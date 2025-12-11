Călin Matieş (deputat AUR): and #8222;Haos în subordinea ministrului Agriculturii: 17 ani în care ADS nu respectă legea and #8221;

18:40

Liderii din Marea Britanie, Franţa, Germania şi Ucraina s-au reunit la Londra pentru a-şi alinia poziţiile în faţa presiunilor Washingtonului pentru un acord de pace în Ucraina, însă Polonia nu s-a numărat printre invitaţi - pentru a doua oară în două luni, după absenţa de la summitul de la Geneva din 23 noiembrie, scrie POLITICO, de la care transmitem cele ce urmează. Varşovia, un actor-cheie al NATO şi unul dintre cei mai vocali susţinători ai Kievului, este tot mai iritată de această marginalizare diplomatică.