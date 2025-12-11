Al Dahra Holding va pleca din comerţul cu cereale din România în 2026. Cum a ajuns piața într-o „lipsă totală de control”

Al Dahra Holding se va retrage din comerţul cu cereale din România, o piaţă în care exporturile anuale sunt de circa 4 miliarde de euro, potrivit Bloomberg. Grupul agribusiness din Emiratele Arabe Unite intenţionează să îşi încheie operaţiunile de tranzacţionare în 2026, potrivit unor surse apropiate companiei, după ce a înregistrat pierderi timp de trei ani consecutivi. Cezar Gheorghe, expert în comerțul cu cereale, a explicat pentru Digi24.ro că retragerea Al Dahra nu este un accident, ci rezultatul direct al modului în care funcționează piața cerealelor din România. În opinia sa, sistemul s-a degradat atât de mult, încât „jucătorii corecți nu mai pot opera”.

