Rezultate LOTO 6/49 joi 11 decembrie 2025. Numerele câștigătoare extrase astăzi
11 decembrie 2025
Joi, 11 decembrie, au avut loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc, dupa ce la La TRAGERILE SPECIALE LOTO DE MOS NICOLAE, care au avut loc duminica, 7 decembrie, Loteria Romana a acordat peste 32.100 de castiguri in valoare totala de peste 2,59 milioane de lei.
• • •
Acum 10 minute
19:40
Planul de pace al lui Donald Trump ar permite reluarea exporturilor de energie rusească spre Europa și ar deschide investiții americane în sectoare strategice din Rusia.
Acum 30 minute
19:20
Joi, 11 decembrie, au avut loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc, dupa ce la La TRAGERILE SPECIALE LOTO DE MOS NICOLAE, care au avut loc duminica, 7 decembrie, Loteria Romana a acordat peste 32.100 de castiguri in valoare totala de peste 2,59 milioane de lei.
19:20
Un nutriționist are o serie de sfaturi pentru oamenii care încearcă să evite problemele medicale specifice sezonului rece. Expertul a stabilit șase reguli care îi pot ajuta pe oameni să nu se confrunte cu răceli și gripă. Regulile vizează alimentația și câteva schimbări în stilul de viață.
Acum o oră
19:10
Macron confirmă că vrea interzicerea accesului la reţelele sociale pentru persoanele sub 15 sau 16 ani # Jurnalul.ro
Preşedintele francez Emmanuel Macron a confirmat miercuri că doreşte 'să impună tuturor reţelelor sociale verificarea vârstei' utilizatorilor lor şi să le interzică celor sub '15 sau 16 ani', printr-un proiect de lege ceva fi depus în parlament la începutul lui 2026, transmite AFP.
18:50
Realizare excepțională: Un instrument tradițional românesc, inclus în Patrimoniul Cultural UNESCO # Jurnalul.ro
România a obținut o nouă recunoaștere culturală importantă. Un instrument tradițional a fost inclus oficial în Patrimoniul Cultural Imaterial UNESCO.
18:50
Afacerea anului în energie. Colosul francez Vinci Energies pune mâna pe un jucător cheie în infrastructura energetică din România # Jurnalul.ro
Grupul francez Vinci Energies a finalizat procesul de achiziție a Grupului EnergoBit, consolidându-și astfel poziția în domeniul infrastructurii electrice. Tranzacția implică toate companiile din cadrul grupului românesc: EnergoBit, EnergoBit Control Systems și ELM Electromontaj Cluj.
Acum 2 ore
18:40
Pescarii din statele Uniunii Europene vor avea acces la capturi de până la 288.000 de tone, în valoare estimată de 1,2 miliarde de euro, conform Comisiei Europene.
18:20
Aproape 900 de șoferi din Japonia au rămas fără permis auto după ce au fost depistați conducând biciclete în stare de ebrietate, o consecință directă a noilor legi care înăspresc sancțiunile pentru „drink cycling”.
18:10
Declarații surprinzătoare ale Narcisei Suciu despre viața personală: Cine este tatăl copilului ei # Jurnalul.ro
Narcisa Suciu, compozitoare și una dintre cele mai cunoscute voci ale muzicii ușoare românești și apreciată, a împărtășit recent detalii neștiute despre viața sa personală, într-un podcast moderat de Jorge.
17:50
Cupa Mondială de fotbal. Organizatorii nu renunță la meciul dedicat LGBTQ+ în ciuda protestelor # Jurnalul.ro
Organizatorii partidelor de fotbal din Seattle, SUA, din cadrul Cupei Mondiale de anul viitor au anunțat că nu renunță la evenimentul dedicat comunității LGBTQ+. Partida vizată este Iran-Egipt. Ambele țări au reacționat violent, solicitând anularea evenimentului.
Acum 4 ore
17:40
Comisia Europeană a prezentat Pachetul european pentru rețele („European Grids Package”) și inițiativa „Energy Highways” („Autostrăzi Energetice”), două instrumente strategice menite să transforme profund modul în care energia circulă în interiorul Uniunii Europene.
17:20
Judecătoarea Raluca Moroșanu a dat totul pe față la Curtea de Apel București: cine este magistratul care a sfidat conducerea în direct # Jurnalul.ro
Judecătoarea Raluca Moroșanu de la Curtea de Apel București confirmă public acuzațiile de presiuni și atmosferă „toxică” în instituție, la câteva ore după reportajul Recorder. Magistrata îl susține pe Laurențiu Beșu și cere verificări urgente.
17:20
Finalul anului aduce oportunități atractive pentru persoanele fără studii superioare care caută un loc de muncă.
17:10
Schimbări URIAȘE pentru patru zodii! Cine trebuie să fugă din rutină și cine își aruncă trecutul la gunoi # Jurnalul.ro
Află mesajele transformatoare pentru Vărsător, Capricorn, Balanță și Săgetător. Descoperă ce trebuie să lași în urmă, ce schimbări te așteaptă și cum să-ți regăsești autenticitatea.
16:50
Viața secretă a liderului de la Kremlin: Cine sunt băieții surprinși la un eveniment sportiv # Jurnalul.ro
Despre președiintele Rusiei, Vladimir Putin, se spune de mult timp că are doi copii cu o fostă gimnastă, pe care îi ține departe de ochii mass-mediei.
16:40
Un număr de 21 de asociații de apicultori și fermieri atrag atenția, într-o scrisoare deschisă, că proiectul de lege care permite pulverizarea aeriană a pesticidelor cu drone, urmează să fie adoptat „în grabă”, în timp ce pulverizarea pesticidelor cu drone este interzisă în UE.
16:20
CSM: Procurorii au cerut de mai multe ori revizuirea unor dispoziții din legile Justiției # Jurnalul.ro
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) duce discuția spre probleme vechi din justiție, în loc să clarifice rapid acuzațiile grave care planează asupra sistemului, acuzând politicienii că nu au reparat legile și presa că ar crea confuzii în rândul publicului.
16:10
Românii nu mai se grăbesc să își cumpere case. Numărul imobilelor cumpărate a scăzut în luna noiembrie # Jurnalul.ro
Românii au cumpărat în luna noiembrie 50.059 de imobile, cu 8.443 mai puține față de luna precedentă, informează, joi, Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI).
16:10
Fermierii din cadrul Alianței pentru Agricultură și Cooperare (AAC) solicită președintelui României să nu promulge legea care va permite majorarea impozitelor începând de anul viitor, deoarece aceasta va reprezenta finalul de drum pentru multe afaceri agricole românești, ferme de familie și mici fabrici de procesare.
15:50
Chefi la cuțite, lider de audiență. Schimbări în trei echipe, ieri, după duelul amuletelor dintre Chef Richard și Chef Orlando # Jurnalul.ro
Cel de-al patrulea battle a adus ieri seară schimbări în trei dintre taberele care se întrec în bucătăria Chefi la cuțite, surprizele ținându-se lanț într-o ediție a show-ului culinar care s-a impus ca lider de audiență.
Acum 6 ore
15:40
Bosch Timișoara anunță concedieri: Peste 500 de angajați vor rămâne fără locuri de muncă până în 2030 # Jurnalul.ro
Circa 510 angajați de la Bosch Timișoara vor fi disponibilizați până în 2030, în cadrul unui plan global de restructurare care vizează reducerea a 3.400 de locuri de muncă din divizia Bosch Global Business Services la nivel mondial.
15:20
DSP Prahova a anunțat, joi, ridicarea restricțiilor privind consumul apei în mai multe localități din județ, care au fost afectate de criza de la Paltinu. Există o singură excepție de la această măsură, care rămâne temporar, în vigoare, pentru un spital.
15:10
Dacă îți place să citești mai mult decât să interacționezi cu oamenii, nu ești singurul! În plus, cine te poate învinovăți? Într-o lume hiperproductivă, care rareori își face timp să încetinească, să reflecteze sau chiar să se oprească și să miroasă trandafirii, cei care se dedică încă hobby-urilor, cum ar fi cititul, par să devină din ce în ce mai rari.
15:10
Cum să te relaxezi cu adevărat după o zi plină: importanța momentelor de liniște și a micilor răsfățuri # Jurnalul.ro
Trăim într-o perioadă în care suntem mereu pe fugă, conectați la telefoane și cu listele de sarcini nesfârșite în minte. Ne simțim uneori vinovați dacă stăm pe canapea jumătate de oră fără să facem nimic „productiv” sau dacă ne bucurăm de o gustare doar pentru că ne place, nu pentru că e neapărat nutritivă.
14:50
Povestea tragică a Anei și lui Victor, românii care au murit în Tenerife. Au ajutat zeci de familii afectate de explozia din Rahova # Jurnalul.ro
Ana și Victor, doi români dedicați ONG-ului Habitat for Humanity România, și-au pierdut viața într-un tragic accident în Tenerife. Familiile vulnerabile cărora le-au oferit sprijin își pierd unii dintre cei mai mari susținători. Află povestea lor impresionantă.
14:40
De câțiva ani, plafonarea prețului la gaze naturale a devenit unul dintre cele mai dezbătute subiecte din România.
14:20
Dacă îți dorești un spațiu care să inspire, să rămână în memorie, parchetul Herringbone este una dintre cele mai inteligente alegeri. Acest tip de pardoseală are o magie aparte, una pe care arhitecții, designerii de interior și pasionații de frumos o cunosc foarte bine - poate schimba complet atmosfera unei încăperi, fără să pară forțat sau ostentativ.
14:20
Coreea de Nord: Kim Jong-un a vizitat ambasada Rusiei după moartea subită a ambasadorului # Jurnalul.ro
Liderul nord-coreean a vizitat miercuri ambasada Rusiei pentru a-și prezenta condoleanțe în urma recentei morți a ambasadorului rus, aflat în funcție de mai mulți ani.
14:10
Accident grav în Câmpenița, județul Mureș. Un autocamion răsturnat blochează traficul pe DN 15 E. Șoferul este în stop cardio-respirator.
13:50
Prima reacție a ministrului Justiției după conferința de presă a președintei Curții de Apel # Jurnalul.ro
Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a avut o primă reacție după conferința de presă a președintei Curții de Apel București, Nicoleta Arsenie. Marinescu a spus că este un demers adecvat. Conferința de presă a fost convocată în urma dezvăluirilor Recorder.
Acum 8 ore
13:40
Cîți bani au produs mall-urilor din București în 2024. AFI Cotroceni, cele mai mari încasări, Băneasa Shopping City, cel mai mare profit # Jurnalul.ro
Centrele comerciale din București au înregistrat rezultate financiare mixte în perioada 2022 - 2024.
13:10
Pe 11 decembrie 2025, patru zodii intră într-o perioadă puternică de abundență și noroc.
13:10
O judecătoare intervine în conferința de presă de la Curtea de Apel București: „Conducerea nu ne ajută de niciun fel. Suntem terorizaţi pur şi simplu, cu acţiuni disciplinare" # Jurnalul.ro
O judecătoare de la Curtea de Apel Bucureşti a intervenit joi, în conferinţa de presă convocată de conducerea acestei instanţe, şi a declarat că tot ce a spus unul dintre colegii ei în documentarul Recorder este adevărat.
13:00
Șefa Curții de Apel București respinge acuzațiile din documentarul Recorder: „Asistăm la o campanie de linșare mediatică” # Jurnalul.ro
Președinta Curții de Apel București, Liana Arsenie, reacționează dur după documentarul Recorder, respingând acuzațiile privind direcționarea dosarelor și acuzând o campanie de „linșare mediatică” la adresa sistemului judiciar.
12:50
România, raiul marilor corporații. Noi taxe și impozite din 2026 doar pentru populație # Jurnalul.ro
Legea care aduce majorări de taxe de la 1 ianuarie 2026 a fost validată de Curtea Constituțională (CCR), după ce a respins sesizarea depusă de AUR.
12:40
Românii se pregătesc de Sărbători cu bugete chibzuite şi visează la destinaţii exotice # Jurnalul.ro
Românii îşi pregătesc Sărbătorile cu mai multă atenţie ca oricând, iar jumătate dintre ei spun că vor cheltui până în 1.000 de lei, potrivit unui sondaj realizat de un furnizor de credite la domiciliu.
12:20
Președintele american, Donald Trump, a declarat, miercuri, că este „imperativ” ca CNN să fie vândută ca parte a oricărei tranzacții ale Warner Bros. Discovery.
12:10
Vineri, 12 decembrie 2025 (de la 19.00), concertul de la Sala Radio este o invitație la meditație: veți asculta „Moarte și transfigurație” (1889), poem simfonic emoționant în care Richard Strauss descrie, cu o intensitate dramatică remarcabilă, ultimele clipe ale unui artist aflat pe patul de moarte.
11:50
Camera Reprezentanților SUA a aprobat un proiect de lege uriaș pentru apărare, prin care garantează Ucrainei câte 400 de milioane de dolari anual până în 2027.
Acum 12 ore
11:40
România va deveni semnatara Convenției de înființare a unei Comisii Internaționale privind cererile de despăgubiri pentru Ucraina, iar în ședința de astăzi, Executivul va adopta un Memorandum în acest sens.
11:40
Cutremur în sistemul public de pensii: Statul, obligat să justifice interdicția cumulului pensie–salariu # Jurnalul.ro
Un caz cu impact potențial asupra întregului sistem de pensii din România ajunge în fața Curții Constituționale.
11:40
Când firma ta are nevoie urgentă de un spațiu de birou suplimentar sau temporar, containerele oferă rapiditatea și rezistența pe care o cauți.
11:40
Europol a comunicat rezultatele unei ample operațiuni desfășurate la nivel continental împotriva fenomenului cunoscut drept „VaaS”, „violență la cerere”. Acțiunea a dus la arestarea a 193 de persoane din mai multe țări europene.
11:20
„Alone”: piesa compusă de doi români, care a ajuns să fie ascultată în toată lumea. „Încercăm să fim mici trendsetteri” # Jurnalul.ro
120 de bătăi pe minut: e ritmul bătăilor inimii atunci când faci puțin efort.
11:10
Horoscop zilnic, 12 decembrie 2025: Uranus agitat aduce relații tensionate și schimbări bruște # Jurnalul.ro
Horoscop zilnic, 12 decembrie 2025: Racii sunt copleșiți, Scorpionii sunt idealiști, iar Capricornii au ambiții mari.
11:00
Secția pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a transmis joi precizări după apariția unui material Recorder, afirmând că alegațiile prezentate contravin evaluărilor europene privind statul de drept din România.
10:50
Pe agenda ședinței de Guvern de astăzi figurează adoptarea unui proiect de lege pentru completarea și modificarea Legii securității și sănătății în muncă (Legea 319/2006).
10:40
Ioan Cantacuzino, medic, microbiolog și fondator al școlii românești de imunologie și patologie experimentală, s-a născut în 25 noiembrie 1863, la București, și a murit în 14 ianuarie 1934, tot pe Dâmbovița. Să-l povestim!
10:20
Pop-ul a murit, trăiască dance-ul. Asistăm oare la „sfârșitul muzicii”? „Algoritmii contează enorm, dar baza rămâne muzica” # Jurnalul.ro
Zilnic, în jur de 100.000 de piese muzicale sunt descărcate pe serviciile de streaming.
10:10
Zelenski anunță că elementele-cheie ale planului de reconstrucție post-război au fost convenite # Jurnalul.ro
Volodimir Zelenski a anunțat că Ucraina a convenit asupra punctelor cheie ale unui plan de reconstrucție postbelică în cadrul discuțiilor cu mai mulți oficiali de top din SUA, dar și cu ginerele președintelui Donald Trump.
