Diana Buzoianu: Politicul a creat injustiţiile din justiţie şi tot politicul trebuie să le repare
Bursa, 11 decembrie 2025 21:20
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a declarat joi că dezvăluirile din ancheta Recorder privind sistemul judiciar arată consecinţele unor and #8222;pacte complet injuste and #8221; încheiate în ultimii ani între politicieni şi anumite grupuri de magistraţi, subliniind că Parlamentul are obligaţia de a corecta legislaţia care a generat aceste disfuncţii.
Acum 10 minute
21:50
Înmatriculările de autovehicule au consemnat creşteri semnificative în luna noiembrie 2025, faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, potrivit datelor DGPCI. Autoturismele noi au înregistrat un avans de 36,6%, iar segmentul and #8222;electrificat and #8221; a urcat cu 52%, ajungând la o cotă de piaţă de 56,5%, impulsionat de creşterile puternice ale modelelor BEV (+114%) şi PHEV (+81,6%). În acelaşi timp, vehiculele comerciale uşoare şi minibus au urcat cu 23,7%, iar cele grele şi bus au avansat cu 21,5% faţă de noiembrie 2024, potrivit unui comunicat remis redacţiei.
21:50
Tot mai mulţi români aleg croazierele de lux şi cele de expediţie, iar cererea pentru aceste experienţe s-a dublat în ultimii doi ani, potrivit CruiseHub, parte din grupul Aerotravel, de la care transmitem cele ce urmează.
Acum 30 minute
21:40
Provident: Românii se pregătesc de Sărbători cu bugete chibzuite şi visează la destinaţii exotice # Bursa
Românii îşi pregătesc Sărbătorile cu mai multă atenţie ca oricând. Jumătate dintre ei spun că vor cheltui până în 1.000 de lei, iar pentru a rămâne în buget se bazează pe o metodă simplă: lista de cadouri. Aşa arată cel mai recent sondaj Provident, realizat de iVox.
21:30
IT Genetics intră în linie dreaptă pentru listarea pe piaţa AeRO a BVB în prima parte a anului 2026 # Bursa
IT Genetics S.A., companie românească de tehnologie specializată în soluţii de automatizare digitală şi eficienţă operaţională pentru afaceri, anunţă închiderea plasamentului privat pentru acţiunile sale, intermediat de SSIF TradeVille S.A., în urma căruia a atras 5,2 milioane de lei de la investitori. Plasamentul privat, care a avut loc în perioada 5-11 decembrie 2025, a înregistrat în total 81 de subscrieri, potrivit unui comunicat al companiei, de la care transmitem cele ce urmează.
21:30
Schneider Electric a lansat GM AirSeT, noua sa tehnologie primară de comutaţie fără SF and #8326;, marcând un pas esenţial în modernizarea şi decarbonizarea infrastructurilor electrice din întreaga lume, potrivit unui comunicat al companiei.
Acum o oră
21:20
Clujenii au avut nevoie de cele mai substanţiale împrumuturi în 2025 pentru a deveni proprietari, în timp ce timişorenii au luat de la bancă cele mai mici sume de bani, arată o analiză a creditelor ipotecare accesate de locuitorii marilor oraşe prin intermediul brokerilor reţelei Imobiliare.ro Finance, conform unei analize Imbobiliare.ro.
21:20
21:00
Preşedintele Nicuşor Dan a afirmat joi seară că semnalul tras de cei aproape 200 de magistraţi care au vorbit public despre probleme de integritate în sistemul de justiţie este and #8222;foarte serios and #8221;, anunţând organizarea unei discuţii dedicate acestor teme în data de 22 decembrie, începând cu ora 10:00.
Acum 2 ore
20:50
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat joi că orice compromis privind regiunile estice aflate sub presiunea negocierilor cu Rusia trebuie să fie and #8222;echitabil and #8221; şi aprobat prin alegeri sau referendum, relatează mass-media, de la care transmitem cele ce urmează.
20:10
Pachetul 2 de măsuri fiscale: CCR validează noile dispoziţii privind majorarea taxelor de la 1 ianuarie 2026 # Bursa
Dr. Radu Pavel, Avocat Coordonator al Societăţii Româneşti de Avocatură Pavel, Mărgărit şi Asociaţii, evidenţiază faptul că al doilea pachet al reformei fiscal-bugetare reprezintă una dintre cele mai ample schimbări legislative din ultimii ani, cu impact direct asupra mediului de afaceri din ţara noastră, potrivit unui comunicat remis redacţiei, de la care relatăm cele ce urmează.
20:00
UniCredit Bank a fost desemnată Banca Anului în România de către prestigioasa revistă britanică The Banker # Bursa
UniCredit Bank, care a fuzionat recent cu Alpha Bank România şi şi-a consolidat poziţia pe piaţă, a fost desemnată Banca Anului în România de revista britanică The Banker, potrivit unui comunicat remis redacţiei.
Acum 4 ore
19:50
AnimaWings, compania aeriană 100% românească, dezvăluie experienţa gastronomică inclusă în noile pachete PRIORITY ALL INCLUSIVE şi PRIORITY ALL INCLUSIVE PLUS, disponibile începând din această săptămână pe zborurile interne şi internaţionale, potrivit unui comunicat remis redacţiei, de la care informăm cele ce urmează. Meniul complet cuprinde preparate reci sau calde, băuturi alcoolice şi non-alcoolice, precum şi gustări dulci şi sărate, toate integrate într-un concept de tip all inclusive la 10.000 de metri altitudine.
19:40
Un nou raport al Curţii de Conturi Europene constată că nu este clar cât au ajutat proiectele strategice LIFE la construirea unei Europe mai verzi, potrivit unui comunicat remis redacţiei, de la care relatăm cele ce urmează.
19:40
Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, va participa,vineri, 12 decembrie, la reuniunea Consiliului pentru Afaceri Economice şi Financiare (ECOFIN), organizată la Bruxelles, potrivit unui comunicat reemis redacţiei de la care transmitem cele ce urmează.
19:30
Preşedintele Slovaciei a blocat prin veto desfiinţarea Biroului pentru Protecţia Avertizorilor de Integritate # Bursa
Preşedintele slovac Peter Pellegrini a respins prin veto legea adoptată recent de parlament, care prevedea desfiinţarea Biroului pentru Protecţia Avertizorilor de Integritate (UOO) şi înfiinţarea unui nou organism sub controlul guvernului, relatează Reuters, de la care transmitem cele ce urmează. Proiectul legislativ, susţinut de executivul naţionalist condus de Robert Fico, a fost adoptat marţi şi ar fi permis guvernului să desemneze conducerea noii instituţii, programată să-şi înceapă activitatea în ianuarie 2026.
19:20
Călin Matieş (deputat AUR): and #8222;Haos în subordinea ministrului Agriculturii: 17 ani în care ADS nu respectă legea and #8221; # Bursa
Deputatul AUR Călin Matieş atrage atenţia asupra unui scandal care durează de 17 ani, în care staţiunile de cercetare sunt lăsate în paragină, şefii stau pe funcţii fără activitate, hotărârile judecătoreşti sunt ignorate, iar milioane de lei se pierd sub ochii ministrului Agriculturii, conform unui comunicat remis redacţiei, de la care informăm cele ce urmează. Agenţia Domeniilor Statului refuză să aplice legea, Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice este blocată într-un conflict absurd, iar cercetarea agricolă a României e sacrificată prin indiferenţă politică.
19:20
Judecătorul Laurenţiu Beşu, unul dintre magistraţii care apar în documentarul Recorder and #8222;Justiţie capturată and #8221;, reacţionează după ce Curtea de Apel Bucureşti l-a acuzat de minciună şi i-a cerut clarificarea de urgenţă a statutului profesional, relatează Euronews, de la care transmitem cele ce urmează. Beşu afirmă că informaţiile privind activitatea sa anterioară în serviciile de informaţii ale Ministerului de Interne au fost întotdeauna publice şi că instituţia încearcă acum să îl discrediteze pentru că a vorbit despre problemele din sistemul judiciar.
19:10
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei (MDLPA) a decontat lucrări în valoare totală de 61.328.848,91 de lei pentru 132 de investiţii realizate prin componentele C10 - Fondul local şi C15 - Educaţie, din Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR) - a anunţat ministrul Cseke Attila, potrivit unui comunicat oficial remis redacţiei.
19:10
ADR Vest a lansat platforma digitală de monitorizare a investiţiilor finanţate prin Programul Regional Vest # Bursa
Locuitorii Regiunii Vest pot afla acum foarte simplu stadiul proiectelor europene implementate de autorităţile din oraşul lor prin Programul Regional Vest, conform unui comunicat de presă remis redacţiei, de la care preluăm informaţiile următoare. Instrumentul lansat de ADR Vest permite vizualizarea în timp real a informaţiilor privind investiţiile europene ale administraţiilor locale şi judeţene.
19:10
Raport CE: România îşi menţine stabilitatea încasărilor din TVA şi reduce decalajul fiscal prin digitalizare # Bursa
Cel mai recent raport publicat de Comisia Europeană (CE) privind deficitul de încasare a TVA (VAT Gap), care vizează perioada 2019 - 2024, indică un gap de conformare de 30% la nivelul anului 2023, situându-se la acelaşi nivel cu anul 2019, potrivit unui comunicat remis redacţiei, de la care relatăm cele ce urmează.
18:50
Deşi prezentată publicului larg ca un scut de protecţie pentru cumpărători, Legea nr. 207/2025 (cunoscută drept and #8222;Legea Nordis and #8221;) este, în esenţă, un instrument dur de disciplină financiară impus dezvoltatorilor, conform firmei de avocatură Buju Stanciu and Asociaţii, de la care prezentăm următoarele considerente. Pentru jucătorii din piaţa de Real Estate, noua reglementare nu aduce doar birocraţie suplimentară, ci forţează o schimbare de paradigmă în modelul de business: tranziţia de la finanţarea speculativă, bazată pe avansuri, la o capitalizare solidă şi predictibilă.
18:40
Liderii din Marea Britanie, Franţa, Germania şi Ucraina s-au reunit la Londra pentru a-şi alinia poziţiile în faţa presiunilor Washingtonului pentru un acord de pace în Ucraina, însă Polonia nu s-a numărat printre invitaţi - pentru a doua oară în două luni, după absenţa de la summitul de la Geneva din 23 noiembrie, scrie POLITICO, de la care transmitem cele ce urmează. Varşovia, un actor-cheie al NATO şi unul dintre cei mai vocali susţinători ai Kievului, este tot mai iritată de această marginalizare diplomatică.
18:40
Circa 178 de judecători şi procurori au transmis un mesaj de solidaritate cu magistraţii, care au făcut dezvăluirile din documentarul Recorder, ei spunând că and #8222;adevărul şi integritatea nu trebuie sancţionate, ci protejate and #8221;.
18:30
Siegfried Mureşan: and #8222;Solicităm o creştere de 10% a viitorului buget multianual al Uniunii Europene and #8221; # Bursa
Deputatul european Siegfried Mureşan (PPE/PNL), negociator-şef al Parlamentului European pentru bugetul multianual 2028-2034, a prezentat astăzi în Comisia pentru bugete propunerea de raport interimar, care prevede o creştere de 10% a bugetului faţă de varianta Comisiei Europene din iulie, conform unui comunicat de presă remis redacţiei, de la care relatăm cele ce urmează.
18:30
Guvernul a aprobat schema de ajutor de stat pentru compensarea creşterii accizei la motorină # Bursa
A fost aprobată Hotărârea privind instituirea unei scheme de ajutor de stat destinată operatorilor de transport rutier, pentru a compensa creşterea accizei la motorina utilizată drept combustibil pentru motor, potrivit unui comunicat de presă remis redacţiei, în urma căruia vă transmitem următoarele informaţii.
18:20
Jocurile pe smartphone au evoluat mult şi nu mai sunt doar o formă de divertisment. Ele oferă oportunităţi de câştig pentru cei care aleg titlurile potrivite şi aplică strategii eficiente. Pagina aceasta îţi va arăta ce jocuri pot fi profitabile, cum să testezi platformele şi ce metode pot creşte şansele de recompense reale.
18:10
Eskaperdo Resort a fost inaugurat oficial în august 2025, marcând finalizarea unei investiţii de aproximativ 8,5 milioane de euro, dezvoltată cu sprijinul Fundaţiei Pro Economica, conform unui comunicat de presă remis redacţiei, de la care aducem la cunoştinţă. Situat pe malul Târnavei Mari, la poalele Munţilor Harghita, resortul reprezintă materializarea unui vis început în 2016: crearea unui loc unde oamenii să poată opri timpul pentru câteva zile, să se reconecteze cu natura şi să experimenteze relaxarea completă, departe de agitaţia oraşului.
Acum 6 ore
17:40
Franklin Templeton a anunţat lansarea a 16 Fonduri de Investiţii Franklin Templeton (FTIF) pe platforma iFonduri, oferind investitorilor din ţara noastră acces la o gamă largă de soluţii de investiţii diverse din punct de vedere geografic şi sectorial, potrivit unui comunicat de presă remis redacţiei, de la care relatăm următoarele informaţii. Colaborarea marchează un pas semnificativ în extinderea accesului la soluţiile de investiţii Franklin Templeton pentru investitorii individuali din ţara noastră.
17:40
Trump a lansat and #8222;Trump Gold Card and #8221;, un nou tip de viză rapidă pentru investitori străini # Bursa
Preşedintele american Donald Trump şi-a lansat joi, în mod oficial, noul and #8222;Trump Gold Card and #8221;, un card de sejur care oferă străinilor acces la o procedură accelerată de imigraţie în schimbul unei investiţii de minimum un milion de dolari, potrivit presei americane, de la care transmitem cele ce urmează. Lansarea are loc în paralel cu intensificarea restricţiilor impuse imigraţiei provenite din state considerate and #8222;cu risc mare and #8221;.
17:40
Purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, a cerut joi Marii Britanii să explice and #8222;ce făcea de fapt and #8221; soldatul britanic ucis marţi în Ucraina, acuzând Londra că ajută Kievul să comită and #8222;acte de terorism and #8221;, relatează Reuters, de la care transmitem cele ce urmează.
17:40
SUA şi-a cumpărat o flotă de avioane Boeing 737 pentru accelerarea expulzărilor în masă ale imigranţilor # Bursa
Departamentul american al Securităţii Interne (DHS) a anunţat achiziţia unei flote proprii de şase avioane Boeing 737, menită să accelereze politica de expulzare în masă a imigranţilor fără acte implementată de administraţia preşedintelui Donald Trump, relatează AFP, de la care transmitem cele ce urmează.
17:40
Guvernul a decis prelungirea până în 2026 facilităţile de transport pentru veterani, văduve de război şi pensionari # Bursa
Guvernul a decis joi prelungirea până la 31 decembrie 2026 a termenelor necesare menţinerii facilităţilor de transport pentru veteranii de război, văduvele de război şi pensionari, prevăzute de legislaţia specială - Legea nr. 44/1994 şi Legea nr. 147/2000 -, potrivit unei ordonanţe de urgenţă adoptate în şedinţa Executivului, de la care transmitem cele ce urmează.
17:00
Liderul Mişcării pentru Drepturi şi Libertăţi (MRF), Delyan Peevski, a comentat joi demisia guvernului condus de Rosen Jelyazkov, afirmând că and #8222;acum toată responsabilitatea revine coaliţiei Soros-PP/DB and #8221;, adică alianţei and #8222;Continuăm Schimbarea and #8221; - and #8222;Bulgaria Democrată and #8221;, potrivit presei bulgare, de la care transmitem cele ce urmează.
17:00
Preşedintele Camerei de Comerţ şi Industrie a Municipiului Bucureşti (CCIB), Iuliu Stocklosa, a primit vizita de lucru a E.S. Gloria del Carmen Olivares Portocarrero de Garro, ambasador extraordinar şi plenipotenţiar al Republicii Peru în ţara noastră, potrivit unui comunicat de presă remis redacţiei, de la care relatăm cele ce urmează.
16:50
Pe fondul creşterii accelerate a pieţei globale de Building Management Systems şi al presiunilor EPBD privind performanţa energetică, Promelek şi-a consolidat portofoliul de soluţii BMS dedicate clădirilor publice şi proiectelor complexe de infrastructură, conform unui comunicat de presă remis redacţiei, de la care transmitem următoarele informaţii.
16:50
Guvernul a adoptat un proiect de lege care defineşte noţiunile de violenţă şi hărţuire în raporturile de muncă şi stabileşte principiile generale de prevenire la locul de muncă, potrivit unui comunicat al Executivului, de la care transmitem cele ce urmează.
16:40
Judecătoare de la Curtea de Apel Bucureşti: and #8222;Suntem terorizaţi pur şi simplu and #8221; # Bursa
Judecătoarea Raluca Moroşanu, magistrat cu 26 de ani de experienţă şi 19 ani lucraţi la Secţia antipenală a Curţii de Apel Bucureşti, a declarat public că îl susţine pe judecătorul Laurenţiu Beşu şi că and #8222;tot ceea ce a spus el este adevărat and #8221;, potrivit declaraţiilor sale, de la care transmitem cele ce urmează.
16:30
CE a adoptat and #8222;Pachetul pentru Reţele Energetice and #8221;, iar ţara noastră va intra pe lista investiţiilor urgente în infrastructură # Bursa
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, anunţă adoptarea de către Comisia Europeană a and #8222;Pachetului European pentru Reţele Energetice and #8221;, cadrul care poziţionează în premieră România şi Sud-Estul Europei pe harta investiţiilor prioritare în infrastructura energetică, potrivit unei postări publicate pe Facebook, de la care transmitem cele ce urmează.
16:20
Înainte, în timpul şi după protestul desfăşurat în Piaţa Independenţei din Sofia, 57 de persoane au fost reţinute pentru până la 24 de ore în departamentele regionale ale Poliţiei, a anunţat directorul Direcţiei de Poliţie din capitală, comisarul-şef Liubomir Nikolov, potrivit presei Bulgare, de la care transmitem cele ce urmează.
16:20
Comisia Europeană a trimis Polonia în faţa CJUE pentru nerespectarea dreptului suspecţilor la avocat # Bursa
Comisia Europeană a decis joi să trimită Polonia în faţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene (CJUE), după ce Varşovia nu a implementat corect legislaţia europeană privind dreptul suspecţilor de a avea acces la un avocat, transmite DPA, de la care relatăm cele ce urmează.
16:10
Oana Simion a devenit prima sportivă din România aleasă în Consiliul Jucătoarelor din cadrul Federaţiei Internaţionale de Tenis (ITF), în urma alegerilor desfăşurate pentru mandatul 2026-2027.
16:00
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat joi că and #8222;suntem următoarea ţintă a Rusiei and #8221;, avertizând că prea mulţi aliaţi nu conştientizează urgenţa ameninţării ruse, potrivit Reuters, de la care transmitem cele ce urmează.
16:00
Guvernul condus de premierul Rosen Jelyazkov şi-a prezentat demisia, înaintea celui de-al şaselea vot de neîncredere depus de alianţa PP-DB privind politica economică a executivului, relatează BGNES, de la care transmitem cele ce urmează.
16:00
Ravelle intră pe piaţă cu o poziţionare clară în zona de modă de autor premium: design sculptural, tipare proprii şi producţie locală realizată la standarde internaţionale, conform unui comunicat de presă remis redacţiei, de la care transmitem cele ce urmează. Brandul se adresează unui segment de consumatori care caută produse cu valoare estetică durabilă, dincolo de logica trendurilor sezoniere.
Acum 8 ore
15:50
Lidl România publică cel mai recent raport de sustenabilitate, aferent anului financiar 2024, şi anunţă progrese accelerate în direcţia reducerii impactului asupra mediului, conform unui comunicat de presă remis redacţiei, de la care relatăm cele ce urmează.
15:50
Secţia pentru procurori a CSM a anunţat verificări privind concluziile investigaţiei Recorder # Bursa
Secţia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) anunţă că va face demersuri pentru a verifica realitatea concluziilor prezentate în materialul Recorder privind activitatea procurorilor, potrivit unui comunicat CSM, de la care relatăm cele ce urmează. Procurorii subliniază că au atras în repetate rânduri atenţia miniştrilor Justiţiei şi decidenţilor politici asupra necesităţii revizuirii unor dispoziţii din legile justiţiei - unele dintre acestea chiar în sensul aspectelor surprinse în investigaţie.
15:50
Luna noiembrie a adus un nume important în fruntea preferinţelor investitorilor români, şi anume Meta Platforms, compania mamă a Facebook şi WhatsApp, aplicaţii utilizate pe scară largă, la nivel mondial. Gigantul rămâne unul dintre cele mai puternice motoare de publicitate digitală din lume, însă apar tot mai multe întrebări cu privire la sustenabilitatea cheltuielilor sale şi la direcţia sectorului AI în ansamblu, arată Radu Puiu, analist financiar în cadrul XTB România.
15:40
Platforma de tranzacţionare şi investiţii eToro a anunţat lansarea noului său portofoliu inteligent UAE-Economy, conceput pentru a oferi investitorilor individuali din întreaga lume acces la o listă diversificată de companii cotate la Bursa de Valori din Abu Dhabi (ADX) şi la Bursa Financiară din Dubai (DFM), conform unui comunicat de presă remis redacţiei, de la care relatăm cele ce urmează.
15:30
15:20
Guvernul condus de premierul Rosen Jeleazkov şi-a prezentat demisia în mod oficial, marcând un moment de cotitură în peisajul politic bulgar, potrivit site-ului Novinite.com, de la care transmitem cele ce urmează. Decizia a fost anunţată în urma unei şedinţe a Executivului, după mai multe ore de speculaţii intense în rândul presei şi al analiştilor politici.
