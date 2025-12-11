”O echipă crăpată”. Presa olandeză i-a făcut praf pe cei de la Feyenoord

Primasport.ro, 12 decembrie 2025 01:10

”O echipă crăpată”. Presa olandeză i-a făcut praf pe cei de la Feyenoord

Acum o oră
01:10
”O echipă crăpată”. Presa olandeză i-a făcut praf pe cei de la Feyenoord Primasport.ro
01:00
VIDEO EXCLUSIV | De nicăieri! Şi-a anunţat plecarea de la FCSB imediat după victoria cu Feyenoord. ”Să nu se întoarcă!” Primasport.ro
Acum 2 ore
00:50
”O victorie imensă pentru club”. Elias Charalambous a analizat succesul de răsunet cu Feyenoord Primasport.ro
00:40
Reacţia lui Mihai Toma după primul gol marcat pentru FCSB. ”Am crezut în victorie” Primasport.ro
00:40
VIDEO EXCLUSIV | ”Pentru ce a jucat, o să vorbesc cu el”. Gigi Becali iartă un fotbalist de pe ”lista neagră” şi îi prelungeşte contractul Primasport.ro
00:30
EXCLUSIV | Mai multe decizii ale antrenorului Craiovei au fost puse sub semnul întrebării. ”S-au bătut singuri” Primasport.ro
00:20
VIDEO EXCLUSIV | Gigi Becali, prima reacţie după succesul antologic cu Feyenoord. ”Minune!” Primasport.ro
00:00
VIDEO | FCSB - Feyenoord 4-3. Campioana României îşi recapătă blazonul Primasport.ro
Acum 4 ore
23:50
VIDEO | FCSB - Feyenoord 3-3. Thiam egalează! Primasport.ro
23:20
VIDEO | FCSB - Feyenoord, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro. Toma bifează primul gol la campioana României Primasport.ro
23:10
VIDEO EXCLUSIV | ”E greu de acceptat ce s-a întâmplat”. Sorin Cârţu s-a enervat pe un jucător al Craiovei Primasport.ro
22:50
VIDEO | FCSB - Feyenoord, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro. Olandezii întorc scorul în finalul primei reprize Primasport.ro
22:40
VIDEO | Filipe Coelho şi-a asumat eşecul cu Sparta Praga. ”Am încercat să conservăm rezultatul” Primasport.ro
22:30
Incredibil unde a ajuns să joace Zdenek Ondrasek, atacantul cu selecţii în naţionala Cehiei care a trecut pe la FCSB Primasport.ro
22:20
EXCLUSIV | Mai multe decise ale antrenorului Craiovei au fost puse sub semnul întrebării. ”S-au bătut singuri” Primasport.ro
22:20
Răzvan Marin a înscris un gol pentru AEK Atena în Conference League Primasport.ro
22:20
VIDEO | FCSB - Feyenoord, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro. Ngezana deschide scorul Primasport.ro
22:10
VIDEO | Ludogorets – PAOK Salonic 3-3. Remiză dramatică pentru Răzvan Lucescu Primasport.ro
Acum 6 ore
21:50
Karim Benzema nu exclude revenirea la naţionala Franţei. ”Dacă sunt chemat” Primasport.ro
21:50
VIDEO | Universitatea Craiova - Sparta Praga 1-2. Eforturile cehilor au fost răsplătite în minutul 89 Primasport.ro
21:30
Rapid Bucureşti – CBK Mersin 78-82, faza play-off a FIBA EuroCup Primasport.ro
21:30
VIDEO | Universitatea Craiova - Sparta Praga, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Gol magnific semnat de Nsimba Primasport.ro
21:20
VIDEO | FCSB - Feyenoord, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro. Echipele de start Primasport.ro
21:10
CIO recomandă forurilor sportive să permită echipelor de juniori şi sportivilor ruşi să concureze din nou cu steagul şi imnul naţional Primasport.ro
21:00
Arcada Galaţi a învins Benfica Lisabona, în Challenge Cup la volei Primasport.ro
21:00
VIDEO | Universitatea Craiova - Sparta Praga, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Rrahmani deschide scorul Primasport.ro
20:40
VIDEO | Craiova continuă seria ratărilor uriaşe! Anzor a bătut peste poartă un penalty cu Sparta Praga Primasport.ro
20:30
Asociaţia suporterilor europeni, indignată de ”preţurile astronomice” ale biletelor pentru CM 2026 Primasport.ro
20:30
VIDEO | Universitatea Craiova - Sparta Praga, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Anzor ratează din penalty! Primasport.ro
20:20
VIDEO | Universitatea Craiova - Sparta Praga, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Cehii zguduie transversala Primasport.ro
20:00
VIDEO | Universitatea Craiova - Sparta Praga, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Şansă bună irosită de Etim Primasport.ro
Acum 8 ore
19:50
Incredibil unde a ajuns să joace Zdenek Ondrasek, atacantul cu selecţii în naţionala Cehiei care a trebut pe la FCSB Primasport.ro
19:50
VIDEO | Universitatea Craiova - Sparta Praga, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Echipele de start Primasport.ro
19:20
VIDEO EXCLUSIV | "Emoţiile sunt mari”. Sorin Cârţu a prefaţat meciul crucial cu Sparta Praga Primasport.ro
19:10
EXCLUSIV | Ce atu are Universitatea Craiova cu Sparta Praga. ”Este echipa cu cel mai frumos fotbal din campionatul nostru” Primasport.ro
19:00
Huligani polonezi înarmaţi cu bastoane au atacat fanii echipei Rayo Vallecano pe autostradă Primasport.ro
18:30
Fotbalistul din Superliga care a trecut pe la Feyenoord a spus ce trebuie să facă FCSB. ”Va fi un meci foarte dificil” Primasport.ro
18:20
Schioarea Michelle Gisin, luată de pe pârtie cu elicopterul după o căzătură la antrenament Primasport.ro
18:10
SUA, posibilă adversară a ”tricolorilor” la CM, va juca un amical cu Senegal la finele lunii mai Primasport.ro
Acum 12 ore
17:50
Srdjan Luchin, fost jucător la FCSB şi Dinamo, a semnat cu un club de mare tradiţie Primasport.ro
17:30
Albion Rrahmani, anunţ despre revenirea în România. ”Am văzut o mare parte din meciurile Rapidului” Primasport.ro
17:10
Primăria Sectorului 2 a anunţat cofinanţarea noului stadion Dinamo cu 25 de milioane de euro Primasport.ro
16:50
Joao Lameira pleacă de la Oţelul! Moldovenii rămân fără un jucător cheie Primasport.ro
16:40
Transfer surpriză pregătit de Gigi Becali! Cine e jucătorul dorit de Gigi Becali din Superliga, dacă pică varianta Kevin Ciubotaru Primasport.ro
16:20
Suma neaşteptat de mică pe care ar fi primit-o Ronaldinho să joace la Iaşi. ”Ce probleme o avea cu banii?” Primasport.ro
16:10
Billie Jean King, despre ”Bătălia sexelor” dintre Sabalenka şi Kyrgios. ”Meciul meu a fost pentru schimbarea socială, dar aici nu este cazul” Primasport.ro
16:10
Seattle va găzdui ”Meciul Pride LGBT+” de la CM, în ciuda protestelor Iranului şi Egiptului Primasport.ro
16:10
Douăzeci de ani de suspendare pentru un jucător francez considerat figura centrală a unei reţele de aranjare a meciurilor Primasport.ro
15:50
Bogdan Vătăjelu, ţinta unei echipe cu pretenţii din SuperLiga! Fostul jucător de la Universitatea Craiova rămâne liber de contract la finalul anului Primasport.ro
15:40
Olandezii au şters pe jos cu Gigi Becali înainte de FCSB - Feyenoord! Cum a fost numit omul de afaceri: „Cel mai controversat patron din Europa” Primasport.ro
