le ia în custodie / ”În 2025 am avut în jur de 100 de obiecte descoperite” # G4Media
Teritoriul judeţului Vâlcea a devenit o atracţie pentru posesorii de detectoare de metale, numai în ultimii ani fiind descoperite astfel sute de bunuri culturale mobile, spune directorul Direcţiei Judeţene pentru Cultură (DJC), Florin Epure, care atrage însă atenţia că judeţul riscă să piardă acest patrimoniu cultural mobil întrucât Muzeul Judeţean nu mai vrea să ia […] © G4Media.ro.
21:50
Crește numărul de elefanţi şi rinoceri din Kenya / Două treimi dintre elefanți trăiesc în afara parcurilor şi rezervaţiilor / Împart aceleaşi teritorii cu oamenii. # G4Media
Populaţiile de elefanţi şi de rinoceri din Kenya au crescut comparativ cu 2021, a anunţat un institut de cercetare a faunei sălbatice într-un raport publicat joi, informează Xinhua, transmite Agerpres. Potrivit raportului realizat de Wildlife Research and Training Institute, aflat în proprietatea statului, populaţia de elefanţi din Kenya a ajuns la 42.072 de exemplare în […] © G4Media.ro.
Acum 30 minute
21:40
Cele mai scumpe bilete din istoria Cupei Mondiale / Cel mai ieftin bilet pentru finală pornește de la 3.119 lire / ”Este absolut revoltător” # G4Media
Prețurile record anunțate de FIFA pentru bilete la Mondialul 2026 provoacă revoltă în rândul fanilor, tarifele fiind de până la șapte ori mai mari decât în 2022, anunță Mediafax. FIFA este acuzată de „trădare monumentală” după ce a publicat treptat prețurile pentru bilete la Cupa Mondială 2026. Acestea dezvăluie sume fără precedent pentru microbiștii care […] © G4Media.ro.
21:30
Nestle România retrage mai multe loturi de lapte praf NAN 1 Optipro şi NAN 1 Comfortis / A fost identificată prezenţa Bacillus cereus pe una dintre liniile de producţie # G4Media
Nestle România, împreună cu retailerii Auchan, Penny, Selgros, Kaufland şi Carrefour, a iniţiat rechemarea voluntară a unor loturi de lapte praf din gamele NAN 1 Optipro şi NAN 1 Comfortis, din cauza prezenţei bacteriei Bacillus cereus pe una dintre liniile de producţie din fabrica de origine, a anunţat, joi, Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru […] © G4Media.ro.
Acum o oră
21:20
Nou studiu OMS: Nu există nicio legătură între vaccinuri şi autism / Teoria falsă care leagă vaccinul de autism provine dintr-un studiu trucat publicat în 1998 # G4Media
O nouă analiză a OMS a concluzionat că nu există nicio legătură între vaccinuri şi autism, contrar teoriei vehiculate în prezent de principala agenţie sanitară a Statelor Unite, a declarat joi directorul general al Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS), informează AFP, transmite Agerpres. „Azi OMS publică o nouă analiză a Comitetului consultativ global pentru siguranţa […] © G4Media.ro.
21:00
Caz de lepră, depistat în Cluj, alte trei cazuri sunt în curs de evaluare / Pacientele sunt originare din Asia și lucrează ca maseuze la un SPA din Cluj-Napoca, anunță ministrul Rogobete # G4Media
Un caz de lepră a fost depistat în Cluj-Napoca, anunță ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete. Alte trei cazuri sunt în curs de evaluare, mai precizează ministrul. Conform informării publice, cele patru paciente sunt originare din Asia și lucrează ca maseuze la un salon SPA din Cluj-Napoca. Ministerul Sănătății, prin DSP, a dispus suspendarea activității salonului până […] © G4Media.ro.
21:00
Cum arată cel mai înalt brad de Crăciun viu din Italia / Cedrul din Castelbrando are 34 de metri înălțime, 250 de ani și este decorat cu 700 de luminițe # G4Media
În fiecare an, o echipă de alpiniști din Cadore, în nordul Italiei, se cațără pe ramurile cedrului pentru a instala manual luminile: nicio macara nu poate accesa curtea interioară a castelului, acolo unde crește natural cedrul, iar totul se face ca și cum s-ar escalada un perete alpin. În fiecare decembrie, de-a lungul drumului care […] © G4Media.ro.
Acum 2 ore
20:50
76 de vaci au murit subit în Italia / Medicii veterinari au descoperit că au inhalat fum de la un tufiș care a ars în apropiere / Era oleandru, extrem de toxic # G4Media
76 de bovine din zona Padova au murit simultan, brusc și inexplicabil. Au fost demarate investigații, care au dus la o descoperire dramatică: animalele au murit din cauza inhalării fumului provenit de la plante de oleandru care fuseseră arse într-un câmp din apropierea fermei, scrie Corriere della Sera. Pentru prima dată s-a subliniat faptul că […] © G4Media.ro.
20:40
Zelenski afirmă că SUA doresc ca Ucraina să se retragă din Donbas și să creeze o „zonă economică liberă”: „„Dacă trupele unei părți trebuie să se retragă, iar cealaltă parte rămâne pe poziții, ce va opri trupele ruse?” # G4Media
Statele Unite doresc ca Ucraina să-și retragă trupele din regiunea Donbas, iar Washingtonul ar crea apoi o „zonă economică liberă” în părțile controlate în prezent de Kiev, a declarat Volodimir Zelenski, citat de The Guardian. Anterior, SUA sugeraseră Kievului să cedeze Rusiei părțile din Donbas pe care le controlează încă, dar președintele ucrainean a declarat […] © G4Media.ro.
20:30
Peste 250 de persoane protestează la Iași în faţa Tribunalului pentru independenţa Justiţiei / „Nu, pentru hoţi! Justiţie pentru toţi!” # G4Media
Peste 250 de persoane, majoritatea tineri, protestează joi seara în faţa Tribunalului Iaşi, pentru independenţa Justiţiei, în urma investigaţiei Recorder. Protestatarii au ignorat că în zona Tribunalului iluminatul stradal nu funcţionează şi scandează: „Nu, pentru hoţi! Justiţie pentru toţi!”, „Justiţie, nu prescripţie”, „Justiţie, nu corupţie”, „Apără Justiţia, Nicuşoare nu mai sta”, „Jos Predoiu”. Câţiva protestatari […] © G4Media.ro.
20:30
Nicușor Dan îi cheamă pe procurori și judecători la discuții: ”Când 200 de magistrați spun că este o problemă lucrurile sunt foarte serioase” # G4Media
Președintele Nicușor Dan îi cheamă pe procurori și judecători la discuții, chiar înainte de Crăciun, la discuții ”fără limită de timp”: ”Când 200 de magistrați spun că este o problemă de integritate în sistemul de justiție, lucrurile sunt foarte serioase”, a transmis Dan printr-un mesaj publicat joi seară, pe Facebook. Decizia a fost luată de […] © G4Media.ro.
20:20
O judecătoare anunţă că urmează ”repercusiuni” împotriva magistraţilor curajoşi: Sunt discuţii la Inspecţia Judiciară să ne potolească pe toţi / ”Cred totuşi că, după reacţia publică a magistraturii, să întârzie un pic” # G4Media
Sorina Marinaş, judecătoare la secţia penală de la Curtea de Apel Craiova, a declarat joi seară că este sigură de faptul că urmează „repercusiuni” ale Inspecţiei Judiciare împotriva magistraţilor „care au îndrăznit” să vorbească despre problemele din justiţie, transmite Agerpres. „Ori de câte ori, unul dintre noi a ieşit din decorul prestabilit, s-a trezit cu […] © G4Media.ro.
20:20
Câştigătorul Eurovision 2024 anunţă că renunţă la trofeu din cauza prezenţei Israelului la ediţia din 2026 / Cinci ţări au anunţat până în prezent că boicotează concursul # G4Media
Cântăreţul elveţian Nemo, câştigătorul ediţiei din 2024 a Concursului Muzical Eurovision, a anunţat joi că renunţă la trofeu în semn de protest faţă de participarea Israelului la ediţia din 2026, transmite agenţia EFE, citată de Agerpres. Reprezentantul Elveţiei a declarat pe Instagram că Eurovision apără unitatea, incluziunea şi demnitatea pentru toţi şi că prezenţa Israelului […] © G4Media.ro.
20:20
OpenAI, dată în judecată după o crimă urmată de sinucidere / ”Aceste companii trebuie să răspundă pentru deciziile lor” # G4Media
Companiile OpenAI şi Microsoft au fost date în judecată, joi, la tribunalul statului american California pe baza acuzaţiilor conform cărora popularul chatbot ChatGPT l-ar fi încurajat pe un bărbat cu probleme psihice să-şi ucidă mama şi să se sinucidă, transmite Reuters, transmite Agerpres. ChatGPT ar fi alimentat iluziile lui Stein-Erik Soelberg, în vârstă de 56 […] © G4Media.ro.
20:10
Lituania ajunge la un procent record al cheltuielilor de apărare: 5,38% din PIB în 2026 / Țara are graniţe cu exclava rusă Kaliningrad şi cu Belarus, aliatul Rusiei # G4Media
Lituania a aprobat un buget pentru anul 2006 ce prevede cheltuieli de apărare la un nivel record, transmite joi dpa, transmite Agerpres. Conform proiectului aprobat de parlamentul de la Vilnius, bugetul militar va atinge 5,38% din PIB, adică 4,79 miliarde de euro în cifre absolute. Aceasta reprezintă o creştere de 43% faţă de 2025 şi […] © G4Media.ro.
20:10
Tatăl unui minor şi mama vitregă, reţinuţi pentru că l-au lovit pe copil / Acesta a fost internat la spital # G4Media
O femeie de 47 de ani, mama vitregă a unui minor, şi tatăl acestuia, au fost reţinuţi pentru 24 de ore şi vor fi prezentaţi magistraţilor, cu propunere legală, pentru ameninţare, violenţă în familie şi rele tratamente aplicate minorului, transmite Agerpres. „Pe data de 8 decembrie, poliţiştii Secţiei 24 au fost sesizaţi cu privire la […] © G4Media.ro.
Acum 4 ore
19:50
Genoa lui Șucu joacă duminică împotriva Interului lui Chivu / Șucu, în Italia: ”Acum ceva timp credeam că îl pot transfera la Rapid” # G4Media
Genoa, echipa patronată de omul de afaceri român Dan Șucu, și Interul antrenat de Cristian Chivu se vor întâlni în campionatul Italiei, duminică, 14 decembrie, la ora 18:00. Șucu, intervievat de Skysport, a vorbit și despre Cristian Chivu, despre care a spus că l-a vrut antrenor în România, la Rapid. „Suntem ambițioși și optimiști. Nu […] © G4Media.ro.
19:40
Patru români, arestați în Italia /Sunt acuzați că au furat peste 2.500 de metri de cablu de cupru de pe linia feroviară de mare viteză Florența – Roma / Daune de 250 de mii de euro # G4Media
Carabinieri din Arezzo au arestat patru români, suspecți într-un caz de furt de cabluri de cupru de pe linia ferată de mare viteză Florența – Roma, anunță presa italiană. Măsura a rezultat în urma unei anchete efectuată de Unitatea operațională și mobilă a Companiei Carabinieri din Arezzo și a durat din iulie până în noiembrie. […] © G4Media.ro.
19:10
Cea mai mare baterie de stocare a energiei din România a devenit operațională la Florești, Cluj / Primar: ”Stochează energia când producția este mare și consumul redus și o eliberează atunci când cererea crește” # G4Media
În comuna Florești a fost finalizată și pusă în funcțiune cea mai mare baterie de stocare a energiei din România, un proiect realizat de compania Nova Power & Gas, parte a grupului E-INFRA, anunță Actual de Cluj. Primarul Bogdan Pivariu a anunțat că investiția este complet operațională, după semnarea certificatului de edificare a construcţiei. „În […] © G4Media.ro.
19:10
O serie mai puțin obișnuită de proteste va avea loc, vineri, în cel puțin zece mari gări din Europa. Activiștii implicați în inițiativă vor protesta îmbrăcați în pijamale. Ei militează pentru suplinirea căilor de transport feroviar internațional pe timp de noapte, potrivit Mediafax. Demonstrațiile sunt organizate de trei mari grupuri de activiști pentru mediu, Back-on-Track […] © G4Media.ro.
19:00
Unul dintre cele mai controversate momente din istoria recentă a Curții de Apel București: mușamalizarea dosarului de plagiat al lui Nicolae Ciucă / Repartizare trucată, un judecător afiliat PNL și o motivare halucinantă a unei judecătoare avansată acum vicepreședinte al instanței # G4Media
Felul în care două completuri de la Curtea de Apel București au judecat, în 2022, dosarele în care premierul în funcție la acel moment, liberalul Nicolae Ciucă, încerca să tergiverseze analiza tezei sale de doctorat, suspectă de plagiat, reprezintă unul dintre cele mai controversate momente din istoria acestei instanțe și oferă indicii despre o alianță […] © G4Media.ro.
19:00
Uniunea Europeană a convenit să blocheze pe termen nelimitat activele Băncii Centrale Ruse, un element central al împrumutului de reparații acordat Ucrainei, care se află încă în negocieri intense înaintea summitului decisiv de săptămâna viitoare, potrivit Euronews. Prin această măsură, UE va bloca activele aflate sub jurisdicția sa, în contextul îngrijorărilor că SUA ar putea […] © G4Media.ro.
18:50
Preşedintele Slovaciei se opune prin veto legii premierului Fico care ar desființa Biroul de protecție a avertizorilor de integritate # G4Media
Preşedintele slovac Peter Pellegrini s-a opus prin veto legii adoptate recent de parlament prin care s-ar desfiinţa Biroul de protecţie a avertizorilor de integritate (UOO) şi s-ar aproba crearea unui nou organism, plasat sub autoritatea guvernului, transmite Reuters, citată de Agerpres. Legea, propusă de guvernul naţionalist condus de premierul Robert Fico, a fost adoptată marţi […] © G4Media.ro.
18:30
Câteva completări la documentarul Recorder despre justiția captivă / Plus: Cine va schimba legea și cum? # G4Media
Riguros documentat timp de mai bine de un an de Andreea Pocotilă și Mihai Voinea, documentarul Recorder intitulat ”Justiție Capturată” are marele merit de a explica pe înțelesul tuturor mecanismele corupte din interiorul justiției, prin care Curtea de Apel sau Înalta Curte au ajuns să pronunțe în ultimii achitări pe bandă rulantă în mari dosare […] © G4Media.ro.
18:30
BREAKING Aproape 180 de magistrați se solidarizează într-un mesaj public cu judecătorii Laurențiu Beșu și Raluca Moroșanu # G4Media
Aproape 180 de magistrați se solidarizează, într-un mesaj public, cu judecătorii Laurențiu Beșu și Raluca Moroșanu. Mesajul a fost publicat de judecătoarea Sorina Marinaș de la Curtea de Apel Craiova. „Adevărul și integritatea nu trebuie sancționate, ci protejate. Tăcerea nu este o opțiune atunci când valorile profesiei sunt puse în pericol. Totodată, subliniem că aspectele […] © G4Media.ro.
18:10
SUA oferă o recompensă de 5 milioane de dolari pentru capturarea liderului organizației teroriste ”Los Choneros” din Ecuador # G4Media
Departamentul de Stat al SUA a anunțat astăzi o recompensă substanțială de până la 5 milioane de dolari americani pentru informații care să ducă la arestarea și/sau condamnarea lui Francisco Manuel Bermúdez Cagua, cunoscut și sub porecla „Churrón”. Acesta este un lider marcant al organizației criminale ecuadoriene „Los Choneros”, desemnată recent drept organizație teroristă. Bermúdez […] © G4Media.ro.
18:00
Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) a condamnat joi Georgia pentru violenta reprimare de către forţele de ordine, în 2019, a unei manifestaţii contra prezenţei unui deputat rus în Parlamentul georgian, informează agenția de știri AFP, citată de Agerpres. În ziua acelei manifestaţii, la care participaseră 12.000 de persoane în faţa Parlamentului din Tbilisi, „s-a […] © G4Media.ro.
Acum 6 ore
17:50
Trupele spaniole vor rămâne pe flancul estic al NATO „atât timp cât va fi nevoie”, afirmă ministrul spaniol al apărării # G4Media
Ministrul spaniol al Apărării, Margarita Robles, a declarat joi că trupele spaniole desfăşurate pe flancul estic al NATO vor rămâne acolo „atât timp cât va fi nevoie”, pentru „a face faţă climatului dificil generat de ameninţarea actuală”, în contextul războiului din Ucraina, transmite agenţia de știri EFE, citată de Agerpres. Potrivit ministerului său, Margarita Robles […] © G4Media.ro.
17:50
VIDEO Un parașutist a rămas suspendat în aer, după ce parașuta de rezervă s-a înfășurat în jurul aripii avionului # G4Media
Un parașutist australian a rămas atârnat de aripa avionului după ce parașuta de rezervă s-a deschis prematur, scrie The Telegraph. Imaginile arată că parașuta de rezervă s-a activat după ce mânerul său s-a prins de aripa avionului în apropierea orașului Cairns din Far North Queensland. Incidentul a avut loc în septembrie anul acesta, dar a […] © G4Media.ro.
17:50
Populaţia Germaniei îmbătrâneşte şi ar putea scădea cu 10 milioane de persoane până în 2070 # G4Media
Populaţia Germaniei, aflată în proces de îmbătrânire, ar putea scădea până în 2070 cu aproape 10 milioane de persoane, ajungând la aproximativ 75 de milioane, pe măsură ce generaţia „baby boomer” cedează locul altor generaţii mult mai puţin numeroase, a indicat biroul de statistică al ţării, citat joi de agenția de știri Reuters, informație preluată […] © G4Media.ro.
17:50
Protest în Piața Victoriei, anunțat de comunitatea Corupția ucide pentru astăzi la ora 19.00: „Scoateți corupția din justiție!” / Organizatorii cer demiterea Liei Savonea, a lui Cătălin Predoiu și a șefului DNA # G4Media
Comunitatea „Corupția ucide” a anunțat un protest joi seara, de la ora 19.00, în Piața Victoriei, sub sloganul „Scoateți corupția din justiție!”. Organizatorii cer demiterea Liei Savonea, a lui Cătălin Predoiu și a șefului DNA Solicitările organizatorilor: „Documentarul Recorder a arătat cum corupția pus stăpânire pe Justiție. Iar politicienii care au votat Legile justiției au […] © G4Media.ro.
17:40
GRAFICE De ce trăiesc românii mai puțin decât ceilalți europeni? / Raport îngrijorător al Comisiei Europene: bani puțini pentru sănătate, multe morți evitabile, stil de viață nesănătos, consum excesiv de antibiotice, vaccinare la copii prăbușită # G4Media
Raportul privind Starea de sănătate, publicat joi de Comisia Europeană face o radiografie îngrijorătoare a situației din România. Pe scurt, românii trăiesc în medie cu 5 ani mai puțin decât ceilalți europeni, în condițiile în care în țara noastră sunt cheltuiți cei mai puțini bani pentru sănătate dintre statele membre, consumul de antibiotice este extrem […] © G4Media.ro.
17:40
Un tribunal estonian a anunţat joi că l-a condamnat pe politicianul pro-rus Aivo Peterson la 14 ani de închisoare pentru trădare în beneficiul Moscovei, transmite agenția de știri AFP. Tribunalul din Harju a apreciat că Peterson şi colaboratorul său Dmitri Roots, acesta condamnat la 11 ani de închisoare, au ”ajutat Federaţia Rusă în activităţile de […] © G4Media.ro.
17:30
La sfârșitul lunii noiembrie 2025, sute de proprietari de mașini Porsche din Rusia s-au confruntat cu o problemă neașteptată: mașinile lor de lux pur și simplu refuzau să pornească. Această defecțiune masivă, care a afectat exclusiv teritoriul rus, a suscitat numeroase întrebări și a alimentat diverse teorii, de la o simplă defecțiune tehnică până la […] © G4Media.ro.
17:10
Prim-ministrul Viktor Orban explorează ideea de a prelua președinția ungară și de a rescrie legile pentru a o transforma în cea mai puternică funcție din Ungaria, potrivit unei persoane familiarizate cu situația, scrie agenția de știri Bloomberg. Planul potențial al lui Orban de a transforma rolul ceremonial de șef de stat în ceva puternic a […] © G4Media.ro.
17:00
Asociația APIA, reacție dură după adoptarea noilor impozite auto: Metoda de calcul, incompletă și învechită. Nu reflectă realitatea industriei / Abordare netransparentă și riscantă # G4Media
Asociația Producătorilor și Importatorilor Auto din România (APIA) a transmis un punct de vedere pentru TechRider.ro cu privire la noua schemă de impozitare a autoturismelor ce va intra în vigoare de la 1 ianuarie 2026. Asociația susține că noul sistem este unul „incomplet și învechit”, iar acesta nu reflectă realitatea tehnologică a industriei auto. Citește continuarea pe […] © G4Media.ro.
16:50
Campioana olimpică Michelle Gisin, transportată cu elicopterul la spital după ce a căzut la un antrenament # G4Media
Michelle Gisin a suferit joi o căzătură serioasă la un antrenament care a avut loc la St. Moritz, transmite presa internațională. Sportiva din Elveția a fost transportată cu elicopterul de pe pârtia unde a avut loc incidentul. Reamintim că Gisin este campioană olimpică. Michelle se afla în linie dreaptă cu pregătirea pentru Jocurile Olimpice de […] © G4Media.ro.
16:50
Senatul francez a aprobat un buget pentru apărare de 57,1 miliarde de euro pentru anul 2026 # G4Media
Senatul francez a aprobat joi bugetul pe anul 2026 pentru apărare, ce prevede o creştere puternică spre a finanţa eforturile de întărire a forţelor armate într-un context internaţional tot mai tensionat, transmite agenția de știri AFP. De la dreapta la socialişti, senatorii au votat cu o largă majoritate, prin ridicare de mâini, în favoarea părţii […] © G4Media.ro.
16:40
Trei asociații ale magistraților cer autorităţilor să se abţină de la orice demers care ar viza cercetarea disciplinară sau presiunea instituţională asupra magistraţilor care îşi exercită dreptul la liberă exprimare # G4Media
Asociaţia Forumul Judecătorilor din România, Asociația Mișcarea pentru Apărarea Statutului Procurorilor și Asociația Inițiativa pentru Justiție se declară solidare cu “magistraţii care înţeleg să denunţe public toate situaţiile în care independenţa lor este pusă în pericol” și cer autorităţilor competente “să se abţină de la orice demers care ar viza cercetarea disciplinară sau presiunea instituţională” asupra […] © G4Media.ro.
16:40
Directoratul Naţional de Securitate Cibernetică avertizează asupra unor tentative de phishing asupra utilizatorilor din România ai platformei TikTok # G4Media
Utilizatori din România ai platformei TikTok au raportat primirea unor mesaje suspecte în care li se solicită transmiterea unui formular pentru confirmarea faptului că sunt deţinătorii unui cont sau ai unei pagini, în realitate scopul hackerilor fiind acela de a prelua controlul asupra contului în sine, avertizează Directoratul Naţional de Securitate Cibernetică (DNSC), într-o postare […] © G4Media.ro.
16:30
VIDEO Liviu Ornea, reprezentantul Academiei Române în grupul pentru noul curriculum de matematică, după ce a băut și a mâncat în timpul conferinței Ministerului Educației de prezentare a programelor școlare: Sper ca mulți profesori să fie reticenți la folosirea de asistent AI / În niciun caz nu eram băut. Nu mi-am dat seama că aveam camera deschisă # G4Media
Reprezentantul Academiei Române în grupul de lucru stabilit de ministrul Educației pentru noile programe școlare de matematică pentru liceu s-a remarcat în timpul conferinței oficiale organizate de Minister printr-o atitudine nemaiîntâlnită: a mâncat și a băut pe parcursul intervenției celorlalți experți invitați în conferința LIVE, după care a îndemnat publicul să fie reticent la recomandarea […] © G4Media.ro.
16:30
DOCUMENTE Institutul Elie Wiesel, despre divizia din care făcea parte veteranul decorat de Nicușor Dan, extrase din arhivă: ”Soldații intervin promt și deschid focul asupra jidanilor” # G4Media
Institutul Național pentru Studierea Holocaustului din România ”Elie Wiesel” (INSHR-EW) a făcut mai multe precizări, printr-un comunicat de presă de joi, despre divizia din care făcea parte veteranul Vasile Banu, singurul decorat de președintele Nicușor Dan de Ziua Națională a României, la 1 Decembrie. G4Media a arătat într-un interviu criticile istoricilor Dennis Deletant, Grant T. […] © G4Media.ro.
16:10
Portugalia se confruntă cu prima grevă generală din ultimii 12 ani, declanșată de sindicate împotriva unei reforme a codului muncii # G4Media
În Portugalia se desfăşoară joi prima grevă generală din ultimii 12 ani, declanşată de sindicate în semn de protest faţă de o reformă a codului muncii promovată de guvernul de dreapta, relatează agenția de știri AFP. Staţiile de metrou nu şi-au deschis porţile la Lisabona, în timp ce trenurile şi feriboturile operau la serviciul minim […] © G4Media.ro.
16:10
Real Madrid nu traversează cea mai bună perioadă, iar răbdarea lui Florentino Perez începe să ajungă la capăt. Presa apropiată de gruparea de pe Santiago Bernabeu spune că Xabi Alonso a primit un ultimatum, iar următoarele trei partide sunt decisive pentru soarta antrenorului iberic. Real Madrid nu și-a „spălat păcatele” față de fani nici la […] © G4Media.ro.
16:10
Vicepreședinta Curții de Apel București a ieșit intempestiv din conferința de presă, șoptindu-i președintei: „Mă sună Lia”. Apoi a revenit cu răspunsul corect # G4Media
Un episod enigmatic s-a petrecut joi, la conferința de presă extraordinară organizată de Curtea de Apel București: vicepreședinta instanței a părăsit intempestiv prezidiul celor care au organizat conferința de presă, după care a revenit purtând în telefon răspunsul corect la o întrebare care fusese adresată președintei instanței și care pare să fi fost dictat de […] © G4Media.ro.
16:00
Guvernul a aprobat semnarea Convenţiei de înfiinţare a Comisiei internaţionale ce privește cererile de despăgubiri pentru Ucraina # G4Media
Guvernul a aprobat, joi, 11 decembrie, prin memorandum, semnarea Convenţiei de înfiinţare a unei Comisii Internaţionale privind cererile de despăgubiri pentru Ucraina, transmite Agerpres. Conform unui comunicat al Executivului, această comisie, structură independentă în cadrul Consiliului Europei, cu personalitate juridică internaţională, va decide asupra cererilor de despăgubire pentru daune, pierderi sau vătămări cauzate prin fapte […] © G4Media.ro.
Acum 8 ore
15:50
Acțiune fără precedent la nivel european: Eurodeputați și miniștri din Europa de Est cer protejarea finanțării pentru fermieri / Victor Negrescu: „Agricultura este pilonul care menține stabilitatea economică și socială a Uniunii!” # G4Media
O acțiune comună fără precedent cu obiectivul declarat de a apăra și consolida fondurile europene destinate agriculturii a fost inițiată ieri de vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu, împreună cu eurodeputatul leton Nils Ušakovs și eurodeputatul polonez Krzysztof Śmiszek, potrivit unui comunicat de presă. Inițiativa reunește, în afara celor trei eurodeputați, oficiali guvernamentali și organizații ale […] © G4Media.ro.
15:50
Polonia, trimisă în faţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene pentru neimplementarea corectă a legislaţiei ce privește dreptul de acces la un avocat # G4Media
Comisia Europeană a decis joi să trimită Polonia în faţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene (CJUE) pentru că nu a reuşit să implementeze în mod corect legislaţia europeană cu privire la dreptul suspecţilor de a avea acces la un avocat, transmite agenția de știri DPA, citată de Agerpres. Potrivit executivului UE, Varşovia nu garantează […] © G4Media.ro.
15:40
Minvest, Romaero, CNMPN Remin şi Avioane Craiova, incluse de Guvern în pachetul supus analizei pentru reformă # G4Media
Guvernul a actualizat, joi, lista întreprinderilor publice centrale care vor fi supuse analizei pentru reformă, care cuprindea iniţial 17 companii de stat, introducând alte patru – CNCAF Minvest, Romaero, CNMPN Remin şi Avioane Craiova, transmite Agerpres. Potrivit unui comunicat al Executivului, memorandumul aprobat în acest sens cuprinde alte patru întreprinderi publice centrale vor fi supuse […] © G4Media.ro.
15:30
Veniturile Rusiei din exporturile de petrol scad la cel mai redus nivel de la începutul pandemiei de Covid # G4Media
Veniturile din exporturile de petrol și produse petroliere ale Rusiei au atins în noiembrie „cel mai scăzut nivel” de la începutul invaziei Ucrainei și chiar de la criza pandemiei Covid-19, a indicat Agenția Internațională pentru Energie într-un raport lunar citat de agenția Reuters. Exporturile de țiței și produse petroliere ale Rusiei au scăzut cu 420.000 […] © G4Media.ro.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.