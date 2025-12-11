FCSB a învins spectaculos Feyenoord după ce a fost condusă cu două goluri în Europa League
Digi24.ro, 12 decembrie 2025 00:20
FCSB a reuşit o victorie senzaţională cu Feyenoord Rotterdam, cu scorul de 4-3 (1-2), joi seara, pe Arena Naţională din Bucureşti, în etapa a şasea a competiţiei de fotbal Europa League.
Acum o oră
00:20
00:10
Rusia la est și SUA la vest. Europa, sub o presiune fără precedent alimentată de MAGA lui Donald Trump # Digi24.ro
Pe umerii îndepărtați ai unui munte, la 80 de kilometri est de Roma, casa consacrată Trisulti se înalță ca un monument al dificultății de a înființa o versiune europeană a mișcării „Make America Great Again”. În această mănăstire cartuziană veche de 700 de ani de pe Monte Rotonaria, Steve Bannon, ideologul America First și fost strateg șef al președintelui Donald Trump, a încercat să înființeze o „școală de gladiatori” pentru războinicii culturali național-conservatori din întreaga Europă, scrie The Times.
Acum 2 ore
00:00
Irlanda își majorează cu 55% bugetul militar după incidentul cu drone din timpul vizitei lui Zelenski la Dublin # Digi24.ro
Irlanda își majorează cu 55% cheltuielile militare, cu investiții masive în tehnologia anti-drone, după ce mai multe aparate neidentificate au fost detectate pe traiectoria avionului președintelui ucrainean Volodimir Zelenski în timpul vizitei sale la Dublin. Guvernul irlandez avertizează că incidentele cu drone suspecte s-au înmulțit în Europa de Nord, iar planul de apărare, estimat la 1,7 miliarde de euro până în 2030, include modernizarea sistemelor radar, achiziția de noi aeronave și consolidarea capabilităților pentru protejarea cablurilor submarine, potrivit Agerpres și AFP.
11 decembrie 2025
23:50
Interconectarea Austria-Ungaria aduce energie mai ieftină pentru România, spune ministrul Bogdan Ivan. Anunț despre Neptun Deep # Digi24.ro
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, anunţă, joi seară, că a prezentat, la forumul Rebuilding Ukraine, ultimele discuţii purtate pentru a accelera proiectele care dezvoltă România şi întreaga regiune pentru următoarele decenii. El s-a referit la interconectarea Austria-Ungaria oferă României acces la o piaţă energetică mai mare, cu preţuri mai mici şi flexibilitate crescută, dar şi la noua etapă din proiectul Neptun Deep, care va transforma România într-un furnizor de securitate energetică pentru întreaga regiune.
23:50
Statele UE au căzut de acord privind modul de ocolire a opoziției Ungariei la folosirea activelor rusești pentru Ucraina # Digi24.ro
23:20
Front comun împotriva presiunilor SUA: Putin și Maduro își consolidează alianța, iar Lukașenko intervine diplomatic. Trump ridică miza # Digi24.ro
Rusia şi aliatul său apropiat, Belarus, l-au contactat joi pe liderul venezuelean Nicolas Maduro, aflat în dificultate, în contextul în care preşedintele american Donald Trump intensifică presiunea pentru înlăturarea acestuia, ceea ce creşte posibilitatea ca acesta să caute refugiu în străinătate, relatează Reuters.
23:10
Corneliu Mureşan, președintele PSD Alba, numit secretar de stat la Secretariatul General al Guvernului # Digi24.ro
Preşedintele PSD Alba, Corneliu Mureşan, a fost numit secretar de stat în cadrul Secretariatului General al Guvernului. „Merg la Bucureşti pentru muncă, pentru a-i reprezenta cu bună credinţă şi seriozitate pe toţi locuitorii judeţului şi pentru continuarea dezvoltării tuturor comunităţilor locale”, a transmis Mureşan.
Acum 4 ore
23:00
Crește presiunea pe Maduro. SUA se pregătesc să reţină alte petroliere în largul Venezuelei # Digi24.ro
Statele Unite pregătesc interceptarea altor nave care transportă petrol venezuelean, după ce săptămâna aceasta au reţinut primul petrolier încărcat, au declarat şase surse familiare cu situaţia, citate de Reuters.
22:40
Pierderi la buget, presiune pe taxe și cheltuieli. C.E.: Deficit de încasare a TVA în România de 30% în 2023. Previziuni pentru 2024 # Digi24.ro
22:40
Loturi de lapte praf pentru bebeluși, retrase de la vânzare din mai multe magazine. Avertismentul ANSVSA # Digi24.ro
Nestle România, împreună cu retailerii Auchan, Penny, Selgros, Kaufland şi Carrefour, a iniţiat rechemarea voluntară a unor loturi de lapte praf din gamele NAN 1 Optipro şi NAN 1 Comfortis, din cauza prezenţei bacteriei Bacillus cereus pe una dintre liniile de producţie din fabrica de origine, a anunţat, joi, Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA).
22:40
Trump este „extrem de frustrat” de ambele tabere din războiul ruso-ucrainean. Casa Albă cere „acțiuni, nu discuții” # Digi24.ro
Președintele american Donald Trump este „extrem de frustrat” atât de atitudinea Rusiei, cât și de cea a Ucrainei față de procesul de pace pe care încearcă să îl impulsioneze, a declarat joi purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, care a subliniat că liderul american dorește acum „acțiuni” pentru a pune capăt războiului ruso-ucrainean, relatează AFP și Agerpres.
22:10
Universitatea Craiova a pierdut acasă meciul cu Sparta Praga, din Conference League. Golul victoriei cehilor, în minutul 89 # Digi24.ro
Formaţia Universitatea Craiova a fost învinsă, joi seară, pe teren propriu, cu scorul de 2-1, de echipa Sparta Praga, în etapa a cincea a fazei principale a Conference League.
21:50
Revista Time a desemnat „Personalitatea anului”: titlul a fost atribuit celor 8 figuri considerate arhitecții inteligenței artificiale # Digi24.ro
Revista Time a numit joi arhitecţii inteligenţei artificiale (IA) „Personalitatea anului”, citând capacitatea lor de a aduce era maşinilor gânditoare cu tehnologie transformatoare. Este vorba despre opt nume din lumea tech, printre care se numără Elon Musk și Mark Zuckerberg.
21:50
Tensiuni diplomatice: Polonia își exprimă nemulțumirea față de excluderea din discuțiile de pace privind Ucraina # Digi24.ro
Când liderii din Marea Britanie, Franţa, Germania şi Ucraina s-au reunit la Londra săptămâna aceasta pentru a-şi alinia poziţiile cu privire la presiunea urgentă a Washingtonului pentru un acord de pace în Ucraina, Polonia nu se afla pe lista invitaţilor. A fost a doua excludere în tot atâtea luni, după ce Varşovia a ratat şi invitaţia la un summit de pace crucial, la Geneva, pe 23 noiembrie. În calitate de membru important al NATO, Polonia este furioasă că a fost marginalizată din punct de vedere diplomatic în discuţiile despre un potenţial acord de pace în Ucraina, scrie Politico.
21:20
Ministrul de Externe: România dispune de avantaje intrinseci în ceea ce priveşte implicarea în reconstrucţia Ucrainei # Digi24.ro
Ministrul afacerilor externe, Oana Ţoiu, a declarat, joi, la deschiderea Forumului „Rebuilding Ukraine: Security, Opportunities, Investment” că România dispune de avantaje intrinseci în ceea ce priveşte implicarea în procesul reconstrucţiei Ucrainei, precum proximitatea geografică, baza economică, infrastructura extinsă şi capacitatea instituţională şi a subliniat progresele realizate în domeniul dezvoltării conectivităţii cu Ucraina pe toate planurile.
21:10
Încep pregătirile pentru drumul de mare viteză care va lega Bucureștiul de Bulgaria. Ce variante sunt luate în calcul # Digi24.ro
Încep pregătirile pentru drumul de mare viteză care va lega Bucureștiul de Giurgiu și de Bulgaria. Este un traseu strategic din perspectiva transportului și sistemului logistic european. A fost încredințat studiul de fezabilitate unui consorțiu româno-turc, iar într-un an și jumătate ar trebui să existe o soluție.
Acum 6 ore
21:00
Caz de lepră confirmat în România. Alexandru Rogobete: Alte trei femei sunt în curs de evaluare # Digi24.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a anunţat joi confirmarea unui caz de lepră în România şi evaluarea altor trei suspiciuni. Toate cele patru persoane sunt femei originare din Asia, angajate ca maseuze la un salon SPA din Cluj-Napoca, iar autorităţile au dispus măsuri epidemiologice ferme, inclusiv suspendarea activităţii salonului.
20:50
Premierul bulgar și-a dat demisia după protestele uriașe de la Sofia. A făcut anunțul înainte de votarea moțiunii de cenzură # Digi24.ro
Prim-ministrul bulgar Rosen Zhelazkov și-a prezentat joi demisia guvernului său, după săptămâni de proteste de stradă împotriva politicilor economice și a eșecului perceput în combaterea corupției.
20:50
Negocieri cu C.E. pentru bursele studenţilor: ce sume au fost propuse de către autoritățile române și când ar putea avea loc plățile # Digi24.ro
Ministerele din România negociază cu Comisia Europeană pentru a se permite alocarea de bani din fondurile europene pentru bursele sociale ale studenţilor, atât din universităţile de stat, cât şi în cele private, propunerea fiind să se aloca 60 de milioane de euro pentru anul viitor. Ministrul Educaţiei, Daniel David, anunţă se urmăreşte ca primele plăţi să se facă în luna februarie.
20:20
Criza apei din Prahova și Dâmbovița: ce spune Diana Buzoianu despre analizele DSP privind calitatea apei # Digi24.ro
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a declarat joi că probabil că săptămâna aceasta, dacă toate analizele vor ieşi bine la DSP, toate localităţile care au fost afectate vor avea apă potabilă în zona afectată din cele două judeţe, Prahova şi Dâmboviţa.
20:20
Comitetul Internaţional Olimpic recomandă revenirea „fără restricţii” a ruşilor în competiţiile pentru juniori # Digi24.ro
Comitetul Internaţional Olimpic (CIO) a anunţat, joi, că recomandă revenirea ruşilor şi belaruşilor la competiţiile de juniori cu imnul şi drapelul lor, spre deosebire de restricţiile menţinute în probele de seniori, transmite AFP, citată de Agerpres.
20:20
Nicușor Dan, mesaj de ultimă oră în scandalul din Justiție: Președintele invită magistrații la o discuție „fără limită de timp” # Digi24.ro
Președintele Nicușor Dan a transmis joi seară, prin-un mesaj publicat pe rețelele de socializare, o invitația „către toți magistrații care vor să reclame probleme în sistemul de justiție” la o discuție, luni 22 decembrie, de la ora 10, la Palatul Cotorceni. Șeful statului spune că așteaptă înscrieri până joi, 18 decembrie.
20:00
SUA presează Ucraina să-și retragă trupele din Donbas și să creeze o „zonă economică liberă”. Zelenski: Nu e corect # Digi24.ro
Statele Unite fac presiuni asupra Ucrainei ca să își retragă trupele din Donbas și să creeze o „zonă economică liberă” în porțiunile din regiune controlate acum de Kiev, a declarat, joi, președintele Volodimir Zelenski, potrivit The Guardian.
19:50
Israelul afirmă că militanții Hamas „vor fi dezarmați” în cadrul planului de pace pentru Gaza, susținut de SUA # Digi24.ro
Israelul a declarat joi că Hamas „va fi dezarmată”, ca parte a planului de pace pentru Gaza sponsorizat de SUA, după ce un lider de vârf al mișcării islamiste palestiniene a sugerat înghețarea armelor. Armistițiul, în vigoare din 10 octombrie, a pus capăt războiului care a început după atacul mortal al Hamas asupra Israelului, din 7 octombrie 2023. Însă acesta rămâne fragil, deoarece Israelul și Hamas se acuză reciproc aproape zilnic de încălcări ale înțelegerii privind pacea, anunță France24.
19:50
Cum a fugit María Corina Machado din Venezuela. Laureata cu Nobelul pentru Pace din 2025 a făcut dezvăluiri la Oslo # Digi24.ro
Laureata Premiului Nobel pentru Pace, disidenta Maria Corina Machado din Venezuela, ajunsă în cele din urmă la Oslo, a susţinut joi o conferinţă de presă, iniţial programată pentru începutul săptămânii, în care a povestit cum a reuşit să fugă din ţară, care a fost rolul lui Donald Trump şi ce planuri are pentru viitor, transmite News.ro care citează Le Figaro și CNN.
19:30
Disidentul rus Kara-Murza: „Putin este un criminal. Planul de pace al lui Trump pentru Ucraina, pe lista dorințelor sale de Crăciun” # Digi24.ro
Disidentul rus Vladimir Kara-Murza, care a supraviețuit două tentative de otrăvire și a petrecut doi ani și jumătate în închisoare înainte de a fi eliberat în cadrul unui schimb de prizonieri în 2024, a declarat, într-un interviu acordat France24, că președintele rus Vladimir Putin este „nu doar un dictator”, ci „și un criminal în sensul foarte direct și literal al termenului”. El l-a acuzat pe Putin că a ordonat asasinarea colegilor săi lideri ai opoziției, Boris Nemțov și Alexei Navalnîi.
19:20
Disney investește 1 miliard de dolari în OpenAI. Sora va putea genera videoclipuri cu personaje Star Wars, Marvel și Pixar # Digi24.ro
Disney investește 1 miliard de dolari în OpenAI într-un acord care permite folosirea personajelor Star Wars, Marvel și Pixar în videoclipuri generate cu Sora, noul instrument video al companiei. Parteneriatul pe trei ani marchează unul dintre cele mai importante proiecte ale Hollywood-ului în zona inteligenței artificiale generative și ar putea schimba modul în care este produs conținutul, în contextul dezbaterilor privind drepturile de autor și impactul AI asupra profesiilor creative.
19:20
„Justiție, nu corupție”. Protest în Piața Victoriei: zeci de manifestanți cer demiteri la vârful Justiției și reforme imediate # Digi24.ro
Zeci de persoane s-au strâns joi în Piața Victoriei, după publicarea documentarului Recorder despre influența rețelelor de corupție din sistemul judiciar. Protestatarii cer demiterea Liei Savonea, a conducerii DNA, precum și a ministrului Cătălin Predoiu, acuzând că sub mandatele lor Justiția a ajuns vulnerabilă și „capturată”. Manifestanții solicită și modificări legislative care să elimine portițele ce permit amânarea proceselor până la prescripție.
19:10
„Tăcerea nu este o opțiune”. Peste 170 de magistrați se solidarizează cu judecătorii Beșu și Morașanu după conferința de presă a CAB # Digi24.ro
Sorina Marinaș, judecătoare la Curtea de Apel Craiova, a transmis, joi seară, pe Facebook, un mesaj semnat de 178 de judecători și procurori, unii pensionari, care se declară solidari cu magistrații Laurențiu Beșu și Raluca Moroșanu, care au făcut dezvăluiri privind problemele din sistemul de justiție, în documentarul Recorder, respectiv în timpul conferinței de presă de joi a conducerii Curții de Apel București.
19:10
Guvernul maghiar neagă că Viktor Orban ar lua în considerare introducerea unui sistem prezidențial: „Știri false de stânga” # Digi24.ro
Purtătorul de cuvânt al Guvernului maghiar a negat, joi, o știre din presă, conform căreia premierul Viktor Orban ar fi pe cale să introducă un „sistem prezidențial”, informează Reuters.
19:10
CNAIR cumpără 400 de camere video cu radar pentru a fi instalate pe șosele. Cum va funcționa noul sistem # Digi24.ro
CNAIR anunță achiziția a 400 de camere video fixe cu radar care urmează să fie instalate pe șoselele din România. Sistemul digital va putea să identifice viteza șoferilor, numerele de înmatriculare, dar și valabilitatea rovinietei.
Acum 8 ore
18:40
Companiile şi autorităţile locale vor avea la dispoziţie din 2026 peste 1,5 miliarde euro pentru noi scheme dedicate energiei şi eficie # Digi24.ro
Companiile şi autorităţile locale vor avea la dispoziţie peste 1,5 miliarde euro sub formă de granturi pentru investiţii în domeniul energiei şi eficienţei energetice la începutul anului viitor, în condiţiile în care, în România, mai mult de 70.000 MW de noi proiecte fotovoltaice se află în diferite faze de dezvoltare, având contracte de racordare deja semnate, arată datele REI, grup de companii specializat în atragerea de finanţări nerambursabile, prin fonduri europene şi ajutoare de stat.
18:20
Austria a adoptat o lege care interzice purtarea vălului islamic în școli pentru fetele cu vârsta sub 14 ani. Coaliția conservatoare formată din trei partide de centru, OVP, SPO și Neos, afirmă că legea reprezintă un „angajament clar față de egalitatea de gen”, dar criticii susțin că aceasta va alimenta sentimentele anti-musulmane în țară și ar putea fi neconstituțională, anunță BBC.
18:10
18:00
Veteranii, văduvele de război și pensionarii vor beneficia de reduceri la transport și în 2026. Guvernul a prelungit facilitățile # Digi24.ro
Guvernul a prelungit, joi, până la 31 decembrie 2026, termenele necesare menţinerii facilităţilor de transport pentru veteranii de război, văduvele de război şi pensionari, prevăzute de legile speciale (Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război, cu modificările şi completările ulterioare, şi Legea nr. 147/2000 privind reducerile acordate pensionarilor pentru transportul intern.
18:00
ANPIS a făcut o sesizare penală după ce 90 de bătrâni au fost găsiți locuind în condiţii inumane la un centru din Timiș # Digi24.ro
Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială (ANPIS) anunţă că, în total, 90 de vârstnici au fost relocaţi din două spaţii ale Centrului „Casa Ana” din judeţul Timiş, nouă persoane fiind internate în spital. Bătrânii au fost găsiţi în condiţii inumane, unii aşezaţi pe saltele puse direct pe jos, iar alţii chiar la subsol, fără lumină şi căldură. Ei au relatat că nu primesc hrană corespunzătoare şi apă. ANPIS arată că a fost făcută sesizare penală, dar şi la ANAF, pentru fraudă fiscală.
18:00
Șeful NATO, Mark Rutte, spune că Europa trebuie „să se pregătească pentru un război așa cum numai bunicii noștri au îndurat” # Digi24.ro
Șeful NATO, Mark Rutte, a îndemnat țările membre să depună mai multe eforturi pentru a se pregăti pentru eventualitatea unui război de amploare, avertizând că Rusia ar putea fi gata să atace alianța în termen de cinci ani, anunță Politico.
17:50
Ucraina contraatacă și lovește cu drone, pentru prima dată, o platformă petrolieră rusă aflată în Marea Caspică # Digi24.ro
Drone ucrainene au lovit joi, pentru prima dată, o platformă petrolieră rusă din Marea Caspică, oprind producția la instalația deținută de Lukoil, potrivit unui oficial al Serviciului de Securitate al Ucrainei. Atacul asupra platformei Filanovsky - parte a celui mai mare câmp petrolier rusesc din Marea Caspică - este cel mai recent semn că Ucraina încearcă să-și intensifice campania de perturbare a producției rusești de petrol și gaze, anunță Reuters.
17:50
Al Dahra Holding va pleca din comerţul cu cereale din România în 2026. Cum a ajuns piața într-o „lipsă totală de control” # Digi24.ro
Al Dahra Holding se va retrage din comerţul cu cereale din România, o piaţă în care exporturile anuale sunt de circa 4 miliarde de euro, potrivit Bloomberg. Grupul agribusiness din Emiratele Arabe Unite intenţionează să îşi încheie operaţiunile de tranzacţionare în 2026, potrivit unor surse apropiate companiei, după ce a înregistrat pierderi timp de trei ani consecutivi. Cezar Gheorghe, expert în comerțul cu cereale, a explicat pentru Digi24.ro că retragerea Al Dahra nu este un accident, ci rezultatul direct al modului în care funcționează piața cerealelor din România. În opinia sa, sistemul s-a degradat atât de mult, încât „jucătorii corecți nu mai pot opera”.
17:50
Rusia e pregătită să declare în scris că nu va ataca Europa. Lavrov: „Nu avem niciun plan agresiv față de mebrii NATO” # Digi24.ro
Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a afirmat că Rusia nu intenționează să atace Europa și este pregătită să consemneze acest lucru „în scris, într-un document legal”.
17:40
Cheltuielile militare ale Rusiei au atins un nou record. Bugetul e de patru ori mai mare ca în 2021, anul premergător războiului # Digi24.ro
Cheltuielile bugetului federal rus pentru articole militare au atins un nou record de 11,85 trilioane de ruble (aproximativ 149,4 miliarde de dolari) între ianuarie și septembrie 2025.
17:30
Raport al Comisiei Europene: România are cea mai mică finanțare a sănătății din UE. Speranța de viață rămâne printre cele mai scăzute # Digi24.ro
România se află printre ultimele locuri în topul Europei la capitolul sănătate, arată un nou raport al Comisiei. Speranța de viață este printre cele mai scăzute din UE, cheltuielile pentru sănătate pe cap de locuitor sunt cele mai mici din blocul comunitar, iar vaccinarea copiilor continuă să aibă rate critice, România înregistrând 67% din toate cazurile de rujeolă raportate în UE într-un an. Documentul avertizează și asupra nivelului ridicat al deceselor provocate de factori de risc comportamentali și poluarea aerului, precum și asupra deficitului tot mai acut de medici de familie, relatează News.ro.
17:20
Rusia cere Londrei să dezvăluie ce făcea soldatul ucis în Ucraina. Maria Zaharova: „Vor trebui să recunoască, sincer” # Digi24.ro
Purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Externe al Rusiei, Maria Zaharova, a declarat joi că Marea Britanie trebuie să dezvăluie ce făcea de fapt soldatul britanic ucis marţi în Ucraina, acuzând Londra că ajută Kievul să comită „acte de terorism”, relatează Reuters.
17:20
Un bărbat este cercetat sub control judiciar după ce a expus simboluri legionare la Alba Iulia, în timpul ceremoniilor de 1 Decembrie # Digi24.ro
Un bărbat este cercetat sub control judiciar după ce a afişat, de Ziua Naţională, în faţa Muzeului Naţional al Unirii din Alba Iulia, simboluri legionare. La locuinţa sa au fost găsite, în urma unei percheziţii, şi alte astfel de materiale, precum şi o sutană preoţească, pe care el a purtat-o de 1 Decembrie.
17:10
Asociațiile magistraților cer autorităților „să se abțină” de la cercetări și presiuni asupra „vocilor critice” din Justiție # Digi24.ro
Mai multe asociații reprezentantive ale magistraților au transmis joi, 11 decembrie, un comunicat comun prin care subliniază că judecătorii sau procurorii apără Legea atunci când semnalează public derapaje de tipul ingerințelor politice, presiunilor ierarhice sau deficiențelor sistemice, nu o încalcă. Asociațiile cer autorităților să respecte dreptul magistraților la liberă exprimare.
17:10
Ce concesii ar putea accepta ucrainenii pentru pace. Rezultatele celui mai recent sondaj de opinie par a-l contrazice pe Donald Trump # Digi24.ro
Un nou sondaj arată că majoritatea ucrainenilor se opun unor concesii majore față de Rusia, chiar dacă Donald Trump susține că publicul dorește un acord rapid și presează Kievul să urmărească o soluție negociată.
17:10
Președintele Viktor Orban? Strategia care l-ar putea păstra la putere pe liderul maghiar indiferent de rezultatele din 2026 # Digi24.ro
Prim-ministrul maghiar Viktor Orbán explorează modalități de a-și menține controlul asupra Ungariei, indiferent de rezultatul alegerilor care vor avea loc în aprilie. Pentru că unele sondaje arată un avans de două cifre pentru opoziție, Orban ia în considerare ideea de a prelua președinția și de a rescrie legile pentru a o transforma în cea mai puternică funcție din țară, potrivit unei persoane familiarizate cu situația, care a cerut să nu fie identificată, scrie Bloomberg.
17:10
Scenetă sinistră dintr-un oraș „eliberat” de armata lui Putin: „Mulțumesc soldaților, vă iubim! Vă rog să ne luați de aici” # Digi24.ro
Vladimir Putin a fost informat că armata sa e „eliberat” un nou oraș din Ucraina. Anunțul a fost însoțit cu imagini din orașul care acum este sub controlul Federației Ruse. Mai mult, intens a fost distribuit și un clip video în care o doamnă aflată la senectute încălțată în șlapi pare că recită un text învățat în care mulțumește forțelor ruse pentru că „a fost eliberată”.
17:10
Cancelarul german Friedrich Merz susține că Trump a primit o propunere privind posibile concesii teritoriale ucrainene # Digi24.ro
Cancelarul german Friedrich Merz a declarat joi că președintele american Donald Trump a primit o nouă propunere care prezintă concesii teritoriale pe care Ucraina ar putea fi dispusă să le ia în considerare pentru a pune capăt invaziei Rusiei. Merz a spus că documentul a fost transmis după ce el și alți lideri europeni au purtat o convorbire telefonică cu Trump miercuri, anunță Kyiv Post.
17:10
„Au transformat-o într-o mumie”. Un soldat povestește ultimele zile ale jurnalistei ucrainene care a murit într-o închisoare rusească # Digi24.ro
Mărturia unui soldat ucrainean eliberat recent confirmă cele mai sumbre scenarii despre ultimele zile ale jurnalistei Viktoria Roșchina, capturată de forțele ruse în 2022. Potrivit relatării sale, tânăra de 27 de ani a fost transportată în stare critică spre închisoarea Sizo-3 din Kizel, unde ar fi murit după doar opt zile, prezentând urme evidente de violență. Ancheta internațională arată că Rusia nu a oferit niciodată un certificat de deces familiei, iar rămășițele ei au indicat tortură și posibilă strangulare.
